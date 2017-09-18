 КВАРТИРА ДЛЯ ГЕРОЯ: РАНЕНЫЙ В 2014 ГОДУ ДЕСАНТНИК АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ ДО СИХ ПОР НЕ ИМЕЕТ СВОЕГО ЖИЛЬЯ

Фото: Роман Николаев– Саша – настоящий Герой, – представлял Александра Пономарева на церемонии награждения негосударственным орденом Народный Герой Украины в Виннице. – В той ситуации, в которой Саша был ранен, он мог идти в центре группы, а он выбрал себе позицию прикрывающего, потому что более опытный, потому что лучше подготовлен. Саша остался бы целым и невредимым, если бы действовал по инструкции, но тогда другой боец получил бы тяжелое ранение, либо погиб бы... Для меня никогда не было сомнений, что Саша - талантливый боец и прекрасный человек. Меня поражает и то, как он борется за свое будущее, как он жаждет встать на ноги и не жалеет себя, постоянно занимаясь, проходя реабилитации, терпя боль и неудобства. Даже сейчас он не теряет надежду, продолжает бороться за себя. Настоящий десантник.Тогда, в июне 2014 года, еще не была отработана система выплаты компенсаций, не прописаны процедуры выделения квартир тяжело пострадавшим... Вот мимо Саши многое и прошло. Даже денежную компенсацию по ранению он получил не в полном объеме! Что уж говорить о реабилитации – на все курсы лечения за границей деньги собирала Сашина жена, по государственным программам он ни разу никуда не съездил... Деньги, которые выплатили моему сослуживцу, Саша потратил на покупку машины, причем не новой. Ее переделал под ручное управление. Таким образом он хотя бы может быть мобильным.Только накануне награждения Саши в Виннице орденом "Народный Герой Украины", я узнал, что он так и не получил положенную ему квартиру! Меня это страшно возмущает. Как же так!Неужели он не заслужил свое удобное жилье? Более того, ему, оказывается, положена однокомнатная квартира... Но у него же семья – супруга, дочка... Саша и Лена мечтают о совместном ребенке. Ситуация уже зашла в такой тупик, что Саше пришлось подать в суд! Это не то что не справедливо, это просто ужасно по отношению к настоящему Герою.Александра Пономарева поздравляли с заслуженной наградой бойцы 79-й бригады – Павел Чайка (слева) и Андрей Химичев...1 июля 2014 года возле поселка Закотное Донецкой области разведвзвод 79-й бригады выполняла задание. Ребята попали в засаду. Их начали расстреливать кинжальным огнем с расстояния пять-десять метров из посадки. Александр Пономарев, Андрей Десятник и Александр Базынюк шли в разведдозоре. После первых выстрелов Базилюк и Пономарев упали – были ранены.– У меня моментально отнялись ноги, я даже не упал, а рухнул, – вспоминает Александр. – Отстреливался лежа, пока не закончились боеприпасы. Я не видел, как группа развернулась, чтоб ответить огнем, потому что сознание уходило. Тогда я достал гранату и выдернул чеку – не хотел попасть в плен...– Все Сашины действия помогли группе отойти без потерь, он прикрывал своих ребят до последнего, – продолжает Павел Чайка. – И готов был подорвать себя! Гранату из рук бессознательного Саши вытащили ребята, которые забирали его с поля боя.Раненым начали оказывать помощь, тут же отправили в госпиталь, понимая, что ранения очень серьезные и время может сыграть решающую роль в спасении десантников. Но у Саши спинной мозг пострадал слишком серьезно. Боец перестал чувствовать нижнюю часть тела...В госпитале рядом с Сашей постоянно находилась его супруга Елена.– Мы познакомились в апреле 2010 года, когда я пришла на службу в армию, – рассказывает Лена. – Саша был инструктором "учебки" в Кировограде, а я – его курсантом. Затем мы добились, чтобы служить вместе. В 2013 году нашу воинскую часть ликвидировали. Меня сократили, а Сашу перевели в 79-ю николаевскую десантную бригаду. Тогда Саша и предложил мне стать его женой. Но начался Майдан, и свадьбу пришлось отложить. А когда начались события в Крыму, бригаду отправили в Херсонскую область, затем – на восток... Мы общались только по телефону. Однажды в Интернете я увидела статью: "Сепаратисты обстреляли бойцов разведроты 79-й бригады. Двое парней тяжело ранены". И фото: Саша стоит на БТРе, а за его спиной развевается флаг ВДВ. Схватила телефон, дрожащими пальцами набрала Сашин номер. "Я в порядке", – ответил. Но через несколько дней после этого Сашу и его товарища ранили.В госпитале Елена сама напомнила любимому об обещанной свадьбе. Волонтеры организовали для пары настоящий праздник.ФотоВскоре после свадьбы Лена нашла израильскую клинику, где Саше пообещали провести сложнейшую операцию на позвоночнике. Для этого требовалось сто тысяч евро! Огромная сумма для молодоженов. Деньги собирали всем миром. Но когда десантник прилетел в Израиль, тамошние специалисты посоветовали отложить операцию и определили его в современную реабилитационную клинику. Там Саша начал играть в большой теннис.– Вернувшись в Хмельницкий, я нашел тренера и продолжил занятия, – говорит Александр. – Спорт – это отличная психотерапия. Если бы в Украине создали спортивную школу для ветеранов АТО с ограниченными возможностями, было бы замечательно, многим ребятам это помогло бы вернуться к жизни, выйти из депрессии. Почувствовать себя активным...Минувшей весной Лена договорилась о лечении мужа в американской реабилитационной клинике. Она фактически сама заработала деньги и оплатила курс пребывания там для Саши, работая за границей.Месяц назад Саша вернулся домой. Большую часть времени он пока проводит в инвалидной коляске, но не теряет надежды, что все же начнет ходить.– Раньше, когда мы снимали частный дом, мне было проще выходить на улицу, – говорит Александр. – А...Саша не случайно стал военным. Его дед тоже служил. Александр начинал свой путь в 50-м учебном центре в 2007 году. Он был спортсменом-парашютистом – у него более двухсот прыжков. Кроме того, он, имея идеальный слух, научился работать с азбукой Морзе и стал прекрасным радистом. В 2013 году он сдал экзамен по английскому языку и тест для поездки на обучение в Америке, где прошел курс рейнджеров.– В американской армии все держится на сержантах, – вспоминает Саша. – А какая у них учебная база! Компьютерные симуляторы, отработка взаимодействия, отличная база связи... Когда я вернулся, наш учебный центр начали расформировывать, и мы освобождали казармы от имущества. Грустно все это было... Так же дела обстоят и с реабилитацией раненых.. Ничего. Мы победим!Сослуживцы и друзья Саши активно занялись вопросом жилья для Александра Пономарева. Хочется верить, что вскоре они с Еленой сыграют новоселье.