 ГЕНЕРАЛА НАЗАРОВА ОПРАВДЫВАЮТ ПРИМЕРОМ АРИЭЛЯ ШАРОНА: А ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Для оправдания Назарова брошены большие силы пиарщиков Генштаба. А на телеканале "Украина" вышел фильм, цель которого оправдать генерала. Фильм полностью игнорирует представленные на суде доказательства вины Назарова, показания свидетелей – военнослужащих СБУ, ВСУ, ГУР МО.
Виктор Назаров
Но меня поразило, что адвокаты Назарова решили оправдать его действия примером… израильского генерала Ариэля Шарона! Вот как сказано в фильме:
"Досвід Ізраїлю найбільш показовий. 29 жовтня 1956-го на початку Сінайської кампанії проти Єгипту, командир 202-го десантного підрозділу Аріель Шарон отримав наказ висадитись та закріпитись у районі поблизу Суецього каналу. Виконавши задачу, Шарон на власний розсуд вирішив захопити більш стратегічно вигідний перевал Мітла і порушив заборону вступати в бій. Успішна операція Армії оборони Ізраїля мала свою ціну – 38 загиблих та 120 поранених. За підсумками розслідування, Шарона тимчасово усунули від командних посад та направили на навчання до Британії. Судити бойового командира під час війни для Ізраїлю було та залишається нонсенсом".
Ариэль Шарон
Эта цитата для любого человека, изучавшего историю израильской армии, является просто смехотворным, нахальным враньем! Действия израильтян в данной ситуации могут наоборот – служить иллюстрацией обвинения против Назарова! Но давайте действительно рассмотрим эти две военные операции Виктора Назарова и Ариэля Шарона, это дает полное представление о разнице между израильской и украинской армией, и между израильским и украинским обществом.
Идем пошагово.
1. 13 июня 2014 года генерал-майор Назаров подписал приказ направить в качестве подкрепления военнослужащих в аэропорт Луганска, которые должны были высадиться посадочным способом. Самолеты уже садились ранее в Луганске – и дважды Ил-76 были обстреляны, привозили на базу пулевые пробоины, летчики предупреждали о высоком риске. 13 июня офицеры разведки СБУ и ГУР МО предупредили Назарова о ракетной засаде под аэропортом, подполковник СБУ Андрей Кравченко открыто заявил об этом на суде. Запись о засаде сделана в журнале боевых действий штаба АТО. Однако данные разведки Назаров во внимание не принял. 29 октября 1956 года 890-й десантный батальон Армии обороны Израиля высадился в районе перевала Митла на Синае без посадки – на парашютах. Это было сделано для обеспечения внезапности. Израильская разведка сработала точно – при десантировании никаких обстрелов транспортных самолетов и никаких потерь не было. Высадку израильского десанта, в отличие от Ил-76, прикрывали истребители. Безопасность высадки была главным условием операции израильских десантников.
2. Израильское командование не допускало мысли, чтобы десантники находились в окружении без поддержки наземных сил. Поэтому на помощь десантникам в тот же день пробились главные силы 202-го полка коммандос Ариэля Шарона. Израильская армия сразу пробила коридор, чтобы обеспечить активные наступательные операции десантников. В отличие от Израиля, украинское командование АТО перебрасывало войска в окружение, не имея сил в скором времени пробивать наземный коридор. То есть само сковывало свои немногочисленные силы удержанием аэропорта, пробить коридор к которому для нормального снабжения по земле не могло.
3. Вблизи позиций израильских десантников находился важный с оперативной точки зрения пункт – перевал Митла. Начальник Генштаба Моше Даян запретил атаковать перевал – он знал, что египтяне близки к капитуляции, и не хотел лишних потерь. Однако командир 202-го полка Ариэль Шарон нарушил приказ и 31 октября 202-й полк захватил перевал очень дорогой ценой – 43 убитых, 120 раненых. Потери египтян, согласно подсчету тел на перевале, - 260 убитых. В Израиле посчитали, что потерять 43 бойца – это недопустимо огромные потери, причиной которых стало решение Шарона. То есть израильские десантники погибли не в сбитом самолете – а в бою, после того, как получили поддержку танков, и действовали совместно с наземными силами. К сожалению, в отличие от Шарона, в результате операции Назарова украинские десантники вступить в бой с врагом и нанести ему потери не имели шансов. Назаров не бросил десантников в бой – он их бросил на убой.
4. "Уже в первые дни Синайской кампании Моше Даян возложил ответственность за все происшедшее у перевала Митла на Шарона, справедливо обвинив его в нарушении приказа, а также в неверной организации боя, что тоже было справедливо, так как колонна "разведчиков" двигалась с нарушением предписанных боевым уставом ЦАХАЛа правил и в немалой степени именно поэтому оказалась столь уязвимой. Но самым страшным для Шарона было то, что на офицерском суде чести Мота, Мордехай Гур обвинил Шарона в том, что, спланировав сначала смертельный рейд разведчиков, а затем и не менее смертоносную штыковую атаку, он сам в эту атаку не пошел, а остался на своем командном пункте, управляя боем с безопасного расстояния. "Командир полка повел себя как последний трус!" – заявил Мота Гур, закончив свою обвинительную речь. И так как ни Рафаэль Эйтан, ни Ицхак Хоффи, принимавшие участие в спасении попавших в засаду товарищей, ничего на это не возразили, Шарон понял, что так думает весь офицерский состав батальона. Более того – вскоре выяснилось, что так думают и рядовые бойцы. Да, конечно, в любой другой армии подобное обвинение показалось бы абсурдным: командир полка для того и поставлен на эту должность, чтобы руководить различными частями вверенного ему подразделения с КП, а не лезть в самое пекло, рискуя оставить полк без руководства. Всем было понятно, что после трагедии у Митлы Арик больше не может командовать 202-м полком и генштаб отправил его в длительный отпуск до тех пор, пока не будет решено, что же с ним делать дальше. На церемонии передачи командования полком своему преемнику Арик под гробовое молчание поблагодарил солдат и офицеров за совместную службу, призвал почтить минутой молчания память 105 бойцов, погибших за то время, пока он был комполка, и также под гробовое молчание ушел с плаца". ("Ариэль Шарон. Война и жизнь израильского премьер-министра" Пётр Люкимсон)
Итак, мы видим, что сразу после боя действия Шарона, которые повлекли тяжелые потери, осудил сам начальник Генштаба Даян. Начальник Генштаба ВСУ Муженко действия Назарова одобрял и одобряет. Далее - офицеры 202-го полка АОИ предали своего командира полка суду офицерской чести! К сожалению, судов офицерской чести в Украине нет, пристыдить Назарова некому. А обвинили Шарона за то, что он отдал опасный приказ – но не пошел его выполнять сам, хотя был рядом на командном пункте! Назаров послал Ил-76 на опасное задание далеко – за несколько сот километров, и, конечно, не стал показывать пример, и не сидел в самолете. За всю историю Армии обороны Израиля не было случая, чтобы самолет с десантниками был сбит вражеской ПВО, чтобы десант планировали там, где противник готовит засаду и обстреливает самолеты в воздухе.
5. "Созданная для расследования трагических событий боя у Митлы внутренняя комиссия во главе с генералом Хаимом Ласковым также, как и Мота Гур, пришла к выводу, что вся ответственность за потери лежит лично на Ариэле Шароне, и что он "повел себя неподобающим для командира образом". ("Ариэль Шарон. Война и жизнь израильского премьер-министра" Пётр Люкимсон)
"Анализируя операцию на перевале Митла, мы должны проводить различия между просчетами или ошибками и нарушением приказов. Я в ярости из-за того, что они решили атаковать в нарушение моего приказа, но я понимаю их. Прошло всего восемь лет с тех пор, как во время Войны за независимость я командовал батальоном коммандос на джипах, и могу себе представить ситуацию, когда бы я принял решение о захвате выгодной для моего подразделения тактической позиции наперекор указаниям генштаба. Я считаю, любой командир может поступить подобным образом из самых лучших побуждений, будучи уверенным, что офицеры штаба, которых отделяют от зоны боев многие километры, не слишком хорошо представляют себе обстановку, и что только он, находясь на месте, способен верно оценить положение и принять правильное решение.
За неверные предположения и за тактические ошибки десантники заплатили кровью. Что же до нарушения моих приказов и моего всепрощенчества в отношении парашютистов, правда в том, что я готов сурово карать ослушников, когда те неспособны выполнить поставленные задачи, а не тогда, когда они делают больше, чем от них требовалось". (Моше Даян, начальник Генштаба АОИ, из книги "Дневник Синайской кампании".)
Отличие от случая с Назаровым и в данном случае абсолютное. Назарова никто не отстранял от должности, он даже получил повышение в должности в Генштабе. По нему никто в армии не проводил внутреннее расследование. Авторы фильма в защиту Назарова проигнорировали мемуары главного критика Шарона – начальника Генштаба Даяна, который объяснил мотивацию командира, отдавшего приказ на поле боя, что объясняло на самом деле отсутствие реального суда. Действия Шарона осуждались, но все понимали, что он хотел наступать, бить врага. В случае Назарова все наоборот – это он отдал рискованный приказ, находясь вдали от аэропорта. Шарон не превратил своих десантников в жертв трагедии – он добился важной победы. Действия Назарова военной обстановкой не оправдывались. Направляя десант в окружение самым рискованным образом, он не ставил задачи что-либо атаковать, и не обеспечил десанту поддержку и безопасность зоны высадки. Израильская армия такого планирования никогда не позволяет. Потому и судят Назарова, а Шарон сумел добиться своей реабилитации в войне, где он опять лично возглавлял атакующие подразделения и добился новых побед.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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