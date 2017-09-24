 КАДЫРОВЦЫ НА ДОНБАССЕ: "УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ЧЕЧЕНЦЕВ - БЕСПРЕДЕЛ. ПРИ ДЕПОРТАЦИИ ЧЕЧЕНЦЕВ ИЗ "ДНР" ДВОЕ ПОГИБЛИ В ЦЕНТРЕ ДОНЕЦКА"

"Депортация" наемников-чеченцев на самом деле объяснялась тем, что Кадыров направил на войну небольшие отряды бандитов, которые в основном в тылу грабили, убивали и насиловали, что вызывало массу обращений от местных жителей.Первый кадыровский отряд прибыл в Украину 24 мая в составе 26 наемников и был включен в спецотряд ФСБ "Искра" под командованием полковника ФСБ Бориса Сысоева (позывной Генерал), который направлялся в Славянск для организации нападения на украинские войска. Однако 26 мая перед отправкой в Славянск "Искру" направили на выполнение более легкого, как считали наемники, задания – на зачистку Донецкого аэропорта от подразделений 3-го полка спецназ и 25-й воздушно-десантной бригады.В бою в результате авиаудара украинского штурмовика и вертолетов по зданию нового терминала аэропорта из состава чеченской группы были уничтожены 28-летний Бетанедов Джамбулат Ламалиевич и 29-летний Дадаев Мурат Ламалиевич, еще шесть наемников были ранены. Остальная группа серьезного участия в бою не приняла – деморализованные обстрелом украинской армии кадыровцы немедленно покинули Донецк и вернулись в Чечню.После такого бесславного начала Кадыров и российские спецслужбы направляли на Донбасс небольшие разрозненные отряды чеченцев, которые никакой самостоятельной роли в войне не сыграли, и какого-то следа в боевых операциях не оставили.На многочисленных видео видно, как наемники российских отрядов на Донбассе часто кричат в боевой обстановке "Аллах акбар!", видимо, предполагая, что это должно пугать украинских воинов. Кадыровцы ничем в войне не отличились – известно видео, как кадыровский наемник издевается на пленными украинскими бойцами под Иловайском. Однако сейчас мы знаем, что наши попали в плен к российским регулярным войскам и уже затем были переданы отряду наемников, в составе которого были чеченцы.А вот как пишет о судьбе кадыровцев в Украине известный наемник "ДНР" Максим Фомин:"Чеченцы на Донбассе не пробыли и года. Впервые они появились здесь в мае 2014 года для штурма аэропорта, а потом были депортированы где-то в апреле 2015.Имел честь какое-то время служить рядом с чеченцами. Их позывные были Граф (снайпер) и Красавчик (пулеметчик). Был с ними их третий друг Тигр (гранатометчик), которого я не застал. Лицо Тигра довольно известно в интернете. Он мелькает на кадрах, где батальон "Восток" участвует в параде на площади Ленина, еще перед штурмом аэропорта. Тигр принимал непосредственное участие в знаменитом штурме ДАП 26 мая 2014 года, чудом уцелел в одном из подбитых КамАЗов. Затем он мелькает на другом видео, когда пленные укропы прыгают по приказу ополченцев под Иловайском. Там он подбадривает прыгающих криками "Выше, пидарасы!" и спрашивает у одного из пленных, когда он последний раз видел Добермана (позывной одного из добровольцев. - Ю.Б.). Тигр погиб в декабре 2014 года в одном из многочисленных боев в кафе "Доме Синоптиков". Он был забит прикладами какими-то командирами "ОПЛОТа". То ли он заступался за девушку, то ли оплотовцы… После его смерти приехали многочисленные родственники и друзья из Чечни с требованием выдать убийцу и отомстить. Но у них так ничего и не получилось.Из общения с Графом и Красавчиком я понял, что когда-то они воевали на стороне боевиков (то есть в российско-чеченской войне на стороне народа Ичкерии. – Ю.Б.), после перешли на сторону федералов (то есть на сторону российских оккупантов Ичкерии. – Ю.Б.). В общей сложности их эпопея длилась 12 лет. Тигр приехал на Донбасс первым, на штурм аэропорта, а потом позвал их с обещанием, что тут всё будет нормально. Так оно и было. Что ещё нужно молодым кавказским парням?! Тачки, оружие, славянские девушки и горы травы. Собственно из-за последней мне так и не удалось с ними нормально пообщаться, т.к. они накуривались до такого состояния, что едва разговаривали.Итак, о чеченцах у меня сложилось такое мнение. Что они безусловно храбрые полевые бойцы, которые никогда не дадут заднюю. Но храбрость их всё равно имеет восточный оттенок. Т.е. храбрость совмещённая с большим количеством понтов. Они делают героический поступок как бы подчёркивая: "Я – чеченец! Я – храбрый воин!". Это их отличает от русской (славянской) храбрости. Русская храбрость она северная, холодная! Русский делает героический поступок как само собой разумеющееся, как обычную работу. К сожалению, конечно, таких русских сейчас мало. Русские тоже любят резать головы врагам, но только делают это без диких воплей и без видеокамер.Вспоминается случай, когда мы залегли под плотным стрелковым огнём. Чеченец шёл в полный рост с ПК, держа сигарету в руках. Увидев его, все тоже захотели подняться. Чеченец, заметив это, широко улыбаясь пошутил: "Лежите, лежите! У вас тут в семье по одному ребёнку, а у меня десять братьев и сестёр!"Ещё скажу, что все они были отлично подготовлены для войны в Чечне, может для войны в Сирии. Но война на Донбассе – это не их война. Не только в идеологическом, но и военном отношении, где ты редко видишь противника лицом к лицу, а в основном работает артиллерия. Поэтому, когда началась активная фаза боёв на Донбассе, крики "Аллах акбар" и брутальный вид горцев не могли напугать танки и батареи "Градов". Хотя, всё же у меня есть несколько свидетельств с той стороны, что слухи о чеченцах деморализующее действовали на срочников (в войне на Донбассе подразделения "срочников" за исключением одного эпизода не применялись вообще, о каком-либо деморализующем воздействии криков "Аллах акбар" на украинских военных ни в каких воспоминаниях никем не указывается – Ю.Б.). Так же каждый второй ополченец Донбасса рассказывал одну и ту же историю, в которой за гибель друга храбрые джигиты шли с одними ножами на блокпост и всех там вырезали. Может это было и на самом деле, но как бы я не расспрашивал и не исследовал, мне не удалось узнать, где же находился этот блокпост и когда это конкретно было. Знаю точно, что чеченцы принимали участие в тяжёлых боях под Саур-Могилой, Снежным, Иловайском, под Новосветловкой и Луганском в 2014 году.Каких-то свидетельств о массовом применении чеченских отрядов в кампании 2015 года я не имею. Вообще после лета 2014 года собственно никаких этнических чеченских отрядов как таковых не было. Все они служили и в "Востоке", и в казачестве, в разных комендатурах. Выполняли функции личной охраны каких-нибудь командиров или чиновников. Был в ЛНР отряд Дикого, но, насколько я понимаю, он был национально неоднородным. Крутится ещё ролик в ютубе про чеченский батальон "Смерть". Но он дальше Зугреса и Шахтёрска никуда не выезжал, занимаясь главным образом компостированием мозгов местному населению.Кстати, про местное население. Спортивно–хулиганская молодёжь, также местные ополченцы (кроме добровольцев из РФ) были охвачены какой-то чеченофилией, кадыроманией. Моментально вошли в моду бороды без усов, позывные типа Чечен и просто с мусульманскими именами. Стали популярными чеченские песни. Ладно Муцураев, но тут уже слушали каких-то бардов просто с невыговариваемыми фамилиями. Некоторые даже решили принять ислам. На фотках с оружием все тыкали пальцем в небо. Российские добровольцы, конечно, холодно отнеслись к таким местным проявлениям чеченопочитания. Местные обыватели гостей с Кавказа боялись, но обыватель и так всего боится…Все же были правы классики психологии, которые утверждали, что любовь – это тайная ненависть, а ненависть – это тайная любовь. Слишком глубоко врезались в подсознание записи со старых видеокассет из 90-х, когда храбрые бородатые чеченцы устраивали засады на неуклюжие колонны федералов и брали в плен замурзанных срочников. Тогда еще подростками мы люто ненавидели этих "черножопых", но где-то в глубине душе, наверное, хотели быть на них похожими. И вот влажные детские мечты начали сбываться…Как я писал выше, что в начале событий чеченцы принимали горячее участие, но затем они предпочли осесть в тылу и заняться любимым делом. Причем многие утверждают, что любимое дело чеченцев – это беспредел. Позволю себе с этим не согласиться… Что имеют ввиду под понятием беспредел? То, что чеченцы забирали тачки? Да, забирали! Пытались отжимать бизнесы и дома? Изнасиловали какую-то девушку? И такое было… Могли с кем-то постреляться в кафе? Могли! Давайте вычеркнем из всего вышеперечисленного то, чем не занимались наши местные бойцы. Только в отличие от чеченцев они этим занимались на своей земле, у себя на родине, которую они якобы защищали от врага! Насколько я знаю, чеченцы имеют представление, что вести себя так у себя на родине не стоит. У наших же это понятие напрочь отсутствует. По старому донецкому обычаю беспределить у себя на родине могут только местные. Хоть Янукович - чмо и мудак, зато наш. Даже если он отжал какой-нибудь завод. А вот если бы отжал кто-то из Киева или Львова, то это беспредел. Также и с чеченцами. Грабить Донбасс могут только жители Донбасса. Именно поэтому было принято решение чеченцев депортировать. И был хороший повод, т.к. они перестали воевать на фронте, а гасились в тылу, пытаясь что-то урвать у новой власти.Случилась эта депортация внезапно. В один из апрельских деньков 2015 года просто всех задержали и выдворили за пределы ЛДНР. Длилась эта операция 2–3 дня. Кто был инициатором? Захарченко, Плотницкий или кто-то из кураторов ФСБ – ГРУ – я не знаю. Знаю только, что в случае сопротивления, их должны были уничтожать на месте. Расстрелянные витрины кафе "Панорама" в центре Донецка, где при задержании погибли двое чеченцев, красноречиво свидетельствовали, как это все может произойти. Единицы все же остались, обзаведясь здесь семьями. Встретил одного перед Новым годом мирно торгующим елками".