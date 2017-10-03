 "УЖЕЛЬ УПОДОБЛЮСЬ Я КРЫСАМ? УЖЕЛЬ МИЛЕЕ МНЕ ТЕРРОР?"

очко

А то вот бы еще найти такой самогонный аппарат, чтобы Захару сам в рот заливал и давал в руку колбасу, и чтоб задницу мог почесать без особого приглашения, и в вену попасть с первого раза, и в Крым на бл#дки свозить, и вот приезжает, кароче, такой Захар в Ялту, камуфляж с отливом, кроссовки до подбородка, на галифе играет солнышко, сигареточка "Полет", и вообще все у него с собой, сразу видно, что реально поднялся пацан, все такие вау, а Захар такой: спокойно! - достает из среднего кармана штанов кожаную дудочку и давай на ней играть, и все бл#ди за ним строем, и впереди сама Поклонская голяком, и на портрете у нее Захарченко, и мироточит дудочка государева, ох, будет лентой пулеметною красоваться посос... поцелуй, отэто-это.Все это вполне достижимо и решаемая задача для донецкого генералиссимуса, но если уподобляться, то это ж будет чисто террор, не зря же "Лайф", в конце концов, озаглавило благородстве Захарченко так: "Глава ДНР объяснил, почему он до сих пор не устранил Порошенко".Вот кстати да, почему? Александр Захарченко никогда не лезет в карман за ответом, потому что, кроме бутылки, там все равно ничего нет. Киев и Львов Александр Захарченко не взял потому, что это, по большому счету, не решает проблему, - надо сразу брать Лондон, потому что если рассуждать стратегически, там англосаксы. Прабабушка Александра Захарченко не захватила Рейкьявик, потому что не хотела поступать как Гитлер, и не то чтобы она шла в местный концлагерь с открытым забралом, да и времена благородных прабабушек давно прошли, но офицерская честь должна была какая-то быть. Александр Захарченко до сих пор не устранил Порошенко, потому что если он устранит Порошенко, то превратится в него, а что за интерес всю жизнь шоколадками закусывать.И потом - крысы. Крыса - естественный спутник русского человека. Если русский человек говорит о любви к родине хотя бы дольше минуты, в конце обязательно появляется какая-то крыса и кусает его сподтишка. Она никада не нападает в открытую, хотя, казалось бы, видишь - идет Захарченко, грудь в крестах, будь же ты крысой, выйди навстречу, укуси, вступи в честный бой, все равно оно бухое в зюзю и ни черта не соображает, но нет - крыса обойдет Александра сзади, тихо схватит за мякотку и бежать, а у вождя молодой республики потом очередная контузия, более того - ранение. Так, количество боевых увечий, полученных Захарченко на порошенковских фронтах, давно уже превысило количество всех боев, как минимум, втрое, но все помнят только ранение в зад, после которого генералиссимус ходил с костылем так долго, что некоторые начали подозревать, будто он наливает в него водку, так вот это была крыса. Путину в свое время еще повезло: всю жизнь эти твари избегали Владимира Владимировича, очевидно, принимая за своего, но однажды в молодости он, как известно, загнал в угол крысу, и в тот момент, когда Володя уже предвкушал сытную похлебку с хвостом и усиками, крыса прыгнула и высосала из него гормон роста.Потом крыса укусила Ташкента. Ранений у отжимного министра молодой республики было столько, что он то лежал при смерти, то был жив-здоров и уезжал в командировку, чтобыот московских ревизоров, разыскивавших высокопоставленного патриота с целью популярно растолковать смысл донецкой народной поговорки "будешь сам кушать - подавишься", а российские СМИ распространяли "видео покушения", на котором по улице какого-то замызганного города проезжала какая-то замызганная машина. Как бы там ни было, у Захарченко по этому поводу в очередной раз перевесилото, что он до сих пор является мужчиной и человеком, а уже потом главой, и он почувствовал дикую злость. А если бы в подорванном джипе Ташкента находилась его семья? А если бы в него набилось 15 ветеранов великой отечественной войны? А если бы он открыл в нем детдом, или на заднем сиденьи как раз рожала бы беременная девственница?Все эти ужасные, чудовищные преступления с многочисленными жертвами среди мирного населения довели одичавшего Захарченко до того, что он схватил ящик водки и пошел было убивать Порошенко и захватывать Лондон, но потом остановился: мужчину и человека в нем перевесил глава. "Ужель уподоблюсь я крысам? - подумал он, заламывая руки. - Ужель милее мне террор? Уподобляться Украине - что за пошлость, чем отличаться буду я тогда от низменной какой-то злобы, жестокости звериной? Я ж добро, я ж сила та, что вечно совершает благо, а сунься щас на передок - застрелят нах#й, незадача".Откупорив шампанского бутылку, Захарченко обнаружил, что это водка, забухал и забылся мертвым сном главы молодой республики. Ему снились, на которые в условиях сокращения кремлевского финансирования только и оставалась вся надежда. Бешеных волков надо было расстреливать как бешеных собак, это легко, это можно физически дета технически организовать, убить можно любого, это абсолютно несложно, особенно когда ты пьян в дуплище и имеешь мечтательный склад ума еще с тех пор, как продавал на базаре куриные окорочка, воображая, будто это женские ляжки.Однако стоит только попытаться - и пути назад не будет, еще и ноги оторвут по самую голову. Вот если бы, как в хорошем старом советском мультфильме, заиграла какая-нибудь дудочка, и все население Украины упало бы в Черное море, оставив на берегу бабло, бухло, дома, машины, телики, двухкассетники и медные дросселя, - тогда бы, конечно, да, тогда другое дело, всегда приятно пограбить, не нарушая принципов добра и силы духа...Под человеком с дудочкой Захарченко, разумеется, по старой донецкой привычке подразумевал Путина. Мечта была хорошая, проверенная временем, но на данный момент реальная не более, чем инопланетные технологии на службе у торчков, к тому же, Владимир Владимирович сейчас предпочитает водить своих крыс по Сирии, а молодые республики подкармливает по остаточному принципу. С другой стороны, учитывая то, что весь Лугандон, собственно, и возник как воплощенная мечта идиотов, что им еще остается?