 НАРДЕП СЕРГЕЙ ВЫСОЦКИЙ: "ЕСЛИ ДОКТРИНА ЛЕВОЧКИНА БУДЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ В ПОЛИТИКЕ, ОН ДОВЕДЕТ ДО ЦУГУНДЕРА ЕЩЕ ОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА"

- Посмотрим. Производство открывается по любому заявлению. Вопрос состоит в том, как будет проходить расследование. Учитывая, что все мы наслышаны о талантах Сергея Владимировича, ожидания у меня пока сдержанные. Да, формально он 20 лет находится на государственной службе, и у него откуда-то возникло новое "Межигорье" на острове. Но, надо смотреть, как оно оформлено. Умные люди не оставляют следов. А если ты умный и притом сказочно богатый - то твое спокойствие охраняет табун высокопрофессиональных юристов. Так что в итоге можем оказаться, что "я - не я и лошадь не моя".Но мне все же кажется, что вопрос поместья во всей историей не главный. Если мы говорим о феномене и фигуре Левочкина, нужно понимать, что этот человек принадлежит к группе, которая структурно связана с Россией. Его политическая биография и финансовые успехи неразрывны с успехами Могилевича-Фирташа - то есть, группы "РосУкрЭнерго" или же "газовиков". Фирташ в ней всегда выступал бизнес-фронтменом Могилевича и его эфэсбэшно-кремлевской "шайки-лейки", а Левочкин - политическим лоббистом. Бойко рисовал газовые схемы.Поэтому коррупция – это, конечно, важно, но речь идет о том, что через этих людей системно проводятся кремлевские интересы. В нашем же государстве, помимо прочих, есть проблема низкой эффективности следственных органов по делам о государственной измене и сотрудничестве с врагом. Мы, например, все прекрасно знаем, что некий журналист на букву "Г" работает на Россию и делает свои проекты на российское бабло, но берут его в итоге за вымогательство. Поэтому, мне кажется, что дело, которое сейчас расследуется в прокуратуре по Фирташу, и то, которое ведёт ФБР, нужно рассматривать и вести с учетом понимая, что многие годы на территории Украины действовала организованная преступная группировка Семена Могилевича (читай – группа, связанная с российским криминалом и спецслужбами). В составе вышеупомянутых граждан.- Я не утверждаю. Но стоит понимать, что Сергей Владимирович вследствие ума и таланта всегда умел "подобрать ключик" к каждой власти. Поэтому к каждому Президенту, который был в Украине, он находил особенный подход. Я прекрасно понимаю, что если не трогают ни его, ни телеканал "Интер", значит, действует некий иммунитет, и есть определенная договоренность. Это вообще феноменальная история: у нас президенты меняются, а Левочкин остается.Политический феномен Левочкина состоит в том, что он всегда умел создать некое политическое пространство вокруг любого президента Украины. Зная его личные связи, я берусь утверждать, что нынешний сезон дестабилизации, в который мы входим, во многом спроектирован Сергеем Владимировичем. Интересы этой группы в данном случае совпадают с интересами Москвы. Мы прекрасно осознаем, что у него есть союзники и на Банковой, и во многих органах государственной власти. К нему близки народные депутаты не только из Оппозиционного блока, но также из провластной коалиции. Я понимаю, что сейчас Порошенко вовлекается в какую-то новую игру. Не уверен, что они контактируют напрямую. Но Левочкин умеет организовать правильную аппаратно-административную среду для того, чтобы принимались нужные ему решения путём подкладывания нужных документов или манипулированием информационным пространством. Давайте проследим последние события, например, вокруг Саакашвили. Я понимаю, что люди в окружении Президента, близкие к Левочкину, убеждают сейчас Порошенко, что нужно идти на перевыборы. При любых раскладах политического пасьянса, позиция Главы государства - это, так или иначе, некая константа, доступ к ресурсам, иммунитету, силовикам и так далее. Президент всегда структурно вступает во взаимоотношения с Верховной Радой и заключает альянсы с парламентскими фракциями. От этого потом и проистекают дальнейшие назначения, появляются иммунитеты от преследований и тому подобное. Я говорю, как есть. В такой ситуации мы живем. Думаю, каждый украинец понимает: у нас - неидеальное государство, которым руководят в условиях функционирования плохой системы администрирования. Поэтому задача так называемой оппозиции с запахом российского газа и Кремля одинаковая - посредством увеличения своего представительства в парламенте навязать Порошенко выгодную Москве повестку дня.- Как я уже сказал выше, мы живем в ситуации совпадения интересов Кремля и представителей как промосковской оппозиции, так и некоторых как бы очень патриотических оппозиционеров. Я ни в коем случае не утверждаю, что Саакашвили - это проект Левочкина. При всем уме Сергея Владимировича, не стоит его демонизировать. Просто потенциалом Саакашвили пользуются, в том числе, антиукраинские силы. Для них Саакашвили - "торпеда", которой они "пробивают" стабильность украинской государственности. Давайте посмотрим, кто окружал Михеила Николозовича на время "прорыва": Наливайченко, Тимошенко, были в толпе какие-то люди, так или иначе связанные с пророссийскими структурами. Теперь давайте рассмотрим историю политических коммуникаций этих людей. Юлия Владимировна готова договариваться со всеми, и даже с теми, кто посадил ее в тюрьму. Лично для меня было шоком увидеть ее после Майдана на одном эфире с Ренатом Кузьминым, который вел ее дело при Януковиче и посадил ее в тюрьму. Они мило ворковали. Он тогда рассказывал публично, что не нашел против Тимошенко ни одного факта. Почему бы ей ради перевыборов не объединиться с Левочкиным? Тем более, что для Кремля Юлия Владимировна - понятный игрок. История Наливайченко структурно связана с группой Фирташа.- Даже не так. Это концептуальное управление. Почему основная атака всех сторонников Саакашвили идет на парламент? Ведь, по его же словам, основной "корень его проблемы" находится на соседней улице. У меня вопрос: Причем здесь парламент?! (улыбается. - О.М.). Так происходит, потому что Саакашвили тоже манипулируют. Через своих людей, как во власти, так и в оппозиции "газовики", то есть Москва, провоцируют конфликт, чтобы расшатать ситуацию и дестабилизировать государство. Потому что заход в Раду большего процента Оппозиционного блока, "Нашего края", который ведут эти же "газовики" и их союзники на Банковой, а также каких-то, условно говоря, еврооптимистов, которые не будут никому мешать и среди которых есть люди, которых связывают с Левочкиным, Григоришиным, позволит группе "газовиков" захватить большее политическое пространство. Тогда можно связать Президента какими-то формальными обязательствами. Борьба идет, в общем-то, за это. А зайдя в парламент и получив контроль над значительной частью Рады, которого у них сейчас нет, смогут манипулировать и снова продавать Украину России. То есть, начнутся какие-то истории про прямые поставки российского газа и так далее. Российский газ - основной ресурс, на котором выстроилось влияние группы "РосУкрЭнерго". И для того, чтобы возобновить поставки российского газа, они готовы пожертвовать любыми интересами Украины.- Левочкин был одним из тех, кто торпедировал широкую коалицию в нашем парламенте и отставку Кабмина Яценюка. Это же факт. Конечно, можно рассказывать много легенд об Арсении, но понятно, почему так происходило – он же "долбанул" по газовым контрактам с Россией. А эта группа завязана только на российские газовые интересы. Президенты менялись, "газовики" каждый раз способствовали этой смене. Даже после крушения "Титаника-Януковича", эти ребята просто пересели на новый "баркасик", как было неоднократно, и снова пришвартовались к Банковой. И так они будут плыть к новому Президенту, чтобы дальше проводить газовые интересы России. Газ - основная тема именно кремлевских спецслужб, связанная с элитой ФСБ. Помните, как в книге Дюна - "специя должна течь". Вот работает такой принцип: кто бы не был президентом, "газ должен течь". Правительство Яценюка смогло этот процесс прекратить, а теперь на внешнеполитическом уровне (тут нужно отдать должное Президенту) мы смогли убедить наших западных друзей, что проекты Южного и Северного потоков – политические, и затормозить их. Это наносит ощутимый удар по финансовым возможностям России. Но позиции проводников интересов "Газпрома" в Украине остаются сильными. Пока Левочкин и Бойко пребывают в диалоге с украинской властью, для Украины всегда будет угроза.Вспомните, Россия постоянно вкладывала здесь деньги в антиукраинские проекты. Так система работает до сих пор – финансируют пророссийские организации и протесты. Почему так? Я не буду раскрывать подробности (не знаю, насколько они грифованы), но согласно некоторым разработкам СБУ, есть достаточно интересная информация. Например, Медведчук, который курирует здесь определенные бизнес-темы. Потом доход с этих тем, в том числе, направляется на финансирование антиукраинских действий. И так по многим фигурам: Александр Клименко, Юра Енакиевский. Они спонсируют антигосударственную деятельность из денег, генерируемых внутри страны. По кому-то, как по Клименко, успешно сработала военная прокуратура. Кто-то, очевидно, успел добежать до интересных кабинетов и получить иммунитет…- Я это помню еще по журналистике. Но почему этого не расследуют?! Почему участие Левочкина в делах Фирташа тоже не берут во внимание? Глава Администрации Президента не мог не играть важную роль в этих процессах. Больше вопросов, чем ответов. Но скажу так: если доктрина Левочкина будет преобладать в украинской политике, то он доведет до цугундера еще одного украинского Президента. А вместе с ним - и страну. Мы опять попадем в некую конфигурацию зависимости от России - больше, чем сейчас.- Не знаю… К третьему Майдану, развалу страны... Это опасно.- Думаю, он и бровью не поведет. Слишком предусмотрительный человек.- Да. Это такой Сурков по-украински. Но его влияние на украинскую политику больше, чем у россиянина. Потому что Сурков обязан своим возвышением правильной аппаратной игре внутри Кремля. А Левочкин знает, как взращивать свое влияние не только кулуарно, но и путем манипулирования публичной политикой. Это угроза для государства. Мне обидно, что у Президента и его Администрации до конца нет осознания опасности. Что эта группа, с которой он находится в определенных контактах, мягко говоря, к нему не дружественна.- Я недавно видел хороший график в интернете: парабола о том, как воспринимают успех американцы, европейцы и украинцы. Слева размещены наихудшие показатели, посредине - нормальные, справа – наилучшие. У американцев плохо сделанная работа – это "ничего, в следующий раз получится", нормально выполненная – "молодец" и блестяще реализованная – "супермен". У европейцев приблизительно так же. А у украинцев все, что до самого лучшего – это "зрада", последнее – "давно пора" (улыбается. – О.М.). В случае с Лавриновичем именно так. То, что Луценко хочет довести до суда и доказать, что был конституционный переворот – это "перемога", а не "зрада". Дай Бог, чтобы так и было. Но когда говорят, что министр юстиции был "стрелочником" - это как?! Он что, уборщиком работал?! Глава Минюста визирует все акты правительства. Но я вообще понимаю подтекст вашего вопроса, потому что тот же Левочкин, как глава Администрации, визировал все президентские акты, а также вел своего зама Андрея Портнова, который разрабатывал всю эту схему. И вообще кто-то же должен изначально спланировать преступление! А, зная интеллектуальный потенциал так называемой семьи Януковича (его старший сын Александр, Клименко, Арбузов), кроме Левочкина задумать такую политическую многоходовку там было просто некому!Лавринович – это исполнитель. Конечно, правильно, что его привлекают. Пусть дает показания. Но, повторюсь, кто-то должен был придумать всю схему. Кто, кроме, Сергея Владимировича, на такое способен был?! Азиров? Биба и Боба - Клименко с Арбузовым? Только вспомните их лица. Для такого нужен был интеллектуальный потенциал. А Левочкин всегда умел собирать возле себя очень умных и талантливых людей, например, тот же умнейший, к сожалению, покойный Юрий Левенец, чего стоил, как соратник.Мы посмотрим, выведут ли исполнители на заказчиков. Но надежды мало. Можно долго говорить о бывших "регионалах", но надо отдать должное многим из них: они имеют поразительную выживаемость. Эти старорежимные мужики – с хребтом. Те, кто прошли 1990-е, похищения, разборки. Это люди с определенной степенью жизненной стойкости. Поэтому я не думаю, что Лавринович будет сильно распространяться в своих показаниях на кого-то. Однако это не значит, что некоторые люди не должны быть выведены из украинской политики. Им нужно ходить в прокуратуру и отвечать на вопросы. Докажут что-то, не докажут – это другой вопрос. Но сейчас есть разные слухи. Например, о том, что Левочкин видит себя чуть ли не премьером в следующем правительстве…- Но я не думаю, что он полезет напрямую в исполнительную власть. Не его стиль.- Насчет Монако не знаю. По моим данным, он больше времени проводит в Москве. Это отдельная история. И мы ее рано или поздно обсудим.Россия всегда по отношению к украинским элитам употребляет одну и ту же тактику - использование коррупции в российских государственных интересах. Какие-то люди ведут с кем-то бизнес, а, на самом деле, они просто курируются ФСБ и "подсаживают на крючок" наших политиков. Вот такая простая история. Поэтому пока группа "газовиков" сохраняется около власти, при власти, под властью, существует угроза системного контроля России над нашей экономикой."Газовики" всегда создавали финансово-политический фундамент для того, чтобы Украина постепенно переходила под власть Москвы. Хочу напомнить, как телеканал "Интер" носился с тем же Гундяевым – автором концепции "русского мира". Система – это не голожопые голодранцы с триколором, а те, кто коррумпируют высшее должностное руководство страны, и вкладывает ресурс в идеологическую "промывку мозгов" украинцев. Такого влияния, как у "газовиков", больше нет ни у одной группировки. Даже Юра Енакиевский – это больше бандитские, чем политические, истории. Единственная группа, которая способна подорвать нынешний внешнеполитический курс Украины, это "газовики". Эти люди такие же опасные, как Медведчук, хотя он – более проявленная угроза. Все же знают, что он – кум Путина, и чем этот человек занимается. "Газовики" же могут здесь посеять хаос, всех перессорить, организовать "мутную воду", "выловить свою рыбку" и просто "похоронить" украинское государство.- Для этого необходимо консолидированное решение высшего руководства страны, у которого ныне есть некая система отношений с Левочкиным и Бойко. Оппозиционный блок, согласитесь, уверенно себя чувствует в парламенте. Если у кого-то в руководстве государства есть договоренности с этой группой, то хочу напомнит им: все, имевшие с ними договорённости, утонули, тогда как сами "газовые" ребята плыли дальше.В принципе, необходима простая консолидация украинского политикума вокруг одной просто идеи: все, что российское и связанное с Россией, должно быть "выжжено каленым железом". Личные отношения и симпатии – пора вычеркивать это из нашей политической системы ценностей. Я же не говорю, что нужно всех расстреливать. Но есть определенные группировки и люди, которых необходимо частично посадить или отстранить от власти – пусть себе гуляют. Я не хочу смертей и крови, которая и так льется рекой последние три года. Поэтому нужны нормальные правила игры. Вот высшее руководство приглашает Левочкина и говорит: "Живи и здравствуй, катайся в Монако, играй в казино, но не лезь в украинскую политику. Увидим тебя хоть раз на границе с Москвой, узнаем про занос ресурса в какую-то партию, тебе капец". Вот таким образом должны приниматься политические решения. Так происходит во всем мире. Когда речь идет об национальных интересах США, высшее руководство страны собирается в одной комнате совершенно секретно, достают досье и просто перечеркивают некоторые портреты. Потому что речь идет о сохранении государства. У нас, к сожалению, у многих наших политических лидеров нет понимания, что нельзя политическую конкуренцию осуществлять путем подрыва государственности. А сотрудничество с подобными группами как раз этим и является.У нас политическая борьба за последние несколько лет (несмотря на войну и жертвы) происходит за счет дискредитации государственных институтов и подрыва государственности. Мы так докатимся. Знаете, в чем боль? Да, я уверен, что с Украиной все будет хорошо, но проблема в том, что все эти "замечательные ребята" своей дурной игрой (провокацией и штурмами границ, запусками неуправляемых "торпед", профинансированных Россией, в сторону оппонентов и так далее) доведут страну до полной ручки. Тогда защищать ее в центр на площадь опять выйдут семнадцатилетние мальчики и девочки, многие из которых погибнут. Потом начнется какая-то очередная война, потому что Россия решит замутить еще какую-то "русскую весну". И тогда те девочки и мальчики, которые останутся в живых после очередного Майдана, пойдут воевать. Вот в чем горе. Никакие политические амбиции не стоят крови украинцев, не стоят государства. Дорогие лидеры, остыньте, консолидируйтесь. Помните, что за вашими спинами – судьба государства.