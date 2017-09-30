 ІРИНА НІЖИНСЬКА: "ЗАТЯГУВАННЯ СТВОРЕННЯ ДБР - ЦЕ НЕБАЖАННЯ ВІДДАВАТИ СЛІДСТВО ТА НЕДОВЕДЕННЯ ДО РОЗУМУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ РЕФОРМ"

Із дитинства Ірина Ніжинська мріяла стати слідчим і показати суспільству, що і в міліції працюють чесні та порядні. Не сприймайте ці слова як штамповані балачки, тому що стосовно цієї надзвичайної жінки сказане - чиста правда.Більше того, маючи багатий досвід роботи слідчим з особливо важливих справ у місіях ООН і ОБСЄ, Ірина Сергіївна була готова очолити створюваний в Україні новий правоохоронний орган — Державне бюро розслідувань, яке має розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади, правоохоронних органах і судах. Але конкурс на керівну посаду бюро виявився настільки непрозорим, а його корупційна складова настільки непереборна, що Ірину з іі потужним резюме просто не допустили до другого етапу.— Очевидно, що Державне бюро розслідувань воліють контролювати люди з найвищих кабінетів. Отримавши через свого протеже повний контроль над ДБР, чинна влада зможе не лише тримати у полі зору своїх соратників і опонентів, але і впливати на роботу таких ключових органів, як НАБУ і САП, а також інших правоохоронних структур. Зрозуміло, що в Україні цю надважливу посаду намагаються віддати людині, повністю залежній від корупціонерів-політичних кураторів.Довго думала, перш ніж подати своє резюме на посаду директора ДБР. Адже відвикла від радянських штампів і методів розслідування, якими й досі користуються колеги в Україні.Вже із самого початку розгляду документів претендентів на цю посаду я відчувала небажання членів комісії допускати мене до участі у конкурсі. Так, при обговоренні моєї кандидатури одному з членів комісії, а саме народному депутату Дейдею не сподобалось ім’я мого малолітнього сина, про що він, не соромлячись, заявив на засіданні. Потім його збентежив факт, що мій чоловік – італієць. Той факт, що я українка і є лише громадянкою України, його не зацікавив, як і факт наявності в уряді на посадах категорії А грузинів, литовців, вірмен, американців, поляків і т.д.Ці неетичні й непрофесійні, м’яко кажучи репліки (а насправді, репліки, які дискримінують мене, порушують мої права та принижують мою ділову репутацію й ділові якості), дали мені можливість зрозуміти професійний рівень комісії та критерії відбору кандидатів. Тому вже на цьому етапі я була готова до того, що сталося потім. А потім – на етапі проходження тестів зі знання законодавства, я, кандидат юридичних наук, доцент, колишній професор кафедри цивільного права Національної Академії внутрішніх справ України, запрошений професор Національної школи суддів України та запрошений професор Міжнародного Центру підготовки поліцейських в м. Віченца (Італія), набираю рекордно низький рівень балів і не проходжу до наступного туру.Тут слід згадати, що за місяць до цього блискуче пройшла аналогічний тест в НАБУ, набравши 80 балів, й вийшла у фінальну трійку лідерів на посаду голови Національного Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Тому й на запитання журналістів ТСН, які висвітлювали подію й відразу запитали мене в прямому ефірі, чи буду я подавати апеляцію – я чітко сказала "ні".— Після закінчення юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою розпочала з елітного в дев’яності роки підрозділу слідства податкової міліції. Елітним він вважався через категорію справ: ухилення від сплати податків, валютні махінації і т. п.Тогочасні слідчі райвідділів заздрили своїм колегам із податкової міліції, які мали справу лише з "білими комірцями". У той час, коли можливо було створити реально потужний механізм розслідування, наймоторніші міліцейські "слідаки" привносили в нову структуру старі кадри і методи роботи.І досі пам’ятаю, як важко було мені, молодому 22-річному фахівцю, працювати в середовищі радянських міліціонерів. Ніколи не зможу забути, як у мій кабінет зайшов заступник начальника слідчого управління і, побачивши, що в його присутності я подаю воду підозрюваному, почав кричати: "Може, ти йому ще й чарку наллєш?!". Червоніючи від сорому, готова була крізь землю провалитися. У мене є багато інших спогадів, які хочеться забути, як страшний сон.Ось чому, згадуючи подібне, хочу, щоб в моїй країні виросло нове покоління професійних слідчих із високим рівнем людських цінностей.Наразі парламентарі, представники громадських організацій чимдуж оперують поняттями "європейські підходи", "європейські цінності", "світовий досвід", не замислюючись над сутністю цих понять. А суть дуже проста і зрозуміла: європейський підхід до слідства — це законне, чесне, неупереджене розслідування. Не треба вибивати з людини визнання вини, не треба для цього закладати пальці в двері. Необхідно зібрати таку доказову базу і запропонувати підслідному такі умови угоди зі слідством, за яких він сам захоче зізнатися у скоєному. І повірте, по той бік закону живуть люди, які мають не менші аналітичні здібності й можливості. Професійне слідство — це свого роду двобій між слідчим і злочинцем. Суспільство повинно позбавитися стереотипу злочинця як недалекої, примітивної особи, яка розгублюється перед стражами порядку. Злочинність росте, вдосконалюється і не лише покращує свою матеріально-технічну базу, а й підвищує освітній рівень.Під час роботи у слідстві податкової міліції у справі з ухилення від сплати податків посадовими особами одного з банків його засновниками були брати, що мали по дві освіти (юридичну та економічну), вільно володіли чотирма іноземними мовами і змушені були давати пояснення оперуповноваженим без фахової освіти, представникам того самого принципу "пальці в двері".І от коли я вперше прийшла на допит у СІЗО, вони навіть не повернули обличчя у мій бік, показуючи зневагу до убогості та примітивності представників закону. Але після привітань англійською були здивовані й не могли повірити в те, що перед ними простий слідчий.Це ще раз показує, що професіоналізм завжди викликає повагу по обидва боки закону, яке виточується роками копіткої праці, освіти і самовиховання, і це саме те, що я хочу бачити в сучасному українському слідстві. Ось чому було так важливо в момент створення нового слідчого органу — Державного бюро розслідувань — не допустити проповідників свавілля і беззаконня, продажних блюдолизів, які готові платити будь-яку ціну, щоб потрапити сюди.— Всіх, звичайно, не потрібно міряти одною міркою. Знаю чимало чесних професіоналів, які навіть в умовах тотальної корупції залишилися порядними людьми з незаплямованою репутацією.— Це був не просто тиск, а повний контроль над ходом слідства керівниками всіх ланок.— Я лишень хотіла втілити свою дитячу мрію — стати слідчим і показати суспільству, що в міліції також працюють чесні і порядні люди.— З міжнародної поліції ООН, куди була направлена МВС України після успішного складання спеціальній комісії ООН із Нью-Йорка тестів: з англійської мови, керування автомобілем та стрільби.Як і всі поліцейські з різних країн світу, перший місяць провела "у полях", патрулюючи найвіддаленіший регіон Боснії – Біхач.Далі подала документи на конкурс слідчого внутрішніх розслідувань — і перемогла. Практично відразу була переведена у головний штаб місії і розпочала виконувати функції інспектора внутрішнього контролю, потім — слідчого внутрішніх розслідувань, і завершила місію командиром групи слідчих СТОП. Це спеціальний відділ по боротьбі з торгівлею людьми головного штабу місії.— Завданням слідчого є збір оперативної інформації, що стосується барів, нічних клубів, їхніх власників та спільників, залучених до торгівлі людьми. Крім того — встановлення контактів із Представництвом із захисту прав людини, ОБСЄ, прикордонною службою, Міжнародною службою міграції і з усіма гілками місцевої влади: кантональними міністерствами внутрішніх справ, юстиції, охорони здоров’я, фінансів і судами.Слідчий СТОП-підрозділу спостерігає за належним виконанням обов’язків СТОП-підрозділами місцевої поліції та спонукає міністерство внутрішніх справ і керівництво центрів загальної безпеки порушувати внутрішні розслідування у разі обвинувачень проти місцевої поліції.— Його було створено за ініціативи Кофі Аннана, Генсека ООН, і тому всі найкращі поліцейські сили було кинуто на організацію ефективної роботи. Напевно, багато хто дивився американський фільм "Викривач" ("The whistleblower", 2010). Так от, цей фільм про роботу мого відділу.Головна героїня – моя колега Кетрін Болковац, яка після закінчення місії розповіла про нашу роботу сценаристу з Голлівуду. Робота була цікавою і дуже важкою. Вночі — рейди по нічних клубах і будинках розпусти, а вдень – аналітична робота: рапорти, планування наступних операцій, допити і т. ін.Результати вражали: за перший рік із сексуального рабства було визволено близько 260 дівчат, в основному з Молдови, України, Румунії та Росії, наступного року – 290. Ця робота висвітлювалася міжнародними засобами масової інформації, що взагалі не залишало нам права на помилку.За високі досягнення від вищого керівництва місії я отримала сім медалей та цілий ряд подяк.— Так. Але після закінчення місії та повернення додому було дуже важко адаптуватися до наших умов. Ми стали чужими вдома, на нас дивилися із заздрістю колеги, не розуміли друзі, ми втратили соціальні зв’язки, і тому майбутнє було зрозумілим – знову місія. Цього разу, після складання іспитів, мене було включено у групу миротворців у місію в Косово, але доля розпорядилась інакше, і мені запропонували постійний контракт офіцера служби безпеки ООН у Відні.Не вагаючись, вирішила звільнитися з міліції, чим викликала здивування колег та мого начальника – Василя Степановича Гопанчука. Пам’ятаю, як він просив мене не звільнятися посеред навчального року — мовляв, уже й подання на звання майора на підписі у керівництва, і дисертацію через кілька місяців захищати. Але я відверто розповіла про запропонований контракт і отримала благословення.Так і розпочався новий етап мого життя – служба безпеки штаб-квартири ООН у Відні. Оскільки штаб-квартира ще називається "містом ООН", служба безпеки на цій території виконувала функції і поліції, і армії, і служби з надзвичайних ситуацій. Офіцер служби безпеки ООН мав володіти всіма цими навичками: вміти і регулювати дорожній рух, і погасити пожежу, і затримати злочинця, і, звичайно, охороняти ВІП-персон — президентів, прем’єр-міністрів, міністрів, послів та їхніх супроводжуючих.— Серед них був Кофі Аннан, під час конференцій у Відні, колишній голова МАГАТЕ Мохаммед ель-Барадей, Президент Монголії, Прем’єр-міністр Туреччини та інші.— Ця робота дала мені можливість зрозуміти принципи роботи ООН та відкрила двері для іншого, більш цікавого досвіду – роботи в місії ООН у Грузії, на її непідконтрольній нині території – Абхазії, де я виконувала роботу, в основному пов’язану з відновленням порушених прав людини.— Після трьох років, проведених в Абхазії та Грузії, мене було переведено в Західну Африку, де обійняла посаду начальника слідчого департаменту служби безпеки місії ООН у Ліберії. Вважаю, що це призначення було найважчим моїм професійним викликом, оскільки доводилося розслідувати справи, де злочини і проступки скоїли мої колеги, а іноді й керівництво.Місія ООН у Ліберії складалася з військового, поліцейського та цивільного персоналу — всього понад 20 тисяч працівників із приблизно 56 країн світу. Різна культура, релігія, віддаленість від дому стали важким випробуванням для багатьох, у тому числі й для представників України. Незважаючи на емоції, доводилося розслідувати справи, де винуватцями були й наші співвітчизники: порушення Статуту ООН, розкрадання майна місії, автомобільні аварії у стані сп’яніння, відвідування борделів і пиятика на роботі – це лише деякі з "подвигів" миротворців, й українських у тому числі.Доводилося не лише керувати слідчим департаментом, що складався з близько 40 слідчих і помічників слідчих із різних країн світу, а й особисто розслідувати найбільш резонансні справи.Крім цього, наш департамент проводив усю оперативну роботу, включаючи інспекції, рейди та перевірки працівників. Пам’ятаю, як глава місії дуже делікатно, знаючи, що ми з однієї країни, попросив мене проводити щоранку тест на алкоголь у наших військових вертолітників, оскільки неодноразово отримував скарги працівників місії на вживання пілотами алкоголю. Багато разів доводилось червоніти за співвітчизників, але робота є робота, і я повинна була абстрагуватися від того, якої національності порушники, оскільки це є одним із основних принципів роботи в ООН.— Так, і не один раз. Але я б не хотіла ділитися деталями. Все ж таки я жінка, а розповіді про бойові рани жінку, на відміну від чоловіків, не прикрашають…— Так, я завжди мала репутацію людини жорсткої і безкомпромісної до злочинів. Моє прізвисько серед близьких — Justice. Я думаю, цим усе сказано…Як і те, що не можу стояти осторонь унікальної можливості кардинальної зміни принципів і підходів до практики слідства в країні, а тому все ще готова запропонувати державі свій досвід. Також я щиро сподіваюся, що ми врешті подолаємо в країні гендерну нерівність і дамо можливість жінкам зайняти традиційно чоловічі посади.— Українцям слід з покоління в покоління змінювати менталітет. Бо, на жаль, не буде ані миру, ані достатку, якщо ми й далі продовжуватимемо жити за тими правилами суспільства, в яких жили й живемо донині.— Порядність і людяність. Людина може не бути професіоналом, освіченою, багатою чи успішною, але порядною і людяною повинна бути завжди. І тільки ці якості дозволять розвиватися усім іншим.— Любов — це гармонія, повне розуміння, спокій, підтримка. Дякую Богу, що в своєму житті сповна відчула, що це таке.— Незважаючи на те, що не можу назвати себе оптимістом, відчуваю себе щасливою людиною, і це відчуття постійно зі мною в усі моменти життя.