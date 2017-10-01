 “ЕДИНСТВЕННЫЕ БОГИ – ЭТО КИМ ИР СЕН И КИМ ЧЕН ИР”, - КАК ЖИВЕТ СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

- Нас было 3 журналиста, я единственный телевизионный. Один политолог голландский и голландский бизнесмен, который собственно и организовал поездку, Пол Чиа. Как оказалось, он за счет журналистов фактически "отбивал" себе эту поездку. У него какой-то бизнес, аутсорсингом занимается еще. Заказывает одежду в Северной Корее, изготавливает, а продает под другими марками в Европе. Летел я через Китай. И вот когда мы с ним встретились в Пекине, он рассказал детали. Он объяснил, что можно спрашивать у северокорейцев, а что нельзя. Сказал, например, что нельзя сразу в лоб загонять вопросами, типа “А почему вы (извини за выражение!), дрочите на Ким Чен Ына?”На следующий день я пошел в Консульство Северной Кореи в Пекине, получил визу, заплатил за нее 80 с чем-то евро. Позже узнал, что раньше для украинцев виза Северной Кореи была бесплатной. А после событий 2014 года мы за визу платим. Причем намного больше, чем европейцы - они платят от 40 до 60 евро. А еще я узнал, что по дипломатическим паспортам в другие страны можно путешествовать без проблем, а в Северную Корею нельзя. И Украина была одна из, кажется, 14 стран, гражданам которой по дипломатическим паспортам разрешалось попадать в Северную Корею. После событий 2014 года все изменилось.- Потому что в конфликте между Украиной и Россией КНДР приняла фактически сторону Москвы. Аннексию Крыма считает оправданной, а антироссийскую политику Киева называет навязанной США и Западом.- Раньше туда летали "Китайские авиалинии" и "Северокорейские", сейчас только "Северокорейские авиалинии", государственные.- В основном летят чернорабочие, которые работают в Китае, ну, и туристы. Мы были, как журналисты, какие-то российские инженеры и, собственно, все. Все полтора часа полета на мониторах крутят пропагандистские ролики. Пропагандистскую газетку тебе дают. Дают даже покушать - какой-то непонятный гамбургер, которым они очень гордятся, толком без мяса. Прилетели мы в отличный аэропорт. Шикарный! Они его отстроили в 2015 году. Очень красивый, современный. Со мной пограничник на русском даже говорил. Хотя русский у них уже не главный, главный сейчас английский. Как мне объяснили, “надо знать врага в лицо”. Охраны в аэропорту больше, чем прилетевших. Проверили всю мою технику - сверили с перечнем, который я указал в специальной декларации. Проверили на наличие запрещенной литературы, видео.- Библию, например, нельзя провозить, порнуху...- Забрали распечатки про Северную Корею из Википедии на английском.- Конечно! Два представителя корейского Комитета мира. Там, оказывается есть разные организации, которые могут приглашать на территорию Северной Кореи. Т.е. они ходатайствуют перед правительством, чтобы впустить того или иного человека. И они между собой конкурируют. Ведь они получают больше денег от правительства, в зависимости от того, насколько удачных людей они привезли. Хотя по большому счету, они и так хорошо зарабатывают. Как мне объяснил голландский политолог, который с нами летал, тот бизнесмен, который нас вез, тоже платил взятки чиновникам из этого Комитета мира - за то, чтоб нас пустили. И тогда я понял, почему такая большая сумма за поездку - из-за взяток! Ведь там же копейки все стоит.- То, что я видел, очень монументально. Там арка больше, чем Триумфальная арка в Париже, громадные здания, громадные портреты лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, их статуи. А помнишь это конусоподобное здание, которое часто встречается на фотографиях Пхеньяна?

Оказывается, это недостроенный отель. Внешне - все красиво, а внутри - ничего нет, пустота. Понятно, что нас туда не пустили.- Иностранцев вообще поселяют не во многие отели. По-моему, их 3-4 всего на весь Пхеньян.- Они прекрасно все понимали. Все подготовились: очень вежливые, обхаживают, красиво говорят. Особо придраться не к чему.- Смотри, перед приездом нам сразу дали план действий: куда мы поедем, что мы увидим в течение этих дней. 99% времени с нами проводят представители этого Корейского комитета мира. Но мне удалось довольно много там наснимать из окна, например.За нами следили, но время от времени можно было отлучаться на пару минут, чтоб что-то отснять. Но далеко уйти нельзя. Ну и стоит отметить, что съемки всегда заканчивались очень поздно. Куда ты выйдешь, темень же вокруг. Когда жили в отеле в Пхеньяне, вокруг еще можно поснимать ларьки, людей, которые ходят. А вот когда жили в Вонсане (Вонсан - портовый город и военно-морская база на северо-востоке Северной Кореи, - ред.), так там толькосам отель светится и все.И в Пхеньяне люди есть, но их очень мало. Меня поразило, что и в центре совсем пусто! Вот мы с тобой сейчас в центре Киева, на Крещатике - вокруг тьма народу, кафешки на каждом шагу, развлечения, аниматоры, а там - такого нет. Мы проезжали одну из центральных площадей, а там людей вообще нет, только сбоку на окраине площади такая длинная-длинная очередь людей. Они выстроились за транспортом. Он там переполнен.- Все одинаково одеваются. Мужчины - все во френчах, такие пиджаки “а-ля сталинка”, но вместо рубашки у них обычная майка.Довольно-таки удобная одежда. Но пошить такой френч для иностранцев довольно дорого выходит, около 100 долларов. По их меркам это громадная сумма.- Да. Нас водили на завод по производству еды. Всякой. Конфеты, колбасу, рис, палочки кукурузные – это все производит один завод.- Все абсолютно государственное. Все.- Пару ларьков я видел – государственные, или коммунальные, скорее. Но есть и раскладки… Люди как-то выживают. Где-то бабушка, например, продает там кимчхик (приправленные квашенные овощи, в первую очередь, пекинская капуста, - ред.). На раскладках можно купить абсолютно все. Даже, говорят, из-под полы можно алкоголь приобрести.- Нет. Он есть, и он разный. Очень неплохое пиво, похожее на “Жигулевское” продают. В некоторых кафешках продают иностранный алкоголь. Я видел даже наше “Одесское шампанское”.Но в кафе обычные люди не заходят.- Довольно-таки дорого по местным меркам.- Есть! Нам даже один показали. Людей было в нем довольно много, когда мы там были. Мне сказали, что "это самый крутой, самый передовой" супермаркет. Выглядит, как наш ЦУМ лет 20 назад. Все старое, обветшалое, но чистое.- Есть в отелях. Но он, понятно, в ограниченном количестве. И дорогой. В отеле, например, час Интернета стоит 10 долларов. При этом нельзя заходить на определенные сайты: Google закрыт, Facebook закрыт, нельзя заходить на южнокорейские сайты, нельзя искать через поисковики информацию, которая “навредит северокорейскому режиму” – это независимая информация про власть, про режим.- На Яндекс.ру можно зайти, кстати.-.- Я тебе сразу говорю, я решил не рисковать и не проверять. Мне сразу объяснили, что запрещено. Теоретически за это грозит “суровое наказание”. Думаю, что в первый раз, если обнаружат, что я нарушил правила, предупредят, а во второй раз могут и выгнать. Сажать вряд ли кого-то будут, я думаю, это крайний случай.- По поводу американцев - это отдельная вообще история, я тебе ее расскажу!- Телефоны есть. По неофициальным данным южнокорейцев (официальных данных тебе никто не даст), телефонами обеспечено 10-15% населения, в основном жители Пхеньяна. Причем, за пределами Пхеньяна уже действует роуминг. И есть у них внутренний так называемый Интранет (не путать с Интернетом!), есть у них программы а-ля WhatsApp, а-ля Фейсбук, есть несколько сайтов, местных, в основном это какие-то пропагандистские сайты. Например, в одном институте есть ограниченный доступ к Интернету, чтобы получать какую-то информацию о передовых исследованиях, например, ядерных. Но нам это не показали.- Стационарного телефона я вообще не видел. Нам показали две квартиры, я вообще телефона там не видел.- Да. Это была барышня-бывший стоматолог и бывший военный, который стал фермером. -Сначала нас привели к барышне, которая живет в новом районе Пхеньяна. Как нам объяснили, там в основном живут инженеры и сотрудники научных инстанций. Ее муж - действующий сотрудник Института Ким Чен Ира, он даже учился в Украине – в Жданове, Мариуполь нынешний. Но сам муж был в какой-то командировке, нас встречала хозяйка квартиры и ее внучка. Квартира довольно-таки опрятная. Есть даже телевизор, только он был как у наших бабушек, знаешь, какой-то ажурной тканью накрыт. Я не понял, говорю: а он вообще работает? Для виду, но его все-таки включили.- Да. Но почему-то наши наблюдатели попросили его сразу выключить. Видимо не хотели, чтобы я снимал, как они смотрят пропаганду. Вместо этого они попросили ее приготовить нам что-то. И она приготовила чай. Я такой бодяги в жизни не пил! Наверное, может, еще в советские времена. Знаешь, у нас индийский был чай...- Да. Ну это что-то такое. Чифир на зоне таким готовят. Эта внучка поиграла нам на пианино, очень красиво. И видно по девочке, что ее готовили. Ведь дети обычно смущаются, а она наработано говорит, делает.- Она нам рассказывала, что коммунальные они не платят вообще в стране, квартиры получают бесплатно. Отдыхают в санаториях бесплатно. Но - только избранные люди.- Весь Пхеньян – это избранные. Это люди, которые в принципе живут более-менее сносно. То, что в регионах происходит, - совсем другая история.-Это фермер, бывший военный, живет вместе с мамой в пригороде Пхеньяна, возле образцово-показательной фермы. У дома есть небольшой огородик, который он обрабатывает.-На все вопросы о политике он отвечает в духе их телека. "Мы верим, что наш великий вождь (обязательно приставка "великий вождь"!) Ким Чен Ын ведет нас по правильному пути! Он не даст вероломным силам опустить наше государство на колени. Мы всем покажем!" - вот такими словами он говорит. На политические темы я говорил еще с нашим гидом. В конце я задал ему простой вопрос: “Ким Чен Ын – человек?" "Да, человек", - говорит он мне. Я спрашиваю: "Людям свойственно ошибаться?" Он сказал, что свойственно. Я снова задаю: "Если ваш лидер ошибается, то как вы может его поправить? Есть ли у вас влияние на него?" И он ответил мне: "Да как вы вообще смеете? Наш лидер самый мудрый в мире. Он знает все! Он нас ведет к светлому будущему". И, знаешь, думаю, что люди действительно в это верят. У них же нет альтернативы. Мы можем с чем-то сравнить, с Европой, с Россией, с США. А им не с чем сравнивать.- Не могут. Более того, они не могут выезжать за пределы своего региона. Для этого нужно спецразрешение.- Мне рассказывали, что львиную долю своего заработка за рубежом (это в основном Китай и Россия) они отдают государству в виде налогов. Более того, у 99% тех, кто выезжает за границу, дома остаются семьи, таким образом государство их держит на крючке. Однажды в баре я общался с официанткой.Она объяснила, что даже если бы хотела выехать, сделать этого не может - у нее родители в КНДР. А у них очень большое уважение к родителям. Она, кстати, работала на авиакомпанию, которая летает в Китай, и теоретически могла бы убежать, но…- У них работа такая - обрабатывать иностранцев, говорить с ними, чтобы заодно получить какие-то чаевые. Ведь иностранцы - одна из главных статей дохода для них. Сейчас она замужем, муж какой-то партийный работник. И она довольно неплохо живет по местным меркам.- На ломаном английском. Она рассказала,что работала раньше стюардессой на эту авиакомпанию. Там жесткий отбор, который проходит одна из 17 девушек. Во-первых, реальный фейс-контроль, там действительно очень красивые девушки работают. И они обязательно должны быть незамужние и молодые, без детей. К ней очень много приставало иностранцев. Т.е. теоретически они могли бы ее забрать. Но нельзя. По закону нельзя. Иностранец может жениться на северокореянке и жить только в Северной Корее. Были даже случаи, когда иностранцев арестовывали…- За попытку провести ночь с северокореянкой.- Для своего материала я пытался узнать, если у них ночная жизнь.- Да, грубо говоря. Гид говорит, это жестко запрещено. По данным специального доклада ООН, проституция на самом деле есть в Северной Корее. Но утехи путан доступны лишь для приближенных к власти. Девушек готовят в специальных "Командах удовлетворения". Туда отбирают в основном девственниц с 14 лет.- Она не уточнила. Скорее всего, их бы не в тюрьму посадили, а отправили в рабочие трудовые лагеря. У них очень распространенная такая тема. Голландский политолог, с которым мы ездили, говорит, что в трудовых лагерях может находиться до трети населения страны. До трети! Через эти лагеря проходит даже громадное количество детей. И у детей есть план по выполненным работам. Если ты не собрал за день, например, предписанных тебе 10 кг кукурузы, то родители должны заплатить какой-то оброк.- За любой проступок ты попадаешь в трудовые лагеря. Журналисту проникнуть туда - нереально.- Сказала, что не хочет. Она любит свою страну.- Нет. Даже если бы встретил, как он это мне объяснит? У нас же переводчики только местные.- Понимаешь, нельзя оценивать их нашими категориями. У нас, например, за зарплату в 10 тысяч гривен ты должна лечиться, ездить в отпуск, покупать что-то детям, вечером ходить в бар и все такое. Их же этим всем в основном обеспечивает государство. Лечение - 100% за счет государства, отдых – за счет государства. Одежду тоже частично, насколько понимаю, выдает государство. С продуктами похожая история. То есть ты объективно оценить это не можешь. Никак. Вот я вижу людей в кафешках, их относительно немного даже в выходные дни. В магазинах вижу людей, в гастрономах. Кто эти люди? Как ты можешь оценить средний уровень? Да, голода у них как бы нет. Видно, что в стране очень много выращивается риса того же. С голоду не пухнут.- Непосредственно в самом Пхеньяне ты этого не видишь. Видел пару голодранцев, которые в буквальном смысле бегают в каких-то ошметках. Но скорее всего, ты их так и не увидишь, даже из соображений их культуры. Они очень стыдятся всего некрасивого, всего, что может людей смутить в тебе. Это все-таки азиатская культура. Даже если он бедный, он попытается это максимально завуалировать. Он помоется в речке, заштопает чем-нибудь одежду.- Там в основном темная одежда. Мини-юбок вообще нет, голых ножек не увидишь. Равно как и декольте. Все строгое и закрытое. Бросилось в глаза довольно однотипные прически. Впоследствии я узнал, у них есть только несколько видов причесок, которые согласованы партией. У мужчин – это”а-ля кимирсеновки”, а у девушек – в основном волосы собраны в пучок. Девушек с распущенными волосами я не видел. А если говорить о моде, то нужно понимать, что доступа к модным вещам у них нет. Есть только то, что пошито местными фабриками.- Мы все просили, чтобы нам разрешили зайти в село. Но в официальный план мероприятий это не входило. Лишь однажды, по просьбе голландского журналиста, нам удалось увидеть деревенских людей. Это был конец рабочего дня, они сидели в поле на корточках, бригадир давал разнарядки. Мы подошли к ним, они насторожены. Они в стандартной рабочей одежде, рядом стоит убитый трактор. И это редкость – в основном землю обрабатывают волами, скотом. Пообщаться про обычную их жизнь нам не удалось. Мы просто увидели картинку. Доступа к реальным людям у нас не было, и не могло быть априори.- Раньше в основном перебегали во времена голода, это было в 90-е, когда только распался Советский Союз. Сейчас уже такого голода нет. Сейчас перебежчики в основном, те, кто прошли через трудовые лагеря. Многие перебежчики это те, у кого есть родственники в Южной Корее. Но есть проблема адаптации северокорейцев на Юге. У них уже другая психология, поменялась ментальность. Это реально другие люди. По статистике, очень много среди суицидников в Южной Корее выходцев из Северной Кореи. Те, с кем я общался, сходятся в одном: сейчас эти страны уже объединить нереально.- Там разные схемы действуют. Например, есть люди, которые организовывают побег, занимаются переправкой. В основном бегут через Китай. И в зависимости от политического климата в Китае, перебежчика либо пустят, либо отправят назад. Дальше бегут в основном на территорию Юго-Восточной Азии - либо в Малайзию, либо во Вьетнам, и оттуда уже - в Южную Корею. Либо в какие-то другие страны.- Нет. Только через третьи страны. Напрямую из КНДР в Южную Корею был в последнее время лишь один случай - бежал военный. Но он работал на границе. Он знает, где, что и как. Обычный человек там не пробежит. Наверное, это одна из самых охраняемых границ в мире.- О… У них есть целый музей, посвященный ненависти к американцам. Их отношение к американцам очень напомнило мне то, как россияне относятся к бандеровцам. Они до сих пор уверены в том, что американцы во время войны между Югом и Западом убивали северокорейских беременных женщин, вырезали плод и выбрасывали в грязь. Жуткие страшилки рассказывают.- Мне объясняли, что он, возможно, стал жертвой конкуренции спецслужб внутри Северной Кореи. То есть кто-то захотел выслужиться перед высшим руководством: вот мы выполним план по убитым американцам либо по американцам, которые сели. Я разговаривал как-то с представителем организации "Украина-Северная Корея", так он говорит, что в КНДР есть даже план по посаженным иностранцам. 99% посаженных людей за последние годы - это американцы. Кажется, один из Канады есть и один из Австралии. Хотя вспоминаю и случай с российским моряком, который написал на причале что-то типа “Ким Чен Ир – урод”... Какой-то матюк написал про Ким Чен Ира… Его пытались посадить, но Россия его отбила. С воровством плаката оскорбление лидера просто несравнимо. Да и крал ли он тот плакат - еще под вопросом. Если посмотреть на видео, которое показывали власти, там непонятно по силуэту, он ли это. Возможно, это лишь план по посаженным американцам. Тем более, что как раз был пик напряженности.- И это был мой день рождения! 21 мая. Это еще и день рождения Сахарова, который изобрел водородную бомбу. Мы как раз были тогда в Вонсане, я купался в Японском море. Ракета тогда упала в это море. Но у нас не было доступа к информации, и о запуске я узнал вечером, когда мы вернулись в Пхеньян. Я купил газету, чтобы узнать, как пропаганда освещает это. Весь номер был посвящен этому испытанию: Ким Чен Ын на полигоне, проверяет, общается с ядерщиками, видит запуск... Кстати, газету проблематично было найти, потому что люди в патриотическом порыве раскупили реально все номера.- Да. У них армия почему такая мощная? Потому (и я верю в это!), что у них чуть ли не каждый в случае войны станет во всеоружии. Американцы теоретически уже давно могли бы смести Северную Корею, но проблема в том, что 80% территории – это горы, воевать на местности там очень сложно. И партизанская война там растянется на бог знает сколько лет.- Самая мощная. Они понимают, что враг их тоже сильный. Но верят, что они самые сильные, что они живут в самой лучшей стране в мире.- Логичный вопрос. Но я с ними не могу пообщаться, физически не могу. Проблема в том, насколько я понимаю, что они живут в вакууме. Когда я прилетел из Киева в Пекин, в аэропорту были какие-то северокорейские рабочие, они даже на китайском не могли объясниться. Т.е. люди живут в вакууме даже на территории Китая. Плюс самоцензура внутри работает.- Они категорически считают себя особенной страной. Союз и Китай они считают какими-то ситуативными союзниками. Более того, они не назвали свою страну коммунистической, у них даже своя идеология. Они называют ее “чучхеистской” либо “кимерсинизм”. Они всячески подчеркивают, что они особые. Они говорят мне: “Советский Союз требовал, чтобы мы были частью их экономического союза по Варшавскому блоку, но мы категорически были против”. Китай они тоже считают ситуативным союзником, сейчас, к примеру, у них напряженная ситуация. Китайский лидер Си Цзиньпин заигрывает с Трампом. Китай, который остается до сих пор единственным окном для Северной Кореи во внешний мир, ограничивает закупки угля. А уголь, который продают в Китай, главная статья дохода для северокорейцев. Даже основная иностранная валюта у них - юань, а не доллар.- У них есть военно-политические связи, а экономические - практически нулевые. Основной союзник, конечно Китай. А Россия… Ну, опять же, Северная Корея – одна из стран, которая поддержала аннексию Крыма. Политически это говорит о многом.- Запрещена, любая. Единственные боги – это Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, их вожди. В их учении Чучхе меня больше всего поразило, что человек - хозяин своей жизни. Это основная квинтэссенция их теории. Но что они под этим понимают?- Да, какой-то оксюморон. За 8 дней я так и не понял, в чем заключается их свобода. Они говорят, что все делают добровольно: добровольно работают на партию, добровольно верят в лидера. В принципе, я в это могу поверить, потому что пропаганда настолько сильно работает и настолько страна закрытая, что у них другого быть просто не может.- Их довольно много. Даже из Украины ездят время от времени. Плати деньги и пожалуйста. Я общался с одной туристкой из Украины. Туристам тоже объясняют, что можно, а что нельзя, дают специальную распечатку-памятку. Запрещается, например, носить джинсы, потому что это продукт западный, особенно синие джинсы. Запрещается фотографировать плакаты их лидеров так, чтоб лицо было обрезанным. И в целом съемки ограниченные. Про политику вообще нельзя туристам говорить. Гиды на политические вопросы отвечают лозунгами.- Это так и есть. Обычно туристам показывают пионерский дом, где дети играют на разных инструментах, это ты можешь увидеть в любом документальном фильме про Северную Корею. Показывают место, где родился Ким Ир Сен. Некоторых возят на границу, демаркационную линию показывают. И собственно и все.- Есть. Мы были на горнолыжном курорте, построенном недавно. Но он очень дорогой. Там номер стоит от 120 евро за ночь. Все шикарно, красиво.- Это неподъемно! Это только для избранных. Строили этот курорт военные. Что интересно, поскольку войны как таковой сейчас нет, у них очень активно военных используют как строителей. Причем без особой техники они это делают. Партия сказала, и за год построили горнолыжный курорт.- Там все отели, если нет туристов, заброшенные (смеется). Мы были в отеле возле горы Пэктусан (потенциально активный вулкан на границе КНДР и Китая, - ред)., это священная гора для обеих Корей. Южнокорейцы построили этот курорт во время потепления их отношений с КНДР, в конце 90-х. По-моему, компания Hyundai построила, и она возила туда же южнокорейцев.- Я же тебе говорю, это священная гора. И на территории этого комплекса находится единственный отель, где происходят встречи разделенных семей. Последняя встреча была, по-моему, лет 5 назад. Мы приехали в этот отель. Насколько я понимаю, посетителей не было вообще, потому что вечером светились только несколько окон. На нас зарабатывали буквально на всем. Кстати, внутри отелей есть магазинчики, у них свой курс обмена. Он может отличаться в 10 раз от официального. Плюс свои тарифы на связь. Но вернусь к этому отелю на Пэктусане. Отель реально был заброшен, кухня работала только на нас. Я так понимаю, что даже генератор включили ради нас. Потому что освещения вокруг вообще никакого. Подсвечивалось только большое панно их лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.- Был конфликт в 2008, кажется, году. Туристка из Южной Кореи пыталась несколько раз пройти за ограждение, за территорию комплекса.- Выходить за территорию этого отеля южнокорейцам, конечно, запрещалось. Она пыталась. И как говорила северокорейская сторона, солдаты ее предупреждали, но она настойчиво хотела выйти. И ее застрелили. Южнокорейская сторона потребовала официальных извинений. Извинений не последовало, и Южная Корея отказалась в дальнейшем обслуживать этот комплекс и посылать туда туристов. Северокорейцы его просто отжали и на этом все закончилось.- Вражески. И жалеют, потому что считают, что их оккупировали американцы. Но о жизни в Южной Корее они практически ничего не знают. Как и в принципе южнокорейцы ничего не знают про их жизнь. Такое ощущение, что они просто потеряли интерес друг к другу. Реально, отдельные страны. Даже язык уже отличается, у каждого свое наречие.- Там очень распространена культура караоке в барах. Очень многие поют, даже наш гид нам пел. Я их спрашивал: "Что у вас сейчас модно: поп, рок?" Поп, рок – они даже таких слов не знают. В основном у них классические песни.- Классические северокорейские народные песни: про маму, про природу, про любовь к родине. И вот что меня удивило: по дороге между Пхеньяном и Вонсаном мы слушали диск, потому что с радио у них плохо. На диске было процентов 15-20 российских песен. Какая-то песня Татьяны Овсиенко и мотив из фильма "17 мгновений весны". Вот едешь по этим просторам северокорейским, по этим убитым дорогам, и слушаешь эти советские и российские песни. А в одном из баров крутили российский "Голубой огонек". У них очень крутым считается бар, где подают немецкое крафтовое пиво. В последний вечер нас туда завели и там крутили российские песни. Я им говорю: “Эти люди сейчас в Украине персоны нон-грата, мы их не любим, потому что они подписали письмо к Путину”. Они говорят: “А мы их здесь очень любим”. Говорят, им нравятся тексты их песен.- Нас водили в один парк развлечений. Довольно-таки современный, есть даже американские горки. И людей там достаточно много.- После этой поездки у меня появилось еще больше вопросов. Это абсолютно другой мир, политическая система и культура которого мало кем достаточно исследована. Хочу ли я еще раз туда? Как журналист — да, как человек со здравым смыслом — нет. Я же все-таки в сюжетах своих не по головке гладил. Конечно не стоит переоценивать их спецслужбы, скорее всего, никто из них и не смотрел мой материал, но береженого бог бережет.- Любая страна, где принятие решений зависит от одного человека, опасна для всех, в том числе и для самой себя.