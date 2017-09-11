 БИТВА ПРОИЗВОЛА С БЕЗЗАКОНИЕМ

Напомним, вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
Правовые основания лишения гражданства - очень точно выписанная в наших законах вещь, и там есть что рассматривать в суде. Именно Порошенко решил применить внесудебный метод лишения гражданства, что и придало этому скандалу огромный политический резонанс и привело к столкновению. Только суд в данном случае мог снять все вопросы - и на период суда гражданства лишать было нельзя.
Моральной и политической ответственности с президента это не снимает. И реакция людей на произвол именно такая, какая может быть в нашем государстве - в виде бунта. Спровоцировал этот бунт в том числе и сам президент, которому в этот день надо было не прятаться, а брать на себя ответственность, сделать публичное заявление, разъяснить, почему лишение гражданства произошло так, как произошло. А не показывать снова страусиную политику - отдать приказы и тихо смотреть, что получится, - авось как-то прокатит. Не прокатит. Люди не хотят и не будут "терпилами". Пример лишения гражданства Боровика (Александра. - Ред.) показывает, что суд в таком случае длится долго - смысл что-либо доказать теряется. А раз на суд нет надежды, значит будет проявлять себя улица. И поводов меньше не станет.
При этом Саакашвили прорывается силой через кордон пограничников, прямо нарушая закон. И если бы оппозиция посмела таким образом нарушить закон в Грузии и напасть на пограничников во время правления Саакашвили, то всех правонарушителей разогнали бы дубинками, слезоточивым газом, а участников акции разбросали бы по камерам. И именно потому, что слишком многие в Грузии хотят ему отомстить, Саакашвили прорывался с дракой в Украину, а не в Грузию, которая тоже отказала ему в гражданстве. Нельзя не напомнить, что конфликт с Порошенко у Саакашвили начался тогда, когда он стал играть в команде Порошенко по его правилам, и теперь получает то, что раньше поддерживал. Ведь, например, и Корбана в свое время выставили из страны на процессе с массовыми нарушениями, когда Саакашвили работал в президентской команде и поддерживал происходящее.
Вывод из этой истории один для политиков: очень часто люди на верхушке власти, где полномочия огромны и они являются ключевыми политическими фигурами, начинают думать, что они всесильны, что их воля важнее закона, что им можно наплевать на мораль ради своей сиюминутной политической выгоды. Ведь кажется, что выборы - они где-то далеко, а ведь от него, президента, так много зависит, ведь он такой всесильный, ведь он двигает историю... Ну зачем суд? Как-то можно и попроще, и побыстрее, чтобы без шума.
Вывод для общества: уровень самоорганизации общества очень высокий. Люди готовы рисковать, люди готовы выходить. Украина - это поле битвы мобилизующих проектов в обществе. Пока медленно получается объединяться для конструктива, но когда возникает простая и четкая цель - защитить права, - то в условиях отсутствия доверия к государственным институтам и низкой эффективности их работы, мобилизовать людей на активный протест не составляет большого труда.
А вот затем суд и нужен, чтобы было независимое решение. Чтобы любые решения были четко аргументированы и власть применяла силу обоснованно. Чтобы ни у кого не было ни малейших оснований усомниться в принятых решениях. Судебная система - главный приоритет государства.
Теперь надо снова возвращать ситуацию в правовое русло.
Нарушители границы обязаны отвечать перед судом за свои действия. Открытое нападение на пограничников никакой политической целесообразностью оправдать нельзя, не заметить это - будет проявлением отсутствия уважения к законам.
Но и те, кто забрал гражданство, тоже должны отвечать в суде на вопросы и обеспечить возможность защиты, потому что вопрос нарушений при предоставлении и при лишении гражданства никуда не снимается, и это ответственность тех, кто такие решения принимал, а не Саакашвили.
Саакашвили должен получить доступ к суду, чтобы принимать участие в заседаниях, выступать, реализовывать свое право на защиту. Процесс должен быть гласным. Уверен, что если Саакашвили будет находиться в Украине, то суд пройдет очень быстро, никто тормозить не будет.
И еще. Очень печально, что приняв решение не пускать Саакашвили, ни один начальник почему-то не стал там в первой шеренге, лицом к лицу с толпой. За свои приказы надо всегда отвечать самому, а не выставлять головы подчиненных солдат впереди своей! К сожалению, не научились еще этому, не понимают генералы.
Власть должна работать на доверие граждан, показать логику и последовательность своих действий. Украине необходимо лидерство, ответственность, принципы, которые лидеры готовы отстаивать. Да, иногда могут быть ошибки - это нормально для быстрого движения. У нас нельзя играть роль кукловода на высших постах. Для наведения порядка есть все возможности. Должны работать процедуры, а не амбиции. Сила не подменяет закон - она всего лишь делает закон неотвратимым.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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все вірно, але судова гілка влади себе дискридитувала корупційними справами Показавши себе недієздатною
показавши цим що в державі Україна все рішається в межах інтересів окремих осіб або групи осіб а не в інтересах Держави
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Источник: https://censor.net.ua/r454777
У начальников есть пример - главнокомандующий, который настолько труслив, что даже не обнародовал указ о лишении Саакашвили гражданства.
Какой суд может оценить имиджевые потери Украины от абсолютно тупого "заскока" самовлюбленного труса, который, занимая высший пост в государстве, руководствуется в своих поступках мелочной местью и страхом?
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А вот товарищи Плотницкий, Захарченко и прочих - их гражданства не лишили.
Наверное они друзья Украины.
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полуправду. полунейтралку, ай ай ай
продажный только гораздо умнее других
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К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ ВРЕМЕНИ, ВЕЧЕРОМ ПОДРОБНЕЕ НАПИШУ
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Нет больше никаких законов Законами крутят как дышлом
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Чи виконавці повинні сісти за грати, а Президент, що спровокував своїм порушенням Закону всю низку правопорушень безліччю людей - навіть не визнанав своєї провини? Це, якби в Нюренберзі засудили до страти солдат та визнали неосудними їхніх командувачів - нонсенс!
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О каких "вопросах" пишет автор? Вопрос должен быть один, о импичменте президента, за совершение умышленных уголовных преступлений. А вот должны ли граждане исполнять преступные приказы и требования, вот тут как раз не ответственность, а вопросы!
ИМХО, когда тебе гадят на голову, надо не ждать высохнет или сползет, а давать ответку.
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1. Укрзализныця не имеет права проверять полномочия и решать имеет ли право человек пересекать границу, это задача Пограничной службы.
2. Показательный "Прорыв" границы это невыполнение полномочий Погран. службы которая должна выполнять свои должностные обязаности и запрашивать необходимые подкрепления (которые кстати были).
3. Показательный "Прорыв" границы это грубое нарушение Законов со стороны толпы во главе с Михо. Пусть они 120 раз украинцы с правом проживания на территории Украины есть процедура, которая придумана не просто так. Во первых я не уверен что там были только украинцы, а не какие нибудь мигранты. А во вторых какой у этих лиц карт-бланш на совершение ЛЮБЫХ преступлений с формулировкой, "Меня ж на Украине в то время не было, вот печать в паспорте, я в Польше отдыхал".
4. Наш прекрасный президент... Ну тут даже коментировать не хочется... Справедливости ради предположу что врятли он лично с пеной у рта наяривал начальнику Укрзализныци и кричал "Не подпускай его ко мне!!!". Скорее была дана команда помошникам "Что б как хотите, но его тут не было", а уж помошники перестарались...
Не уверен что нужен итог моему посту но все же... Клоунам не место при власти, причем клоунам любым. Клоуны нарушающие закон должны нести полную ответственность, так как клоунада не является оправданием. Люди следующие за клоунами и помогающие нарушать закон не достойны ни жалости ни понимания. Закон явно гласит что никто не должен выполнять явно преступный приказ иначе он становится соучастником. У меня все, спасибо всем кто прочел.
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Пеши исчо.
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"Одни ссыкливы, вторые клали на закон" - це якийсь новий метод для поділу владних мужів за двома критеріями? Перевірте, бо у Вас закралася принципова помилка.
В наших можновладців є всі існуючі недоліки і вони ними пишаються
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Та да... Порошенко теперь нужно как-то расхлебывать кашу, которую он сам и заварил. Само оно уже не рассосется.
И, я не удивлюсь, если он вдруг сделает изумленные глаза и скажет: "Да это не я! Это всё "злые бояре" виноваты! Мой указ о лишении гражданства кто-то видел? Нет? Так ведь его и не было! (за кадром слышен хруст разрываемой бумаги)
А злых бояр - на кол! И Юльку на кол - но за "прорыв". И всех остальных!"
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Ну приїхав би він в Україну і що? Тихо приїхав - тихо поїхва, міхо не самостійна політична фігура, він спирається на бздЮльку та самонеміч, яким конче потрібна заміна - бздЮльці - Гаді Хавченко, а самонемочі - гриши-сени-семенченка для участі у наступних виборах. Тому всерйоз сприймати ці кульбіти гавна із ВР не має смислу. Головне зопалу не проголосувати за БПП, НФ, Матьківщину, самонеміч та жоппоблок. За кого голосувати? Треба створити партію АТОшників, афганців та пенсіонерів та й вигнати на мороз всю цю кодлу(нинішню ВР,АП,КМ та інще).
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1. Какаято хуита отдала распоряжение заблокировать поезд на территории другого госсударства
2. Ищё одна хуита минирует погран-пункт
Резюме: похоже что хуита эта одна и таже и она жидко обдристалась
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