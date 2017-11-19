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 Командир пулеметного взвода Николай Андрийчук: "Наша рота забрала 60 человек из окруженного Углегорска, мы погрузили их на машины и вывезли"

В.Ясинская

Когда мы выходили городскими дворами, рядом с нами выехал сепарский танк. Мы его пытались подбить, но не получилось.

Новоград-Волынский – родина моя и бригады, в которой я служу – 30-ки. Когда я еще учился в школе, у нас сделали парад к 9 мая - учеников переодели в курсантскую форму. Помню, я зашел к библиотекарше, а она сказала: "Сынок, ты будешь военным!" Ей так показалось, так оно и случилось. Сейчас я командир пулеметного взвода в 1 батальоне, в 30-й бригаде. Контракт подписал еще в 99-м году. В 2000-м ездил с миротворческими миссиями в Ливан. Затем был Кувейт, Ирак, Косово, Либерия. В 13-м году я на 9 месяцев уехал в Африку. Там были свои нюансы, но конечно, такой войны как здесь не было. Домой приехал летом 14-го года и в августе отправился в АТО. Тогда я еще был главным сержантом взвода в пехотной роте.

Командир пулеметного взвода Николай Андрийчук: Наша рота забрала 60 человек из окруженного Углегорска, мы погрузили их на машины и вывезли 01

Я знал, куда я иду. Ясно, что войну не предугадаешь, но пока я был в армии, видел, как в ней делалось все, чтоб она не была готова к этому моменту. Механик-водитель танка бегает по полигону с бревнами, а наводчик оператор БМП, вместо того, чтоб стрелять, тупо занимается тем, что натирает пушку в парке – вот такой была служба в армии до войны. 30-ке повезло больше, потому что она контрактная. Много было боевых выходов, и мы как-то более-менее были подготовлены. А еще, как сказала мне психолог в Киеве, благодаря тому, что я ездил по миру, как миротворец, мой мозг спокойнее принял события, с которыми довелось столкнуться на востоке.

14-й год мне напомнил события 41-го, о которых я читал в книгах: когда нет нормальной связи, когда разведданные непонятные, когда большая путаница - и неясно, кто где стоит. Не было ни взаимодействия с подразделениями, ничего. А зачистить городской квартал – это очень непростое задание. Это ведь не село, не одноэтажные домики. Поэтому, когда мы зачистили три квартала Донецка и пришла команда отступать – это было более чем странно. Как по мне, все, что происходит с востоком нашей страны, – политические игры.

Сейчас ситуация на фронте мне чем-то напоминает события в Ираке, Косово. Это может продолжаться годами. Мы ездим по территории - предприятия не работают, а люди просто боятся, потому что неизвестно, что здесь будет дальше, и как оно на них скажется.

Сначала мы отправились в Солнцево. Там попал под первый для себя на этой войне обстрел. Потом я присоединился к своей роте в поселке Малониколаевка под Лутугино. Вообще, обстрелы мне не то чтоб были не страшны, просто я воспринимал их так: не попало, значит повезло. По службе, еще до войны, я перенес пару контузий, поэтому было привычно.

Хотя однажды была ситуация, когда я вошел в ступор. Это была операция по выводу батальона "Свитязь" в Углегорске, зимой 15-го года. Помимо нашего первого бата, там был "Донбасс", и "Нацгвардия". Я бывал в разных боевых ситуациях, но это было первое прямое огневое столкновение в моей жизни. Я взял себя в руки - и начал командовать. Все нюансы операции рассказывать нельзя, но прямое столкновение с врагом было у передового подразделения нашей роты, мы были как резерв, и наша вторая рота не дошла до "Свитязя" буквально 100 метров - они вышли нам навстречу. Когда мы выезжали дворами в городе, рядом с нами выехал сепарский танк. Мы его пытались подбить, но не получилось.

Командир пулеметного взвода Николай Андрийчук: Наша рота забрала 60 человек из окруженного Углегорска, мы погрузили их на машины и вывезли 02

В итоге наша рота забрала 60 человек, погрузили их на машины и вывезли. Пока везли ребят, я находился на башне БМП, возле меня на корточках сидел парень из "Свитязя", а я его всю дорогу держал за шиворот, чтоб он не упал. Людям было все равно как, но главное – выехать из Углегорска, потому что они прекрасно понимали, что находятся в окружении.

В моем взводе при выходе не было потерь. В роте тогда погиб Леха Марченко. Смерть Леши до сих пор не дает мне покоя. Я привел его в свою роту. Мы познакомились с ним в автобусе, когда я ехал после ротации на службу. Он расспросил, из какой я роты и сказал, что тоже хочет к нам. Может, если бы он не попал к нам, то просто бы уволился и был бы жив. До дембеля ему оставался месяц. Это, наверное, самый большой в моей жизни груз - мне кажется, что я виноват в его гибели. Леша был очень интересным парнем: он вставал раньше всех и готовил кофе. А еще он был очень способным бойцом. У него остались жена и ребенок.

Вообще, во время дебальцевской операции подразделения нашего первого батальона стояли в Луганском. Пробыли мы там с 22 января по 12 февраля, периодически ездили в Логвиново с попытками отбить село. В Редкодубе я не был. У наших ребят, которые там были, бой длился около 10 часов. Там мы потеряли двоих: Игоря Новака и Лешу Буслаева. 12 февраля ранило ротного, в роте не осталось офицеров, и командование решило вывести нас в Артемовск.

Командир пулеметного взвода Николай Андрийчук: Наша рота забрала 60 человек из окруженного Углегорска, мы погрузили их на машины и вывезли 03

Потом мы вернулись и стояли на высоте "Паша". Но в марте 15-го года из-за болезни спины я поехал на лечение. В роту вернулся уже осенью, когда нас вывели на учения, которые проводили канадцы. С того момента я все время в батальоне. И никуда уже не денусь – у меня 20 лет выслуги вместе со срочкой.

Все бои со временем сливаются в одну картинку, а многое просто забываешь. Задания, обстрелы – это обыденность на войне. Был интересный случай, когда в феврале 15-го года, выезжали на опорник "Валера" в районе Дебальцево - и наши танкисты подбили сепарский танк. Мы ехали с ними на БМП, как пехота. Потом поступила команда "откат" - отход назад, потому что резко упал туман. Наши танкисты просто увидели вспышку впереди, это был выстрел сепаров в нашу сторону и туда ввалили. Оказалось, что подбили вражеский танк.

А еще хорошо запомнилось, как на одном из заданий, когда наши артиллеристы попали в засаду, мы должны были помочь им выйти. Приехали на точку, начали вести наблюдение, а нас сперва обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, а потом накрыли минометами. Тогда мины падали от нас совсем рядом, но все обошлось.

Мои ребята меня понимают, слушают - они знают, что у меня есть опыт и поэтому доверяют. Личным составом нельзя командовать вот так: шашку наголо - и вперед, надо знать, на что способен каждый боец. Самое трудное для командира, когда ты ребят отправляешь на задание. А вообще самая большая проблема у нас – это текучка личного состава. Постоянных контрактников, которые давно в бригаде, единицы: кто-то погиб, кто-то не вернулся после ранения. Приходит молодое пополнение. Пытаемся их научить, подтянуть и передать, чем побыстрее свой опыт, чтоб не понижался уровень боеспособности бригады. А если даст Бог, закончится эта война и придется совсем вернуться на гражданку, то мы вернемся в ППД, и там будут люди, которых надо будет обучать.

В нашей армии одна проблема – старое руководство. Когда на "Широкий Лан" приезжал британский волонтер, он сказал очень хорошую фразу: "Беда украинской армии в том, что ею командуют генералы, которые пытались 20 лет ее развалить". Мы служим, несмотря ни на что, и морального запаса у нас еще хватает, но люди, которые на фронте уже три года, устали от этой странной войны.

Мы продолжаем стоять на позициях – не можем развернуться и уйти, потому что кто знает, что тут будет тогда твориться? Я, как та лошадь, которая тянет телегу, пока может, - пока могу, тяну свою. За моей спиной моя семья. И мне важно, что они сейчас живут в городе, где нет войны. Моему сыну 21 год, и у него есть возможность учиться в Консерватории на оперного певца, а моя жена может спокойно ходить на работу. И хотя она тоже устала быть одна, но она всегда мне говорила: "Я знала за кого выхожу замуж". По ее словам, я стал более замкнутым. Раньше был более разговорчивым, а сейчас каждое слово надо вытягивать.

Про войну я дома особо не рассказываю. Тем, кому интересно, говорю, что езжайте – посмотрите. А сам, если и вспоминаю, то, в основном, только погибших. Причем не знаю почему, может так психика срабатывает, но мы с остальными бойцами помним все только самое хорошее о тех ребятах, которых уже нет, часто шутим. Когда где-то какой-то праздник военных, у нас есть всегда третий тост "за тех, кого нет с нами". В нашей роте, начиная с 14-го года погибло 7 человек (Тарас Ляшук , Алексей Марченко, Роман Вербецкий, Игорь Новак, Алексей Буслаев, Николай Гайченя, Александр Ковальчук ).


Текст и фото: Вика Ясинская, "Цензор.НЕТ"


Источник: https://censor.net.ua/r460702
 
   
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    В нашей армии одна проблема - старое руководство. Когда на "Широкий Лан" приезжал британский волонтер, он сказал очень хорошую фразу: "Беда украинской армии в том, что ею командуют генералы, которые пытались 20 лет ее развалить." ©

    "Я, как та лошадь, которая тянет телегу, пока может, - пока могу, тяну свою." ©
    Саме на таких людях і тримається країна. Дякую тобі, козаче!
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    Насчёт генералов в точку. Как раз год назад я был на Ширлане на сборах. И все сходились на одном: чтобы победить в войне, необходимо уволить ВСЕХ генералов. По крайней мере, кто был генералом до 2014 г.
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    Немає відповіді на питання, чому власне мєнтів "Світязя" виводили з Вуглегірська? Їх там було понад 70, підсилені протитанковив взводом 128 бригади. Замість того, щоб влаштувати кацапам вуличні бої вони покинули артилеристів та гранатометників і заховалися у інтернаті на околиці, фактично віддавши місто без найменшого опору! А хлопці з 128 майже всі загинули.
    І чому з поставленим завданням не впорвася розпіарений "Донбас"?
    Ветерани бувають різні, виходить...
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    Тут зараз злетяться мухи-зрадовіли і гадити почнуть, ну, це у них така робота.
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    "Беда украинской армии в том, что ею командуют генералы, которые пытались 20 лет ее развалить" - як влучно!!!
    Дякую тобі, Друже. Хай береже Господь тебе, і усіх тих, про кого ти піклуєшся.

    Слава Українській Армії.!
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    Так, усі або майже всі солдати в нас хороші. Герої. А як почуєш розповіді їхні, видно, готові тягнути лямку, як воли. Надто нечестолюбні, земні, принижені. "Я, как та лошадь, которая тянет телегу, пока может". І жодного слова про плани подальшої кар'єри. І таких в армії - переважна більшість. Звідки візьмуться здібні генерали при такому ставленні? Треба знати, що поганий той солдат, яким би героєм він ні був, який не мріє стати генералом. Героїзм без розуму, без високих мрій, без честолюбних прагнень - ніякий не героїзм, а безголовість при відсутності страху.
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    От чому є ротація у підрозділах на фронті, а в Міноборони ротації немає? Помінялися б з фронтовиками місцем служби на рік, бойового досвіду набралися, на своїй шкурі відчули б ті генерали, як то воно сидіти під вогнем в окопах і не мати права відповідати, бо поступив наказ «Спостерігати» і «Не відповідати». Може їм цим хенералам просто бойового досвіду не вистачає?
    Ну а якщо б щось із ними трапилося, то Україна поховала б іх з належними почестями, хай у цьому не сумніваються!
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    Тяжко без джавелинов пытаться сепарские танки подбивать... Зато тикать научились.. Хотя все равно тут самый мастак Янукович.. Ну и посмотрим скоро на что Шоколадный Глаз способен....
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    В нашей армии одна проблема - старое руководство.
    Когда на "Широкий Лан" приезжал британский волонтер, он сказал очень хорошую фразу: "Беда украинской армии в том, что ею командуют генералы,
    которые пытались 20 лет ее развалить"
    . Мы служим, несмотря ни на что, и морального запаса у нас еще хватает, но люди, которые на фронте уже три года, устали от этой странной войны.Источник:https://censor.net.ua/r460702НИКОЛАЙ АНДРИЙЧУК...
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    Гарна стаття про класного військового і захисника. Але завжди чомусь мають написати і про "зраду". Так вже скалося в нашій країні, що будь-які негаразди та проблеми виникають в результаті бездіяльності посадових осіб. Збройні Сили України не є виключенням. Тому в масштабах країни винен президент, а масштабах ЗСУ - генерали.
    «В нашей армии одна проблема - старое руководство. Когда на "Широкий Лан" приезжал британский волонтер, он сказал очень хорошую фразу: "Беда украинской армии в том, что ею командуют генералы, которые пытались 20 лет ее развалить». Так за даними інтернет-газети «Цензор.нет», яка, до речі, інколи оприлюднює статті на антиурядові теми, висловився головний персонаж статтіі. Тільки от цитата іноземного волонтера з вуст того бійця прозвучала в 2014 році, коли волонтерство набуло широкого резонансу в житті України та в сфері оборони, і з цим не можна не погодитися. В лиці вище згаданих «генералів», і погодьтесь це правда, кожен українець персоніфікує «керманича», який своїми вчинками шкодить обороноздатності країни. Якраз в передвоєнний період на посадах міністрів оборони знаходились «маріонетки» РФ Саламатін та Лєбєдєв, які зараз знаходяться в Росії. Втім, вже з початком збройного протистояння в Україні керівні посади зайняли інші офіцери. І чомусь ніхто не згадує як змінилась наша армія за майже чотири роки війни.
    Проблема українців в тому, що «зрада» завжди швидше сприймається за позитивні зміни. Представники подібних ЗМІ добре це знають і намагаються спекулювати емоціями людей в своїх же інтересах.
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    Слова вирвані з контексту вражень волонтера ще й у 20014 році.

    !!!_2014_!!! року Карл!

    Зараз модно стало виливати помиї на армію. Дешевий піар. А Андрійчук дійсно добрий вояка. Побільше б таких.
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    Цензор.НЕТРезонансОбществоКомандир пулеметного взвода Николай Андрийчук: "Наша рота забрала 60 человек из окруженного Углегорска, мы погрузили их на машины и вывезли"
     
     
     
     
     
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