 ПОЖАР В ЛАГЕРЕ "ВИКТОРИЯ": ТИПИЧНО УКРАИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Мэрия Одессы приняла решение сделать благое дело - построить лагерь для детей города, который работал бы круглогодично и принимал до 5 тысяч детей в год.



Лагерь называли "уникальным", самым современным, и на встречу к детям в лагерь приехал лично президент Украины Петр Порошенко, который назвал лагерь "одним из лучших".



Факты и выводы по результатам этой трагедии следует осознать каждому, кто отвечает за безопасность в государстве, кто требует справедливости и наказания виновных и кто беспокоится о своей безопасности и безопасности сограждан.



16 сентября после того как дети легли спать внезапно загорелся один из корпусов лагеря, в котором находилось 42 ребенка.



В огне погибло трое детей.



Факторы гибели таковы:



1. Корпус сгорел за несколько минут - деревянная конструкция легко и мгновенно воспламенилась, огонь распространился без всяких преград.



2. Пожарная сигнализация не сработала, и тревогу подняли сами дети.



3. Средства пожаротушения в лагере отсутствовали: в пожарном гидранте не оказалось напора, в пожарном бассейне не оказалось воды, ближайший источник водоснабжения оказался на расстоянии 1,3 км.



4. Воспитатели закрывали двери детских комнат на ночь, чтобы не допустить передвижения детей.



5. Не всех детей успели вывести - многие выпрыгивали, проснувшись. Но трое детей спастись не сумели.



В этой трагедии отразились десятки системных проблем нашего государства, те пороки, которые многократно приводили, приводят и будут приводить к подобным несчастьям, если не последуют изменения.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Лагерь хотят сделать круглогодичным, с большим потоком детей. Но строятся корпуса из дерева, а не из других материалов, более пригодных для такого долгосрочного проекта с точки зрения энергоэффективности и эксплуатации.



Разработан проект, утвержден управлением капитального строительства городской мэрии Одессы. Мэр Одессы позиционировал это проект как свою личную инициативу. Тендер выиграла фирма "Юг-Укрбуд". принадлежащая людям, близким к мэру Геннадию Труханову. После победы на тендере стоимость проекта была увеличена на 30% согласно переговорной процедуре. Оказывается, в проекте детского лагеря "Юг-Укрбуд" изначально не предусмотрел... пожарной сигнализации и внутреннего энергоснабжения! И никого это не смутило.



То есть главные системы обеспечения безопасности - сигнализацию и электропроводку начали строить задним числом после утверждения проекта. Низкое качество этой работы и монтаж электрооборудования прямо на деревянную поверхность хорошо заметны на фотографиях из соседних уцелевших корпусов.



А ведь для деревянного здания летнего типа электропроводка была принципиально важна - ведь его решили использовать весь год, и зимой нагрузка на его электропроводку была бы очень высокой, здесь нельзя было проявлять невнимание.



КОНТРОЛЬ



Существует ряд стадий контроля, где качество пожарной сигнализации, пожарной безопасности и электропроводки должно было контролироваться.



1. Проект



2. Экспертиза проекта



3. Авторский и технический надзор



5. Надзор Государственной архитектурно-строительной инспекции



6. Сдача в эксплуатацию - ГСЧС



7. Ежегодное инспектирование объекта - ГСЧС



8. Контроль ответственных за противопожарную безопасность руководящих сотрудников лагеря.



А кто же должен был на себя взять ответственность за то, чтобы на этапе проекта сказать: "Эй, что за ерунда? У вас тут противопожарная безопасность никуда не годится! Переделывайте!"



У фирмы-строителя, выигравшей тендер, который был выписан специально под них, приближенных к заказчику - мэрии Одессы, проявлять принципиальность оказалось некому.



У строительной инспекции, подчиненной ГАСКу, который, как известно, "обилечивает" по прейскуранту всех застройщиков по всей стране, и без взятки ничего не подписывает, проявить принципиальность оказалось некому.



У пожарной инспекции Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одессе, которая также "обилечивает" просителей - проявить принципиальность оказалось некому. Пожарные обнаружили нарушения -

и сделали предписание об устранении недостатков - но они были обязаны остановить эксплуатацию лагеря. И не сделали этого.



У сотрудников лагеря, которых как-то наняла мэрия, проявить компетенцию и принципиальность также оказалось некому.



ОРГАНИЗАЦИЯ



В лагере не проводились тренировки и занятия по противопожарной безопасности, дееспособность средств спасения не проверялась.



Воспитатели и дети не были ознакомлены с регламентом действий в чрезвычайной ситуации, с порядком оповещения и эвакуации.



ВЫВОДЫ:



1. На этапе проектирования, на этапе проведения тендера на постройку лагеря, а также на этапе проведения договорной процедуры по установке противопожарной сигнализации и электропроводки были допущены грубейшие ошибки, повлекшие человеческие жертвы. Вполне логично предположить, что за этой серией ошибок могли скрываться коррупционные причины, и это теперь необходимо расследовать следствию. Ответственность мэра Одессы Труханова и его сотрудников на этих этапах абсолютно очевидна.



2. На этапе контроля совершенно очевидна ответственность городских и областных структур ГАСКа и его инспекторов, а также Госслужбы ЧС и ее инспекторов.



3. На этапе организации очевидна ответственность непосредственно руководства и воспитателей лагеря. Они оказались совершенно не готовы к данной трагедии, и были некомпетентны в вопросе обеспечения безопасности детей, и несмотря на высокую пожароопасность лагеря не предприняли усилий для того, чтобы подготовиться к возможным угрозам.



4. Наказание должно быть максимально жестким, чтобы вбить в максимальное количество голов:

Проводить честные тендеры, привлекать профессионалов, а не знакомых беспринципных дельцов для проведения строительства за деньги бюджета - выгодно! Потому что это единственная гарантия, что не погибнут люди!

Выгодно для чиновников-контролеров не только собирать дань, а еще и контролировать реально качество и соблюдение норм безопасности. Все, кто это нарушил - соучастники убийства троих детей.



5. Корневая проблема, повлекшая гибель детей - в Украине отсутствует профессиональная организация власти, де-факто на местах сохраняется феодальная структура отношений, клановость, которая не приемлет профессионализм и не терпит конкуренции.



Надеюсь, что в качестве подозреваемых прокуратура привлечет всех, кто на каждом этапе должен ответить за свои правонарушения, повлекшие гибель троих детей.



Потому что если по результатам трагедии не будет дана публичная оценка и не будут привлечены к ответственности все причастные, и не окажутся они все в суде, то эти трагедии будут продолжаться.



Потому что все предпосылки, которые повлекли трагедию в Одессе, являются в нашей стране, к сожалению, вполне типичными явлениями. О которых должны знать и осознавать все граждане, и передавать эти знания своим близким. Если мы не построим профессиональное государство, последствия нашей беспомощности будут расхлебывать наши дети.



Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

