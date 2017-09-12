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 Общество
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Все про:политика (3237) Рыбников Василий (335)

 ИГРА ПИРИСТОЛОВ

ИГРА ПИРИСТОЛОВ

Общественно-политическое фентези про реформы и методы их достижения, которые хочет народ. Действие сказки происходит в параллельном мире, не имеющем ничего общего с реальностью, совпадение имен персонажей с именами действующих политиков является случайным, все события, описанные ниже, - циничная брехня.

Великий Дом Гадюк

Выдающийся реформатор Михо Саахашвили склонился над картой Украины в нумерах львовского отеля "Леополис" и, ткнув указательной чурчхелой куда-то в район Бердичева, азартно сказал:

- А вот здэсь я паустрою аутобан "Недрыгайловка - Вашингтон"! Этот бальшой рыформа пазволит нам разгрузыть баржу с арбуз и разрушит власть бариг здэсь, здэсь и здэсь. И здэсь. А здэсь я асушу каррупционное болото бариг и паустрою ныбаскроб, элэктрический касмадром на ваздушной падушке, а потом атберу дэнги у бариг и атдам их...

- Мне, - радостно сказал популярный политик Валентин Подлипайченко, - мне, мне всегда хотелось участвовать в таких грандиозных реформах!

Саахашвили поднял на него тяжелый взгляд красных от бессонницы глаз, с кончика носа на карту упала крупица белой пудры.

- Ты кто такой и как ты сюда попал, барига? - подозрительно спросил он, хватая со стола статуэтку "Трамп и его лучший друг и наставник Саахашвили играют в гольф на лужайке перед Белым домом". - Ты циничный барига пришол бросить мэня в застэнки бариг?

- Нэт! - вскрикнул Подлипайченко, у которого от волнения внезапно прорезался реформаторский акцент. - Нэт-нэт!.. Но я думаю, ваше сиятельство, что Тымашенко не любит рыформы так сильно, как мы с вами. У этой женщины есть двойное дно.

- Ай, чыпуха, аткуда у нее дно, - отмахнулся великий реформатор, но Подлипайченко услышал в его голосе тень сомнения и незаметно улыбнулся коварной улыбкой.

Саахашвили встал из-за стола и нервно прошелся по комнате, рассматривая многочисленные картины на стенах.

- Вот сматри, вот на этой картине Трамп зауязыуает мне шнурки на ботинках, - закипая, сказал великий реформатор. - А вот тут я уыигрыуаю у Кеннеди в пирифиранс Мирилин Монро, здэсь Чэрчиль падкуриуает мне сигару не тем концом, очень рэдкая картина, тут я сбиваю дэсять самалет Путина из риуальуера, а вот здесь, - Саахашвили со значением поиграл бровями, - я растолкоуыуаю Обаме, как надо прауильно делать реформы, потому что один я знаю, как прауильно делать реформы, асобенно в Украине.

- Конечно, вы же украинец, - с уважением сказал Подлипайченко.

- Вот именно! - воскликнул Саахашвили. - Я украинец больше, чем все украинцы уместе взятые, я лублу украинский народ, и видишь мой одиннадцатилетний сын? Мой одиннадцатилетний сын очень украинец, правда, сын?

- Excuse me? - рассеянно спросил сын.

Великий Дом Жаб

- Иди воруй! - заорал выдающийся защитник родины Парошенко, грохнув кулаком по столу президентского кабинета.

 - Иди воруй, я сказал!

- Не буду, - угрюмо сказал Гройссман.

- А я говорю воруй! - наседал Парошенко. - А то Путин нападет.

- А я говорю не буду! - огрызнулся Гройссман. - Я с коррупцией бороться буду.

Все засмеялись.

- Бе-бе-бе, - сказал Авваков. - Бе-бе-бе.

- Что бе-бе-бе? - неожиданно взорвался Парошенко. - Кто бе-бе-бе?! Кто велел поезд с реформатором сраным остановить? Кто придумал это позорище? Я, что ли?

- Ну а кто? - вопросом на вопрос ответил Авваков.

- А я не знаю! - запальчиво сказал Парошенко. - Ты мне скажи. А пограничников кто заминировал?

- Говорят, что Киви, - буркнул Гройссман.

- Молчать! - снова грохнул Парошенко. - Что это еще, бл#, за Киви такое?

- Оно сейчас львовскую Ратушу минирует, - тихо, но веско сказал Авваков. - Я докладывал.

- Ничего ты мне не докладывал! - громко отчеканил Парошенко, посмотрев почему-то на потолок. - Я вообще Винницу с днем города поздравлял и ничего не знал.

- Да как же ж не знал, если это я не знал! - возмутился Авваков.

- Кажется, здесь кто-то хочет подставить президента, - промурлыкал Гройссман. - Интересно девки пляшут.

- Ах ты сука-бл#дь, - устало сказал Авваков и бросил в Гройссмана стаканом. Парошенко почему-то ойкнул и спрятался под стол.

В кабинет ворвался распатланный Луценго с пылающим лицом.

- Вы видели, что в стране творится? Быстрее включайте телевизор! - закричал он и пошатнулся под грузом ответственности.

Великий Дом Гадюк

- Вах, какая харошая, усеобъемулущая рыформа, - удовлетворенно сказал Саахашвили, рассматривая себя в телевизоре. - Кому кто хочет грузинского вина?

- Мне! - жадно выдохнул Подлипайченко. - Я!

- Сразу видно - барига, - удовлетворенно оскалился Саахашвили. - Я вас, бил#дей, насквозь вижу. Эй, Давит!

Из-за шторы возник мрачный, как смерть, личный палач великого реформатора Давит Акварелидзе. В одной руке у него была удавка, а в другой - раскаленные клещи.

- Дарагой Давит, пожалуйста, пытай и потом зарэж этот нэпонятно как затесавшийся ко мне барига, - вежливо попросил Саахашвили, смахивая с кончика носа крупицу белой пудры.

- Нэт! - в ужасе закричал Подлипайченко.

- Ну нэт так нэт, - лениво засмеялся Саахашвили и махнул рукой. Акварелидзе мрачно кивнул и исчез за шторой.

"Сегодня великий реформатор Михаил Саахашвили объявил о создании Львовской реформаторской республики, - сообщила дикторша телеканала "НьюсИван". - В планах выдающегося государственного деятеля - поход на Киев во имя избавления многострадального народа Украины от власти барыг, а также олигархов Ахмедова и Коломойс... нет, пока только Ахмедова. И криминальные новости. Сегодня террористы из Первой радикально-партизанской армии имени Левы Задова закололи вилами дойную корову олигархов. На месте происшествия найдена визитная карточка Олега Ляжко..."

- Ах ты жулик казнокрад! - возмутился Саахашвили, выключая телевизор. - Нымедленно послать за этим Ляжко разъяронный украинский народ! Пусть схватит его без спросу, отнесет на руках и утопит в ближайший рэка!

В дверь нумера постучали, вошел комбат Семен Семенович Семененченко.

- Ваше сиятельство, - сказал комбат, - разрешите обратиться.

- Обращайся, накаченный ублюдок, - кивнул Саахашвили.

- Грызлов настаивает на вашем участии в минских переговорах на правах непосредственной стороны переговоров и предлагает взаимовыгодный инклюзивный диалог, - по-военному отбарабанил Семененченко. - И еще к вам мэр Львова Андрей Мусоргский.

- Проси, - подбоченился Саахашвили.

Вошел мэр Мусоргский в новой вышиванке по мотивам украинской народной песни "Сулико". Лицо национально-ориентированного политика было бледным, как пудра реформатора, со лба стекал холодный пот.

- Гавари, - милостиво сказал великий реформатор.

- Думаю, гости переночуют и утром поедут в столицу, - еле слышно пробормотал Мусоргский.

- Чито-чито? - зловеще переспросил Саахашвили. - Павтари, дарагой, я не слышу.

- Думаю, гости переночуют и утром поедут в столицу, - еще тише сказал Мусоргский. - Думаю, поедут. Поедут, думаю.

- Уважаемый Давит, послушай, пожалуйста, что говорит этот барига, - ласково сказал Саахашвили, - а то я что-то плохо стал слышать.

Из-за шторы возник широко улыбающийся Акварелидзе. В одной руке он держал топор, а в другой - красный воздушный шарик.

- Мы все здесь летаем, - вкрадчиво пропел он. - Хочешь летать с нами, Андрей? Тогда повтори, что ты сказал.

- Думаю... Думаю, гости переночуют и...

- Арэстовать барига прыдатель, казныть, канхвисковать! - проревел Саахашвили.

Акварелизде кивнул и улыбнулся еще шире.

- Ни с места, - тонким голосом сказал Мусоргский. - Вы арестованы за попытку государственного переворота! Семен, арестуй изменников.

Комбат Семененченко неожиданно шагнул к мэру и приставил к его горлу зарегистрированный охотничий карабин "Сайга".

- Я же предупреждал, что нельзя верить народным депутатам, - коварно сказал Семененченко, преданно косясь на Саахашвили.

- Ай, какой хараший рыформа, - засмеялся Михо. - Прямо какая-то игра пиристолов! Отрубите изменнику голову на площадь Ринок.

На столе перед великим реформатором зазвонил телефон.

- Алло, это горячая линия по возвращению меня в Украину! - сказал Саахашвили в трубку. - Ну что, барига, доигрался?

Великий Дом Жаб

- Бл#, что делать, что делать? - истерически кричал Гройссман, метаясь по президентскому кабинету, будто загнанный лев. - Центральный выход наверняка уже перекрыт, здание окружено, я в окно, гори оно огнем, нет, высоко!

- Та ничо не высоко, если что, я подтолкну, - глумливо сказал Авваков, затягиваясь; пальцы его, держащие сигарету, едва заметно подрагивали. - Может, разъяренный народ удовлетворится тобой на первое время, ты все же довольно упитанный мужчина.

"Как сообщает король реформаторов Михаил Саахашвили, горячо любимый им народ Украины, возмущенный отбором гражданства у Михаила Саахашвили, идет штурмовать Киев, чтобы очистить Украину от власти бариг и почти всех олигархов, - говорила по телевизору ведущая канала "НьюсИван". - Москва выражает глубокую озабоченность гражданской войной в Украине, экс-премьер-министр Украины Николай Азиров прервал свой визит в туалет, чтобы..."

- Пацаны, слушайте анекдот, - меланхолично сказал Луценго, неприкрыто отхлебывая из горлышка. - Заходит такой чувак в камеру и говорит: "Кто тут петух?! Теперь я тут петух!"

- Аааа! Да здравствуют реформы и ремонт дорог! - дико закричал Гройссман и бросился было в окно, но Авваков брезгливо поймал его за ремень брюк.

- Та тихо ты, истеричка, я же пошутил, бе-бе-бе, - сказал Авваков.

- Что бе-бе-бе, кто бе-бе-бе! - заорал Парошенко, выглядывая из-под стола. - Я вообще ничего не знал! Сука, узнаю, кто лишил Мишу гражданства, - убью! Собственными руками задушу собаку бешеную!

- Да, хотелось бы, конечно, это знать, - печально сказал Луценго и, не выдержав, засмеялся.

- Вот же как подставляет, скотина, - растерянно пробормотал Парошенко. - Ладно, мне позвонить надо кой-кому, чтоб все тут молчали, бл#дь.

Авваков козырнул и тоже засмеялся.

Достав из кармана мобильный телефон, выдающийся защитник родины заперся в комнате отдыха и набрал личный номер великого реформатора Михо Саахашвили.

Великий Дом Жаб, Великий Дом Гадюк

- Алло, это горячая линия по возвращению меня в Украину! - сказал Саахашвили в трубку. - Ну что, барига, доигрался?

- Миша, давай по-новой, все х#йня, - бухнул Парошенко, не здороваясь. - Черт знает что получилось.

- Нычиво я ны пауйму, - сказал Саахашвили.

- Чего?! - взревел Парошенко.

- Нычиво, - сказал Саахашвили. - Ны пауйму я нычиво.

- Миша, - зловеще прошипел президент, - ты что, забыл? Мы же с тобой эту реформу вместе разрабатывали... Мы же договорились, что замутим вот это вот все с твоим гражданством, чтоб тебе рейтинг поднять, чтоб ты Юльку потом в бараний рог...

- Нычиво я ны пауйму, - сказал Саахашвили.

- Ах ты гад, - потрясенно выдохнул Парошенко. - Ах ты гад! Мы же с тобой договаривались...

- Нычиво я ны пауйму, - сказал Саахашвили. - Ты власть бариг, ты будешь гнить тюрьма, а я уместо тебя буду уделать рыформа для украинский народ, который я очинь, очинь луюблю. Шоколадна дупа, шоколадна дупа, бе-бе-бе!

- Кто бе-бе-бе?! - взревел Парошенко. - Я бе-бе-бе?!

Но выдающийся реформатор уже дал отбой.

Великий Дом Жаб

- Чего ржете, суки?! - заорал Парошенко, влетая в рабочий кабинет. - Валить надо!

- Куда валить?! - заламывая руки, воскликнул Гройссман. - Под окнами стоит Первая радикально-партизанская армия имени Левы Задова! Грузины реформируют Троещину! Полковник Гриценкин покинул страну на собачьих упряжках!

- Меньше телевизор смотри, паникер, - с легким презрением сказал Авваков, и все машинально посмотрели на телевизор.

"Как нам только что сообщили, экс-премьер-министр Украины Николай Азиров со своими сторонниками прорвались через пограничный пункт пропуска "Довжанский", - радостно сообщила ведущая телеканала "НьюсИван". - Возмущенный российский народ с зарегистрированными охотничьими танками несет Азирова на руках прямо в Киев!"

- Слышь, Петр Алексеевич, - подозрительно сказал Авваков, роясь в ящике стола в поисках коробки с наградными пистолетами, - а ты только с Мишей мутил?

- Бе-бе-бе, - возмутился Парошенко. - Мне надо позвонить.

У Азирова почему-то было занято.


Великий Дом Гадюк

- Скоро тут нычего не будет - адни сплошные рыформы! - мечтательно говорил Саахашвили, с притворным удовольствием прихлебывая из рога львовскую каву. - Заборы ломать буду, визде выступать буду, Машу Гайдар прывозить буду!

В дверь нумера постучали, вошел министр обороны реформ Семен Семенович Семененченко в штанах с лампасами и каракулевой балаклаве.

- Что тебе, накаченный ублюдок? - милостиво спросил великий реформатор.

- Разрешите доложить, пришла Мать драконов, - во-военному отрапортовал Семененченко.

Глаза Саахашвили возбужденно вспыхнули, с кончика носа упала крупица белой пудры.

- Ага, - протянул он, многозначительно переглянувшись с Валентином Подлипайченко. Подлипайченко коварно кивнул.

Мать драконов ворвалась в нумер, сияя ослепительной улыбкой.

- П#здец! В стране бардак! - радостно объявила Тымашенко с порога. - Парошенко низложен, Ляжко переоделся женщиной и снимается прямо на Крещатике, полковник Гриценкин покинул страну на воздушном кубе, Владимир Владимирович выражает глубокую озабоченность и предлагает помочь с рыболовными клюшками, я достала новую пудру!

На последних словах Матери драконов подозрительное выражение на лице Саахашвили сменилось неприкрытым энтузиазмом.

- Ах, какая хорошая рыформа! - воскликнул он. - Смерть баригам, показывай!

Тымашенко торжествующе достала из сумочки пудреницу и с почтением протянула ее великому реформатору.

- Вот, извольте заценить-с.

Саахашвили умело открыл перламутровую коробочку, сунул в нее нос и с наслаждением понюхал.

- Ах, какой запах, - сказал он. - Импортная.

- А то, - подбоченилась Тымашенко. - Херни не держим. Ну что, давайте власть делить. Предлагаю вам, уважаемый Михаил, сложный и ответственный пост губернатора Непозбувной Бентеги.

- А это где? - вяло спросил Саахашвили.

- Хи-хи, - сказала Мать драконов.

- А я предупреждал, - упавшим голосом сказал Валентин Подлипайченко.

Семен Семененченко выстрелил в него из зарегистрированного охотничьего карабина.

- Ой, это не я, - сказал Семененченко. - Это народ Украины сделал. Народ устал от беззакония.

- Уважаемый Давит, - прошептал Саахашвили, сползая с кресла на пол. - Дарагой Давит, эта сука отравила меня. Это она барига, я только сейчас понял...

- Мы все здесь летаем, - пропел Давит и помахал ему из-за шторы шариком. - Ты хочешь этот шарик, Миша? У нас здесь много шариков, и еще у меня твой кораблик.

- Ладно, харош, - печально сказала Тымашенко, - он уже в Стране вечных реформ. Мне надо позвонить.

Великий Дом Матери Драконов

- Але-але, Микола Янович! - приветливо прощебетала Тымашенка в трубку. - Я так радею вас пачути! Да, да, заскучилась! Как хоришо, что мы з вами балакаем на адним языке! Хи-хи-хи! Так и шо, владу делить будем, чи вы сами как-нибудь назад дачвалаете, гандон старый? А, вам уже падзванили? Кто, Алиначка? Ах, сам? Та вы шо!.. Ну ото тогда и п#здуйте, Микола Янович, дуже радая была я вас пачути, ага, навзаем!

Акварелидзе протянул ей шарик с надписью " Воно працює ". Мать драконов с достоинством взяла его и стремительно вышла на балкон со взволнованным видом.

- Люби мои! - надрывно закричала Тымашенко собравшейся внизу толпе. - Только что власть бариг нанесла предательский удар в спину реформам и порядку!..

Голос ее утонул в возмущенном народном гуле.


Зима была близко, и она уже задолбала.



Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Я конечно не такой спец в драматургии, как Вы Василий, но всё равно спасибо!
p.s. Сегодня очень много букв. Ниосилил
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Остапа понесло, в нелучшем смысле этого слова...
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... и пошатнулся под грузом ответственности.


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Огромное спасибо, уважаемый Василий за этот опус! В нем-вся правда о нынешних "хероях"! Может, кто-то тут наивно полагает, что Михо-мессия, поэтому, не все комменты будут одобрительными. Но Вы очень четко описали главное-У НАС НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ГЕРОЕВ В ПОЛИТИКЕ!!!! А юмор-бесподобный, растащу на цитаты!!!!!

Всем форумчанам - привет после разлуки!
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Ну что же это ваше мнение о Саакашвили. Хотелось бы услышать-не полагаете ли вы (наивно),что Порошенко у нас президент Украины.
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Було б смішно, якби не так сумно... дім жаб, дім гадюк... Одна гаддя якесь.
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Саме українська мова - кара каструлеголовим. Бо скільки базікали про "Революцію Гідністі" ! ? А насправді перемогли ГНИДІСТЬ та ГИДОТА. Так АТОж...

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А це в нас такий політикум, суцільний тераріум. Ще й до того, божевільний.
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Миша, давай по-новой, все х#йня, - бухнул Парошенко, не здороваясь. - Черт знает что получилось.Источник: https://censor.net.ua/r454922

Цілком вірно - Їб*ла жаба гадюку - це основний висновок. Феєрично.
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Не виходять у В. Рибнікова політичні драми-трагедії-комедії, до чого він зрідка вдається. На жаль. І раніше теж, коли він займався схожими сценаріями. Ні в яке порівняння не йдуть ці його опуси з тими капітальними приколами-ходячими анекдотами, що він регулярно, по 5-6 разів на місяць видає. Я їх ще з Обкому колекціоную.
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дякую, Василю, що гройссмана не підштовхнув у вікно на поталу невгамовному натовпу біля підніжжя гори...нехай шляхи будує на 40 млрд грн...ну, а петро - баржі для них на, все ще, не декомунізованій "ленінській кузні"
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Запел петух про свой ночной бред на хамском лексиконе..полагая что в курятнике его держат не за б...ство а за политические убеждения...
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Всё верно , Василий .
Эпическая битва Жабы с Гадюкой в болоте , в предверии жуткой зимы .
Всё правильно .
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Саме українська мова - кара каструлеголовим. Бо скільки базікали про "Революцію Гідністі" ! ? А насправді перемогли ГНИДІСТЬ та ГИДОТА. АТОж...

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Скучно, не остроумно, не интересно... до конца не осилил
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ну не могу не зайти чтобы оставить комент - РЫБНИКОВ, ПОЧЕМ ХОЛВА? шавка ты аваковская. и лайкают тебе такие же гостарбайтеры. ебаная ты сучня! ты пакость хоть знаешь, что пока ты кропаешь свои высеры, на каждых умерших 100 украинцев рождаются только 58. а сколько уезжают! так что ты падлюка - соучастник шабаша. попробуй оопровергни - трудно, я знаю, вася)))
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