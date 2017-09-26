 МАКСИМ ЛУЦКИЙ И СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО ПОШЛИ НА ПОСЛЕДНИЙ КРУГ

Экс-народный депутат от Партии регионов Максим Луцкий – один из немногих представителей окружения экс-президента Виктора Януковича, которые не сбежали из страны. Как и ряд других оставшихся бывших "регионалов", Луцкий проходит фигурантом в уголовных делах. Однако их вряд ли можно назвать политическими, как например, дела Александра Ефремова, Александра Лавриновича или Елены Лукаш. Луцкий, а также его бизнес-партнер Сергей Клименко замешаны во вполне реальных бизнес-схемах, только банковская часть которых стоила государству около 1 млрд грн.
Бывший проректор Национального авиационного университета, кум экс-министра образования Дмитрия Табачника, бывший глава Соломенской райгосадминистрации в Киеве и бывший народный депутат Максим Луцкий в последнее время не часто появляется на публике.
Основные упоминания его в СМИ связаны с попытками восстановиться в должности в НАУ, откуда одиозный политик и бизнесмен был уволен после Революции достоинства.
О различных махинациях в родном для Максима Луцкого НАУ слагались легенды еще при "преступной власти". В крупном даже по меркам Киева университете всегда было на чем подзаработать нечистым на руку руководителям: от служебных квартир и земельных участков под застройку в коммерческих целях до закупок учебных самолетов по завышенным ценам.
Показательно, что после смены власти, министр образования Сергей Квит был вынужден уволить весь состав департамента внутреннего аудита министерства за то, что они годами не замечали злоупотреблений в НАУ на миллиарды гривен.
Классической схемой по выведению денег из бюджетной организации является выполнение подрядных работ фирмами, которые связаны с ее должностными лицами. В НАУ также действовали подобные схемы. Например, реконструкцией принадлежащих университету нежилых помещений занималась аффилированная с Луцким компания. Однако если на этом состав преступления в большинстве случаев и заканчивается, то в ситуации с НАУ и горе-проректором история получилась немного шире и запутаннее.
Дело в том, что кроме хлебной должности в университете, у Максима Луцкого есть еще целая разношерстная бизнес-империя из полторы сотни компаний. Среди них – отправленный сегодня на ликвидацию "Терра Банк". После того, как компания Луцкого, которая реконструировала помещения НАУ, взяла кредит в "Терра Банке", а затем попыталась его фиктивно погасить в полумертвом финучреждении, долги и результаты деятельности группы экс-проректора стали не только его проблемой, но и проблемой государства в лице Фонда гарантирования вкладов. Судебные слушания по возвращению около 100 млн грн долга по этой схеме – сейчас как раз в самом разгаре. Всего же Генеральной прокуратурой доказаны факты выведения из "Терра Банка" около 360 млн грн.
Вместо стоянок – спортклубы
История схемы началась еще в 2007 году. Максим Луцкий тогда уже был народным депутатом Украины и входил в комитет по вопросам образования и науки. При этом продолжал "курировать" родной для себя вуз. Кроме того, уже в то время Максим стал кумом вице-премьера во втором правительстве Януковича – Дмитрия Табачника. Именно это правительство согласовывало договор, ставший основой крупной оборудки с недвижимостью.
Фактически принадлежащая Луцкому и его бизнес-партнеру Сергею Клименко компания ООО "Лигвис Л" выполняла для НАУ работы по реконструкции ряда нежилых помещений. В ноябре 2007 года такой договор об инвестировании был заключен в отношении АТП по ул. Симиренко, 1 в столице. Часть недвижимости в качестве оплаты договора, должна была перейти в собственность подрядчика.
Работы начались лишь в 2013 году. Но вместо реконструкции зданий и строительства автостоянки, компания заключила предварительный договор аренды территории с сетью Sport Life, клуб которой там в результате и появился.
Аналогичная история произошла и со вторым участком и группой нежилых помещений по ул. Лебедева-Кумача, 5. Его "реконструкцией", согласно договору от 2009 года, должна была заниматься другая фирма Луцкого-Клименко – ООО "Альфа-Капитал-Групп". Право собственности на помещения компания получила по решению суда в 2012 году, но за два года до этого, здание было передано в аренду физлицу на 15 лет. По факту там сейчас тоже клуб Sport Life. Общая площадь потерянных университетом помещений – около 7000 кв. м и примерно 0,5 га земли.
Операция по спасению залогов
На этом "схематоз" не закончился и Луцкий смог нанести государству своими действиями двойной ущерб.
В декабре 2013 года ООО "Лигвис Л" заключило кредитный договор с ПАО "Терра Банк", который также был подконтролен Луцкому, на 70 млн грн. В качестве залога по ипотечному кредиту выступили уже известные нам помещения на Симиренко, 1 и Лебедева-Кумача, 5. ООО "Альфа-Капитал-Групп", которое владело вторым помещением, выступило имущественным поручителем по займу "Лигвис Л".
После событий Революции Достоинства, когда в стране началась резкая девальвация гривни и многие кептивные финучреждения начали банкротиться, проблемы начались и в "Терра Банке". Сюда в июле 2014 года был введен куратор Нацбанка (в СМИ об этом было сообщено позже).
Что это означало для Луцкого? В случае введения временной администрации, он и его бизнес-партнеры должны были потерять влияние на кредиты связанным лицам. Все залоги по таким займам перешли бы в распоряжение временного администратора и при продаже деньги пошли бы на удовлетворение требований кредиторов – вкладчиков, налоговой, контрагентов банка. Но никак не самих акционеров.
Очевидно, именно поэтому была придумана еще одна схема – по спасению залога, двух помещений будущих фитнес-клубов. Внешне операции выглядели "благонадежно": ООО "Лигвис Л" перекредитовалось в другом банке на сумму 70 млн грн., погасило кредит в "Терра Банке" и вывело залог из-под ипотеки. Все "чисто", если бы не несколько "но".
Во-первых, перекредитование произошло в банке "Стандарт", также аффилированном с Луцким и Клименко. При этом заемщик и поручитель – ООО "Лигвис Л" и "Альфа-Капитал-Групп" - также являются аффилированными, то есть вся схема имела явно инсайдерский характер.
Во-вторых, сама процедура перевода денег была виртуальной: "Стандарт" имел счет, открытый в "Терра банке", и с него происходило "списание" средств. То есть деньги физически не покидали "Терра Банк". Но при этом на счетах банка также не стало и больше средств.
В-третьих, сама операция проходила 22 июля 2014 года после 21 часа– то есть не только во внеоперационное, но и в нерабочее время, что прямо запрещено законодательством.
В-четвертых, сам факт предоставления преференций отдельному клиенту в условиях, когда банк не справляется с другими заявками – тоже является нарушением. К слову, по данным отчетности, по состоянию на момент проведения операции, на корсчете в Нацбанке у "Терры" было чуть более 1 млн грн. При этом в невыполненном состоянии "висели" обязательства на сумму 150 млн грн. В таких обстоятельствах погашение долга на 70 млн грн. (то есть формально – выдача со счета одного клиента на счет другого) – явная преференция.
Наличие всех этих, а также ряда других обстоятельств позволяет временному администратору признавать такого рода сделки – в частности, сделку о расторжении кредитного договора, выведению ипотеки и т. д. – ничтожными. Чем и воспользовался временный администратор "Терра Банка" Юрий Ирклиенко, приняв соответствующее распоряжение №31 в сентябре 2014 года. В результате на учете в банке возобновилась задолженность компаний Луцкого на сумму более 70 млн грн. – тело кредита плюс проценты.
Эта задолженность попала в перечень обязательств, которые были переданы ПАО "Переходной банк "КристаллБанк", учрежденному Фондом гарантирования для реализации плана урегулирования неплатежеспособности "Терра Банка". Все ликвидные активы перешли в управление этого банка. А после появления новых частных акционеров, им достались и судебные иски по взысканию задолженности с бывших владельцев "Терры".
Поймай его, если сможешь
Было бы наивно надеяться, что Максим Луцкий не попытался бы спасти залоги от "недружественного поглощения" и во второй раз. Ведь одно дело – судиться с государством в лице Фонда гарантирования, у которого таких нерадивых акционеров – десятки. А другое – с конкретными новыми владельцами банка, имеющими четкое желание вернуть себе незаконно выведенные активы.
Впрочем, вторую операцию по спасению залогов Луцкий начал задолго до того, как на горизонте появились новые частные акционеры "Кристалла".
Сразу после того, как временный администратор Ирклиенко признал сделку по выведению двух объектов из-под ипотеки никчемной, целым рядом судебных решений на имущество были наложены различного рода запреты на отчуждение, аресты и прочие ограничения, которые не давали бы возможности сменить собственника пока идут судебные разбирательства.
Однако это не помешало Максиму Луцкому и его бизнес-партнерам вывести имущество на другие компании. В период с начала 2015 по средину 2016 года киевский нотариус Лариса Журавлева провела целый ряд регистрационных действий, в результате которых были переоформлены права собственности на здание по ул. Лебедева-Кумача, 5 вначале на ООО "Нью Спейс", а затем на ООО "Финансовая компания "Смарт Групп", так же, как и банк "Стандарт" и остальные участники оборудки – аффилированным с Максимом Луцким и Сергеем Клименко.
Со вторым зданием – на Симиренко, 1 – в период с весны 2015 по осень 2016 проводились чуть более сложные операции. Сначала была изменена сторона инвестдоговора с НАУ: вместо ООО "Лигвис Л" (которое потом стало называться ООО "Три плюса"), стороной стало вначале ООО "Энергоэкспертсервис", а затем – ООО "Т Инвест". Затем в октябре 2016 года, помещения имущественного комплекса на Симиренко были разделены на 5 отдельных объектов. А затем право собственности на них перешло к уже известной ООО "Финансовая компания "Смарт Групп". Все эти операции производились при наличии действующих запретов на отчуждение имущества.
На сегодняшний день разные "ветки" этого дела достигли разных этапов судебного рассмотрения. Например, 25 сентября разные эпизоды дела о взыскании около 90 млн грн. с экс-акционеров "Терра Банка", в числе которых – и известные нам 71 млн грн. кредита на реконструкцию клубов Sport Life – бу дет рассматривать с разницей в несколько часов Высший хозяйственный суд и Киевский апелляционный хозяйственный суд.
Тем не менее, Максим Луцкий активно борется за восстановление в должности проректора НАУ и регулярно освещает на своей странице в Facebook свои судебные успехи в этом процессе.
Несколько месяцев в 2015-2016 году по обвинению в растрате банковского имущества в особо крупных размерах провел Сергей Клименко. Известно также, что часть уголовных дел, открытых сегодня против Максима Луцкого и его подельников, неправомерно закрываются правоохранительными органами даже несмотря на недавние заявления Генеральной прокуратуры о завершении досудебного следствия по фактам разграбления "Терра Банка". Дело "о двух спортклубах" может в равной степени стать как триумфом справедливости по отношению к совершенным экономическим преступлениям, так и примером беззубости правоохранительной системы, которая даже при наличии всех доказательств не способна довести до завершения дела о разграблении государственного вуза его же руководителями.
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С полным перечнем аффилированных компаний, а также связанных с Луцким и Клименко лиц можно ознакомиться тут .
Со справкой относительно ничтожной операции по перекредитованию в "Стандарт Банке" можно ознакомиться тут.
Со справкой относительно выведения залогов на третьи лица во время действия ареста и прочих запретов можно ознакомиться тут.
С копиями договоров переуступки долгов и другими материалами можно ознакомиться тут.
Павел Костенко
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