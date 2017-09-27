 ЧТО ПРОИСХОДИТ В МЕСТЕ ВЗРЫВОВ НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В КАЛИНОВКЕ?

Локализовать огонь уже невозможно. Никакие пожарные средства эту стихию не блокируют. Значит, следует дожидаться утра, когда взорвется и выгорит основная часть боеприпасов и удастся оценить размер беды.Офицеры ряда управлений Генерального штаба ВСУ подняты по тревоге: предпринимается попытка оценить обстановку по взрывам на арсенале в Калиновке.Бригады экстренной медицинской помощи Винницкой области приведены в готовность и развернуты в ожидании пострадавших.Подъезды к Калиновке блокированы полицией. Никакой паники нет, украинцы сохраняют порядок, люди эвакуируются, все чрезвычайные службы подняты по тревоге.Власти быстро направили на место катастрофы около 100 автобусов для эвакуации. Также людей вывозят десятки гражданских машин.На место катастрофы из Киева уже вылетели руководители силовых структур, подняты по тревоге все подразделения.Связь с командованием арсенала в настоящее время установить не удается. Очевидно, личный состав находится в укрытии либо эвакуировался.В редакцию Цензор.НЕТ обратился бывший военнослужащий ВСУ Юрий Мацедонский, житель поселка Калиновка, вблизи которого находятся склады. Он рассказал о происшествии так: "Взрывы начались примерно в 22:20. Никакой пожарной тревоги не было слышно: для местных жителей это все произошло внезапно. Сейчас там уже ничего не сделать: постоянный грохот, разлет боеприпасов, никакая техника уже ничего не сделает. Калиновка эвакуируется, многие выехали сами".48-й арсенал в Калиновке был одним из трех крупнейших складов боеприпасов в Украине наряду с Балаклеей в Харьковской области. Площадь хранения боеприпасов составляла около 1000 гектаров. Это примерно на 10% меньше, чем размер взорванного арсенала в Балаклее.

Накануне взрыва СБУ, МВД и ВСУ проводили контрдиверсионную операцию в Винницкой области, которую во избежание слухов и паники назвали "антитеррористическими учениями".26-27 сентября на территории Винницкой области осуществлялся поиск диверсантов под руководством Антитеррористического центра СБУ. Информация об учениях была опубликована СБУ за 8 часов до взрыва. О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена.Косвенные факторы однозначно позволяют утверждать о российской диверсии как основной версии катастрофы.Калиновка - это четвертый склад боеприпасов, взорванный в Украине за последние два года войны.Все взрывы происходили не в жаркое время года с высокой пожароопасностью, а в холодное.Никаких сообщений о пожаре до момента взрыва не поступало, местные жители не слышали никаких сирен.

О возможности осуществления диверсии на территории Винницкой области именно в этот день было известно Службе безопасности, и власти предприняли масштабный поиск диверсантов.Этот день - день рождения Президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением.Поэтому никаких сомнений в том, что 48-й арсенал уничтожен противником, у меня нет.Выводы будем делать завтра, когда станет понятен масштаб ущерба.