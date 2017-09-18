EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  1450  6
Все про:Верховный Суд (422) судебная реформа (611) Высший совет правосудия (86) ВККСУ (21)

 ПРОФАЙЛЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА. ЧАСТЬ 2

Завтра Высший совет правосудия рассмотрит следующие 16 кандидатур на должности в новом Верховном Суде.

С 14 по 25 сентября Высший совет правосудия (ВСП) рассматривает 120 кандидатур на должности в новом Верховном Суде, ранее отобранные Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС).

Высший совет правосудия решил рассматривать по 16 кандидатур ежедневно по 4 кандидата на должности в каждый кассационный суд в составе Верховного Суда: хозяйственный, административный, уголовный, гражданский. 

Окончательный список финалистов будет утвержден после рассмотрения всех 120 кандидатур.

Ранее были рассмотрены 16 кандидатур.

Завтра ВСП рассмотрит следующие 16 претендентов в новый Верховный Суд.

- в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда:

Ткач Игорь Васильевич - юрист;

Мачульский Григорий Николаевич - судья;

Селиваненко Владимир Павлович - судья;

Кушнир Игорь Витальевич - судья.

- в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда:

Бывшева Людмила Ивановна - судья;

Стрелец Татьяна Геннадиевна - судья;

Пасичник Светлана Сергеевна - судья;

Юрченко Валентина Петровна - судья.

- в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда:

Король Владимир Владимирович - ученый;

Голубицкий Станислав Савельевич - судья;

Щепоткина Валентина Владимировна - судья;

Британчук Владимир Васильевич - судья.

- в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда:

Карпенко Светлана Алексеевна - судья;

Белоконь Елена Валерьевна - судья;

Лященко Наталья Павловна - судья;

Хопта Сергей Федорович - судья.

Начало заседания ВСП запланировано на 10.00.

Цензор.НЕТ предлагает читателям ознакомиться с полными профайлами кандидатов на должности в новом Верховном Суде, которые сегодня будут рассматривать на заседании ВСП.


Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 01

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 02

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 03

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 04

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 05

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 06

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 07

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 08

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 09

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 10

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда. Часть 2 11


Напомним, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса. Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 - учеными и адвокатами. Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей, 30 получили отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности при ВККСУ. Согласно закону, победители этого конкурса должны быть еще рекомендованы для назначения судьями ВСП, который может не утвердить того или иного кандидата на основании того, что он не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики, или установит, что при прохождении им конкурса были допущены процедурные нарушения.

 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3V1ZCUmRFNURNVEJNU0ZGMlpFTjNNRms0WnpCWlJGRjBaRWRGTUV3M1VtZE9Remd3VEVJNE1FcE1VWFJrUjBFd1dWaFJkblJEZVRCTU0xSnBPVU0xU1U1RGFEQlpVRkYwU0hwUmEzUkhUREJaU0ZKcFRrTTBNRXhyWnpCWlNGRjJkRU41TUV4WVVtZHBSRkYyT1VkQk1FeEVVWE4wUXlzd1dVaFNaemxETURCTWFsSnFNM3BSYTNSRFlUQktjbEZ2WkVOcQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думаю не ошибусь,если Госпиодь,каждого из них отправит на фонарный столб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судьи наподобии этого попа - за 100 баксов сделают все что угодно
Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного суда - Цензор.НЕТ 8469
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кодекс административного судопроизводства Украины не содержит положений о том, что судья при решении вопроса об открытии производства (апелпроизводства, каспроизводства) может навязывать заявителю свой собственный "судейский" размер судебного сбора - в КАС Украины (ч.3 ст.106, ч.6 ст.187, ч.5 ст.213) говорится о том, что к иску (апелжалобе, кассжалобе) прилагается платёжный документ об уплате судсбора.
Другими словами, если к иску (апелжалобе, касжалобе) приложена платёжка на 1 копейку, то это ПО ЗАКОНУ не может истолковываться как "недостаток" такого иска.

Материально заинтересованные судьи притворяются идиотами (дураками) и делают вид, что в ч.3 ст.106, ч.6 ст.187 и ч.5 ст.213 КАС Украины говорится о "полном" и "правильном" размере судебного сбора, посему, как заправские ревизоры-инспекторы Спецфонда госбюджета финансирования органов судебной власти, выносят определения об оставлении иска (апелжалобы, касжалобы) до тех пор, пока заявитель (жалобщик) не заплатит судебного сбора столько, сколько ему определит этот горе-судья.

Стяжательством судсбора (мздоимствованием) занимаются абсолютно ВСЕ судьи судов административных и гражданских судов, поэтому каждый действующий судья административной/гражданской специализации независимо от инстанции является обычным вымогателем денег, место которого не в Верховном Суде, а на скамье подсудимых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
З Одеського вишу треба відправлти зразу на шибеницю, а не в ВСУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и морды ...видимо наворовались за свою жизнь .,каждого капнуть там и домик есть и миллиончик припрятан
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всех судий, следует, на умение колядовать проверить.. А вообще, им всем, тотальную люстрацию устроить, ибо доверие общества к этой шобле, не превышает 3%...Пэця пытается судебную систему под себя родимого подстроить...Явно забывает о последнем Майдане, он в Украине имеет свойство повторяться...Папиредник в Ростов бежал...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТРезонансПолитика УкраиныПРОФАЙЛЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА. ЧАСТЬ 2
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти