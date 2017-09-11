 БИТВА ПРОИЗВОЛА С БЕЗЗАКОНИЕМ

Правовые основания лишения гражданства - очень точно выписанная в наших законах вещь, и там есть что рассматривать в суде. Именно Порошенко решил применить внесудебный метод лишения гражданства, что и придало этому скандалу огромный политический резонанс и привело к столкновению. Только суд в данном случае мог снять все вопросы - и на период суда гражданства лишать было нельзя.Моральной и политической ответственности с президента это не снимает. И реакция людей на произвол именно такая, какая может быть в нашем государстве - в виде бунта. Спровоцировал этот бунт в том числе и сам президент, которому в этот день надо было не прятаться, а брать на себя ответственность, сделать публичное заявление, разъяснить, почему лишение гражданства произошло так, как произошло. А не показывать снова страусиную политику - отдать приказы и тихо смотреть, что получится, - авось как-то прокатит. Не прокатит. Люди не хотят и не будут "терпилами". Пример лишения гражданства Боровика (Александра. - Ред.) показывает, что суд в таком случае длится долго - смысл что-либо доказать теряется. А раз на суд нет надежды, значит будет проявлять себя улица. И поводов меньше не станет.При этом Саакашвили прорывается силой через кордон пограничников, прямо нарушая закон. И если бы оппозиция посмела таким образом нарушить закон в Грузии и напасть на пограничников во время правления Саакашвили, то всех правонарушителей разогнали бы дубинками, слезоточивым газом, а участников акции разбросали бы по камерам. И именно потому, что слишком многие в Грузии хотят ему отомстить, Саакашвили прорывался с дракой в Украину, а не в Грузию, которая тоже отказала ему в гражданстве. Нельзя не напомнить, что конфликт с Порошенко у Саакашвили начался тогда, когда он стал играть в команде Порошенко по его правилам, и теперь получает то, что раньше поддерживал. Ведь, например, и Корбана в свое время выставили из страны на процессе с массовыми нарушениями, когда Саакашвили работал в президентской команде и поддерживал происходящее.Вывод из этой истории один для политиков: очень часто люди на верхушке власти, где полномочия огромны и они являются ключевыми политическими фигурами, начинают думать, что они всесильны, что их воля важнее закона, что им можно наплевать на мораль ради своей сиюминутной политической выгоды. Ведь кажется, что выборы - они где-то далеко, а ведь от него, президента, так много зависит, ведь он такой всесильный, ведь он двигает историю... Ну зачем суд? Как-то можно и попроще, и побыстрее, чтобы без шума.Вывод для общества: уровень самоорганизации общества очень высокий. Люди готовы рисковать, люди готовы выходить. Украина - это поле битвы мобилизующих проектов в обществе. Пока медленно получается объединяться для конструктива, но когда возникает простая и четкая цель - защитить права, - то в условиях отсутствия доверия к государственным институтам и низкой эффективности их работы, мобилизовать людей на активный протест не составляет большого труда.А вот затем суд и нужен, чтобы было независимое решение. Чтобы любые решения были четко аргументированы и власть применяла силу обоснованно. Чтобы ни у кого не было ни малейших оснований усомниться в принятых решениях. Судебная система - главный приоритет государства.Теперь надо снова возвращать ситуацию в правовое русло.Нарушители границы обязаны отвечать перед судом за свои действия. Открытое нападение на пограничников никакой политической целесообразностью оправдать нельзя, не заметить это - будет проявлением отсутствия уважения к законам.Но и те, кто забрал гражданство, тоже должны отвечать в суде на вопросы и обеспечить возможность защиты, потому что вопрос нарушений при предоставлении и при лишении гражданства никуда не снимается, и это ответственность тех, кто такие решения принимал, а не Саакашвили.Саакашвили должен получить доступ к суду, чтобы принимать участие в заседаниях, выступать, реализовывать свое право на защиту. Процесс должен быть гласным. Уверен, что если Саакашвили будет находиться в Украине, то суд пройдет очень быстро, никто тормозить не будет.И еще. Очень печально, что приняв решение не пускать Саакашвили, ни один начальник почему-то не стал там в первой шеренге, лицом к лицу с толпой. За свои приказы надо всегда отвечать самому, а не выставлять головы подчиненных солдат впереди своей! К сожалению, не научились еще этому, не понимают генералы.Власть должна работать на доверие граждан, показать логику и последовательность своих действий. Украине необходимо лидерство, ответственность, принципы, которые лидеры готовы отстаивать. Да, иногда могут быть ошибки - это нормально для быстрого движения. У нас нельзя играть роль кукловода на высших постах. Для наведения порядка есть все возможности. Должны работать процедуры, а не амбиции. Сила не подменяет закон - она всего лишь делает закон неотвратимым.