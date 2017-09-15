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 ПРОФАЙЛЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА

ПРОФАЙЛЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА

Сегодня Высший совет правосудия рассмотрит следующие 16 кандидатур на должности в новом Верховном Суде.

С 14 по 25 сентября Высший совет правосудия (ВСП) рассматривает 120 кандидатур на должности в новом Верховном Суде, ранее отобранные Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС).

Высший совет правосудия решил рассматривать по 16 кандидатур ежедневно по 4 кандидата на должности в каждый кассационный суд в составе Верховного Суда: хозяйственный, административный, уголовный, гражданский. 

Окончательный список финалистов будет утвержден после рассмотрения всех 120 кандидатур. 

Вчера были рассмотрены первые 16 кандидатур

Сегодня ВСП рассмотрит следующие 16 претендентов в новый Верховный Суд:

- в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда:

Вронская Анна Александровна - адвокат;

Рогач Лариса Ивановна - судья ВХСУ;

Катеринчук Лилия Иосифовна - судья ВХСУ

Песков Вячеслав Геннадьевич - адвокат.


- в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда:

Бучик Анна Юрьевна - судья Житомирского апелляционного административного суда;

Данилевич Надежда Андреевна - судья Тернопольского окружного административного суда;

Смокович Михайл Иванович - судья ВАСУ;

Прокопенко Александр Борисович - судья ВСУ.


- в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда:

Лобойко Леонид Николаевич - завотдела НИИ изучения проблем преступности академика В. Сташиса НАПрН Украины;

Остапук Виктор Иванович - судья Апелляционного суда Ровенской области;

Билык Наталья Владимировна - судья Литинского РС Винницкой области;

Мазур Николай Викторович - судья Попаснянского РС Луганской области.



- в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда:

Штелик Светлана Павловна - судья ВССУ;

Лесько Алла Алексеевна - судья ВССУ, член ВСП;

Усик Григорий Иванович - судья Апелляционного суда города Киева;

Гулько Борис Иванович - судья ВССУ.


Начало заседания ВСП запланировано на 10.00.

Цензор.НЕТ предлагает читателям ознакомиться с полными профайлами кандидатов на должности в новом Верховном Суде, которые сегодня будут рассматривать на заседании ВСП.

Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 01Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 02Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 03Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 04Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 05Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 06Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 07Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 08Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 09Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 10Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 11Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 12Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 13Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 14Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 15Профайлы претендентов на должности судей нового Верховного Суда 16
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