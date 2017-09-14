 ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА ОЛЕГ СИНЮТКА: "СААКАШВІЛІ ЗАГУБИВ ПАСПОРТ? РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ "РАСТЄРЯШКА". АЛЕ ЯКЩО ЦЕ ПРАВДА, ЯК ТОДІ ЙОГО БЕЗ ПАСПОРТА ПОСЕЛИЛИ У ЛЬВІВСЬКИЙ ГОТЕЛЬ?"

Це інтерв’ю мало починатися зі стандартної львівської тематики: сміття, стосунки з Садовим, конфліктні деталі українсько-польських відносин і роль у всьому цьому Росії…
Але бесіда з головою Львівської ОДА відбулася у п’ятницю. А в неділю на польсько-українському кордоні "трапився" Міхеіл Саакашвілі. І ті події геть затьмарили нашу п’ятничну розмову.
Довелося терміново робити для цього інтерв’ю другу частину (вона ж – перша) – про "казус Саакашвілі". А решту бесіди читач може прочитати трохи пізніше.
"ТЕ, ЩО В ТОЙ ДЕНЬ НА КОРДОНІ ПРАЦЮВАЛИ АГЕНТИ РОСІЙСЬКИХ РОЗВІДОК, - ЦЕ Є ПОЗА ВСЯКИМ СУМНІВОМ"
- Міхеіл Саакашвілі і його прихильники звинувачують українську владу у застосуванні цілого ряду брудних трюків. Йдеться про підгін тітушок до Краковця, санкціонування дій провідниці у потязі з Перемишля, а також "мінування" пункту Шегіні. Оскільки левова доля звинувачень адресується Президентові і його АП, а саме ваша ОДА є їхнім структурним підрозділом на Львівщині, – мушу спитати: що ви на ці звинувачення можете відповісти?
- Я думаю, що сьогодні суспільство розділилося на частину людей (схоже, що їх меншість), яким подобається Саакашвілі і які, відповідно, довіряють тому, що він говорить; і частину людей, яким не подобається те, що зробив Саакашвілі, і які засуджують його вчинки. І по соціальних мережах здається, що таких людей є більшість.
Але тут важливо не дивитися з тієї точки зору, чи подобається Саакашвілі; або чи довіряєш ти тому, що він говорить. У сьогоднішній ситуації це взагалі не має ніякого значення. Сьогодні треба дивитися з такої точки зору: відповідає це інтересам України чи ні? Так от, все, що вчинив Саакашвілі і ті люди, які опинилися разом з ним, шкодить інтересам України. І це є однозначно; і мені здається, що це розуміють і ті, хто прихильно ставиться до Саакашвілі, і ті, хто його засуджує. Це є перша і, напевно, найважливіша річ.
Тепер про бурхливі фантазії пана Михайла. В принципі, з точку зору психотерапії, обговорювати чи засуджувати фантазії – це взагалі остання справа. Я особисто зателефонував Давіту Сакварелідзе, коли він подав у своєму Фейсбуці недостовірну інформацію про те, що йому заборонили зустрічатись у якомусь приміщенні.
- І про що ви йому сказали?
- Я особисто сказав йому про те, що поки я буду головою Львівської обласної державної адміністрації, то, незалежно від того, подобаються мені чиїсь погляди, чи ні,– але будь-яка людина в межах закону буде мати можливість висловити свої погляди.
- А що він?
- Ну, це у пана Давіта викликало якісь бурні фантазії. Але, знову ж, це його проблеми і проблеми його уяви.
Тому після поїздки в Київ і спілкування в різноманітних владних структурах я зібрав представників громадських організацій – і чітко їм сказав про позицію влади: жодного насильства; жодних силових дій; жодних тітушок чи інших речей.
І те, що ми побачили, - це насправді одні й ті ж самі люди. З одного боку, збирали людей на Майдан чи на мітинг. А з іншого боку, збирали людей, які б мали цей Майдан чи цей мітинг провокувати. І насправді на цей мітинг збиралися три різні групи людей.
- Які саме?
- Одна група – і там були мешканці Львівщини - складалася з людей, які поїхали, тому що вони мають свої переконання, і тому що їм цікаво. Таких людей там насправді була меншість.
Друга група – це ті, яким, згідно з чутками, що доносяться, забезпечували певні фінансові ресурси. І так видається, що таких людей була більшість.
І третя, найстрашніша, група – це професійні провокатори; в тому числі, переконаний, резиденти російських розвідок. Завданням яких було стовідсотково забезпечити кровопролиття.
- Це просто така ваша думка? Чи ви маєте чітку інформацію про російських резидентів, скажімо, від СБУ?
- Я, на превеликий жаль, не можу на сьогодні стверджувати це документально. За винятком тих загальнодоступних речей, які ми сьогодні бачили в Інтернеті. Коли людина, яка була поруч із Саакашвілі, в іншому випадку знаходилася поруч з російським прапором і емблемою Союзу ветеранів Росії.
Але те, що на кордоні в той день працювали агенти російських розвідок, - це є поза всяким сумнівом. Ми ж з вами дорослі люди і громадяни країни, яка перебуває в стадії війни. І ми це прекрасно розуміємо. І найбільшим завданням цих людей є розпалити суспільний і особистісний конфлікт всередині держави. Ну, а Львівщина – це би для них був неперевершений успіх. Якого вони, дякувати Богу, ніколи не доб’ються!
- А що скажете про історію з Перемишля? Про потяг, який не рухався; про провідницю…З цієї історії сміялися, здається, всі, і опоненти пана Саакашвілі – також.
- А я не знаю, що це за історія з провідницею?
- Це коли провідниця каже, що "поки Михайло не покине поїзд, ми не зрушимо з місця". А потім посилається на рішення керівництва. З нею намагалися розмовляти соратники Саакашвілі – але безрезультатно.
- Ну…чесно кажучи, я не розмовляв ані з провідницею, ані з Саакашвілі.
- А "замінований" пропускний пункт Шегіні?
- А що замінований пункт?
- Ну, як же – прикордонники повідомили прихильників Саакашвілі про те, ПП заміновано. (Зрештою, те, що відбулося пізніше, та сторона цим і пояснює). Прикордонники кажуть, що їм цю інформацію надала СБУ. А СБУ зробила заяву, що, так, був анонімний дзвінок про "мінування".
- Ну, дивіться, я як би не можу стверджувати саме по цьому факту. Але те, що сьогодні відбувається дуже багато провокативних дзвінків, - це є доконаний факт. Чи був телефонний дзвінок, чи ні – насправді це відслідковується дуже швидко. Ви ж розумієте, що в таких місцях ведеться відповідне спостереження. І ситуацію можна відтворити посекундно.
Єдине, що я бачив на кадрах – і направду це моя велика біль – це коли хлопців-прикордонників, військовослужбовців (які, до речі, мають право і зброю застосовувати при порушенні кордону) – просто провокували: били, штовхали. А той випадок, коли з українського солдата зривали погони?! Ну, знаєте, якби я там був на місці – не знаю, чи я б на це все спокійно дивився. І за таку їхню витримку цим хлопцям треба було просто сказати слова вдячності. Так, вони мали наказ не застосовувати сили; наказ будь-що забезпечити мирний перебіг акції. Але коли з тебе зривають погони…не знаю, хто б з нас, чоловіків, це стерпів…
"ЗА ОСТАННІ ТРИ ДНІ НІЯКИХ ВКАЗІВОК ЩОДО СААКАШВІЛІ З АП НЕ БУЛО. ХТО ТАКИЙ СААКАШВІЛІ, ЩОБ НА НЬОГО ГАЯТИ ЧАС?"
- Що вам відомо про паспорт Міхеіла Саакашвілі? Він стверджує, що залишив його у автобусі, а потім паспорт забрали при обшуку, і зараз він у кабінеті Порошенка. Підозрюю, що в такому разі вам як призначеному Президентом губернатору Львівщини про це мало б бути відомо…
- (Посміхається) Як називається людина, яка погано поводиться з важливими документами? Російською, здається, "растєряшка"?
Це якщо пожартувати. А якщо серйозно, то я тільки був запитав у своїх знайомих: скажіть, будь ласка, якщо паспорт він загубив, як тоді Саакашвілі у Львові поселили в готель без паспорту?
- Та-а-к, зараз у власників готелю мають бути мурашки по тілу. Перевіряти будете?
- (Сміється) Ні, звичайно.
- Добре, уявімо, що замість Сакашвілі свій паспорт показав Садовий – і зняв той номер. А Міхеіл Ніколозович туди просто заселився…
- Ну, послухайте, якщо Саакашвілі з Садовим живуть у одному номері, то це їхні особисті справи! (сміється, – Є.К). Я до цього справді не маю ніякого відношення!
- Віддаю належне вашому почуттю гумору. Але все ж таки: яка, на вашу думку, доля паспорта пана Саакашвілі? Що насправді відбулося? Він його справді втратив чи зімітував цю втрату?
- Ну, ви вірите в те, що екс-президент міг загубити документ?
- Взагалі-то ні, але у екстремальній стресовій ситуації може трапитися будь-що.
- (Позіхає). Я не бачив паспорта пана Саакашвілі. І насправді не дуже вірю в оці його розповіді про автобус. Ну, а про кабінет Президента – тут я взагалі довго сміявся.
Ще за часів одеського губернаторства Саакашвілі його львівський колега не виявляв особливого захоплення реформаторським стилем Міхеіла Ніколозовича
- У вас є неприємне відчуття, що у неділю Саакашвілі тактично державу переграв? Оці всі зміни дислокації, переміщення натовпів його прихильників, вдалий прорив…
- Я справді не розцінюю те, що трапилося, і те, що готувалося – з точки зору, хто кращий, а хто – гірший, і хто коли обдурив і виявився переможцем. У цій історії програла держава Україна. Програли ми, українці, як громадяни, які сьогодні перебувають у фактичному стані війни з країною-агресором. Громадяни країни, біля кордонів якої розпочинаються величезні російські навчання, і згуртовано кулак, сильніший від того, що був на Донбасі.
І мені все одно, губив Саакашвілі паспорт, чи ні. Все, що він зробив, - зашкодило інтересам моєї країни. Тому я вважаю, що зроблене ним насправді зроблено проти держави. І ті люди, які порушили закон, повинні відповідати відповідно до чинного законодавства. Політично це є удар проти держави. Юридично – нехай суди, правоохоронці визначають ступені й міру покарань.
- Спитаю про всяк випадок – а раптом ви дасте відповідь? – про таке: щодо перебування пана Міхеіла у Львові та на Львівщині ви отримали якісь вказівки – загальні чи детальні – від Адміністрації Президента?
- Як мені це не дивно, але насправді за останні три дні жодних вказівок стосовно Саакашвілі не було. В мене склалося таке враження, що сьогодні питання Саакашвілі – це не те питання, яким займається Адміністрація Президента. Тобто я мав розмови стосовно інвестицій; стосовно навчань Rapid Trident на Яворівському полігоні. Хто такий Саакашвілі, щоб на нього гаяти час?
- А з Президентом ви на цю тему спілкувались?
- Я останні три дні (розмова відбулась увечорі у вівторок – Є.К.) не мав ані телефонних, ані особистих розмов з Президентом.
- Дозвольте вам, пане Олеже, не повірити. У неділю стався величезний скандал, який вже позначається на репутації країни, діючої влади і особисто Президента. Люди тільки про це і говорять. Не можу повірити, що такий досвічений керівник, як Петро Олексійович, не поспілкувався з людиною, яку він особисто призначив керувати областю, де і розташований епіцентр цього скандалу…
- Я думаю, тут є дві причини. Перша: це не є основний клопіт Президента. І друга: напевно все-таки глава держави довіряє, що на Львівщині не голова обласної адміністрації, а люди, мешканці Львівщини, здатні тверезо оцінити ситуацію, розрізнити біле і чорне; здатні забезпечити поступ Львівщини. Тому, я думаю, і не було таких розмов.
Ви повинні зрозуміти одну просту річ: я ніколи не кажу неправди. Якщо є речі, які, можливо, не заслуговують на публічність, я просто не буду про це говорити. Якщо ж я говорю категорично, значить, це справді так. Або я в цьому переконаний. Розумієте, будь-яка правда пізніше стане відомою. І тоді люди просто перестануть зважати на чоловіка, який говорить неправду.
"СААКАШВІЛІ ЗУПИНИВСЯ В ОДНОМУ З НАЙДОРОЖЧИХ ГОТЕЛІВ МІСТА ЛЬВОВА. ПРИЄМНО, ЩО У НЬОГО ХОРОШИЙ СМАК"
- Ви дивилися ранкову прес-конференцію Саакашвілі?
- На превеликий жаль чи на превелике щастя, у мене немає часу на такі дурниці. Я розумію, що людина увійшла у раж, у транс; зрозуміло, що вона буде говорити і кого звинувачувати. У мене сьогодні на території області є набагато складніші і серйозніші питання, ніж слухати брєдні всіляких людей, які тут опинились.
- Пан Міхеіл, серед іншого, сказав, що збирається їздити з таким туром по регіонах…
- (Перебиває) Щасливої дороги!
- …інформувати людей і збирати від них вказівки, як діяти. У цьому контексті згадувалися Тернопільська, Івано-Франківська, Харківська області. Ви перехреститеся у ту мить, коли Міхеіл Ніколозович залишить терени Львівщини ( розмова відбулася ще до від’їзду Саакашвілі до Чернівців. – Є.К.)?
- Тричі! І поставлю свічку за його особисте здоров’я!
- Перелічуючи всіх, хто йому допоміг у недільній історії, пан Саакашвілі згадав і про Андрія Садового: "який устроїл нам абсолютно феєричний прийом". Ви розумієте, в чому сенс словосполучення "абсолютно феєричний"?
- Ну, я знаю, що в них була серйозна вечеря. Можливо, вона була феєричною?
- А як щодо готелю, де оселився Міхеіл Ніколозович?
- Ні, ну ми ж уже розбиралися стосовно, хто кого поселяв (сміється). Я чесно не був присутній під час поселення! Але для мене інша дивина: це є один з найдорожчих готелів міста Львова. І це приємно, що у пана Саакашвілі хороший смак.
- Зрозуміло, що до вас надходить багато інформації щодо перебування тут пана Саакашвілі. Можете розказати ще щось з того, що невідомо широкій публіці? Так би мовити, з агентурних даних?
- Ну, ви знаєте, що там, де це йому вигідно, він старається бути настільки публічною людиною, що перевершити його інформативно – це просто нереально.
- Будь-яка публічна людина знає, що саме вона хоче донести до людей, а про що їм краще не знати. От із другої категорії вам щось відомо?
- (Посміхається) Ну, я все ж таки голова обласної адміністрації; значить, я повинен володіти ситуацією на території області…
- Поділитися цією інформацією з нами не хочете?
- Я з вами уже всім поділився сьогодні. Радий, що у другій частині нашого інтерв’ю – розмова про справжню Львівщину.
Другу частину інтерв’ю – про сміття, стосунки з Садовим, конфліктні деталі українсько-польських відносин і роль у всьому цьому Росії, а також багато чого іншого – читайте невдовзі.
Євген Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
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"2" Вопрос для тех зпт
кто рвет к л а в ы в инете о экс -Президенте Грузии Михо CААКАШВИЛИ -
ОН по Закону Украины о Выборах ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ -
а п р и о р е не может баллотироваться в к а н д и д а т ы ....
5 (пять) лет не был Гражданином Украины ...
И что разводить уже три дня мыльные оПеры ?
Таран для прогрессивных объединенных с и л - это - ДА.
Лучший ДРУГ Донольда ТРАМПА уже 15 (пятнадцать ) лет - ДА..
Борец на деле с коррупцией (не бумажный ) - ДА.
Победил коррупцию в Грузии и посадил 25 000 коррупционеров - ДА..
Документы о коррупции в Украине передал Президенту USA - ДА.
.Воевал с россией и прошляпил РОКСКИЙ тоннель в Южную Осетию по которому прошли русские танковые колонны . - ДА.
Рокский туннель в Южную Осетию вошли три батальонные тактические группы из состава 429-го и 503-го мотострелковых полков 19-й мотострелковой дивизии и 135-го отдельного мотострелкового полка 58-й армии Северокавказского военного округа
Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/210899/
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September 10 at 5:22pm ·
Поїзд їде, воно лізе...
(з пояснень українського МЗС перед європейськими партнерами...)
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Респект !
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