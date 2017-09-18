 ПРОФАЙЛЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА. ЧАСТЬ 2

С 14 по 25 сентября Высший совет правосудия (ВСП) рассматривает 120 кандидатур на должности в новом Верховном Суде, ранее отобранные Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС).Высший совет правосудия решил рассматривать по 16 кандидатур ежедневно по 4 кандидата на должности в каждый кассационный суд в составе Верховного Суда: хозяйственный, административный, уголовный, гражданский.Окончательный список финалистов будет утвержден после рассмотрения всех 120 кандидатур.Завтра ВСП рассмотрит следующие 16 претендентов в новый Верховный Суд.Ткач Игорь Васильевич - юрист;Мачульский Григорий Николаевич - судья;Селиваненко Владимир Павлович - судья;Кушнир Игорь Витальевич - судья.Бывшева Людмила Ивановна - судья;Стрелец Татьяна Геннадиевна - судья;Пасичник Светлана Сергеевна - судья;Юрченко Валентина Петровна - судья.Король Владимир Владимирович - ученый;Голубицкий Станислав Савельевич - судья;Щепоткина Валентина Владимировна - судья;Британчук Владимир Васильевич - судья.Карпенко Светлана Алексеевна - судья;Белоконь Елена Валерьевна - судья;Лященко Наталья Павловна - судья;Хопта Сергей Федорович - судья.Начало заседания ВСП запланировано на 10.00. Цензор.НЕТ предлагает читателям ознакомиться с полными профайлами кандидатов на должности в новом Верховном Суде, которые сегодня будут рассматривать на заседании ВСП.





Напомним, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса. Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 - учеными и адвокатами. Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей, 30 получили отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности при ВККСУ. Согласно закону, победители этого конкурса должны быть еще рекомендованы для назначения судьями ВСП, который может не утвердить того или иного кандидата на основании того, что он не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики, или установит, что при прохождении им конкурса были допущены процедурные нарушения.