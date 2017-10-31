 Памяти Амины Окуевой

Она знала, что надо спрятаться, исчезнуть, иначе их смогут обнаружить, но продолжала вести активную деятельность; она знала, насколько важен информационный фронт.Они с мужем жили на свою зарплату военнослужащей и на очень скромную помощь друзей - но она не искала денег и другого пути.Она не хотела рожать детей с Адамом, она говорила, что выбрала путь войны за свободу, и в этой войне надо быть готовым пожертвовать собой, не давать жизнь, а отдать жизнь. 13-летнего сына от первого брака она отдала на воспитание родственникам.Она могла уехать с мужем в благополучную жизнь в Европе, ведь Адам учился в Англии, но они выбрали Украину, чтобы быть на передовой войны против террористов РФ.Участница организации чеченского сопротивления.Медик и активист 8-й "афганской" сотни Самообороны во время Революции Достоинства на Майдане.Снайпер-доброволец полка МВД "Киев", лейтенант полиции.Военнослужащая ВСУ, лейтенант.Горжусь, что в ее родной Одессе мы наградили ее званием Народный Герой Украины...Каким она была человеком? Да таким же как все, ее отличало только абсолютно четкое целеполагание, ясное осознание, зачем она пришла в жизнь, и какая смерть ее ждет. Она также нервничала, также переживала..."Но мне не свойственно рыдать или истерику устраивать. Глубокие вещи я переживаю наедине с собой, как правило, замыкаясь. Я - человек действия, очень редко у меня опускаются руки. И если это и бывает, то максимум на 1-2 дня, когда я просто полежу, или посижу у компьютера, а потом это надоедает - и хочется снова включаться в бой".Она жила Майданом и революцией, а потом стала жить войной."Я не пацифистка, к войне отношусь, как к неизбежному злу. Не нужно убегать от войны и любыми способами пытаться ее избежать. Потому что войны существовали всегда".Мы говорили с Аминой, чтобы в ответ на теракты против украинцев проводились акции возмездия против российских террористов в Москве, в других российских городах, где находятся базы террористических спецслужб РФ. Она хотела вершить возмездие над российскими террористами."Я бы хотела, чтобы пала Российская империя в том виде, в каком она существует сейчас. Даже если посредством большой войны, даже если третьей мировой".При этом обсуждая весьма рискованные идеи, допускала, что такие операции в РФ могут стать для нее билетом в один конец. Она спокойно говорила, что они постараются добраться до нее в Украине, и считала, что надо бить врага на его территории, потому что риск для нее был везде. Это не была поза и бравада - она была готова(не готовы пока к такой войне в РФ те, кто должен был бы такой войной руководить)."У меня нет страха, и я абсолютно не боюсь гибели, потому что действительно искренне верю в то, что все предопределено, что день моей смерти предписан и тем, что я там, его не приближу и не отдалю".Амина была одно время модератором на сайте "Кавказ-центр" - главном информационном ресурсе чеченского сопротивления, и мы обсуждали как организовать объективное освещение борьбы чеченцев в условиях полной дезинформации и пропаганды российских властей. Здесь также необходимо участие государства.Амина на недостаток государственной и общественной поддержки и вообще на украинские проблемы никогда не жаловалась. Она говорила о существующих проблемах, но считала, что самое главное - это не критиковать со стороны, а становиться частью изменений. И считала, что независимое от Кремля государства - самая главная ценность, которую надо сберечь. Поэтому она всегда была на службе, и после полиции пошла в армию, чтобы быть частью изменений в государстве.В Кремле знали, что Амина и Адам были символами и двигателем чеченского сопротивления в Украине, и именно поэтому на них велась охота. Амина организовала акцию на Майдане, когда украинские военные развернули самый большой в мире флаг Ичкерии, и без сомнения, вызвала злобу в Москве и в кадыровской банде. Без сомнений, что РФ продолжит охоту на Адама Осмаева в Украине.Уверен, что Украина обязана поддержать справедливую борьбу народов Кавказа за их свободу, мы должны помогать тем, кто хочет отомстить российским государственным террористам. И я говорил об этом с некоторыми руководителями наших государственных структур, в сферу ответственности которых входят такие вопросы.Наверное, самое потрясающее, что сейчас станет очевидно, что она вела свою войну без всяких команд, это было для нее с Адамом личным делом - делом жизни и делом смерти. Да, в наш прагматичный и комфортный век живут среди нас люди, которые одержимы борьбой за привычные обыденные ценности, которые мы в своей жизни не всегда замечаем - за свободу, независимость, за Родину... Живут и отдают свои жизни.На этом фото Амина на Майдане в феврале 14-го. Она выбрала свою судьбу. Никогда не забудем тебя, Амина...