 КОГО І ЯК В УКРАЇНІ СУДЯТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ

З 2014 року тільки 3 із 15 осіб були виправдані, інші розділилися на тих, хто змирився з рішенням суду, і тих, хто подав апеляцію.
Відповідно до ст.111 Кримінального кодексу, державна зрада - діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Від 10 до 15 років позбавлення волі загрожує тим, чия винуватість у зраді держави буде доведена. Але, як показує практика, бувають і м’якші вироки.
По-друге, більшість обвинувачених перебували у СІЗО у період з 24 грудня 2015 до 18 травня 2017, коли діяв так званий "закон Савченко" (нині скасований), за яким один день у СІЗО зараховувався як два дні у тюрмі. Це скоротить їхні тюремні строки на 2-3 роки.
Нижче наводяться актуальні дані з реєстру судових рішень.
Один із найсуворіших вироків був ухвалений в лютому 2016 щодо Ярослава і Дмитра Лужецьких. Їм присудили 15 і 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але вирок був скасований і справа розглядається заново.
За інформацією правоохоронців, мешканці Тернопільщини і власники будівельної компанії брати Лужецькі допомагали учасникам "ДНР" і "ЛНР": шукали для них нових найманців. Планувалося завербувати понад 500 осіб. Відібраних людей відсилали в табір в Ростові-На-Дону, де їх тренували, обіцяючи винагороду у 800-1500 доларів на місяць, а також додаткову оплату за знищення військової техніки Збройних Сил України, вбивство українських військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, а ще страховку на випадок поранення чи смерті.
14 років ув’язнення у вересні 2016 отримав син військового, з м.Гайсин Вінницької області, який начебто передавав бойовикам "ДНР" і росіянам інформацію про дії української армії. Сьогодні вирок оскаржується в апеляції.
У червні 2017 на 12 років позбавлення волі був засуджений військовослужбовець, який намагався викрасти літак ЗСУ, здійснюючи розвідувальний політ біля українсько-російського кордону в Сумській області. Злочинну пропозицію, за версією слідства, він отримав через свого брата-священика, який живе в Росії. За крадіжку літака росіяни начебто обіцяли військове звання полковника, квартиру, 30 тис. доларів, а також влаштувати дружину на роботу. Він не зміг реалізувати цей задум, бо в момент польоту втратив контакт із російською стороною і мусив приземлитися в Україні. На вирок подано апеляцію.
У травні 2017 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна засуджений колишній співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил СРСР та військовий аташе посольства СРСР у Китайській народній Республіці. За змістом обвинувачення, з грудня 2015 року по квітень 2016, перебуваючи в м. Києві, він виконував завдання генштабу РФ щодо збору інформації, яка становить державну таємницю, а також агентурно-вербувальну роботу з українськими військовослужбовцями, задіяними в АТО. На вирок подано апеляцію.
12 років тюрми в лютому 2016 отримав Віктор Колоянов, претендент на посаду "народного мера Бердянська".
Згідно з обвинуваченням, у травні 2014 Колоянов вступив у змову з мешканцями Маріуполя щодо отримання з Росії зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Відомо, що зброю ввозили з території окупованого Криму. Коли товар привезли, у Бердянському порту сталася стрілянина, в ході якої один зі спільників Колоянова загинув. Ще один підозрюваний втік і нині перебуває у розшуку.
12 років за ґратами і позбавлення звання старшого лейтенанта – такий вирок колишньому військовослужбовцю у вересні 2015 виніс Орджонікідзевський суд Харкова. Засуджений був штурманом авіації наведення 530 пункту наведення авіації "Центр" військової частини А0820 (Харківська область, смт. Рогань).
За матеріалами справи, чоловік був негативно налаштований до діючої влади в Україні і проведення Антитерористичної операції і вирішив налагодити контакт з представниками спецслужб Росії для передачі їм інформації. Так, засуджений зв’язувався з деяким чоловіком і передавав відомості про парольні числа, які використовуються при бойовому застосуванні літаків, і фотокопії документів, що регламентують діяльність стосовно наземного управління польотів літаками. Ці дані дають можливість перехопити управління бойовими літаками у повітрі, зірвати виконання бойових завдань та перенацілити їх на інші цілі. У вересні 2014 був затриманий в Запоріжжі у готелі "Україна", де мав зустріч начебто із співробітником ФСБ РФ, якому збирався передати флешку. На флешці були фотознімки таблиць сигналів і переговорів. Чоловік визнав свою вину і розкаявся. У вироку суду зазначається, що він не встиг завдати шкоди, оскільки його діяльність була під контролем СБУ. Чи був працівник ФСБ РФ агентом СБУ не уточняється.
12 років за ґратами має провести колишній директор школи з села на Херсонщині Сергій Бугаєв.
Його звинувачують у збиранні і передачі офіцеру управління зв'язку штабу Чорноморського флоту Російської Федерації даних про переміщення військових частин по території Херсонської області, їх бойову готовність, чисельність, озброєння. Також росіянин начебто ставив йому завдання знайти військовослужбовців, які хотіли б перебратися в Крим і служити Росії.
За інформацією слідчих, згаданий офіцер був давнім знайомим Бугаєва ще з часів служби в армії СРСР.
Засуджений вину не визнавав і казав, що розмови з товаришем - російським військовим - мали побутовий характер і він розповідав йому тільки загальновідомі речі.
Бугаєв був першим засудженим за держзраду ще у 2014 році. Але одночасно із оголошенням вироку суд, за клопотанням адвоката, звільнив його з-під варти поки вирок не вступить у дію. Після цього Бугаєв зник і сьогодні перебуває у розшуку.
Іноді суд призначав засудженим більш м’яке покарання, аніж передбачене законом.
9 років тюрми в лютому 2015 присудили українському військовослужбовцю, який співпрацював з російськими спецслужбами. Суд врахував його молодий вік і відсутність тяжких наслідків від вчиненого злочину. Обвинувачений начебто на замовлення представників РФ хотів передати інформацію щодо кількісного складу військовослужбовців військової частини 3066, характеризуючі, біографічні та контактні дані військовослужбовців частини, в тому числі й тих, які перебували у відрядженні у зоні проведення антитерористичної операції на сході України, планів оборони території військових містечок Національної гвардії України, позивні та радіочастоти, схеми оповіщення та бойові розрахунки військової частини, тощо. Цю інформацію обвинувачений переслав на електронну скриньку московського інтернет-магазину "Луб’янка". В СБУ стверджують, що про співпрацю обвинуваченого зі спецслужбами РФ дізнались заздалегідь, і інформація до адресата не дійшла. Відомо, що у липні 2017 Вищий спецсуд повернув справу в апеляційний суд на новий розгляд.
У січні 2017 до 8 років позбавлення волі засуджений заступник начальника Центру підготовки особового складу ВПС і ВМС України "Судак", підполковник медичної служби, який перейшов на службу в збройні сили Росії в період окупації Криму. Засуджений вину не визнав і стверджував, що звільнився з ЗСУ, а в російську армію не мав наміру вступати. Зараз адвокати засудженого оскаржують справу в апеляції.
До 7 років за ґратами і позбавлення звання старшого матроса у листопаді 2015 засуджений колишній механік-водій танкового батальйону військової частини А2320 АР Крим. Встановлено, що після окупації Криму він отримав паспорт громадянина Росії і підписав контракт з російською армією. Обвинуваченого затримали в січні 2015 року, коли той намагався перетнути кордон з Україною. Суд визнав пом’якшувальною обставиною молодий вік обвинуваченого і те, що він притягується до кримінальної відповідальності вперше.
Найслабше покарання у вигляді 4 років позбавлення волі у травні 2016 отримав житель Харкова, який збирав інформацію щодо особового складу, дислокації, місць перебування, озброєння батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення, створених в структурі ГУ МВСУ в Харківській області та задіяних у проведенні антитерористичної операції – "Харків-1", "Слобожанщина" та роти "Харків-2" з метою подальшої передачі її іноземній державі. З невідомих причин справа слухалась у закритому режимі, і текст вироку неопублікований.
З 2014 року трьох осіб виправдали.
Найвідоміший випадок – це справа колишнього журналіста Руслана Коцаби, який закликав "усіх адекватних людей" відмовитись від мобілізації. У травні 2016 Івано-Франківський міський суд засудив Коцабу до 3 років і 6 місяців в’язниці за перешкоджання діяльності Збройних сил, а за звинуваченням у держзраді виправдав. У липні 2016 апеляційний суд виправдав Коцабу за рештою пунктів обвинувачення. За скаргою прокуратури Вищий спецсуд скасував виправдувальне рішення в частині ст. 114-1 ККУ (перешкоджання ЗСУ) і сьогодні справа перебуває на новому розгляді.
У червні 2016 Вінницьким міським судом виправдана жінка-військовослужбовець, яка служила в Криму, але після окупації не виїхала вчасно на підконтрольну Україні територію. В кінці 2014 вона отримала рапорт про звільнення з армії РФ. У підсумку жінці дали 3 роки умовно за дезертирство: не виїхавши вчасно з Криму, коли її військову частину перевели до Вінниці, вона ухилилася від виконання військового обов’язку в Україні.
У квітні 2016 Кіровоградський райсуд в закритому засіданні виправдав ще одного військослужбовця, який служив у Криму і звинувачувався у переході на бік окупанта. Але суд визнав його невинуватим.
Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"
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