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Все про:акция (2217) Гонгадзе (742) журналистика (2561)

 ЖУРНАЛИСТОВ НА АКЦИИ ПАМЯТИ ГОНГАДЗЕ БЫЛО МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА ФОРУМЕ YES

На акции было зачитано обращение медийных организаций к властям Украины с требованием обеспечить безопасность работы журналистов.

Об этом пишет Гала Скляревская в "Детектор Медиа"

На Майдане 15 сентября прошла ежегодная акция, приуроченная к годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе. Он исчез вечером 16 сентября 2000 года, и его убийство стало поводом для массовых протестов по всей стране, - люди требовали найти и наказать убийц. Семнадцать лет спустя, хотя заказчики убийства так и не названы и не осуждены, на акции, организованной Институтом массовой информации (ІМІ), людей собралось меньше, чем туристов и случайных прохожих. И журналисты, в массе своей, пришли по делу – освещать событие, а не почтить память Гонгадзе и всех 65 коллег, погибших в Украине за времена независимости. Каждый год на акции зачитывают имена убитых журналистов, с каждым годом этот мартиролог все длиннее – а людей, приходящих на акцию, с каждым годом все меньше.

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 01

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 02
Погибших коллег почтили минутой молчания

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 03

"Кожного року, на жаль, все менше приходить журналістів на цю акцію, і мені здається, що це дуже погано. Тому що розслідування залежить не тільки від слідства і влади, а й ще від тиску спільноти, від того, наскільки всі ці резонансні справи висвітлюються в медіа. Я знаю, що дуже мало журналістів ходять на суди по Майданах, але дуже багато журналістів пішли сьогодні, наприклад, на конференцію YES. Тому хочу закликати журналістів більше уваги приділяти висвітленню справ, пов’язаних з правами людини, зі свободою слова. 18 вересня буде, скажімо, слухатися справа Семени в Криму – чому б про це не написати всім разом? 20 вересня Європейський суд буде слухати справу Гонгадзе – теж дуже важлива тема, яку треба висвітлити", - рассказала "Детектору" один из организаторов акции, исполнительный директор ІМІ Оксана Романюк.

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 04

Среди тех немногих, кто пришел на акцию, - Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор. НЕТ"

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 05

- Когда-то на эти акции приходили политики, собиралось много людей, а сейчас приходят только те, для кого это по-настоящему ценно. А их не так много. Это показательно для нашего общества: для большинства людей 17 лет - такой срок, за который уже можно все забыть. На этом, собственно, и строится вся линия защиты президента Кучмы.

А вообще, конечно, можно только удивиться степени цинизма нашей власти, потому что в ней сейчас множество людей, сделавших карьеру на "деле Гонгадзе" - и при этом они даже не считают необходимым приходить сюда. Они сейчас все сидят на форуме YES, пишут оттуда, - но все провозглашаемые ими ценности, включая свободу слова, оказались для них просто лозунгами в политической борьбе, и ничем больше. Самое обидное, что большинство из них лично знали - и некоторые очень хорошо – Георгия Гонгадзе: он сотрудничал и с нынешним президентом Петром Порошенко, был в прекрасных товарищеских отношениях с генеральным прокурором Юрием Луценко, и так далее. Поразительно, как у людей все быстро стирается в памяти.

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 06

- Как вам кажется, заказчиков убийства когда-нибудь осудят?

- Я думаю, что когда Леонид Кучма отойдет в мир иной, найдется какой-нибудь амбициозный генеральный прокурор и по карьерным соображениям передаст дело в суд – и там, скорее всего, признают, что Кучма причастен к этому делу. Все ведь тормозится только потому, что пленки Мельниченко никто не хочет рассматривать в суде. Никто не хочет оценить, достоверны ли они, их до сих пор не приобщили к делу как улику.

- А дело Шеремета, вы думаете, раскроют?

- Не знаю. Его отличие от дела Гонгадзе в том, что до сих пор даже не установлены лица, заложившие бомбу, то есть исполнители. А по делу Гонгадзе все всё знали: за месяц до гибели сама жертва обратилась с открытым письмом, в котором было написано, что его преследуют. Это, по сути, преступление в прямом эфире: открытое письмо, аудиозапись, есть осужденные исполнители, они сознались, их вина доказана. А в деле Шеремета есть только видео плохого качества, на котором видны фигуры двух возможно причастных к установке бомбы людей.

- В фильме "Убийство Павла" появилось много принципиально новой информации. Вы смотрели?

- Да, но я ее там не увидел. Там есть эсбэушник, который что-то явно мутил, какой-то свой бизнес – это же центр города. Проведена проверка этого человека, и он не причастен к убийству.

- Вы думаете, он случайно там оказался?

- Скажем так: у меня нет сейчас оснований предполагать, что это не совпадение. Если бы в фильме была какая-то еще дополнительная информация, тогда бы я мог прийти к другим выводам. А пока я увидел в фильме только то, что журналисты обнаружили человека, которого правоохранители не привлекли в качестве свидетеля. В то же время в деле Гонгадзе все свидетели уже есть. Хотя многие уже отошли в мир иной, в прошлом году умер один из милиционеров, который убивал Гонгадзе, якобы застрелился Кравченко... Но в любом случае должно быть судебное разбирательство, должны быть признаны подлинными или не подлинными пленки Мельниченко, должны работать следователи и адвокаты... А пока адвокатами у Кучмы работают сам Генеральный прокурор, Президент и все участники форума YES.

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 07
Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 08

Роман Головенко и Роман Кабачий, ІМІ

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 09

Организаторы раздавали на акции плакаты со статистикой нарушений прав журналистов

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 10

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 11

Режиссер Мария Старожицкая и Юрий Бутусов

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 12

Режиссер фильма "Серце мами Гонгадзе" Вячеслав Бигун сказал, что хочет показать свой фильм после окончания акции. А также заявил, что премьеру фильма в кинотеатре "Лира" проигнорировали все крупные медиа страны. Такое равнодушие Бигун объясняет "темниками" и прямым указанием власти игнорировать фильм.

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 13

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 14

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 15

Акция закончилась через полчаса после начала. Журналист "Громадського радио" Дмитрий Тузов зачитал список погибших журналистов, заявление медийных организаций с требованием осудить заказчиков убийства – и практически сразу все разошлись.

Журналистов на акции памяти Гонгадзе было меньше, чем на форуме YES 16

Фото: Алексей Темченко

Гала Скляревская, "Детектор Медиа"


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пока лепишь за власть, доказываешь агрессию, делаешь фейки(как помойка) тебя патриоты не тронут
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