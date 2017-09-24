 КАДЫРОВЦЫ НА ДОНБАССЕ: "УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ЧЕЧЕНЦЕВ - БЕСПРЕДЕЛ. ПРИ ДЕПОРТАЦИИ ЧЕЧЕНЦЕВ ИЗ "ДНР" ДВОЕ ПОГИБЛИ В ЦЕНТРЕ ДОНЕЦКА"

"Депортация" наемников-чеченцев на самом деле объяснялась тем, что Кадыров направил на войну небольшие отряды бандитов, которые в основном в тылу грабили, убивали и насиловали, что вызывало массу обращений от местных жителей.
Первый кадыровский отряд прибыл в Украину 24 мая в составе 26 наемников и был включен в спецотряд ФСБ "Искра" под командованием полковника ФСБ Бориса Сысоева (позывной Генерал), который направлялся в Славянск для организации нападения на украинские войска. Однако 26 мая перед отправкой в Славянск "Искру" направили на выполнение более легкого, как считали наемники, задания – на зачистку Донецкого аэропорта от подразделений 3-го полка спецназ и 25-й воздушно-десантной бригады.
Фото группы кадыровских наемников отряда ФСБ "Искра" в Донецком аэропорту 25 мая 2014 года.
В бою в результате авиаудара украинского штурмовика и вертолетов по зданию нового терминала аэропорта из состава чеченской группы были уничтожены 28-летний Бетанедов Джамбулат Ламалиевич и 29-летний Дадаев Мурат Ламалиевич, еще шесть наемников были ранены. Остальная группа серьезного участия в бою не приняла – деморализованные обстрелом украинской армии кадыровцы немедленно покинули Донецк и вернулись в Чечню.
Известное фото - утро 26 мая 2014 года, на крыше нового терминала Донецкого аэропорта лежит чеченский наемник и гражданин РФ Цахаев Тимур Алхиевич, 1984 года рождения. Через какие-то минуты начнется бой, кадыровцы в панике побегут из терминала, а Цахаев получит тяжелое ранение - осколки выбьют ему глаз, пуля пробьет голень, осколки зайдут под ключицу.
После такого бесславного начала Кадыров и российские спецслужбы направляли на Донбасс небольшие разрозненные отряды чеченцев, которые никакой самостоятельной роли в войне не сыграли, и какого-то следа в боевых операциях не оставили.
На многочисленных видео видно, как наемники российских отрядов на Донбассе часто кричат в боевой обстановке "Аллах акбар!", видимо, предполагая, что это должно пугать украинских воинов. Кадыровцы ничем в войне не отличились – известно видео, как кадыровский наемник издевается на пленными украинскими бойцами под Иловайском. Однако сейчас мы знаем, что наши попали в плен к российским регулярным войскам и уже затем были переданы отряду наемников, в составе которого были чеченцы.
А вот как пишет о судьбе кадыровцев в Украине известный наемник "ДНР" Максим Фомин:
"Чеченцы на Донбассе не пробыли и года. Впервые они появились здесь в мае 2014 года для штурма аэропорта, а потом были депортированы где-то в апреле 2015.
Имел честь какое-то время служить рядом с чеченцами. Их позывные были Граф (снайпер) и Красавчик (пулеметчик). Был с ними их третий друг Тигр (гранатометчик), которого я не застал. Лицо Тигра довольно известно в интернете. Он мелькает на кадрах, где батальон "Восток" участвует в параде на площади Ленина, еще перед штурмом аэропорта. Тигр принимал непосредственное участие в знаменитом штурме ДАП 26 мая 2014 года, чудом уцелел в одном из подбитых КамАЗов. Затем он мелькает на другом видео, когда пленные укропы прыгают по приказу ополченцев под Иловайском. Там он подбадривает прыгающих криками "Выше, пидарасы!" и спрашивает у одного из пленных, когда он последний раз видел Добермана (позывной одного из добровольцев. - Ю.Б.). Тигр погиб в декабре 2014 года в одном из многочисленных боев в кафе "Доме Синоптиков". Он был забит прикладами какими-то командирами "ОПЛОТа". То ли он заступался за девушку, то ли оплотовцы… После его смерти приехали многочисленные родственники и друзья из Чечни с требованием выдать убийцу и отомстить. Но у них так ничего и не получилось.
Из общения с Графом и Красавчиком я понял, что когда-то они воевали на стороне боевиков (то есть в российско-чеченской войне на стороне народа Ичкерии. – Ю.Б.), после перешли на сторону федералов (то есть на сторону российских оккупантов Ичкерии. – Ю.Б.). В общей сложности их эпопея длилась 12 лет. Тигр приехал на Донбасс первым, на штурм аэропорта, а потом позвал их с обещанием, что тут всё будет нормально. Так оно и было. Что ещё нужно молодым кавказским парням?! Тачки, оружие, славянские девушки и горы травы. Собственно из-за последней мне так и не удалось с ними нормально пообщаться, т.к. они накуривались до такого состояния, что едва разговаривали.
Итак, о чеченцах у меня сложилось такое мнение. Что они безусловно храбрые полевые бойцы, которые никогда не дадут заднюю. Но храбрость их всё равно имеет восточный оттенок. Т.е. храбрость совмещённая с большим количеством понтов. Они делают героический поступок как бы подчёркивая: "Я – чеченец! Я – храбрый воин!". Это их отличает от русской (славянской) храбрости. Русская храбрость она северная, холодная! Русский делает героический поступок как само собой разумеющееся, как обычную работу. К сожалению, конечно, таких русских сейчас мало. Русские тоже любят резать головы врагам, но только делают это без диких воплей и без видеокамер.
Вспоминается случай, когда мы залегли под плотным стрелковым огнём. Чеченец шёл в полный рост с ПК, держа сигарету в руках. Увидев его, все тоже захотели подняться. Чеченец, заметив это, широко улыбаясь пошутил: "Лежите, лежите! У вас тут в семье по одному ребёнку, а у меня десять братьев и сестёр!"
Ещё скажу, что все они были отлично подготовлены для войны в Чечне, может для войны в Сирии. Но война на Донбассе – это не их война. Не только в идеологическом, но и военном отношении, где ты редко видишь противника лицом к лицу, а в основном работает артиллерия. Поэтому, когда началась активная фаза боёв на Донбассе, крики "Аллах акбар" и брутальный вид горцев не могли напугать танки и батареи "Градов". Хотя, всё же у меня есть несколько свидетельств с той стороны, что слухи о чеченцах деморализующее действовали на срочников (в войне на Донбассе подразделения "срочников" за исключением одного эпизода не применялись вообще, о каком-либо деморализующем воздействии криков "Аллах акбар" на украинских военных ни в каких воспоминаниях никем не указывается – Ю.Б.). Так же каждый второй ополченец Донбасса рассказывал одну и ту же историю, в которой за гибель друга храбрые джигиты шли с одними ножами на блокпост и всех там вырезали. Может это было и на самом деле, но как бы я не расспрашивал и не исследовал, мне не удалось узнать, где же находился этот блокпост и когда это конкретно было. Знаю точно, что чеченцы принимали участие в тяжёлых боях под Саур-Могилой, Снежным, Иловайском, под Новосветловкой и Луганском в 2014 году.
Каких-то свидетельств о массовом применении чеченских отрядов в кампании 2015 года я не имею. Вообще после лета 2014 года собственно никаких этнических чеченских отрядов как таковых не было. Все они служили и в "Востоке", и в казачестве, в разных комендатурах. Выполняли функции личной охраны каких-нибудь командиров или чиновников. Был в ЛНР отряд Дикого, но, насколько я понимаю, он был национально неоднородным. Крутится ещё ролик в ютубе про чеченский батальон "Смерть". Но он дальше Зугреса и Шахтёрска никуда не выезжал, занимаясь главным образом компостированием мозгов местному населению.
Кстати, про местное население. Спортивно–хулиганская молодёжь, также местные ополченцы (кроме добровольцев из РФ) были охвачены какой-то чеченофилией, кадыроманией. Моментально вошли в моду бороды без усов, позывные типа Чечен и просто с мусульманскими именами. Стали популярными чеченские песни. Ладно Муцураев, но тут уже слушали каких-то бардов просто с невыговариваемыми фамилиями. Некоторые даже решили принять ислам. На фотках с оружием все тыкали пальцем в небо. Российские добровольцы, конечно, холодно отнеслись к таким местным проявлениям чеченопочитания. Местные обыватели гостей с Кавказа боялись, но обыватель и так всего боится…
Все же были правы классики психологии, которые утверждали, что любовь – это тайная ненависть, а ненависть – это тайная любовь. Слишком глубоко врезались в подсознание записи со старых видеокассет из 90-х, когда храбрые бородатые чеченцы устраивали засады на неуклюжие колонны федералов и брали в плен замурзанных срочников. Тогда еще подростками мы люто ненавидели этих "черножопых", но где-то в глубине душе, наверное, хотели быть на них похожими. И вот влажные детские мечты начали сбываться…
Как я писал выше, что в начале событий чеченцы принимали горячее участие, но затем они предпочли осесть в тылу и заняться любимым делом. Причем многие утверждают, что любимое дело чеченцев – это беспредел. Позволю себе с этим не согласиться… Что имеют ввиду под понятием беспредел? То, что чеченцы забирали тачки? Да, забирали! Пытались отжимать бизнесы и дома? Изнасиловали какую-то девушку? И такое было… Могли с кем-то постреляться в кафе? Могли! Давайте вычеркнем из всего вышеперечисленного то, чем не занимались наши местные бойцы. Только в отличие от чеченцев они этим занимались на своей земле, у себя на родине, которую они якобы защищали от врага! Насколько я знаю, чеченцы имеют представление, что вести себя так у себя на родине не стоит. У наших же это понятие напрочь отсутствует. По старому донецкому обычаю беспределить у себя на родине могут только местные. Хоть Янукович - чмо и мудак, зато наш. Даже если он отжал какой-нибудь завод. А вот если бы отжал кто-то из Киева или Львова, то это беспредел. Также и с чеченцами. Грабить Донбасс могут только жители Донбасса. Именно поэтому было принято решение чеченцев депортировать. И был хороший повод, т.к. они перестали воевать на фронте, а гасились в тылу, пытаясь что-то урвать у новой власти.
Случилась эта депортация внезапно. В один из апрельских деньков 2015 года просто всех задержали и выдворили за пределы ЛДНР. Длилась эта операция 2–3 дня. Кто был инициатором? Захарченко, Плотницкий или кто-то из кураторов ФСБ – ГРУ – я не знаю. Знаю только, что в случае сопротивления, их должны были уничтожать на месте. Расстрелянные витрины кафе "Панорама" в центре Донецка, где при задержании погибли двое чеченцев, красноречиво свидетельствовали, как это все может произойти. Единицы все же остались, обзаведясь здесь семьями. Встретил одного перед Новым годом мирно торгующим елками".
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ.
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"СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВРУЧАЕТЕ ОРДЕНА МОЛОДЫМ РЕБЯТАМ, ПРОСТЫМ СОЛДАТАМ": БОЙЦЫ, ОТЛИЧИВШИЕСЯ НА ДОНБАССЕ, СТАЛИ НАРОДНЫМИ ГЕРОЯМИ УКРАИНЫ(26)
(начиная с 1994 г.р.), родителей которых убивали федеральные каратели - аулы
авиацией ровнялся с землей - только по намеку, что там ополченец. Теперь это
взрослые бойцы. Они не забыли, как на их глазах убивали их родителей. Они все
помнят. Пока Ботекс платит дань Чечне - эти волки притаились, но все равно
жаждут крови. См. док. фильм "Семья". На стадионе 40 тыс. подготовленных
боевиков приносят личную присягу Ботексу через Кадырова, еще 40 тыс. на подходе
(пехотинцы Путина). В Чечне сейчас феодальный строй - 16 век - но - вассал
моего вассала - не мой вассал. Ничего не вечно. Хрупко. ....«…-У русской
государственности, конечно, есть обожатели. Один из них - Кадыров, который
любит Россию приблизительно за 1 млрд
рублей в день…» А. Г. Невзоров.
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Война на Украине малопопулярна среди чеченцев. Именно поэтому никаких крепких подразделений с опытными бойцами тут не появилась, а те, что прибывали больше напоминали какой-то дикий сброд, чем отборную гвардию Кадырова, обученную и вышколенную. Ну и последний далеко не дурак, и поэтому, несмотря на все возгласы, что готов любой приказ выполнить х=ловский, так ничего серьезного на Донбасс и не послал.
Поскольку это не его война, а его война еще впереди... И будет она совсем не против Украины.
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