 ПРОФАЙЛЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА. ЧАСТЬ 1

С 14 по 25 сентября Высший совет правосудия (ВСП) рассматривает 120 кандидатур на должности в новом Верховном Суде, ранее отобранные Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС).
Высший совет правосудия решил рассматривать по 16 кандидатур ежедневно по 4 кандидата на должности в каждый кассационный суд в составе Верховного Суда: хозяйственный, административный, уголовный, гражданский.
Окончательный список финалистов будет утвержден после рассмотрения всех 120 кандидатур.
Вчера были рассмотрены первые 16 кандидатур.
Сегодня ВСП рассмотрит следующие 16 претендентов в новый Верховный Суд:
- в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда:
Вронская Анна Александровна - адвокат;
Рогач Лариса Ивановна - судья ВХСУ;
Катеринчук Лилия Иосифовна - судья ВХСУ
Песков Вячеслав Геннадьевич - адвокат.
- в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда:
Бучик Анна Юрьевна - судья Житомирского апелляционного административного суда;
Данилевич Надежда Андреевна - судья Тернопольского окружного административного суда;
Смокович Михайл Иванович - судья ВАСУ;
Прокопенко Александр Борисович - судья ВСУ.
- в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда:
Лобойко Леонид Николаевич - завотдела НИИ изучения проблем преступности академика В. Сташиса НАПрН Украины;
Остапук Виктор Иванович - судья Апелляционного суда Ровенской области;
Билык Наталья Владимировна - судья Литинского РС Винницкой области;
Мазур Николай Викторович - судья Попаснянского РС Луганской области.
- в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда:
Штелик Светлана Павловна - судья ВССУ;
Лесько Алла Алексеевна - судья ВССУ, член ВСП;
Усик Григорий Иванович - судья Апелляционного суда города Киева;
Гулько Борис Иванович - судья ВССУ.
Начало заседания ВСП запланировано на 10.00.
Цензор.НЕТ предлагает читателям ознакомиться с полными профайлами кандидатов на должности в новом Верховном Суде, которые сегодня будут рассматривать на заседании ВСП.
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ЧЕРКАССКИЙ КАЗУС: МОЖЕТ ЛИ ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ ОЧИСТИТЬ УКРАИНСКИЕ СУДЫ ОТ МОШЕННИКОВ?(27)
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ЕСТЬ, А СУДА ПРИСЯЖНЫХ - НЕТ(51)
Гулько - человек Пискуна и активный член его налоговомилицейской и прокурорской банды "житомирского землячества", в которую входили (и до сих пор входят, но отстранены от власти) сам Пискун, нынешний член Конституционного Суда Украины Мойсык, нардеп Литвин, "чаевар" Пилипишин, начальник следствия налоговой милиции ГНАУ Бучинский, его кум и экс-зам ГПУ Кудрявцев, экс-судья Киевгорсуда и ВСУ Глос... Именно Шевченковский райсуд "почему-то" рассматривал иски Пискуна о восстановлении на должности ГПУ, именно в его территюрисдикции расположены Гостаможслужба и ГНА Украины, ГНА Киева, Минэкономики, СБУ - "добро" на обыски и уничтожение бизнеса этими структурами давал в своё время Гулько.
Думаю, что его время уже прошло. Пусть место этого "полтического судьи" займёт честный юрист, не замешанный на взятках и связях с бандитами.
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