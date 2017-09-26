 ДЖОН МАККЕЙН ОБ ОТНОШЕНИИ К БОЛЕЗНИ И ПРЕЗИДЕНТУ ТРАМПУ. ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД

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: Интересно, когда вы здесь, это место как будто лечит, да?: О да. Здесь все смотрится в широкой перспективе.: Вы проходите и облучение, и химиотерапию?: Да.: Вы отлично выглядите. Как такое может быть?: Я чувствую себя хорошо и ем все, что она (жена сенатора, Синди, — ред. ) заставляет меня съесть. Все такое …: Не очень?: Да, именно. Один из критериев питания людей в моей ситуации является то, что оно должно быть омерзительным на вкус.: Он столько всего пережил, да?: Да.: Я о пытках. И вы же были в одиночном заключении?: Ага.: Он всегда был несокрушимым человеком?: Ага.: Разбил два самолета.: Разбили два самолета, встали и пошли?: Именно.: Он для вас (обращается к Синди, — ред.) все еще несокрушимый человек?: Я все еще не могу поверить, что это на самом деле происходит. А потому думаю, знаете, что рак выбрал не того парня. Потому что здесь это не пройдет.: Я чувствую себя более энергично и активно вследствие этой ситуации, потому что знаю, что обязан сделать все, что могу для этой страны, пока я еще могу.: У вас тот же тип рака, что был у Теда Кеннеди (сенатора США от штата Массачусетс на протяжении 46 лет, брата президента Джона Кеннеди, — ред. ). Вы думаете сейчас о его опыте?: О да. Я много думаю о Теде. Тед продолжал работать. Даже тогда, когда был уже в инвалидном кресле. И он так и не сдался, потому что любил быть вовлеченным в работу.: Я ехал сюда, проехал уже примерно две трети пути. И тут звонит моя доктор и говорит: "Возвращайтесь". А я ей: "Сегодня пятница, давайте я в понедельник приеду". А она говорит: "Нет, вы должны приехать сейчас. Тут все очень серьезно".: Вы развернули машину?: Ага.: И сразу на операционный стол?: Да. Они посчитали, что ситуация очень серьезная и нужно действовать не медля.: А до операции на тромбе они упоминали глиобластому?: Да. Но вы же знаете, доктора - они интересные.: Они прикрывают себя.: Я повторял: "Скажите мне напрямую". — "Ну, всегда есть вот это. Или вот это". И знаете, я сказал им: "Я все приму. Просто скажите". И они больше не виляли.: Какой прогноз они вам дали?: Сказали, что дело серьезное. Что прогноз очень-очень серьезный. Одни дали три процента, другие — 14. Знаете, это очень плохой прогноз. Поэтому я сказал: "Понимаю. Значит, будем делать, что можем — найдем лучших докторов и сделаем все, что в наших силах". И параллельно буду благодарить и радоваться хорошо прожитой жизни.: (к Синди. — ред.) Он и вправду такой боец?: Да. Так и есть.: Вы пришли в Сенат. Вы думали, там будет как всегда — пусто, почти пусто. А там собрался весь Сенат. Они встали и встретили вас невероятными овациями. Как вы себя почувствовали в этот момент?: Ох, я онемел, комок подступил к горлу. А потом все начали подходить и обнимать меня. Это было очень трогательно. Я ничего подобного в своей жизни не видел.: Вы получили столько позитивных эмоций, а потом произнесли эту речь, в которой был строгий выговор всем тем людям, которые только что подходили к вам и обнимали вас. Вы же в своей речи осудили то, как работает Сенат.: Некоторые думают, что ваш голос "против" — это отместка президенту, способ послать его куда подальше.: Если бы я обижался на каждого, кто говорил что-либо про меня, или пренебрегал мною, или еще что-то — жизнь слишком коротка. Нужно идти дальше. А если в столь важном для всей страны вопросе я буду волноваться о своих личных отношениях, тогда я плохо делаю свою работу.: Вы опасаетесь, что он не подходит для этой должности?: Во-первых, я верю в нашу систему. Американский народ выбрал Дональда Трампа на должность президента Соединенных Штатов. Мы обязаны это уважать. Во-вторых, с ним работает очень мощная команда по вопросам национальной безопасности. Я знаю, что они имеют сильное влияние на него.: Думаете, он начал "процесс развода" с республиканцами?: Я не знаю, что он будет делать завтра. Или говорить завтра. Он меняет свои заявления почти каждый день. Поэтому тратить время на попытки проанализировать, что он говорит, — ну не знаю.: Он так и не извинился за то, что сказал, будто вы — не герой?: Нет.: Если бы президент захотел с вами снова сблизиться, вы бы приняли его?: Да, конечно. Конечно. Я поддерживаю его в вопросах национальной безопасности. Я поддерживаю его команду…: Я имею в виду лично. По-человечески.: Лично? Да, конечно. Я бы рад с ним пообщаться. Но я также понимаю, что мы очень разные люди. С разным воспитанием. И разным жизненным опытом.: Что вы имеете в виду?: Он работает в бизнесе, зарабатывает деньги, а также был успешным и на телевидении, и с конкурсом "Мисс Америка". Я вырос в семье военных. Меня воспитывали с идеей и верой, что долг, честь, страна — это путеводная звезда, на которую нужно ориентироваться каждый день.: Когда вы вспоминаете то ужасное время в плену, пытки и все это — вы переживаете это снова? Или оно затерлось так сильно, что вам кажется, будто это было с кем-то другим, а не с вами?: Послушайте, самым драгоценным в моей жизни были узы, которые связывали меня с моими товарищами по плену. Они были прекрасны. Мы сражались вместе. Мы любили друг друга. Мы стучали в стены друг к другу. Я вспоминаю этот опыт с большой гордостью.: Как вы думаете, ваш диагноз вас изменил?: Нет.: Совсем? Вы тот же человек?: Нет, думаю, нужно понимать — дело не в том, что вы оставляете, а в том, что вы пережили. Я радуюсь тому, чего достиг этот парень, пятый с конца на своем курсе в Военно-морской академии. Я чувствую такую благодарность. Я… каждую ночь, когда ложусь спать, я преисполнен благодарности.: После того, как вам сказали ваш диагноз, у вас ни разу не было этого чувства внутри желудка…: О, да.: … паники?: О, нет. Нет. Иногда есть чувство страха неизбежного. Но как только оно приходит, я говорю: "Минуточку. Минуточку. Старик, ты прожил долгую жизнь. Ты прожил отличную жизнь. С тобой произошло столько всего хорошего". Я хочу — я хочу, — чтобы когда я уйду, церемонию провели в Военно-морской академии. И пару ребят встали и сказали: "Этот парень, он служил своей стране".