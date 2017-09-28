 КАКИЕ ПОТЕРИ НАНЕС ВЗРЫВ 48-ГО АРСЕНАЛА В КАЛИНОВКЕ: ВОЕННЫМ УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВТОРЕНИЕ КАТАСТРОФЫ В БАЛАКЛЕЕ

Теперь есть возможность потушить все очаги возгорания и таким образом прекратить повторные возгорания и детонацию. Пожарные танки заливают остатки возгораний на складах.



Согласно плану, к утру работы по тушению и профилактике возгораний будут завершены. Днем планируется начать операцию по разминированию территории от разлетевшихся боеприпасов. Команды саперов из различных воинских частей сосредотачиваются близ Калиновки.



После этого они начнут работу по точной оценке причиненного ущерба. Сегодня территорию арсенала облетели беспилотники.



Согласно полученной информации, взрывами уничтожено не менее 30% площадок хранения боеприпасов. Взлетели на воздух тысячи тонн снарядов.



Напомню, что в марте в результате взрыва арсенала в Балаклее было уничтожено около 90% боеприпасов - все, что хранилось на земле. Также взорвалось одно бетонное хранилище. Уцелели только боеприпасы в бункерах.



В отличие от катастрофы в Балаклее, на 48-м арсенале меры, предпринятые военными по рассредоточению боеприпасов и повышению живучести хранения, дали лучшие результаты и позволили многое спасти.



В Калиновке уцелели не только все защищенные бункеры, но и большая часть открытых площадок хранения.



Как отмечают военные, сыграл роль ряд факторов:



1. Рассредоточение площадок хранения на большем расстоянии друг от друга.



2. Обваловка площадок хранения.



3. Размещение площадок хранения в лесу: деревья приняли на себя огромную часть разлетов.



4. На площадках хранения снаряженные снаряды и ракеты РСЗО были развернуты головными частями в сторону пустого поля.



5. Вывоз с арсенала части боеприпасов.



6. Меры борьбы за живучесть, принятые личным составом арсенала, применение пожарных танков.



Калиновке и всем окрестным селам очень повезло, что взрывы не затронули площадки хранения 220-мм ракет РСЗО "Ураган", а также 152-мм гаубичных снарядов. Это самые дефицитные боеприпасы.



Однако материальный ущерб все-таки огромный, хотя и на порядок ниже, чем в Балаклее. Уничтожены многие площадки хранения 122-мм ракет РСЗО "Град", 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов. Часть этих боеприпасов подлежала уничтожению, часть - утилизации, но большая часть была все-таки пригодна к применению либо переснаряжению.



Точный ущерб будут теперь оценивать эксперты.



Следует отметить огромные проблемы, связанные с отсутствием адекватной охраны огромного арсенала, растянутого на огромной площади в лесу, с отсутствием технических систем безопасности арсенала, с отсутствием системы раннего оповещения.



Большая часть складов не огорожена, отсутствуют наблюдательные вышки, площадь обзора местности невелика.



Но благодаря реализованным за последние четыре года мерам по рассредоточению боеприпасов личным составом арсенала и управлением по обеспечению живучести арсеналов и баз Генштаба ВСУ удалось избежать дальнего разлета неуправляемых ракет и полного уничтожения всего арсенала.



Однако почему взрывы и их распространение не удалось предотвратить и были ли оперативно приняты все необходимые меры, предстоит установить следствию.



Минимизация разрывов позволила избежать жертв. На данный момент в результате взрыва арсенала серьезные ранения получила одна женщина - местный житель, еще одна женщина получила травму в ходе эвакуации. Такие минимальные потери, учитывая количество боеприпасов и то, что арсенал располагался прямо в центре крупного населенного пункта, в зоне плотной застройки, можно назвать по-настоящему чудом.

Повезло, что не рванули "ураганы", повезло.

