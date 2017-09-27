ПОЧЕМУ РУССКИЕ ЛЕТЧИКИ ТАКИЕ ЧЕЛОВЕЧНЫЕ
Американское пособие по уничтожению России не только возмутило прогрессивную мировую общественность, но и заставило русских людоедов увеличить мясозаготовки ради взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации.
Франц Клинцевич, первый зампред оборонного комитета Совфеда РФ, " Russia Today ":
"Им (американцам) никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они не способны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда. Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. О ни каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации".
Александр Шерин, первый зампред оборонного комитета Госдумы РФ, там же:
"Сегодня Америка является самым бессовестным оккупантом, который всё это здорово облачает в какие-то дружеские намерения. Думаю, что они могут подложить это пособие, чтобы быть повыше на стуле".
Говорят, что великий полководец Владимир Владимирович Путин для того, чтобы быть повыше на стуле, подкладывает под себя полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, включая неизданную любовную переписку вождя с императорской балериной М***, выдававшей себя за дворника Митрича (хотя иногда случалось и наоборот), а также небольшой карманный домкрат. В то же время нашумевшее пособие американской военщины "Российская война нового поколения" представляет собой тонкую брошюру, которую хоть подкладывай, хоть не подкладывай, все равно Путин будет на полголовы выше, особенно если поднимет брови и сделает кепку вертикально.
Это обстоятельство, с одной стороны, удовлетворяет, а с другой - вызывает закономерное возмущение микроскопическими объемами труда, в котором оголтелые ястребы русофобии описали сверхсовременные методы российского военного гения: по сути, в брошюрке всего-то и сказано, что Россия воюет как всегда плюс интернет и вдвое больше визгу о том, что ее никто не любит. А между тем, только на прошлой неделе отряд мирной военной полиции России, раздававший сирийским детям в Хаме хлеб и молоко, подвергся вероломному окружению террористами ИГИЛ, подбил вражеского ишака и, совершив множество других беспримерных подвигов, вызвал на подмогу проходивший мимо спецназ. Спецназ пришел, убил более 850 террористов, нашел и уничтожил 11 танков, взорвал 8 штабов ИГИЛ вместе с кишевшими в них полевыми командирами, и всех победил без единой потери.
Потерь российской армии в Сирии вообще очень мало, а каждый убитый, в свою очередь, убил как минимум сотню и уничтожил в среднем по три террористических штаба на брата. Так, например, простой невысокий паренек с Южного Урала Александр Прохоренко, любитель ходьбы на сенокос, приехал в Сирию покормить детей и по традиции попал в окружение прямо среди памятников архитектуры в Пальмире. "Сдавайся, русский Иван, будем резать голова!" - кричали ему члены ИГИЛ, но Александр только пошел на них в рукопашную, погнул дуло танку, подоил верблюда, уничтожил два с половиной штаба ИГИЛ, пять американских инструкторов и женщину-снайпера из Прибалтики, а когда понял, что силы неравны, позвонил командиру и попросил разбомбить его, на что командир с радостью согласился и, как ни странно, попал. С тех пор в школьных коридорах далекой оренбургской деревни на переменах тихо: все стоят, смотрят на фото легендарного Саньки и мечтают кончить похожим образом.
Не менее героической смертью погиб знаменитый русский полководец Асапов, получивший генерал-лейтенанта за то, что сходил в отпуск на Донбасс, чтобы покомандовать там первым армейским корпусом ДНР. Когда отпуск кончился, Асапов, тепло попрощавшись о остальными отпускниками, уехал работать простым советником в Сирию и попал под мину, закрыв грудью миномет, направленный на детей, которых он как раз в это время кормил. Разлетевшимися кусками тела генерала Асапова убило более 151 террориста и уничтожило четыре штаба ИГИЛ, остальное доели российские боевые летчики. Летчики говорили, что сделали это из уважения перед славным полководцем, но при этом отводили глаза и так облизывались на чудом уцелевшую генеральскую голяшку, что правоохранительные органы заинтересовались этим забавным случаем и после тщательного расследования задержали в Краснодарском крае семью людоедов.
Как выяснило следствие, семья людоедов, характеризовавшаяся на работе положительно, на протяжении около 20 лет ела русских людей, предварительно, разумеется, убив их и вкусно приготовив по американским рецептам из интернета. Очень полюбилась человечинка и курсантам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, - особенно, конечно, тушенка, которой их щедро закармливала хранительница людоедского очага Наталья Бакшеева, трудившаяся в этом училище медсестрой. Неудивительно поэтому, что вот уже многие годы российские военные летчики отличаются повышенной человечностью, а некоторые даже стали космонавтами, правда, обратно их всегда почему-то возвращается немножко меньше.
Пока в России готовится к изданию книга семейства Бакшеевых "Рецепты с человеческим лицом", мнения общественности разделились. Пессимисты говорят, что пойманные каннибалы по своему происхождению являются украинцами, тайно сочувствуют "Правому сектору" и водят знакомство с Яценюком, который 20 лет назад, будучи в Краснодаре проездом из Чечни в Приднестровье, научил их, как правильно приготовить своего первого русскоязычного младенца. Оптимисты же, в свою очередь, утверждают, что не все так плохо: все-таки не стоит забывать, что людоеды подкармливали будущих военных летчиков - защитников отчизны, а значит, спасли множество человеческих жизней; кроме того, следует повнимательнее присмотреться к жертвам каннибалов - не исключено, что они были национал-предателями и сочувствовали Собчак, а это уже здорово меняет дело.
Как бы там ни было, а вышло так, что генерал Асапов, кроме всех прочих подвигов, еще и помог правоохранительным органам России обнаружить в своем тылу глубоко законспирированную ячейку людоедов, а уж порицать их или, наоборот, награждать за принципиальную гражданскую позицию, - решит Путин.
Всего этого не напишут в американской брошюре про "Российскую войну нового поколения" - побоятся. Зато, конечно же, напишут, что у русских плохая логистика, - это при живой-то семье краснодарских заготовителей тушенки! - или там отсутствует мотивация, хотя всем давно известно, что за сто грамм наркомовских русский человек любого террориста зарезать рад, даже если это его сосед или мама-оборотень. А то еще наврут, что русская армия накупит у Израиля дронов, разведает расположение противника и стреляет куда попало, после чего тут же говорит, что это не она, при том что все видели видеодоказательства, как в ходе недавней войны с Вейшнорией российский вертолет точным залпом безошибочно поразил каких-то зрителей, которые думали, что просто ученья идут, а на самом деле это оказался штаб ИГИЛ...
Таким образом, ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке, ни, тем более, в логистике (шутка сказать, после новости о том, что вкусной тушенки больше не будет, из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова уволилось целое авиакрыло!) ни одна армия в мире не способна бороться с русскими. А если родина скажет надо, они и сами друг друга пережрут.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Навеяло. Из старинного.
В Англии вышел в свет 6-ти томник "Немного о слонах".
В США вышла брошюра "Все о слонах"
В СССР вышла книга Брежнева "Советский слон - самый гуманный слон в мире"
В Болгарии вышел плакат "Болгарский слон - лучший друг советского слона"
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