 13 ПУНКТОВ О ВОЙНЕ И МИРЕ

1. Нет. Война продолжается, основные усилия по дестабилизации обстановки Украины перенесены с линии фронта в тыловые районы вне зоны АТО.2. На фронте российская оккупационная армия не способна навязать инициативу украинской армии, и противник пытается внедрять новые методы борьбы.Очевидны пять ключевых элементов стратегии противника:3. Диверсии на складах боеприпасов ВСУ как ключевого элемента всей нашей оборонной инфраструктуры, который находится в наиболее уязвимом положении.4. Террористические акты против сотрудников спецслужб Украины, которые наиболее активно и профессионально действуют на оккупированных территориях.5. Война на Донбассе используется как постоянно действующая угроза, которая может быть активизирована в любой момент. Противник ведет беспокоящие боевые действия, обозначает свое присутствие и укрепляется в оккупированных районах.6. Ужесточение террора на оккупированных территориях против каждого, кто подозревается в симпатиях к Украине, либо сотрудничает с украинскими властями.7. Психологическая и информационная война, которая ведется централизованно, управляется из единого центра, распространяется как через российские и зарубежные СМИ, так и через ряд украинских СМИ. Цель - акцентировать внимание на любых проблемах и конфликтах в Украине.На что они рассчитывают и будут ли продолжать теракты?8. Да, будут. Рассчитывают на влияние силовыми и информационными методами на внутриполитическую ситуацию в Украине накануне выборов 2019 года. 2019 год - это последний шанс Путина обеспечить себе лояльную РФ власть в Украине.9. Кремль намерен своими провокациями и преступлениями диктовать национальную повестку дня для Украины.10. На бурное развитие гражданского общества и становление политической нации в Украине агрессия РФ не повлияет. Путин не понимает и недооценивает стремительное развитие и структуризацию гражданского общества в Украине.Именно общество, а не власть, является фундаментом государственности в Украине. В этом наше кардинальное отличие от РФ, где государство строится исключительно на репрессивном аппарате спецслужб. Поэтому уверен, что какие бы противоречия по будущему развитию Украины ни были в украинском обществе, и какие скандалы его не сотрясали бы, уверен, мы выстоим, а внутренние скандалы - это необходимые болезни роста, энергия развития. У РФ нет шансов победить такую сильную волонтерским гражданским обществом Украину.Как будет действовать противник?11. Мой прогноз - в ближайшие полтора года теракты не прекратятся и будут новые попытки выведения из строя объектов нашей стратегической инфраструктуры, попытки обострить обстановку на фронте.Что делать?

12.Нам надо делать жесткие и честные выводы, строить новое государство, продолжать строить критичное и самостоятельное гражданское общество, и также менять стратегию, системно отвечать на действия противника.



На мой взгляд, главный экзамен для нас - во-первых, вести войну всеми силами в рамках мирных соглашений и наносить урон агрессору, во-вторых, провести демократические и конкурентные выборы, обеспечить модернизацию власти через внутренние демократические механизмы, через патриотические национальные партии.



Разумеется, это прекрасно понимает и Кремль.



Война продолжается, и мы не проигрываем, хотя у нас очень опасный противник.

13. Путин - х...ло!