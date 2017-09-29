 ОДИЧАЛЫЙ МАЛЬЧИК ЕВГРАФ

Первой ласточкой этого трагического процесса стала очаровательная луганская девушка Вера Щербак, полетевшая с пятого этажа местной общаги вниз по прямой, где ее уже поджидала мать - сыра земля, земля русская, православная, и превратилась Вера в лепешечку, но не предала идеалушко. Как такое могло случитися, на первый взгляд и не скажешь - то ли добрый молодец Веру выкинул в прохладу ночную освежитися, то ли витязь доблестный послал за закускою, да дверь с окном перепутал, что бывает у витязей в минуты упоительного ухарства, то ли диверсанты укропские покусилися. Мала была Вера, да для хунты опасна, потому что славила русский мир, не покладая ног, и работала помощницей у самого Грэма Филлипса, петушка заморского.
Сладко пел петушок, с многообещающим заморским акцентом, большие дороги Вере открывал, да что-то не так пошло. Спустившаяся с пятого этажа общаги народная милиция молодой республики констатировала досадное самоубийство, а дальние подруги, в отличие от ближних, быстро подтвердили: давно, мол, юная патриотка хотела на себя руки наложить, почитай с прошлого месяца, когда суженый Грэм Филлипс объявил, что женится на другой, и зовут ее Юля. Юля, конечно, была согласна, Грэм назначил свадьбу через год, но в итоге поматросил Юлю ровно месяц и смылся в Англию, Юля пошла по рукам, а убитая горем Вера выкинулась в окно на почве неразделенного ПМЖ, и невдомек обеим было, что на самом деле Грэму нравился только ополченец Сопля, обманутый посулами гей-брака.
Спустя несколько дней луганские страсти улеглись, и оказалось, что были они сплошной выдумкой и простыми бабьими сплетнями. На самом деле, Грэм любил ополченца Чопика, а вот юную Веру Щербак вообще мужчины не интересовали, а волновали ее исключительно идеалы русского мира. И когда она узнала о том, что кровавый палач Порошенко подписал закон об образовании, устанавливающий официальный этноцид русского народа, то решительно и бесповоротно покончила с собой в знак протеста.
И ведь было из-за чего кончать. Особое коварство фашистского закона хунты заключается в том, что русских детей в Украине теперь будут переводить на украинский язык обучения внезапно, сразу с пятого класса, а ведь известно, что ребенок, рожденный на русском языке, никогда не поймет ни один другой язык в мире, особенно мову. Когда при русскоязычном ребенке говорят на украинском, у него начинается типун, резко повышается температура тела и отнимаются ноги, а через час наступает клиническая смерть, и реанимировать его можно только если очень громко крикнуть в ухо: "Путин! Путин!" Когда он откроет глаза, необходимо быстро сунуть ему в руки матрешку и одновременно легонько ударить по попе балалайкой, после чего три раза в день окунать в щи до наступления устойчивой ремиссии.
Эта процедура иногда может длиться месяцами, но о каких процедурах может идти речь в диких условиях украинской школы? Современной науке известен только один случай, когда русскоязычный ребенок попытался заговорить на украинском языке и остался жив, - это был Киля Азаров, но, во-первых, к тому времени он уже физически сформировался как Бимба, во-вторых, у него был врожденный иммунитет к языкам, из-за которого Янукович, по наущению злой ведьмы Анны Герман, неоднократно бил его ногой в живот с криком: "Учи мову, старый тупой пидор!", в-третьих, поговаривают, что однажды Киля все-таки утратил бдительность и случайно выучил на украинском языке фразу "висела писенька", и это немедленно сказалось...
Однако что же делать другим русскоязычным детям, не осененным спасительным даром лингвистического кретинизма? Разумеется, в молодых республиках Лугандона все дороги открыты перед ними - хочешь, окопы рой, хочешь, металл собирай, а хочешь - убей кого-нибудь и приоденься, а то ходишь, как чмо; в молодых республиках Лугандона даже русский знать не надо - достаточно выучить слова "сука" и "дай", опыт героических русских батыров и вайнахов, приехавших на Донбасс освобождать свою землю от укропских захватчиков, является тому наглядным примером.
Совсем другое дело - вероломно оккупированная Украиной часть Украины, в которой этноцид русского народа цвел пышным цветом даже в благополучные, казалось бы, времена, и даже там, где его меньше всего можно было ожидать, например, в Крыму, да-да. Вот уже три с половиной года прошло со времен воссоединения, и новый фильм "Крым" срывает овации в Кремлевском дворце, а стоит зрителям утратить бдительность, как в дальнем углу экрана немедленно появляется пьяный Николай Второй и дрючит балерину то посреди Балаклавской бухты, то в Никитском ботсаду, а обернешься - и нет его, зато какие-то диверсанты со знанием украинского языка уже подменяют сценарий фильма "Матильда", в котором просто два часа должна была танцевать какая-то Матильда, и в безобидную киноленту с госфинансированием злодейски вводится похабный государь-извращенец, который, в свою очередь, вводит и Матильде, и всем желающим подряд, вплоть до Владимира Спиридоновича Путина, и одна только Поклонская сидит дура дурой.
После того же, как в Украине официально вступил в силу закон об этноциде русского народа, в этой несостоявшейся стране наступил окончательный хаос. В частности, в первую же ночь после подписания чудовищного документа киевские бабушки, собиравшие с фонариками орехи в городских парках и рощах, уничтоженных короедом, столкнулись с неожиданной конкуренцией. Не успевала бабушка выхватить лучом фонарика из темноты валяющийся на земле орех, как на него набрасывалась стая голодных русскоязычных детей, съедала вместе со скорлупой и с рычанием растворялась в ночи. И так целую неделю. Сначала бабушки отгоняли русскоязычных детей палками и слепили фонариками (в некоторых парках, к сожалению, дошло до мордобоя), но когда услышали, на каком языке они говорят, то пожалели их и угостили желудем и горстью земляных червей.
Одного из ребят удалось разговорить. Им оказался одичалый мальчик Евграф, потомок великого русского князя Поликарпа. Евграф рассказал, что он учится в пятом классе киевского лицея "Кривава Кульбаба" и не знает, что такое "лантух". Сначала его избили прутнем у доски и снова спросили, что такое лантух. Когда он промолчал, стиснув зубы, учитель какого-то странного предмета "световая литература" загнал ему под ногти трембиту, а когда и это не помогло, вызвал в школу его родителей, убил матушку и изнасиловал тятю, после чего обрек Евграфа на голодную смерть, пока тот не выучит хотя бы одно украинское слово. Но Евграф был русский человек и ничего учить не хотел, справедливо считая, что если им надо, пусть сами учат его родную речь. Половина его класса уже умерла с голоду, пятеро погибли в пьяной драке за хлебные крошки, брошенные русской журналисткой перед тем, как ее поймали и выдворили, девочка Фекла сбежала в ДНР, и там ее задрал какой-то алкаш-шатун. Сам Евграф мечтает жениться на негритянке и уехать к ней в Зимбабве. "В Украине перспектив нет, - доверчиво поделился Евграф. - Здесь сплошной стрептоцид".
Он был, конечно, слишком молод для того, чтобы знать это страшное взрослое слово - "этноцид".
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
1437 12
Ответить
Ответить
Ответить
Это да!
Ответить
Ответить
В консерваторії на екзамені російськомовній дівчині дали ноти мелодії з назвою "Весела пісенька."
- Какое странное название - весела писенька.
Ответить
Мальчик Евграф
Шел по жизни, как законченный граф.
(С)
Так это БГ. Ну тот, про которого "вороне где то БГ послал кусоческ сыра"
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить