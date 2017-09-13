 ИЗ КВАДРАТА Е2-В КВАДРАТ Е4! КАК ДЕСАНТНИКИ-ШТУРМОВИКИ С ГРОССМЕЙСТЕРАМИ СРАЖАЛИСЬ

- Лошадью, лошадью ходи!- Да не мешай ему, человек с гроссмейстером играет! Может, хоть тут ничейку вырвем.- Извините, вы же журналист, да? А наши гроссмейстеры сколько ходов могут за раз запомнить?- Ну, как вам сказать? Думаю, все ходы во всех сегодняшних партиях – точно запомнят.- Ни-фи-га себе! Я тут свою партию забыл уже…- Тихо ты! Вишь, гроссмейстер думает!Так завершался по-своему уникальный сеанс одновременной игры в шахматы. В котором соперничали, с одной стороны, - два международных гроссмейстера и чемпиона Украины; а с другой – бойцы первого десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.Дело было на Яворивском военном полигоне в конце прошлой недели; за 2 дня до официального открытия международных учений Rapid Trident-2017.А началось все так: офицер-психолог означенного батальона Алексей Скиртач написал у себя в Фейсбуке такой статус:

Проигнорировать такую просьбу журналист "Цензор.НЕТ" (и ваш покорный слуга) никак не мог. Поэтому перепостил статус Скиртача – а заодно поинтересовался у гроссмейстеров (с учетом географии Яворивского полигона - прежде всего львовян): нельзя ли уважить героев-десантников звездным шахматным десантом украинских гроссмейстеров?Идею эту горячо одобрил главред "Цензора" Юрий Бутусов. И обратная связь сработала практически сразу! На просьбу откликнулся наставник многих украинских звезд Владимир Грабинский. "Готов посодействовать в организации. Гроссмейстера найду и готов его обеспечить транспортом", - написал заслуженный тренер Украины.В общем, проект "Шахматный сеанс для ВДВ" оказался делом вполне реальным. И в минувшую субботу киевско-львовские гости в автомобиле Грабинского выехали на Яворивский полигон. Вел машину сам тренер, в багажник были бережно уложены шахматные доски и комплекты фигур, а на задних сидениях обосновались сразу два международных гроссмейстера из Львова!Для участия в сеансе Грабинский рекрутировал своих учеников – Андрея Волокитина Юрия Криворучко . Изложение их регалий заняло бы уйму места, поэтому вкратце: члены национальной сборной Украины, призеры шахматных Олимпиад и командных чемпионатов мира. На двоих – три титула чемпионов Украины!В пути к нам присоединяется вице-президент Львовской областной федерации шахмат Андрей Матвийчук. Въехав через главное КПП Международного учебного центра миротворчества и безопасности (в просторечии – Яворивский полигон), долго добираемся до городка "Центральный". Там нас встречает инициатор акции Алексей Скиртач.- Как настроение у ребят? – спрашиваю. – Они в курсе, с кем предстоит играть?- В курсе, - смеется психолог. – Настроены на борьбу, но понимают, что шансов немного.- Ну, они все же потренировались на том вашем турнире. Кстати, кто одержал победу?- Вы знаете, что интересно – первое и третье места взяли разведчики! Это, видимо, оттого, что им приходится просчитывать все свои действия…В клубном доме быстро расставляются столы, на них водружаются доски, расставляются фигуры. Бойцы занимают исходные шахматные позиции. Береты кладут рядом с досками, прячут за пазухой, либо не снимают вовсе.Вступительное слово берет Владимир Грабинский. Вкратце объясняет правила сеанса, рассказывает о гроссмейстерах, отвечает на вопросы.- Гроссмейстеров в Украине не так много, - объясняет он. – Но есть такие страны, в которых их нет ни одного. Есть европейские страны, в которых – 5-10 гроссмейстеров. В Украине их около 50. При этом важно понимать, что гроссмейстер гроссмейстеру рознь. Точно так же, как в команде есть футболисты, выходящие на замену, - и есть Андрей Ярмоленко. К вам сегодня приехали украинские топ-гроссмейстеры. Так, что, надеюсь, вам будет интересно…Бойцы внимательно слушают. Я тем временем интересуюсь у Скиртача:- Штурмовики всегда идут первыми. Их задача, как правило, сводится к тому, чтобы захватить объект/высоту и удерживать его до подхода основных сил. Но в реальности бывает и так, что выполняем функции пехоты - по несколько месяцев держим стратегические объекты/трассы.- Вообще-то я с первым батальоном не так давно, - улыбается Алексей. – Подробно меня лучше спрашивать о 41-м отдельном мотопехотном, где я прослужил год. Но самые известные операции нашего батальона знаю. Во-первых, оборона Донецкого аэропорта. А во-вторых, знаменитый "Рейд", по которому снят одноимённый документальный фильм.- Да, 400 с лишним км. Вытаскивали из окружения людей и брошенную технику…А вообще-то 95-я бригада участвовала практически во всех самых известных операциях и воевала в большинстве тех горячих точек, которые на слуху. Взятие Славянска, гора Карачун, Авдеевка и т.д. Ну а первый батальон, он во всём первый!Тем временем сеанс начался. Гроссмейстеры разделили между собой каре из столов, по 10 соперников на каждого, и быстро перемещаются от доски к доске. Над ходами практически не задумываются: профи, позицию схватывают моментально. Бойцы напряженно думают, пытаясь найти лучший ход.Корреспондент "Цензор.НЕТ" прохаживается за спинами игроков, бросает взгляд на позиции. Что там и говорить, силы неравны: с шахматной теорией большинство бойцов незнакомы, не на то учились. Хотя нет, вот на одной из досок завязался оживленный обмен ходами. Андрей Волокитин и его соперник оттарабанили целую серию в каком-то дебютном варианте!Подхожу ближе. Так и есть: отказанный ферзевый гамбит – солидный дебют с долгой историей. После того, как гроссмейстер возобновляет движение, интересуюсь у парня:- Да, в шахматном клубе Белой Церкви, зовут меня Андрей Штыка.- 21.С другой стороны спокойно, но стремительно движется от партии к партии Юрий Криворучко. На некоторых досках он уже сыграл Королевский гамбит: старинный острый дебют, редко применяемый на серьезных турнирах. Ни в чем себе не отказывает львовский гроссмейстер! И постепенно получает перевес на всех досках.Похоже, все проходит как надо. Лишь одно обстоятельство расстраивает организаторов: еще утром предполагалось, что в сеансе примут участие военные из США, Канады, Польши. Но увы: начало учений совсем близко, и сделать сеанс международным – не выходит.Впрочем, нет, выходит? Среди соперников Волокитина вижу чернокожего американца; сначала он снимал начало сеанса на свою фотокамеру, а потом, выходит, и сам решил сыграть!Сидит за столом, смущенно улыбается. Бедолага, у него уже нет фигуры…Когда заокеанский партнер сдается, к нему подходит корреспондент "Цензор.НЕТ". Представившись, спрашиваю:- Вообще-то я ваш коллега. Армейский журналист. Пришел сюда пофотографировать. Но если есть шанс сыграть с участником Олимпиады, известным в Украине гроссмейстером – почему бы и нет?- Я – сержант Джастин Гайгер. Вообще-то моя должность называется так: специалист по связям с общественностью.- Именно!- Да, но я, конечно, - любитель. Играю редко. Я больше картежник, - улыбается Джастин.И начинает расспрашивать меня о том, почему гроссмейстеры сюда приехали. Объясняю: мол, для военных жизнь без семьи, да при постоянных нагрузках, - дело нелегкое. Нужна разгрузка. Вот и пытается местный психолог разнообразить досуг ребят: то турнир по мини-футболу устроит, то вот – шахматный сеанс…- Отлично! – одобрительно кивает американец. – Это поднимает боевой дух!Попрощавшись с сержантом Гайгером, бросаю взгляд на позицию Андрея из Белой Церкви – похоже, главную надежду десантников в этом сеансе. Увы, у него проиграно; видимо, после бойко разыгранного дебюта что-то пошло не так.Когда Андрей сдается, беру у него экспресс-комментарий:- Разыграли ферзевый гамбит, в середине партии я проиграл пешку. После этого позиция моя "посыпалась"; гроссмейстеру удалось на королевском фланге сформировать тандем из двух пешек – и…- Да, занял второе место…Оглядываюсь по сторонам. Кажется, Андрей Волокитин уже обыграл "всухую" своих 10 оппонентов – а потом и еще нескольких, успевших занять места проигравших. Подхожу, интересуюсь:- Да, вот за третьей доской парень бодро фигуры развил. Видно, играл раньше, имел какой-то разряд. Остальные, увы, не имели игрового плана – улыбается беспощадный гроссмейстер.Юрий Криворучко играет чуть дольше: у него через доски проходит какой-то непрерывный поток десантников. Результат, впрочем, неизменный: гроссмейстер выигрывает, выигрывает, выигрывает…Впрочем, по окончании сеанса выясняется, что кое-где пришлось поднапрячься:- В одной партии я не то чтобы просчитался, а подумал, что забираю другого слона. Пожертвовал фигуру, хотел разменяться и вилку дать. Но "зашел глюк", и оказалось, что слон не тот. Пришлось выигрывать без ферзя, - улыбнулся гроссмейстер.Что ж, результат для первого десантно-штурмового батальона неутешительный: ни одной ничьей, не говоря уж о победах. Гроссмейстеры поддаваться не пожелали. Владимир Грабинский объясняет кому-то: результат не изменился бы даже в том случае, если бы Волокитин и Криворучко играли вслепую. Более того, они теперь могут воспроизвести ход каждой партии!Благодарные соперники с пониманием цокают языками. И – вручают гроссмейстерам два фирменных флага 95-й бригады. С подписями всех участников сеанса. Видно, что подарок сделан от самого сердца. Одна из подписей гласит: "Желаем, чтобы последний ход всегда был за вами!"Затем для нас проводят экскурсию, корреспондент "Цензор.НЕТ" берет интервью у офицера-психолога батальона Алексея Скиртача… Уезжая, говорю одному из бойцов:- Желаю, чтобы к следующему сеансу бойцы повысили свой дебютно-технический шахматный уровень!Тот смеется, согласно кивает."Повышать", впрочем, придется уже на фронте. Удачи вам, ребята!