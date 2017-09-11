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 Политика Украины
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Все про:граница (3226) Саакашвили (2027) Бутусов Юрий (1341)

 БИТВА ПРОИЗВОЛА С БЕЗЗАКОНИЕМ

Президент Петр Порошенко без решения суда забрал гражданство у гражданина Украины Михеила Саакашвили. В ответ экс-глава Одесской ОГА, уже утратив гражданство, при поддержке лидеров оппозиции прорвался через границу в Украину силой. При этом, когда Порошенко давал гражданство, он прекрасно знал обо всех проблемах и уголовных делах против Саакашвили в Грузии и вместе с комиссией по вопросам гражданства при Администрации Президента несет ответственность за предоставление гражданства и за все возможные допущенные при этом ошибки.

Напомним, вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.



Правовые основания лишения гражданства - очень точно выписанная в наших законах вещь, и там есть что рассматривать в суде. Именно Порошенко решил применить внесудебный метод лишения гражданства, что и придало этому скандалу огромный политический резонанс и привело к столкновению. Только суд в данном случае мог снять все вопросы - и на период суда гражданства лишать было нельзя.

Моральной и политической ответственности с президента это не снимает. И реакция людей на произвол именно такая, какая может быть в нашем государстве - в виде бунта. Спровоцировал этот бунт в том числе и сам президент, которому в этот день надо было не прятаться, а брать на себя ответственность, сделать публичное заявление, разъяснить, почему лишение гражданства произошло так, как произошло. А не показывать снова страусиную политику - отдать приказы и тихо смотреть, что получится, - авось как-то прокатит. Не прокатит. Люди не хотят и не будут "терпилами". Пример лишения гражданства Боровика (Александра. - Ред.) показывает, что суд в таком случае длится долго - смысл что-либо доказать теряется. А раз на суд нет надежды, значит будет проявлять себя улица. И поводов меньше не станет.

При этом Саакашвили прорывается силой через кордон пограничников, прямо нарушая закон. И если бы оппозиция посмела таким образом нарушить закон в Грузии и напасть на пограничников во время правления Саакашвили, то всех правонарушителей разогнали бы дубинками, слезоточивым газом, а участников акции разбросали бы по камерам. И именно потому, что слишком многие в Грузии хотят ему отомстить, Саакашвили прорывался с дракой в Украину, а не в Грузию, которая тоже отказала ему в гражданстве. Нельзя не напомнить, что конфликт с Порошенко у Саакашвили начался тогда, когда он стал играть в команде Порошенко по его правилам, и теперь получает то, что раньше поддерживал. Ведь, например, и Корбана в свое время выставили из страны на процессе с массовыми нарушениями, когда Саакашвили работал в президентской команде и поддерживал происходящее.

Вывод из этой истории один для политиков: очень часто люди на верхушке власти, где полномочия огромны и они являются ключевыми политическими фигурами, начинают думать, что они всесильны, что их воля важнее закона, что им можно наплевать на мораль ради своей сиюминутной политической выгоды. Ведь кажется, что выборы - они где-то далеко, а ведь от него, президента, так много зависит, ведь он такой всесильный, ведь он двигает историю... Ну зачем суд? Как-то можно и попроще, и побыстрее, чтобы без шума.

Вывод для общества: уровень самоорганизации общества очень высокий. Люди готовы рисковать, люди готовы выходить. Украина - это поле битвы мобилизующих проектов в обществе. Пока медленно получается объединяться для конструктива, но когда возникает простая и четкая цель - защитить права, - то в условиях отсутствия доверия к государственным институтам и низкой эффективности их работы, мобилизовать людей на активный протест не составляет большого труда.

А вот затем суд и нужен, чтобы было независимое решение. Чтобы любые решения были четко аргументированы и власть применяла силу обоснованно. Чтобы ни у кого не было ни малейших оснований усомниться в принятых решениях. Судебная система - главный приоритет государства.

Теперь надо снова возвращать ситуацию в правовое русло.

Нарушители границы обязаны отвечать перед судом за свои действия. Открытое нападение на пограничников никакой политической целесообразностью оправдать нельзя, не заметить это - будет проявлением отсутствия уважения к законам.

Но и те, кто забрал гражданство, тоже должны отвечать в суде на вопросы и обеспечить возможность защиты, потому что вопрос нарушений при предоставлении и при лишении гражданства никуда не снимается, и это ответственность тех, кто такие решения принимал, а не Саакашвили.

Саакашвили должен получить доступ к суду, чтобы принимать участие в заседаниях, выступать, реализовывать свое право на защиту. Процесс должен быть гласным. Уверен, что если Саакашвили будет находиться в Украине, то суд пройдет очень быстро, никто тормозить не будет.

И еще. Очень печально, что приняв решение не пускать Саакашвили, ни один начальник почему-то не стал там в первой шеренге, лицом к лицу с толпой. За свои приказы надо всегда отвечать самому, а не выставлять головы подчиненных солдат впереди своей! К сожалению, не научились еще этому, не понимают генералы.

Власть должна работать на доверие граждан, показать логику и последовательность своих действий. Украине необходимо лидерство, ответственность, принципы, которые лидеры готовы отстаивать. Да, иногда могут быть ошибки - это нормально для быстрого движения. У нас нельзя играть роль кукловода на высших постах. Для наведения порядка есть все возможности. Должны работать процедуры, а не амбиции. Сила не подменяет закон - она всего лишь делает закон неотвратимым.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"



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В стране бардак и бандитский беспредел. В Украине безвиз с агрессором продолжается, каждый день убивают справедливых людей,наглые теракты даже в центре Киева. Жах. А власть все силы бросила,чтобы не пустить в Украину Саакашвили,который критикует власть и только за это его не впускают в страну. Зато террористы и диверсанты тут свободно безвизово шарятся. Каждый день убивают неугодных власти активистов и депутатов Свободы.Самопомощи,Батькивщины. Недавно убили в кернесовском бандитском Харькове активиста Самопомощи.Кто об этом знает? Кто контролирует расследование?
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/// З повагою Ю. Бутусов

все вірно, але судова гілка влади себе дискридитувала корупційними справами Показавши себе недієздатною
показавши цим що в державі Україна все рішається в межах інтересів окремих осіб або групи осіб а не в інтересах Держави
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стрялянина. гранати, вибухівка і це кожного дня в Києві, але Саакашвіли більш небезпечний для Авакова та гаранта
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"Очень печально, что приняв решение не пускать Саакашвили, ни один начальник почему-то не стал там в первой шеренге, лицом к лицу с толпой. За свои приказы надо всегда отвечать самому, а не выставлять головы подчиненных солдат впереди своей!"
Источник: https://censor.net.ua/r454777

У начальников есть пример - главнокомандующий, который настолько труслив, что даже не обнародовал указ о лишении Саакашвили гражданства.

Какой суд может оценить имиджевые потери Украины от абсолютно тупого "заскока" самовлюбленного труса, который, занимая высший пост в государстве, руководствуется в своих поступках мелочной местью и страхом?
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Только полное внешнее управление. И через пару поколений станем похожими на людей приличных. Декоммунизация, деолигархизация, примат права над посадою.
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Саакашвилли - самый большой враг Украины, поэтому его лишили гражданства.
А вот товарищи Плотницкий, Захарченко и прочих - их гражданства не лишили.
Наверное они друзья Украины.
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а еще список можно продолжить многими именами "патриотов" от шуфрича с бойко, до азарова с ефремовым... а сколько в судейском корпусе, а у ментов, а в сбу...
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Порошенко очень быстро начинает идти по пути "папередника" и имеет все шансы закончить как и он.
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Хорошая статья. Все по делу. Одни ссыкливы, вторые клали на закон
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При всем уважении к Ю.Бутусову. Как же так? Порошенко, являясь президентом, полностью контролирует большинство законодателей в ВР, Кабмин со всеми министерствами, суды. При этом, он не придерживается буквы закона, лишая Саакашвили гражданства. А теперь вдруг все заговорили о законности. Причем тема законности вспоминается только в контексте ответственности Михеила и вышедших в его защиту граждан Украины... А как же антиконституционные действия "гаранта" без которых не было бы никаких "незаконных" пересечений границ?
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Даёшь всем пересечение границы с нарушением закона!!! Бутусов всё верно расписал
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Что по вашему важнее, причина или следствие?
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Без причины не будет следствия. Или вы сможете доказать мне обратное?
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Підтверджую, особисто. Теж був здивований тим нелюдком вчора. Той Lonko або путєнський козачок, або провокатор. Погрожував списками, за якими буде молотком бити по кінцівках
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Бутусов как всегда пишет не доканца.
полуправду. полунейтралку, ай ай ай
продажный только гораздо умнее других
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БУТУСОВ ЮЛИТ И ВЫКРУЧИВАЕТСЯ...
К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ ВРЕМЕНИ, ВЕЧЕРОМ ПОДРОБНЕЕ НАПИШУ
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В этой истории суд будет ОБЯЗАН привлечь порошенко, как свидетеля, к даче показаний.
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"Украине необходимо лидерство, ответственность, принципы, которые лидеры готовы отстаивать". Саакашвілі - лідер? Уявив себе другим Ісусом? Шоу було б вейєричнішим, якби його посадили на осла і кидали на дорогу пальмове віття. Носилися з Ющенком, як з писаною торбою, тепер із Саакашвілі носяться. Тьху!
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ЗДЕСЬ БИТВА НАРОДА С БЕЗЗАКОНИЕМ И ПРОИЗВОЛОМ
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Мне сначала очень понравилось название статьи данное самим Бутусовым (БИТВА ПРОИЗВОЛА С БЕЗЗАКОНИЕМ) .... но ваше название (БИТВА НАРОДА С БЕЗЗАКОНИЕМ И ПРОИЗВОЛОМ) думаю будет более точным. Браво !
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Закон умер в этой стране когда войну назвали АТО со всеми вытекающими
Нет больше никаких законов Законами крутят как дышлом
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Пане Бутусов, а яку відповідальність понесе організатор цілої низки злочинів?
Чи виконавці повинні сісти за грати, а Президент, що спровокував своїм порушенням Закону всю низку правопорушень безліччю людей - навіть не визнанав своєї провини? Це, якби в Нюренберзі засудили до страти солдат та визнали неосудними їхніх командувачів - нонсенс!
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С одним пунктом не совсем согласен. Отвечать за прорыв границы должны не те кто её собственно нарушил а те кто создал саму ситуацию. То есть нынешнюю украинскую власть. А простые граждане участвовавшие в проходе Саакашвилии через границу всего лишь способствовали силовым способом вернуть проблему в правовое русло.
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"Но и те, кто забрал гражданство, тоже должны отвечать в суде на вопросы" а че так вдруг аккуратно? Незаконное лишение гражданства это чистый состав ст.364 ККУ, и организатором преступления является Порошенко. Та вакханалия, что была устроена властью называется просто - незаконное препятствие возвращению гражданина Украины в свою страну, и это уже ст.365 ККУ, где главным организатором так же является Порошенко.

О каких "вопросах" пишет автор? Вопрос должен быть один, о импичменте президента, за совершение умышленных уголовных преступлений. А вот должны ли граждане исполнять преступные приказы и требования, вот тут как раз не ответственность, а вопросы!
ИМХО, когда тебе гадят на голову, надо не ждать высохнет или сползет, а давать ответку.
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Я как то за эти годы умудрился сохранить средне-нейтральное отношение к Порошенко и средне-негативное к Саакашвили, и то скорее не из-за лично его действий, а из-за действий его сограждан которых одно время усиленно пихали в качестве "гениальных консультантов" во все службы и органы, но суть не в том... Цирк который они устроили не лезет ну вообще ни в какие ворота и нарушение законодательства и превышение должностных полномочий бросается в глаза настолько явно, что это как минимум повод для возбуждения уголовных дел в отношении всех действующих сторон.
1. Укрзализныця не имеет права проверять полномочия и решать имеет ли право человек пересекать границу, это задача Пограничной службы.
2. Показательный "Прорыв" границы это невыполнение полномочий Погран. службы которая должна выполнять свои должностные обязаности и запрашивать необходимые подкрепления (которые кстати были).
3. Показательный "Прорыв" границы это грубое нарушение Законов со стороны толпы во главе с Михо. Пусть они 120 раз украинцы с правом проживания на территории Украины есть процедура, которая придумана не просто так. Во первых я не уверен что там были только украинцы, а не какие нибудь мигранты. А во вторых какой у этих лиц карт-бланш на совершение ЛЮБЫХ преступлений с формулировкой, "Меня ж на Украине в то время не было, вот печать в паспорте, я в Польше отдыхал".
4. Наш прекрасный президент... Ну тут даже коментировать не хочется... Справедливости ради предположу что врятли он лично с пеной у рта наяривал начальнику Укрзализныци и кричал "Не подпускай его ко мне!!!". Скорее была дана команда помошникам "Что б как хотите, но его тут не было", а уж помошники перестарались...
Не уверен что нужен итог моему посту но все же... Клоунам не место при власти, причем клоунам любым. Клоуны нарушающие закон должны нести полную ответственность, так как клоунада не является оправданием. Люди следующие за клоунами и помогающие нарушать закон не достойны ни жалости ни понимания. Закон явно гласит что никто не должен выполнять явно преступный приказ иначе он становится соучастником. У меня все, спасибо всем кто прочел.
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Штампа "отдыхал в Польше" не может быть - все, кто зашел оттуда, прошли законный польский паспортный контроль. "Прорив" только из Украины в Украину.
Пеши исчо.
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Є факт незаконного рішення сцарем , тепер як його оскаржити ? . Йти в суд , а як піти в той суд , коли ти не можеш дійти до нього ? . Влада сама порушує закон і баста. І справа вже тут не Саакашвілі , а в тому що ж побудували нам соєві риглі . Доречі сцар , лишень через 9 місяців підписав закон про помилування учасників ординсько-української війни ,які скоїли не важкі злочини , хоча мав зробити це через 15 днів . Тобто рік люди які мали б вийти на волю , просиділи ще рік. Змі соромязливо промовчало про це . Обєктивність четвертої влади перед вкликим питанням.
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Коломойского, Корбана, Саакашвили, личных врагов Путина, Порошенко уничтожил, зато Ахметов, который привел войну на Донбасс, лучший друг и подельник. Весь оппоблок, имеющий доступ к гостайне, как на работу ездит в Москву к своим кураторам. Бойко, Левочкина, Шуфрича, всю эту гниль, впускают и выпускают без проблем
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Он не мечтает. Он знает, что реализует схему выборов во втором туре "голосуй или проиграешь", как это сделали Ельцин и Кучма-2... Даже не сомневайся - админресурс, карманная ЦВК во главе с орденоносцем охундовским и тупорылое быдло обеспечат ему второй срок.
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Юрий абсолютно точно все написал. Спасибо за трезвую и честную оценку произошедшего.
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За название статьи - респект. Одно из самых лучших названий у Цензора, среди всех который приходят на ум.
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Для Ярослав Рученко:
"Одни ссыкливы, вторые клали на закон" - це якийсь новий метод для поділу владних мужів за двома критеріями? Перевірте, бо у Вас закралася принципова помилка.
В наших можновладців є всі існуючі недоліки і вони ними пишаються
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Увы,в се намного хуже. Сцыкливые так же поклали на Закон, причем первыми.
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Все було б добре, якби ще автор порекомендував, у ЯКИЙ саме суд тепер іти захищати попрані права. Печерський? Шевченківський? Нюрнберзький?
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если все будет так развиваться дальше, учитывая закидоны Авакова, Геращенко и прочей шоблы, то Гаагский...
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Почитал уже с десяток более-менее раскрученных журналистов на эту тему: все пишут примерно одно и тоже, т.е. не вашим, не нашим. Ждут куда склонится чаша весов.
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И это то, что сделал барыга за три года с СМИ... Во времена Овоща, меньше боялись правду писать...
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Получается любая толпа может свободно пересекать границу. Пусть погранцы скажут спасибо, что как в 14 у десантников оружие не отобрали. Это страшный сон, это потеря управления, потеря государственности. Прогнулись под банк михайловский, под вонючих бляхарей, теперь какое - то тырло тупо проходит через границу. Что дальше? Следующий такой цирк может уже быть непоправимой и необратимой для государства катастрофой
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Странно что катастрофой для государства не является совершение ее президентом умышленного преступления, растоптанная Конституция Украины и попранные права гражданина...
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нет не любая толпа, почему погранцы отказались выполнять свои обязанности, а именно проверять документы, а вместо этого закрылись в будках и не открывали двери? ответ очевиден, позвонили "сверху" и приказали довести ситуацию до абсурда, что там кстати делал спецназ? уголовщина с ножами, битами, травматами и баллончиками? кто их нанял? кто им платил деньги?
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кому лень читать опишу в двух словах, "нарушители" границы должны ответь по закону и отсидеть своё, а те кто нарушил закон, лишая гражданства без суда должны ответить только на вопросы, но ни как не перед законом. Да да, вот такая вот журналистика в Украине, вроде бы и надо что-то "объективное" написать, но вот зарплату то платят настоящие беспредельщики, которые у власти. И само страшное, что оппозиции в Украине НЕТ, а та что могла образоваться сейчас уничтожается всеми способами, зачастую незаконными.
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Якщо громадяни прорвали кордон, то зайшли на іншу территорію??? А де заява іншої сторони про орушення кордону???
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хороший вопрос кстати, странно выходит, "прорывальщики" прорвали только один кордон, а с польской стороны нет, там все документы были в порядке и таможню прошли по всем процедурам, соблюдая все законы.
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Теперь надо снова возвращать ситуацию в правовое русло.
-------------
Та да... Порошенко теперь нужно как-то расхлебывать кашу, которую он сам и заварил. Само оно уже не рассосется.
И, я не удивлюсь, если он вдруг сделает изумленные глаза и скажет: "Да это не я! Это всё "злые бояре" виноваты! Мой указ о лишении гражданства кто-то видел? Нет? Так ведь его и не было! (за кадром слышен хруст разрываемой бумаги)

А злых бояр - на кол! И Юльку на кол - но за "прорыв". И всех остальных!"
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Про злих бояр це у краю бояри може пройти, у нас всі бачать та знають хто із ХУ!
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Цирк на дроте, своими руками пропиарили Саакашвили, ох и дурни...
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пєдро чоколад показав себе у випадку з саакашвілі не як президент, а як сцикло, а міхо показав себе, як кінчений мудак, якому головне насрати всій країні.
Ну приїхав би він в Україну і що? Тихо приїхав - тихо поїхва, міхо не самостійна політична фігура, він спирається на бздЮльку та самонеміч, яким конче потрібна заміна - бздЮльці - Гаді Хавченко, а самонемочі - гриши-сени-семенченка для участі у наступних виборах. Тому всерйоз сприймати ці кульбіти гавна із ВР не має смислу. Головне зопалу не проголосувати за БПП, НФ, Матьківщину, самонеміч та жоппоблок. За кого голосувати? Треба створити партію АТОшників, афганців та пенсіонерів та й вигнати на мороз всю цю кодлу(нинішню ВР,АП,КМ та інще).
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в статье пропущены 2 ключевых момента:
1. Какаято хуита отдала распоряжение заблокировать поезд на территории другого госсударства
2. Ищё одна хуита минирует погран-пункт

Резюме: похоже что хуита эта одна и таже и она жидко обдристалась
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без поваги к Бутусову облизанная статья холуя Бутусова с облизыванием Барыги порошенки.
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