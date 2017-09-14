 ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА ОЛЕГ СИНЮТКА: "СААКАШВІЛІ ЗАГУБИВ ПАСПОРТ? РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ "РАСТЄРЯШКА". АЛЕ ЯКЩО ЦЕ ПРАВДА, ЯК ТОДІ ЙОГО БЕЗ ПАСПОРТА ПОСЕЛИЛИ У ЛЬВІВСЬКИЙ ГОТЕЛЬ?"

Це інтерв’ю мало починатися зі стандартної львівської тематики: сміття, стосунки з Садовим, конфліктні деталі українсько-польських відносин і роль у всьому цьому Росії…

- Я думаю, що сьогодні суспільство розділилося на частину людей (схоже, що їх меншість), яким подобається Саакашвілі і які, відповідно, довіряють тому, що він говорить; і частину людей, яким не подобається те, що зробив Саакашвілі, і які засуджують його вчинки. І по соціальних мережах здається, що таких людей є більшість.

Але тут важливо не дивитися з тієї точки зору, чи подобається Саакашвілі; або чи довіряєш ти тому, що він говорить. У сьогоднішній ситуації це взагалі не має ніякого значення. Сьогодні треба дивитися з такої точки зору: відповідає це інтересам України чи ні? Так от, все, що вчинив Саакашвілі і ті люди, які опинилися разом з ним, шкодить інтересам України. І це є однозначно; і мені здається, що це розуміють і ті, хто прихильно ставиться до Саакашвілі, і ті, хто його засуджує. Це є перша і, напевно, найважливіша річ.

Тепер про бурхливі фантазії пана Михайла. В принципі, з точку зору психотерапії, обговорювати чи засуджувати фантазії – це взагалі остання справа. Я особисто зателефонував Давіту Сакварелідзе, коли він подав у своєму Фейсбуці недостовірну інформацію про те, що йому заборонили зустрічатись у якомусь приміщенні.

- Я особисто сказав йому про те, що поки я буду головою Львівської обласної державної адміністрації, то, незалежно від того, подобаються мені чиїсь погляди, чи ні,– але будь-яка людина в межах закону буде мати можливість висловити свої погляди.

- Ну, це у пана Давіта викликало якісь бурні фантазії. Але, знову ж, це його проблеми і проблеми його уяви.

Тому після поїздки в Київ і спілкування в різноманітних владних структурах я зібрав представників громадських організацій – і чітко їм сказав про позицію влади: жодного насильства; жодних силових дій; жодних тітушок чи інших речей.

І те, що ми побачили, - це насправді одні й ті ж самі люди. З одного боку, збирали людей на Майдан чи на мітинг. А з іншого боку, збирали людей, які б мали цей Майдан чи цей мітинг провокувати. І насправді на цей мітинг збиралися три різні групи людей.

- Одна група – і там були мешканці Львівщини - складалася з людей, які поїхали, тому що вони мають свої переконання, і тому що їм цікаво. Таких людей там насправді була меншість.

Друга група – це ті, яким, згідно з чутками, що доносяться, забезпечували певні фінансові ресурси. І так видається, що таких людей була більшість.

І третя, найстрашніша, група – це професійні провокатори; в тому числі, переконаний, резиденти російських розвідок. Завданням яких було стовідсотково забезпечити кровопролиття.

- Я, на превеликий жаль, не можу на сьогодні стверджувати це документально. За винятком тих загальнодоступних речей, які ми сьогодні бачили в Інтернеті. Коли людина, яка була поруч із Саакашвілі, в іншому випадку знаходилася поруч з російським прапором і емблемою Союзу ветеранів Росії.

Але те, що на кордоні в той день працювали агенти російських розвідок, - це є поза всяким сумнівом. Ми ж з вами дорослі люди і громадяни країни, яка перебуває в стадії війни. І ми це прекрасно розуміємо. І найбільшим завданням цих людей є розпалити суспільний і особистісний конфлікт всередині держави. Ну, а Львівщина – це би для них був неперевершений успіх. Якого вони, дякувати Богу, ніколи не доб’ються!

- А я не знаю, що це за історія з провідницею?

- Ну…чесно кажучи, я не розмовляв ані з провідницею, ані з Саакашвілі.

- А що замінований пункт?

- Ну, дивіться, я як би не можу стверджувати саме по цьому факту. Але те, що сьогодні відбувається дуже багато провокативних дзвінків, - це є доконаний факт. Чи був телефонний дзвінок, чи ні – насправді це відслідковується дуже швидко. Ви ж розумієте, що в таких місцях ведеться відповідне спостереження. І ситуацію можна відтворити посекундно.

Єдине, що я бачив на кадрах – і направду це моя велика біль – це коли хлопців-прикордонників, військовослужбовців (які, до речі, мають право і зброю застосовувати при порушенні кордону) – просто провокували: били, штовхали. А той випадок, коли з українського солдата зривали погони?! Ну, знаєте, якби я там був на місці – не знаю, чи я б на це все спокійно дивився. І за таку їхню витримку цим хлопцям треба було просто сказати слова вдячності. Так, вони мали наказ не застосовувати сили; наказ будь-що забезпечити мирний перебіг акції. Але коли з тебе зривають погони…не знаю, хто б з нас, чоловіків, це стерпів…

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- (Посміхається) Як називається людина, яка погано поводиться з важливими документами? Російською, здається, "растєряшка"?

Це якщо пожартувати. А якщо серйозно, то я тільки був запитав у своїх знайомих: скажіть, будь ласка, якщо паспорт він загубив, як тоді Саакашвілі у Львові поселили в готель без паспорту?

- (Сміється) Ні, звичайно.

- Ну, послухайте, якщо Саакашвілі з Садовим живуть у одному номері, то це їхні особисті справи! (сміється, – Є.К). Я до цього справді не маю ніякого відношення!

- Ну, ви вірите в те, що екс-президент міг загубити документ?

- (Позіхає). Я не бачив паспорта пана Саакашвілі. І насправді не дуже вірю в оці його розповіді про автобус. Ну, а про кабінет Президента – тут я взагалі довго сміявся.

Ще за часів одеського губернаторства Саакашвілі його львівський колега не виявляв особливого захоплення реформаторським стилем Міхеіла Ніколозовича

- Я справді не розцінюю те, що трапилося, і те, що готувалося – з точки зору, хто кращий, а хто – гірший, і хто коли обдурив і виявився переможцем. У цій історії програла держава Україна. Програли ми, українці, як громадяни, які сьогодні перебувають у фактичному стані війни з країною-агресором. Громадяни країни, біля кордонів якої розпочинаються величезні російські навчання, і згуртовано кулак, сильніший від того, що був на Донбасі.

І мені все одно, губив Саакашвілі паспорт, чи ні. Все, що він зробив, - зашкодило інтересам моєї країни. Тому я вважаю, що зроблене ним насправді зроблено проти держави. І ті люди, які порушили закон, повинні відповідати відповідно до чинного законодавства. Політично це є удар проти держави. Юридично – нехай суди, правоохоронці визначають ступені й міру покарань.

- Як мені це не дивно, але насправді за останні три дні жодних вказівок стосовно Саакашвілі не було. В мене склалося таке враження, що сьогодні питання Саакашвілі – це не те питання, яким займається Адміністрація Президента. Тобто я мав розмови стосовно інвестицій; стосовно навчань Rapid Trident на Яворівському полігоні. Хто такий Саакашвілі, щоб на нього гаяти час?

- Я останні три дні (розмова відбулась увечорі у вівторок – Є.К.) не мав ані телефонних, ані особистих розмов з Президентом.

- Я думаю, тут є дві причини. Перша: це не є основний клопіт Президента. І друга: напевно все-таки глава держави довіряє, що на Львівщині не голова обласної адміністрації, а люди, мешканці Львівщини, здатні тверезо оцінити ситуацію, розрізнити біле і чорне; здатні забезпечити поступ Львівщини. Тому, я думаю, і не було таких розмов.

Ви повинні зрозуміти одну просту річ: я ніколи не кажу неправди. Якщо є речі, які, можливо, не заслуговують на публічність, я просто не буду про це говорити. Якщо ж я говорю категорично, значить, це справді так. Або я в цьому переконаний. Розумієте, будь-яка правда пізніше стане відомою. І тоді люди просто перестануть зважати на чоловіка, який говорить неправду.

- На превеликий жаль чи на превелике щастя, у мене немає часу на такі дурниці. Я розумію, що людина увійшла у раж, у транс; зрозуміло, що вона буде говорити і кого звинувачувати. У мене сьогодні на території області є набагато складніші і серйозніші питання, ніж слухати брєдні всіляких людей, які тут опинились.

- (Перебиває) Щасливої дороги!

розмова відбулася ще до від’їзду Саакашвілі до Чернівців. – Є.К.

- Тричі! І поставлю свічку за його особисте здоров’я!

- Ну, я знаю, що в них була серйозна вечеря. Можливо, вона була феєричною?

- Ні, ну ми ж уже розбиралися стосовно, хто кого поселяв (сміється). Я чесно не був присутній під час поселення! Але для мене інша дивина: це є один з найдорожчих готелів міста Львова. І це приємно, що у пана Саакашвілі хороший смак.

- Ну, ви знаєте, що там, де це йому вигідно, він старається бути настільки публічною людиною, що перевершити його інформативно – це просто нереально.

- (Посміхається) Ну, я все ж таки голова обласної адміністрації; значить, я повинен володіти ситуацією на території області…