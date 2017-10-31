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Все про:убийство (4496) Бутусов Юрий (1171) Окуева Амина (85)

 Памяти Амины Окуевой

Ю.Бутусов

Она знала, что россияне придут снова и попытаются их убить, что снова пошлют наемников. Но ее это не пугало, она была готова к смерти.

"В любом обществе всего 20%, людей, которые имеют какую-то жизненную позицию, они активны и готовы умереть за нее. А остальные 80 - ведомые. Кто победит - к тому они и приспособятся"

Она знала, что надо спрятаться, исчезнуть, иначе их смогут обнаружить, но продолжала вести активную деятельность; она знала, насколько важен информационный фронт.

Они с мужем жили на свою зарплату военнослужащей и на очень скромную помощь друзей - но она не искала денег и другого пути.

Памяти Амины Окуевой 01

Она не хотела рожать детей с Адамом, она говорила, что выбрала путь войны за свободу, и в этой войне надо быть готовым пожертвовать собой, не давать жизнь, а отдать жизнь. 13-летнего сына от первого брака она отдала на воспитание родственникам.

Она могла уехать с мужем в благополучную жизнь в Европе, ведь Адам учился в Англии, но они выбрали Украину, чтобы быть на передовой войны против террористов РФ.

Участница организации чеченского сопротивления.

Медик и активист 8-й "афганской" сотни Самообороны во время Революции Достоинства на Майдане.

Снайпер-доброволец полка МВД "Киев", лейтенант полиции.

Военнослужащая ВСУ, лейтенант.

Горжусь, что в ее родной Одессе мы наградили ее званием Народный Герой Украины...

Памяти Амины Окуевой 02
 Фото: Вика Ясинская

Каким она была человеком? Да таким же как все, ее отличало только абсолютно четкое целеполагание, ясное осознание, зачем она пришла в жизнь, и какая смерть ее ждет. Она также нервничала, также переживала...

"Но мне не свойственно рыдать или истерику устраивать. Глубокие вещи я переживаю наедине с собой, как правило, замыкаясь. Я - человек действия, очень редко у меня опускаются руки. И если это и бывает, то максимум на 1-2 дня, когда я просто полежу, или посижу у компьютера, а потом это надоедает - и хочется снова включаться в бой".

Она жила Майданом и революцией, а потом стала жить войной.

"Я не пацифистка, к войне отношусь, как к неизбежному злу. Не нужно убегать от войны и любыми способами пытаться ее избежать. Потому что войны существовали всегда".

Памяти Амины Окуевой 03
 Фото: Наталия Шаромова

Мы говорили с Аминой, чтобы в ответ на теракты против украинцев проводились акции возмездия против российских террористов в Москве, в других российских городах, где находятся базы террористических спецслужб РФ. Она хотела вершить возмездие над российскими террористами.

"Я бы хотела, чтобы пала Российская империя в том виде, в каком она существует сейчас. Даже если посредством большой войны, даже если третьей мировой".

При этом обсуждая весьма рискованные идеи, допускала, что такие операции в РФ могут стать для нее билетом в один конец. Она спокойно говорила, что они постараются добраться до нее в Украине, и считала, что надо бить врага на его территории, потому что риск для нее был везде. Это не была поза и бравада - она была готова
(не готовы пока к такой войне в РФ те, кто должен был бы такой войной руководить).

"У меня нет страха, и я абсолютно не боюсь гибели, потому что действительно искренне верю в то, что все предопределено, что день моей смерти предписан и тем, что я там, его не приближу и не отдалю".

Амина была одно время модератором на сайте "Кавказ-центр" - главном информационном ресурсе чеченского сопротивления, и мы обсуждали как организовать объективное освещение борьбы чеченцев в условиях полной дезинформации и пропаганды российских властей. Здесь также необходимо участие государства.

Амина на недостаток государственной и общественной поддержки и вообще на украинские проблемы никогда не жаловалась. Она говорила о существующих проблемах, но считала, что самое главное - это не критиковать со стороны, а становиться частью изменений. И считала, что независимое от Кремля государства - самая главная ценность, которую надо сберечь. Поэтому она всегда была на службе, и после полиции пошла в армию, чтобы быть частью изменений в государстве.

В Кремле знали, что Амина и Адам были символами и двигателем чеченского сопротивления в Украине, и именно поэтому на них велась охота. Амина организовала акцию на Майдане, когда украинские военные развернули самый большой в мире флаг Ичкерии, и без сомнения, вызвала злобу в Москве и в кадыровской банде. Без сомнений, что РФ продолжит охоту на Адама Осмаева в Украине.

Уверен, что Украина обязана поддержать справедливую борьбу народов Кавказа за их свободу, мы должны помогать тем, кто хочет отомстить российским государственным террористам. И я говорил об этом с некоторыми руководителями наших государственных структур, в сферу ответственности которых входят такие вопросы.

Наверное, самое потрясающее, что сейчас станет очевидно, что она вела свою войну без всяких команд, это было для нее с Адамом личным делом - делом жизни и делом смерти. Да, в наш прагматичный и комфортный век живут среди нас люди, которые одержимы борьбой за привычные обыденные ценности, которые мы в своей жизни не всегда замечаем - за свободу, независимость, за Родину... Живут и отдают свои жизни.

Памяти Амины Окуевой 04
На этом фото Амина на Майдане в феврале 14-го. Она выбрала свою судьбу. Никогда не забудем тебя, Амина...

Интервью Амины Окуевой и Адама Осмаева "Цензор.НЕТ" можно почитать здесь и здесь.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
Источник: https://censor.net.ua/r461136
 
   
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Комиссар Каттани, я бы сказал крыссяр Каттани, надеюсь ты человек чести и исходя из твоих слов, ты не имеешь ничего против если другой человек со своими извращенскими взглядами на жизнь , тоже сделает с твоей семьей. Ты не будешь ныть ,что этот человек убийца, ударил в спину,как крыса , ведь ты крыссяр по сути крыса ,если яйца прищемить , потечёт равно! А по чему , тебе все равно, когда ты в безопасности! Хотя хотя в Америке своих идиотов хватает и я ... Не пожилаю ... Но тварь приедь в Украину и цинковый гроб Украина обеспечит!
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Сайко Костя. Да ни в какой Америке этого "Каттани" и духу не было. Это обычная дешовая конторская шпана из чухонской московской орды сутками вместе с подобной шпаной за копейки зарабатывают у конторы на хлеб. Всё просто. Так что совестить эту шпану-бесполезно. Таких идиотов в России 85%.
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Костя,делается очень просто. Вычисляешь его сайт и отправляешь в госдеп США со своим коментом.
А там,тоже любят показать,что они не зря хлеб лопают.
Вцепятся в него-не отмажется. Если он просто залетный,то пометят и хрен он потом попадет в теже Штаты,даже не зная за что.
Если же он там на постоянке. То ему же хуже.
Там сейчас эту сволочь выдворяют без проблем.
По крайней мере,ему этот пост и активность аукнется.
Поверь,проверяно уже не раз. Лично знаю одного кренделя,который таким образом создал кучу проблем мигрантам в Австралии и НЗ,Канаде и Штатах прямо из России.
Бывший чекист и хоть ему уже 70,активно продолжает работать. Только уже против тех,кто Расею покинул. Не любит их страшно.
Кстати,не шучу. Он в свое время особистом на Русском служил.
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Мать Одесса не забывай сколько Украинцев погибло за эти годы войны! Пожалуйста не забудь их!!!!!
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Вечная память светлому человечку.
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вот взгляд...обозначает любовь и самоотдачу во всех аспектах...Также говорит о том,что не следует этому противоречить...Скорблю, Амина.
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Светлая память... Смерть рашистам!!!
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И отказались от охраны что бы не отсвечивать реальной деятельности.
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До сих пор не верится что Амина погибла. Все время кажется - сейчас обнаружиться, что информация о ее смерти давалась в целях более эффективного проведения следствия, Но к сожалению похоже это защитная реакция психики...
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Человек с большой буквы. RIP. Ичкерия будет свободной, когда страна-бензоколонка развалится на десятки государств; и будет это очень скоро.
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إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفرلميّتكМир праху...Сочувствие родным и близким...
Свой рай и ад каждый всегда носит с собой...
Каждый человек остается заложником того, что приобрел и совершил, за что неизбежно ответит...

أ إنّ في الله عزاءمن كل مصيبة، وخلفا من كلّ هالك، ودركًا من كلّ فائت، فبالله فثقوا، واياه فارجوا، فإنّ المصاب من حُرم الثوابعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفرلميّتك Как надсмотрщики рабов громче всех кричат о свободе, так и Власть громко кричит об умерших, дабы не слышать стоны живых...
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Женщина со стальными яйцами. Некоторые мужики могут позавидовать...
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Пусть жизненный путь и Геройская смерть Амины Окуевой станут примером для других, кто возьмёт оружие в руки и станет на защиту Украины.
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31 жовтня, коли справжні українці плакали над тілом Аміни, в вечорі майже всіх заукраїнців навмисно адмін відправив в бан. Зараз на Форумі залишилися тільки кацапи, ватники і зрадоботи - маргінальні "патріоти" які в той сумний час голосно реготали, бо мали собі підставу - справу з рюкзаками
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Вот почему большевики так охотятся на, все что связано с Верой - не важно какой конфессии.
Потому что человек перестает быть управляемым - на второй план отходит
семья, карьера, комфорт, гламур, прочие девайсы - он делает то, считает важным
и живет свободно.
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