 ГРЯДЕТ КРОЛИК ДЖИХАДА

С "Ирмой", в сущности, было просто. "Ирма" дула в вероятного противника, подрывала остатки его экономических мощей, выкидывала на сушу морских чудищ, которые гонялись за солдатами НАТО и ели негров, стирая Америку в пыль, и Лавров уже на третий день буйства стихии позвонил Трампу с предложением о совместной борьбе США и России против мирового ураганизма (включая участившиеся вспышки на Солнце, ниспосланные человечеству за пробный показ фильма "Матильда") в обмен на признание республик молодого Лугандона и ввод российских миротворцев на территорию Мариуполя и Варшавы, но коммутатор сдуло ветром, и русские люди, заброшенные на постоянное проживание в Штаты, начали действовать сами. Так, во Флориде, уже переименованной местными патриотами в "Новый Сталинград", повсюду появились лозунги на русском языке, в частности, "Ирма чмо" и, конечно, "Русские не сдаются".
Вот и получилось, что пока трусливые пиндосы драпали на Запад и записывались, как водится, в полицаи, русские люди в едином порыве рыли окопы и бухали там до посинения, вследствие чего русский патриот Иван Перчиков, например, подбил вражеский танк бутылкой с зажигательной водкой, взял штурмом Рейхстаг и изнасиловал всех находившихся внутри немок, а наутро оказалось, что танком был его сосед Агафон Даздрапутин, действительно довольно упитанный мужчина, а в "Рейхстаге" проживали его жена Сталинида и многочисленные дети. И таких подвигов во время войны русских людей с "Ирмой" было совершено великое множество. Так, по некоторым сведениям, в одной только Флориде было захвачено и растащено на боевые трофеи, по меньшей мере, 15 Рейхстагов, пущено под откос 4 велосипеда, сбит вражеский диван, потоплен протоиерей Захарий, а уж сколько немок перенасиловано, того и не счесть, известно лишь, что среди них оказался и русский патриот Иван Перчиков, попавший под горячую руку безутешного Агафона Даздрапутина в самый разгар буйства стихии.
"Ирма" бежала в страхе, и было ей поделом.
Не то Арсений. Арсений привык действовать тайно, без огласки, с массовыми жертвами и в большинстве случаев задним числом: не успеешь поймать его на месте преступления, как уже 20 лет прошло, и ищи-свищи. То в Чечне русским солдатикам головы режет и на тяпку насаживает, продает русским офицерам отравленные балалайки с подпиленными струнами и косяки с засунутым внутрь патроном пулей к фильтру, то в Приднестровье объявится, аж в 1992 году. Сейчас, конечно, Яценюк говорит, что ему тогда было всего 18, он был молод, горяч и учился в Черновицком университете, а в том университете, если не предъявишь хотя бы тридцать три непарных русских уха на веревочке, к сессии не допускали.
Однако в распоряжении Следственного комитета РФ имеются неопровержимые фотосвидетельства, доказывающие, что Чечня и Приднестровье были далеко не единственными местами, где Арсений по малолетке резал русских людей. Вот, в частности, документальный снимок Яценюка, командующего группой афганских моджахедов, напавших на Советский Союз без объявления войны: как видим, будущий украинский премьер не только не стесняется количества убитых им мирных жителей России, но и бравирует своими изуверскими очками.
А вот будущий Кролик Джихада в годы Великой отечественной войны попал в советский плен в составе карательного батальона гестапо: фото сделано за минуту до дерзкого побега, в ходе которого Арсений (тогда его, впрочем, звали Адольфий) порвал губной гармошкой рты семерых бойцов СМЕРШа.
Защита Яценюка, впрочем, утверждает, что на самом деле это Гарри Поттер, но аргумент не выдерживает критики: в годы Второй мировой войны Гарри Поттер еще не появился на свет, в то время как своего первого русского Арсений убил в однодневном возрасте, еще в роддоме - сначала перегрыз ему пуповину, а потом, к сожалению, и горловину...
Смешно было бы предполагать, что сегодня Кролик Джихада остановился на достигнутом, остепенился и просто сидит дома в пыточной, пописывая какие-нибудь мемуары. Находясь на пике формы и кровожадности, Яценюк с энтузиазмом, достойным лучшего применения, практически ежедневно проворачивает удивительные по своему цинизму теракты, грозящие самим основам существования Российского государства, и еще через 20 лет все это тоже, вне всякого сомнения, всплывет.
Известно, например, что именно Яценюк, под псевдонимом, разумеется, написал сценарии всех порнографических сцен пресловутого фильма "Матильда", в том числе эпизод с пингвином и скипетром; он же под фейковым аккаунтом "Николай Второй" постоянно пишет в твиттере Поклонской "Я бы вдул", разжигая в девушке пламя, перекидывающееся на кинотеатры. Известно также и то, что на этой неделе русские люди стали пить еще на 8 литров водки меньше, однако немногие знают, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в число этих людей не входит. В частности, известный российский Белковский на днях заявил, что Дмитрий Анатольевич - алкоголик, причем, такой успешный, что с ним не каждый нарколог справится.
Кто же пристрастил Медведева к пьянству? Может быть, Путин?
Конечно же, это не Путин. Конечно же, это Арсений, и ему было непросто. Все знают, что Медведев - спортсмен и имеет первый взрослый разряд по селфи на тренажерах, но однажды после изнурительной тренировки он захотел сала, и к нему подошел Арсений и сказал, что даст ему сала, если тот выпьет рюмку водки. Медведев отказался, и тогда Арсений сказал ему, что это водка "руссиано", сделанная по импортозамещению на основе угличского угурта, который три дня настаивали на "йотафоне". Медведев опять отказался, хоть уже и не так решительно, и тогда Арсений, почувствовав слабину жертвы, придавил горло премьера штангой и влил ему в рот целую бутылку.
С тех пор пошло-поехало и давно бы уже приехало под Шопена, кабы Арсений не отвлекался на управление концлагерем, расположенным в Мариупольском аэропорту. Формально директором этого освенцима числится Турчинов, но именно Арсений придумал, как правильно замучить в нем мать ополченца. Берется мать ополченца и 48 часов водится по расстрельным и пыточным помещениям концлагеря, после чего ее распирают эмоции, она хочет рассказать о них по телевизору, но не тут-то было - по телевизору вместо матери раз за разом показывают "Червону руту", в итоге мать сходит с ума, снимается с троллейбуса и сама идет в Нацгвардию...
О преступлениях Арсения можно рассказывать бесконечно - как он, например, обзвонил всю Россию по украинским интернет-каналам и с характерным акцентом сказал: "Ахтунг, минен", обманув таким образом как минимум 20 000 человек и одного доброго старичка, или как Арсений написал в немецком журнале "Foсus" "Путин - собака" и едва не спровоцировал Москву на очередную освободительную войну, или как Арсений позвонил в Америку и пожаловался на то, что в российском консульстве в Сан-Франциско жгут гандоны, и теперь российскому консульству пытаются вкатить штраф за загрязнение.
Все это произошло только за последние несколько дней. О том, что будет дальше, страшно даже подумать. Грядет новый фюрер откуда не ждали.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
2004 6
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Арсеній Яценюк: «Арешт Василя Гацька спроба залякати людей які готові не тільки у фейсі але й в реальності вийти на протестні акціі»(2)
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За 3,5 года не подано ни одного иска за преступления россии на территории Украины , ни одного военного преступника не подано в международный розыск.
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