 ПРОФАЙЛЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА

С 14 по 25 сентября Высший совет правосудия (ВСП) рассматривает 120 кандидатур на должности в новом Верховном Суде, ранее отобранные Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС).
Высший совет правосудия решил рассматривать по 16 кандидатур ежедневно по 4 кандидата на должности в каждый кассационный суд в составе Верховного Суда: хозяйственный, административный, уголовный, гражданский.
Окончательный список финалистов будет утвержден после рассмотрения всех 120 кандидатур.
Вчера были рассмотрены первые 16 кандидатур.
Сегодня ВСП рассмотрит следующие 16 претендентов в новый Верховный Суд:
- в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда:
Вронская Анна Александровна - адвокат;
Рогач Лариса Ивановна - судья ВХСУ;
Катеринчук Лилия Иосифовна - судья ВХСУ
Песков Вячеслав Геннадьевич - адвокат.
- в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда:
Бучик Анна Юрьевна - судья Житомирского апелляционного административного суда;
Данилевич Надежда Андреевна - судья Тернопольского окружного административного суда;
Смокович Михайл Иванович - судья ВАСУ;
Прокопенко Александр Борисович - судья ВСУ.
- в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда:
Лобойко Леонид Николаевич - завотдела НИИ изучения проблем преступности академика В. Сташиса НАПрН Украины;
Остапук Виктор Иванович - судья Апелляционного суда Ровенской области;
Билык Наталья Владимировна - судья Литинского РС Винницкой области;
Мазур Николай Викторович - судья Попаснянского РС Луганской области.
- в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда:
Штелик Светлана Павловна - судья ВССУ;
Лесько Алла Алексеевна - судья ВССУ, член ВСП;
Усик Григорий Иванович - судья Апелляционного суда города Киева;
Гулько Борис Иванович - судья ВССУ.
Начало заседания ВСП запланировано на 10.00.
Цензор.НЕТ предлагает читателям ознакомиться с полными профайлами кандидатов на должности в новом Верховном Суде, которые сегодня будут рассматривать на заседании ВСП.
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