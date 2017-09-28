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 13 ПУНКТОВ О ВОЙНЕ И МИРЕ

13 ПУНКТОВ О ВОЙНЕ И МИРЕ

Краткий FAQ по обстановке, взрывам и скандалам. Близка ли к завершению война?

1. Нет. Война продолжается, основные усилия по дестабилизации обстановки Украины перенесены с линии фронта в тыловые районы вне зоны АТО.

2. На фронте российская оккупационная армия не способна навязать инициативу украинской армии, и противник пытается внедрять новые методы борьбы.

Очевидны пять ключевых элементов стратегии противника:

3. Диверсии на складах боеприпасов ВСУ как ключевого элемента всей нашей оборонной инфраструктуры, который находится в наиболее уязвимом положении.

4. Террористические акты против сотрудников спецслужб Украины, которые наиболее активно и профессионально действуют на оккупированных территориях.

5. Война на Донбассе используется как постоянно действующая угроза, которая может быть активизирована в любой момент. Противник ведет беспокоящие боевые действия, обозначает свое присутствие и укрепляется в оккупированных районах.

6. Ужесточение террора на оккупированных территориях против каждого, кто подозревается в симпатиях к Украине, либо сотрудничает с украинскими властями.

7. Психологическая и информационная война, которая ведется централизованно, управляется из единого центра, распространяется как через российские и зарубежные СМИ, так и через ряд украинских СМИ. Цель - акцентировать внимание на любых проблемах и конфликтах в Украине.

На что они рассчитывают и будут ли продолжать теракты?

8. Да, будут. Рассчитывают на влияние силовыми и информационными методами на внутриполитическую ситуацию в Украине накануне выборов 2019 года. 2019 год - это последний шанс Путина обеспечить себе лояльную РФ власть в Украине.

9. Кремль намерен своими провокациями и преступлениями диктовать национальную повестку дня для Украины.

10. На  бурное развитие гражданского общества и становление политической нации в Украине агрессия РФ не повлияет. Путин не понимает и недооценивает стремительное развитие и структуризацию гражданского общества в Украине.
Именно общество, а не власть, является фундаментом государственности в Украине. В этом наше кардинальное отличие от РФ, где государство строится исключительно на репрессивном аппарате спецслужб. Поэтому уверен, что какие бы противоречия по будущему развитию Украины ни были в украинском обществе, и какие скандалы его не сотрясали бы, уверен, мы выстоим, а внутренние скандалы - это необходимые болезни роста, энергия развития. У РФ нет шансов победить такую сильную волонтерским гражданским обществом Украину.

Как будет действовать противник?

11. Мой прогноз - в ближайшие полтора года теракты не прекратятся и будут новые попытки выведения из строя объектов нашей стратегической инфраструктуры, попытки обострить обстановку на фронте.

Что делать?

12.Нам надо делать жесткие и честные выводы, строить новое государство, продолжать строить критичное и самостоятельное гражданское общество, и также менять стратегию, системно отвечать на действия противника.

На мой взгляд, главный экзамен для нас - во-первых, вести войну всеми силами в рамках мирных соглашений и наносить урон агрессору, во-вторых, провести демократические и конкурентные выборы, обеспечить модернизацию власти через внутренние демократические механизмы, через патриотические национальные партии.

Разумеется, это прекрасно понимает и Кремль.

Война продолжается, и мы не проигрываем, хотя у нас очень опасный противник.


13. Путин - х...ло!

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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вражеские диверсии+непрофессионализм силовых органов + ненаказуемая коррупция+ попустительство доноров = конец любой стране
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13. Путин - х...ло!

Путин не на троне, Путин в головах россиян, вот что надо понимать прежде всего.
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... только начало самоликвидации совкового наследия по причине старения, потом будут ГЕС, ТЭС и вишенкой на торт - атомные электро станции! но виновные в наших горястях уже назначен
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Бутусов с "умным видом" озвучил програмку "Народного Фронта". А Вы еще не поняли кто Турчинову тексты пишет?... Бла-бла-бла... А дальше "бл-л - бл^ - бле" и в финале прощальное "бе-е-е..." за ногу и на крюк...
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П.10. В том и дело, что именно Порошенко уничтожает гражданское общество в Украине. Вместо того, чтобы на него опереться.
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таки да -пуйло оно же хуйло рано или поздно съедет но передаст эстафету такому же и как нам его звать !? надо уже загодя придумывать
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