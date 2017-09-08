 КЕМ БЫЛ ТИМУР МАХАУРИ И КОМУ БЫЛО ВЫГОДНО ЕГО УБИЙСТВО?

"Али Тимаев, никнейм - "Тимур Махаури", 04.04.1978 г.р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики.
Всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно преследуемый спецслужбами РФ и Чеченской Республики. В период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение.
В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.
На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего к нему было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить.
Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО" - такое сообщение сделала Служба безопасности Украины после известия о гибели Тимура Махаури в Киеве. Его настоящее имя открылось только сейчас.
По данным источников "Цензор.НЕТ", у Тимура Махаури было гражданство Грузии, при себе у него было удостоверение чеченского добровольческого отряда - "батальона имени шейха Мансура". Мехаури - грузинский чеченец.
Правоохранительные органы Турции задерживали Тимура Махаури в 2012 году как агента российских спецслужб по обвинению в убийстве и покушении на убийство ряда участников чеченского антироссийского подполья, он три года находился под следствием, но затем его освободили, так как его причастность к убийствам не доказали. Однако несомненно, что он плотно контактировал с установленными российскими агентами, эти видеозаписи публичны. Судя по видеозаписям, которые вел Махаури, и которые были при аресте изъяты турецкими властями, он вел документирование своих контактов с российской агентурой.
Публично о роли Махаури в убийстве чеченцев ничего не было сказано, он также после освобождения не привлекал к себе внимание. И после освобождения переехал в Украину.
По данным источников "Цензор.НЕТ" в правоохранительных органах Грузии, Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе. И был сотрудником спецслужб Грузии, выполнял задания руководства этой страны. Очевидно, исходя из этой информации, Махаури, глубоко вовлеченный в мир чеченской общины в Турции, и владеющий информацией о российской агентуре, был действительно неудобной фигурой для российских спецслужб. Грузинские источники утверждают, что российские спецслужбы подставили Махаури тогда в 2012-м, чтобы отвлечь от своих сотрудников, которые вели охоту на чеченцев. Как только турки разобрались, что Махаури работал на грузин, и не причастен к убийствам - его выпустили.
Назначение Лорткипанидзе главой Одесского управления Национальной полиции обеспечило приезд Махаури в Украину - в Грузии стало небезопасно.
Согласно источников "Цензор.НЕТ", Тимур Махаури дважды задерживался украинской полицией с нелегальным боевым огнестрельным оружием в руках - в июле 2016-го и в январе 2017-го годов. Ему выдвигались обвинения, он пошел на сделку со следствием, получил отсрочку по исполнению приговора.
Махаури принимал участие в деятельности чеченского добровольческого отряда, однако его участие в войне на Донбассе, если оно и было, не было активным. Он светился не на фронте, а в Киеве и Одессе. По данным источника "Цензор.НЕТ", 29 апреля 2017-го года Тимур был уволен из батальона имени шейха Мансура.
Чем именно Махаури занимался в Украине в последнее время - неизвестно. Надеюсь, следствие скоро даст ответы.
Есть информация, что Махаури сотрудничал с МИД Украины в вопросе освобождения украинских заложников Олега и Натальи Малаевых, захваченных в Сирии одной и группировок боевиков, через свои контакты с чеченской диаспорой в этой стране. Одно из управлений СБУ и представители МИД могут располагать такой информацией. Надеюсь, государственные органы дадут завтра официальный ответ о личности погибшего и том, как он был связан с нашими государственными структурами.
Мое мнение: никакие бандиты не применяют для разборок радиоуправляемые мины и направленный взрыв,в результате которого погиб только сам Тимур (жена, сидевшая рядом, только ранена). Это слишком сложно. Мины применяют те, кто не хочет оставлять отпечатков, кто хочет убивать наверняка и без контакта с жертвой. Кто хочет обеспечить резонанс, привлечь к убийству внимание. Зачем взрывать человека, который передвигается без охраны, до которого не сложно добраться более простыми методами, а не искать каких-то квалифицированных подрывников? Нет, бандитам это не нужно.
Судя по почерку, убийство Махаури - это очередная операция российской террористической организации в Киеве. Почерк - аналогичный убийству полковника, начальника управления спецрезерва ГУР МО Максима Шаповала, полковника контрразведки Александра Хараберюша, и убийству журналиста Павла Шеремета.
Думаю, получив оперативным путем информацию о местонахождении Махаури, российская агентура и устроила теракт. Искать надо среди новых контактов Махаури, среди них был убийца либо сообщник убийц.
Почему им это выгодно? Судя по череде терактов, спецслужбы РФ озабочены борьбой движения Сопротивления народов Кавказа, порабощенных бандитским кадыровско-путинским режимом. Поэтому охота на всех чеченцев, которые прямо или косвенно вовлечены в антипутинское движение, набирает обороты в различных странах, которые предоставляют убежище тем, кого преследует кремлевская власть.
Считаю, что руководство Украины должно предпринять меры для официальной и неофициальной поддержки борьбы народов Кавказа за свободу и самоопределение, борьбы против террористического режима Путина. Как минимум необходима информационная поддержка заявлений и протестов беженцев из РФ. Мы сражаемся против одного врага.
После терактов российских спецслужб против Адама Осмаева и Амины Окуевой, после убийства Тимура Махаури, Дениса Вороненкова, Павла Шеремета, Украина обязана предпринять ответные действия, и не оставить без поддержки свободных людей, всех, кто противостоят путинскому режиму в самой РФ.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ".
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+++
наталкивает на мысль об импотенции украинских спецслужб.
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у грузинов к басаеву особое отношение- он воевал против Грузии
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