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 Общество, Политика Украины, Происшествия
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Все про:боеприпасы (1348) взрыв (4420) Винницкая область (491) Бутусов Юрий (1359)

 ФОТО НАРУШИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ НАКАНУНЕ ВЗРЫВА ПРОНИК НА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ - 48-Й АРСЕНАЛ В КАЛИНОВКЕ

Да, это фото лося сделано 20 июля 2017 года на территории 48 арсенала, на котором вчера произошли взрывы боеприпасов. Фото предоставил "Цензор.НЕТ" один из военнослужащих.

Фото нарушителя, который накануне взрыва проник на стратегический объект - 48-й арсенал в Калиновке 01

По данным источника "Цензор.НЕТ", после взрыва складов в Сватово и Балаклее на повышение живучести и безопасности 48-го арсенала в 2017-м было выделено 16 миллионов гривен, деньги поступили на счет воинской части.

База в Калиновке - это раскиданные на площади до тысячи гектаров площадки хранения боеприпасов, часть которых находится в лесу, зарастает кустами и деревьями.

Ограждение вокруг базы во многих местах символическое, и на территорию часто заходят лоси и кабаны - здесь среди снарядов и бомб на них не рискуют охотиться. А пройти на арсенал для животных не составляет труда.
Есть ли у Украины средства и время, чтобы построить здесь надежное хранилище для такого огромного арсенала? Нет. Но проблема не в нехватке денег, отнюдь. Конечно, пиарщики власти будут говорить и справедливо, конечно, что на безопасность арсеналов нужны миллиарды долларов. И это правда. Но будут говорить, что это война, и что пока денег нет, значит, никто ни за что не может отвечать и безопасность гарантировать невозможно. А вот это вранье. Именно потому, что война, уменьшить ущерб и повысить защищенность арсенала в Калиновке было можно и нужно.

По результатам Сватово и Балаклеи у нас было время натянуть проволоку и расставить часовых, чтобы хотя бы лоси не заходили на арсенал. Было время и средства рассредоточить по разным частям запасы наиболее ценных и современных артиллерийских снарядов и мин, чтобы нельзя было в одной точке сразу взорвать много. Было время и средства вывезти из арсенала ракеты ЗРК и РСЗО с маршевыми двигателями, которые при взрыве дают разлет и детонацию на других площадках хранения. Было время и средства развезти хотя бы часть боеприпасов по более защищенным точкам хранения. Потому что есть у нас достаточно площадок хранения, в том числе бетонных, более надежных, чем площадка в лесу, вокруг которой можно устроить сафари-парк. У нас было все-таки время и возможности обеспечить базу средствами ПВО против беспилотников. Вот в таком случае контрдиверсионные мероприятия принесли бы куда больший эффект.

И все это было известно еще до взрыва, все это очевидно, и более того - выводы государственной комиссии по расследованию взрыва склада в Сватово это прямо предписывают.

Сейчас большой вопрос, что будет решено на военном кабинете президента. Ранее было "слито" расследование взрывов в Сватово и Балаклее, а взрыв склада в Новоянисоли 22 сентября объяснили степным пожаром.

Боюсь, сейчас мы как обычно увидим в исполнении руководства вместо разбирательств по делу, вместо жестких кадровых решений, отставок и увольнений, обычный украинский политический "договорняк". Ведь лояльность у нас зачастую выше ответственности и профессионализма ценится. Прокуратура откроет дело против начальника арсенала. Потом как было в случае в Сватово и Балаклее информационный шум снова сделает эту проблему не актуальной и не интересной, и дело снова будет списано в архив. Арсенал в Балаклее был больше, чем в Калиновке, мы понесли тяжелый урон, и в результате виноватым сделают "стрелочника", вина которого невелика.

Отсутствие комплексных решений делает уязвимыми другие наши арсеналы и базы, уязвимость которых прекрасно понимает противник.

На четвертом году войны пора бы организовать хотя бы противолосиную оборону. Потому что лоси, такое впечатление, пробрались не только на арсенал в Калиновке, но и во многие властные кабинеты.

 Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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Може так, а може і ні... Бутусов вночі вже писав про переповнені склади з боєприпасами. Інші автори і про гроші трохи не те пишуть. Може лось і звідти, а може і ні. Лосі вони взагалі всюди однакові. А може бути і правда.
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Кадры Порошенко - Гелетей, Муженко, Вовк, Гонтарева и т.д. Лучшие люди Украины
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Шо, ніхто не помітив, що це Вова Путін перевдягнений у лося?!?!?
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Зато у нас есть армия Национальной гвардии которая защищает президента и правительство с депутатами от собственного народа. Вооружена последними моделями техники и вооружения. Они бродят толпами по городам и рай центрам . Отправьте их на передовую,пусть бьют врага,пусть охраняют склады ,заводы,АЭС,платины. Они разгоняют мирные демонстрации украинцев. Начальнику склада,майору с зарплатой 5000гр,который живёт в части в казарме с семьёй и детьми ФСБ дало 100000 долларов и он лично бегал с факелом и подпалил склад с четырёх сторон вместе с бабушкой из ВОХР. В Крыму так и сдавали части и базы хранения вооружения, так же покупали всех депутатов парламента Крыма и командующего ВМФ. Сидит начальник склада ,майор Петрук ,у себя в части в Крыму. Приезжает к нему его бывший сослуживец Иванов ,с которым он заканчивал Ленинградское училище,открывает дипломат с 300000 долларов и предлогает сдать часть и дальше служить в Московском военном округе. 90% согласилось.
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э, неее.. какие 5000 грн?
знакомый там служит.. по соседству, в в/ч в Виннице. в роли "прапорщика" - как он сам себя называет. и жена его - типа при штабе бумажки носит да "на связи" сидит. У него зп 25 тысяч.. у нее - 20 тысяч. Дальше штаба своей части они только по грибы выбирались да шашлыки пожарить. Ни о каком АТО и речи не идет. В общем - тыловые....
Ну а начальство у них - раза в 2 больше получает, минимум... Да за выслугу, да за "корочки" из АТО (типа командировка на 2 месяца) - не ближе 200 км от линии фронта. Считай 50-70 тысяч набегает
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Нет слов !!! За державу обидно !!! Из-за таких лосей мы на последних местах по всем вопросам. Давно бы пора этим лосям рога - обломать!!
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Пгеступление газкгыто как говоит Юга Луценко. Лося посадить. Муженку и Полтораку очередные воинские звания и премии выписать.
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Тут був доволі цікавий допис, який про начебто виділені гроші, що спростовує твердження Бутусова. І він був видалений працівниками цензора. Образливого там нічого не було, бо я встиг прочитати. То чому видалений допис? А як же право на висловлювання? Якась вибіркова демократія у бутусовських!
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То чому після таких дій довіряти твердженням Бутусова?
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Там не лоси в кабинетах, а кастрированные поросята.
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роSSия ведёт НАСТОЯЩУЮ ВОЙНУ на уничтожение Украины! В этом участвует ВЕСЬ роССийский народ! Подключены все системы государства. То есть страна знает, что воюет. Чиновники работают на войну и при этом воруют! Украина играется в войнушку. Народ украинский живёт в режиме мирного времени. Чиновники воруют и только болтают о войне. Вот и результат!
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Да это Петрухе на день варенья Муженко решил праздничный салют устроить чтобы все увидели. Теперь жди внеочередных званий и медалек для муженко и его своры, таких же кабинетных крыс как и он сам.
А все спишут на какого-то рядового Васю, который курил в не положенном месте, или как вариант на лося - тем более что он был замечен на "охраняемой территории".
Страна 3 года уже воюет, а этим бл....м с лампасами на все насрать. Где результаты по Балаклее? Где какие-то кадровые решения, и в том числе по Генштабу? Где все эти грицаки,матиосы,луценки? Днюху у гаранта отмечали, или от свадьбы отойти не могут?!
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Власти , которой доверяют по самым комплиментарным опросам 8% , не может быть по определению никакой власти , никакой воли и никакого интеллекта .

Власть енакиевских гопников пала при куда более высокой степени доверия - 15% -20% ...

"Лоси" про них тоже ну очень комплиментарно .

Но виноват МВФ , потому что таким "лосям" нельзя по определению было давать живые деньги в их волосатые руки . Только - товары , только услуги и только по целевым направлениям . Так дают африканским "молодым республикам" гуманитарку ...

За сотую часть денег МВФ можно было бы установить такие компьютеризированные системы "контроля периметра" ... Но их нужно было целевым образом устанавливать , а не давать "лосям" живые бабки !
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Епта, лоси свободно рыскают по складам... а тут про дроны всякую фигню рассказывают! Хотя... вот лось... если внимательно на фото присмотреться, чем-то на Лаврова похож.... мож, агент кремля?
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Пора бы уже этим лосям во властных кабинетах пообламывать рога.
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Не верю,что инцидент в Калиновке - это тупо воровство и разгильдяйство - это предательство на самом высоком уровне, прикрываемой версией про вороватых генералов.Кто помнит как сыкло Муженко типа лично вел танки в атаку в 2014 году? Был такой эпизод. Это был продуманный пиар ход, чтобы застраховаться от обвинений в предательстве, а на самом деле возможно нач. генштаба изначально работает на Кремль. Эта версия объясняет весь абсурд которых происходил и происходит на фронте
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Все равно Порошенко ни с кем воевать не собирается. Зачем нам боеприпасы?
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Тут мышь дома завелась и это катастрофа! Пришлось тотальную антимышинную операцию срочно проводить. Это ж каким нужно быть хозяином, чтоб лоси завелись?!
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палучаицца расеянские диверсанты впервые в истории войн применили на нашей территории боевых лосе
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Элементарный подсчет:
Озвученная площадь арсенала - 1000 Га, т.е. 1000*10 000=10 км2
Предположив, что это квадрат, получим сторону в 3.2 км и периметр, соответственно, в <13км.
Для круглости поставим 20 км.
1 погонный метр не самого плохого ограждения с системой контроля периметра вряд ли будет стоить дороже 3-4 тыс. грн. Т.о. полное ограждение всей территории с системой контроля периметра + видеонаблюдение обойдется не дороже 100 млн. грн.
Еще приблизительно в ту же сумму обойдется внутреннее секционирование территории (с тем же контролем целостности и видеонаблюдением.
Итого, цена вопроса - <8 млн долларов.
Согласно самых предварительных данных, прямые потери (т.е. стоимость БК) без учета разрушений и средств на сдерживание и локализацию - 800 млн. долларов.
Выводы делайте сами...
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