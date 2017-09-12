 УБИЙСТВО ТИМУРА МАХАУРИ: ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Что известно о погибшем официально. Махаури Тимур Вахаевич, родился 18 октября 1976 года, уроженец города Грозный, Ичкерия, чеченец.
Образование – неполное среднее. Официально безработный. При нем было удостоверение разведчика батальона имени Шейха Мансура - негосударственного добровольческого отряда, состоящего из чеченцев. Гражданин Грузии, зарегистрирован по адресу в Тбилиси. В Украине привлекался к уголовной ответственности по статье 263 – незаконное хранение оружия, обвинительный акт составлен 15 февраля 2017 года. Признал свою вину, приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. В Украине проживал в Одессе – улица Литературная, 1-А, квартира 36, затем Киев – улица Круглоуниверситетская, дом 14, квартира 6. В последнее время проживал в селе Процев, вместе с женщиной, которая была с ним в момент взрыва.
Это известная фотомодель Наталья Алексеевна Кошель (Целовальникова), 1987 года рождения, проживающая в селе Процив Бориспольского района Киевской области. Она получила тяжелые ранения в результате взрыва и пожара. Наталья могла также погибнуть на месте, но благодаря быстрым действиям простых киевлян, которые бросились на помощь, и квалифицированным действиям врачей, доставлена в больницу, она по-прежнему в тяжелом состоянии, давать показания не может.
В машине находилась восьмилетняя девочка, дочка Кошель, она почти не пострадала – взрыв был направленным, для поражения, прежде всего, водителя. Девочка сейчас с отцом. Отец – уроженец Донецка, проживает в Киеве, предприниматель.
Наталья и отец ее ребенка С. – в разводе, идет судебный спор относительно опеки над ребенком. Пока девочка находится с С., но регулярно встречается с мамой. В последнее время за девочкой Наталья приезжала на встречи с мужем вместе с Махаури и на его машине, она называла его "Али" и представляла как своего парня.
Обстоятельства трагедии, которые уже удалось установить следователям, на данный момент таковы: определено место стоянки "Тойоты", просмотрены камеры наблюдения.
В 16.24 "Тойота" припарковалась на паркинге ТРЦ "Арена-Сити". У магазина "Сильпо" в ТРЦ муж Кошель встретился с ними и передал ребенка матери на очередную встречу. Махаури на встрече не было. В ходе короткой беседы с С., Наталья сообщила, что сегодня они заезжали в офис, который Махаури арендовал. В 18.01 машина выехала с паркинга и стала медленно продвигаться в плотном потоке. Через 9 минут произошел взрыв.
При этом на видеозаписи видно – из машины на паркинге выходила только Наталья и никто другой к машине все это время не приближался. Махаури все это время ждал, оставаясь в машине.
Таким образом, бомба была заложена не на паркинге. Это было сделано либо еще раньше, либо бомбу подложили уже на улице, когда машина стояла в "пробке".
На данный момент анализируется вся информация с большинства камер, установленных в районе взрыва, что поможет обеспечить полную информацию о том, что происходило с машиной до момента взрыва, приближался ли к ней кто-то на улице или закладка бомбы произошла еще раньше – возможно, в офисе Махаури? За Махаури была организована слежка, террористы установили его маршрут передвижения, проживания, скрытно установили мину, и убедившись, что он находится за рулем, осуществили подрыв.
Очевидно, что на Махаури велась охота. И судя по почерку – это не бытовое преступление и не бандитские разборки. Махаури не имел охраны, и его убийство можно было исполнить многими более простыми и технически не сложными орудиями убийства.
Однако убийцы хотели непременно обеспечить резонанс, чтобы это стало событием. Очевидно, за Махаури велась слежка, и взрыв осуществили, только наблюдая его за рулем. Это демонстративный теракт, как и убийства полковников Максима Шаповала и Александра Хараберюша, так же, как убийство журналиста Павла Шеремета.
И интерес к личности погибшего у террористов был не случайным. Настоящее имя Махаури – Али Тимаев, и всем его друзьям в Украине он представлялся исключительно как Али. Очевидно, что официальные имя и фамилия для Али были всего лишь прикрытием, документы были оформлены на это имя в Грузии. Али Тимаев сотрудничал с руководством МВД Грузии времен Михаила Саакашвили, в частности у него были дружеские отношения с самим министром Георгием Лорткипанидзе. Очевидно, отношения были настолько близкие, что Али приехал в Украину и поселился в Одессе после того как Лорткипанидзе был назначен главой управления Нацполиции Одесской области. После покушения в Грузии при новом режиме Иванишвили Тимаев опасался новых покушений. При этом в Грузии остались его жена и двое детей.
Согласно заявлению Службы безопасности Украины на Тимаева уже происходили покушения. В 2009 году в Тбилиси на него уже было покушение, бомба взорвалась в подъезде дома. Тимаев рассказывал о себе друзьям в Украине, что был участником антироссийского сопротивления. По его словам, он принимал участие в российско-чеченской войне, российско-грузинской войне 2008-го, в войне в Сирии, и в российско-украинской войне.
Наиболее скандальным фактом было его задержание и обвинение в Турции в 2012 году в убийстве пяти чеченцев – участников сопротивления. Али тесно общался с российской агентурой, многочисленные свидетельства турецкая полиция продемонстрировала на судебном процессе. Однако в защиту Тимаева выступили власти Грузии, которые заявили о его алиби. Лично Лорткипанидзе заявил, что задержание Тимаева является провокацией, организованной российскими спецслужбами для дискредитации. Турки сняли обвинения и освободили Тимаева только в 2015-м.
После прибытия в Украину сфера деятельности Тимаева остается пока не известной. Чем он занимался? Какую деятельность осуществлял?
Его участие в АТО в составе добровольческого отряда "Батальон имени Шейха Мансура" действительно имело место, чему есть немало свидетелей. Однако активного участия в АТО Тимаев не принимал, и в зоне АТО провел не много времени. В январе 2017-го в ходе проверки группы лиц причастных к криминальным группировкам Тимаева задержала полиция и изъяла незаконные пистолеты "Глок" и АПС. 29 апреля 2017 года Тимаев был уволен из добровольческого отряда батальона имени Шейха Мансура. Хотя удостоверение "разведчика батальона" не сдал и продолжал использовать.
Его репутация в глазах чеченской общины в Украине далеко не однозначна, потому что он не вел заметную даже большинству чеченцев публичную деятельность. Многие не понимали его роль в событиях в Турции и держали дистанцию.
Тимаев контактировал с украинскими спецслужбами, а именно с Службой безопасности Украины. Есть свидетельства, что он оказывал содействие властям Украины в деле об освобождении в Сирии двух украинских заложников Олега и Натальи Малаевых, захваченных одним из отрядов боевиков в 2016 году, когда они пешком совершали паломничество в Святую землю.
Впрочем, источники "Цензор.НЕТ" в СБУ утверждают, что системного сотрудничества с Тимаевым у них не было, решающего значения помощь Тимаева якобы не имела. Контакты Тимаева с СБУ носили эпизодический характер, о каком-то большом доверии говорить не приходится, постоянного взаимодействия не было, просто один из источников. Вместе с тем, проукраинская позиция Тимаева не вызывает сомнений у всех тех, кто с ним общался, и характеризуют его контактеры как человека очень положительно.
Несмотря на то, что Тимаев, судя по всем данным, не являлся активным участником войны, он все же мог представлять интерес как цель охоты российских спецслужб, учитывая его прошлое. Думаю, ниточки потянулись оттуда. Исключить участие Тимаева в каких-то разборках нельзя, эта версия должна проверяться, но все-таки российский след теракта наиболее очевиден. Демонстративное убийство в центре Киева не похоже на бандитские методы. Это скорее всего продолжение покушения в Тбилиси и событий в Турции. Тимаев, полагаю, попал в поле зрения российской агентуры, которая, через кадыровских агентов в том числе, действует в Украине, и его представили как важную цель.
Почерк убийства и его организация аналогичны убийству журналиста Павла Шеремета, полковника разведки Максима Шаповала и полковника контрразведки Александра Хараберюша.
Что ж, Россия продолжает вести террористическую войну в Украине. Обращает на себя внимание, что противник начал охоту на чеченцев – это показывает, насколько боятся Путин и Кадыров поддержки Украиной движения за самоопределение и свободу народов Кавказа.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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