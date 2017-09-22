 У ЯКІЙ СПРАВІ СУДДІ ДО ХОЛОДНИЦЬКОГО В ГОСТІ ХОДИЛИ

Як повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, це були голова Кіровського райсуду Дніпра Геннадій Підберезний та суддя того ж суду Наталія Овчаренко. За версією правоохоронців, Підберезний допомагав своїй підлеглій закрити у САП справу про хабар , підозрюваною в якій є вона сама.

Назар Холодницький, як кажуть, одразу ж звернувся з заявою до ГПУ, і суддів задокументували на гарячому – у момент передачі 50 тис. доларів. І це був тільки перший транш із загальної суми у 300 тис. доларів.









Нижче спробуємо розібратися, за яку ж справу намагалися відкупитися судді з Дніпра.



ЯК ДЕПУТАТ ПОПАВСЯ У "КАПКАН"



Ця історія бере початок у 2012 році, коли суддя Овчаренко винесла вирок двом депутатам Орлівської сільради – Василю Пузю і Валерію Бондареву.



За версією обвинувачення, у 2009 депутати підбурювали чоловіка до передачі хабара, щоб шляхом обману заволодіти його майном. Йшлося про виділення 1,75 га землі в селі Орловщина. За це у чоловіка вимагали 262 тис. доларів винагороди для депутатів і голови сільради, що в розрахунку становило 1500 доларів за 0,01 га. Ще 100 тис. доларів вимагалося начебто для передачі депутатові Новомосковської райради – за виготовлення технічної документації і видачу держактів на землю.



У матеріалах справи сказано, що документи були підробними і земля на сесії насправді не виділялась. Ділянки знаходились у лісі, і їх приватизація була неможлива.









У червні 2009 року частина хабара в сумі 171 тис. доларів була передана одному з депутатів у дніпропетровському ресторані із красномовною назвою "Капкан". Одразу після цього депутата затримали. З’ясувалося, що чоловік, в якого вимагали гроші, повідомив про це в правоохоронні органи.



В суді обидва депутати свою вину заперечували. За їхньою версією, вони допомагали чоловікові купити землю у робітників "Південмашу".



Але ця версія не підтвердилась. "Продавці ділянок" повідомили суду, що обвинувачений попросив їх прикинутись власниками, хоча така земля їм ніколи не належала. Вони погодились, бо за це пообіцяли винагороду. Як доказ фігурував відеозапис передачі депутату коштів у підсобці ресторану.



У підсумку один депутат отримав 5 років позбавлення волі умовно, а інший – 2 роки обмеження волі, також умовно.



Прокурор подав апеляцію. Він вимагав суворішого покарання: для одного депутата 8 років тюрми, а для іншого 2 роки обмеження волі, але реального, а не умовного.



Апеляційний суд погодився із апеляцією прокурора і у тому ж таки 2012 вирок скасував. Суд вирішив, що при розгляді справи у першій інстанції є прогалини, зокрема не проаналізовані суперечності у показаннях потерпілого і засуджених. Апеляційний суд направив справу на новий розгляд і зазначив, коли обвинувачення підтвердиться, то призначене покарання слід вважати занадто м’яким.



У ГРУ ВСТУПАЮТЬ СУДДІ



Справа знову повернулася в Кіровський суд. Цього разу вона потрапила на стіл до судді Олега Ходасевича.



Як дізнаємося постфактум, новий суддя Ходасевич і колишня суддя у цій справі Овчаренко вступили у змову. За версією слідства, вони вимагали в обвинувачених екс-депутатів 30 тис. доларів. Судді обіцяли вплинути на прокурорів, аби ті пом’якшили обвинувачення, і винести вирок про умовне покарання або ж закрити справу за строками давності. За даними слідства, умови обвинуваченому озвучувала суддя Овчаренко. У серпні 2016 один обвинувачений написав заяву в СБУ про вимагання хабара і отримав від правоохоронців мічені купюри.



З 16 серпня 2016 до 19 квітня 2017 судді було передано 16 тис. доларів. У розмові з обвинуваченим суддя Овчаренко переконувала, що "суддя Ходасевич у разі одержання коштів свої зобов'язання щодо ухвалення відповідних судових рішень виконує і що всю суму неправомірної вигоди слід передати до постановлення вироку".









19 квітня 2017 суддю Овчаренко затримали після отримання чергового траншу в 1 тис. доларів. Мічені купюри були виявлені в кабінеті судді Овчаренко, вдома в її сина, такі ж купюри знайшли за місцем проживання судді Ходасевича, а також у будинку його батьків. На руках судді Овчаренко були сліди речовин, якими обробили гроші.



Зауважимо, що 30 березня 2017 Вища рада правосуддя звільнила суддю Ходасевича "за вчинення істотного дисциплінарного проступку".



Солом’янський суд взяв суддю Овчаренко під цілодобовий домашній арешт, але посаду в суді вона досі зберігає. Екс-судді Ходасевичу також призначили домашній арешт, але тільки в нічну пору доби. 22 серпня Вища рада правосуддя також ухвалила рішення про звільнення Овчаренко, але на сайті суду вона досі значиться як діючий суддя.





Наталія Овчаренко



ЧОМУ 300 ТИСЯЧ І ЧОМУ ГОЛОВА СУДУ



Ймовірно, суддя Овчаренко змогла прибути до керівника САП, поєднавши цей візит із певними слідчими діями. Як відомо, домашній арешт можна перервати, якщо підозрюваного викликає прокурор, детектив або суд.



Те, що справу взявся залагоджувати голова суду Підберезний – дуже симптоматично. Це дає привід думати, що зловживання в суді не були поодиноким явищем.



Геннадій Підберезний

У серпні 2017 у цьому ж провадженні Спеціалізована антикорупційна прокуратура також оголосила підозру у підробці документів лікарю-невропатологу, яка видавала довідку судді Овчаренко. З матеріалів суду відомо, що довідка була потрібна Овчаренко, щоб уникнути участі в авторозподілі однієї кримінальної справи.



Але красномовний сам розмір хабара у 300 тис. доларів – це у 10 разів більше за суму, про яку йдеться у справі, що її намагалися зам’яти. Звідки у суддів райсуду Дніпра такі кошти? Судячи з суддівських е-декларацій, і Ходасевич, і Овчаренко, і Підберезний жили на одну зарплату і навіть заощаджень не мали. Схоже, аби врятуватися, судді готувалися спустошити свої таємні скарбнички. Які, як бачимо, виявились далеко не порожніми.



Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"