 ЖУРНАЛИСТОВ НА АКЦИИ ПАМЯТИ ГОНГАДЗЕ БЫЛО МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА ФОРУМЕ YES

Об этом пишет Гала Скляревская в "Детектор Медиа"
На Майдане 15 сентября прошла ежегодная акция, приуроченная к годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе. Он исчез вечером 16 сентября 2000 года, и его убийство стало поводом для массовых протестов по всей стране, - люди требовали найти и наказать убийц. Семнадцать лет спустя, хотя заказчики убийства так и не названы и не осуждены, на акции, организованной Институтом массовой информации (ІМІ), людей собралось меньше, чем туристов и случайных прохожих. И журналисты, в массе своей, пришли по делу – освещать событие, а не почтить память Гонгадзе и всех 65 коллег, погибших в Украине за времена независимости. Каждый год на акции зачитывают имена убитых журналистов, с каждым годом этот мартиролог все длиннее – а людей, приходящих на акцию, с каждым годом все меньше.
Погибших коллег почтили минутой молчания
"Кожного року, на жаль, все менше приходить журналістів на цю акцію, і мені здається, що це дуже погано. Тому що розслідування залежить не тільки від слідства і влади, а й ще від тиску спільноти, від того, наскільки всі ці резонансні справи висвітлюються в медіа. Я знаю, що дуже мало журналістів ходять на суди по Майданах, але дуже багато журналістів пішли сьогодні, наприклад, на конференцію YES. Тому хочу закликати журналістів більше уваги приділяти висвітленню справ, пов’язаних з правами людини, зі свободою слова. 18 вересня буде, скажімо, слухатися справа Семени в Криму – чому б про це не написати всім разом? 20 вересня Європейський суд буде слухати справу Гонгадзе – теж дуже важлива тема, яку треба висвітлити", - рассказала "Детектору" один из организаторов акции, исполнительный директор ІМІ Оксана Романюк.
Среди тех немногих, кто пришел на акцию, - Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор. НЕТ"
- Когда-то на эти акции приходили политики, собиралось много людей, а сейчас приходят только те, для кого это по-настоящему ценно. А их не так много. Это показательно для нашего общества: для большинства людей 17 лет - такой срок, за который уже можно все забыть. На этом, собственно, и строится вся линия защиты президента Кучмы.
А вообще, конечно, можно только удивиться степени цинизма нашей власти, потому что в ней сейчас множество людей, сделавших карьеру на "деле Гонгадзе" - и при этом они даже не считают необходимым приходить сюда. Они сейчас все сидят на форуме YES, пишут оттуда, - но все провозглашаемые ими ценности, включая свободу слова, оказались для них просто лозунгами в политической борьбе, и ничем больше. Самое обидное, что большинство из них лично знали - и некоторые очень хорошо – Георгия Гонгадзе: он сотрудничал и с нынешним президентом Петром Порошенко, был в прекрасных товарищеских отношениях с генеральным прокурором Юрием Луценко, и так далее. Поразительно, как у людей все быстро стирается в памяти.
- Как вам кажется, заказчиков убийства когда-нибудь осудят?
- Я думаю, что когда Леонид Кучма отойдет в мир иной, найдется какой-нибудь амбициозный генеральный прокурор и по карьерным соображениям передаст дело в суд – и там, скорее всего, признают, что Кучма причастен к этому делу. Все ведь тормозится только потому, что пленки Мельниченко никто не хочет рассматривать в суде. Никто не хочет оценить, достоверны ли они, их до сих пор не приобщили к делу как улику.
- А дело Шеремета, вы думаете, раскроют?
- Не знаю. Его отличие от дела Гонгадзе в том, что до сих пор даже не установлены лица, заложившие бомбу, то есть исполнители. А по делу Гонгадзе все всё знали: за месяц до гибели сама жертва обратилась с открытым письмом, в котором было написано, что его преследуют. Это, по сути, преступление в прямом эфире: открытое письмо, аудиозапись, есть осужденные исполнители, они сознались, их вина доказана. А в деле Шеремета есть только видео плохого качества, на котором видны фигуры двух возможно причастных к установке бомбы людей.
- В фильме "Убийство Павла" появилось много принципиально новой информации. Вы смотрели?
- Да, но я ее там не увидел. Там есть эсбэушник, который что-то явно мутил, какой-то свой бизнес – это же центр города. Проведена проверка этого человека, и он не причастен к убийству.
- Вы думаете, он случайно там оказался?
- Скажем так: у меня нет сейчас оснований предполагать, что это не совпадение. Если бы в фильме была какая-то еще дополнительная информация, тогда бы я мог прийти к другим выводам. А пока я увидел в фильме только то, что журналисты обнаружили человека, которого правоохранители не привлекли в качестве свидетеля. В то же время в деле Гонгадзе все свидетели уже есть. Хотя многие уже отошли в мир иной, в прошлом году умер один из милиционеров, который убивал Гонгадзе, якобы застрелился Кравченко... Но в любом случае должно быть судебное разбирательство, должны быть признаны подлинными или не подлинными пленки Мельниченко, должны работать следователи и адвокаты... А пока адвокатами у Кучмы работают сам Генеральный прокурор, Президент и все участники форума YES.
Роман Головенко и Роман Кабачий, ІМІ
Организаторы раздавали на акции плакаты со статистикой нарушений прав журналистов
Режиссер Мария Старожицкая и Юрий Бутусов
Режиссер фильма "Серце мами Гонгадзе" Вячеслав Бигун сказал, что хочет показать свой фильм после окончания акции. А также заявил, что премьеру фильма в кинотеатре "Лира" проигнорировали все крупные медиа страны. Такое равнодушие Бигун объясняет "темниками" и прямым указанием власти игнорировать фильм.
заявление медийных организаций с требованием осудить заказчиков убийства – и практически сразу все разошлись.
Фото: Алексей Темченко
Гала Скляревская, "Детектор Медиа"
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