 НАРОДНИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ ВАДИМ БАЛЮК: БУДЬ-ЯКА МОЯ ЗАСЛУГА – ЦЕ ЗАСЛУГА МОЇХ ЛЮДЕЙ. Я І ПІД ГОРЛІВКОЮ ВИТЯГАВ ЛЮДЕЙ, ДЯКУЮЧИ СВОЄМУ ЕКІПАЖУ

Розбиту недобудовану церкву, яку з 2014 року рівняють з землею, стріляючи по українських позиціях з околиці Донецька, обов'язково показують журналісти, які потрапляють на лінію вогню. Піски, одне з елітних селищ, стали передовою війни ще в 2014 році, коли звідси відправляли БТРи з бійцями, провізією та набоями у Донецький аеропорт. Тут немає жодного цілого будинку. Ба більше – жодного вцілілого скла. Особняки з білими мармуровими сходами та колонами, розкішними камінами та банями-басейнами тепер стали позиціями для українських солдат. У найкращих з них є надійні підвали, в яких, власне, й розташовуються наші хлопці. Бо в самих будинках жити неможливо – по Пісках постійно стріляють танки, САУ... Неодноразово селище горіло. От і в кінці серпня, коли стояли спекотні дні, ворог спеціально обстрілював селище запалювальними патронами. Піски згоріли ще раз. Командування бригади спеціально вилодило фотографії будинків під час пожежі й попередило: “Наразі у населеному пункті вигоріло понад 50 домогосподарств, які не вдалося врятувати силами ЗСУ, що унеможливлює повернення місцевих мешканців у свої домівки після завершення антитерористичної операції”.Червень цього року. За ці місяці ворог розбив церкву ще більше. Фото: Дмитро Муравський.Церква вся в диму під час пожеж у ПіскахТака церква зсередини. По ній регулярно працює танк...Під церквою також було закладено надійний великий підвал. Час від часу він слугує прихистком для наших хлопців. Коли я побачила 26-річного Вадима Балюка, не відразу зрозуміла, що він тут головний. Він – наймолодший із взводу. Але перші ж його слова, поведінка, витримка розставили все по місцях. “Швидко вниз, – сказав він беззаперечним тоном, – щойно в ста п'ятдесяти метрах звідси куля прилетіла точно в одного мого бійця. Бронежилет врятував”... Поки ми розмовляли, хлопці принесли пошкоджені пластини і металевий магазин, через який пройшла куля. Вона зупинилася в кевларовій підложці. Боєць Зелений народився не просто в жилєті, а саме в бронєжилеті. Ще через декілька хвилин він особисто з'явився під церквою. Як уточнили пізніше, у нього не було жодних пошкоджень, хоча від удару Зелений впав. Сподіваюся, не потрібно пояснювати, що бійці побачили, звідки було зроблено постріл і зробили все, щоб ворог не міг повторити звідти жодного пострілу... Поки не прийшов Зелений, Вадим сильно нервував, був сірим від переживань. Але як тільки побачив свого бійця, відразу почав посміхатися і розказувати смішні історії.Куля пройшла через металевий магазин, пластину бронежилета і застрягла у кевларовій підложці. Це врятувало життя бійцю. Всі три речі тепер будуть зберігатися у музеї бригади– Коли ми з хлопцями попадаємо під обстріл, вони чомусь ховаються під мої ноги, – говорить Вадим Балюк. – Якось я і замкомзвода їдемо на нашому “Москвичі", повному мін, там лежав і міномет. Виїхали на трасу – і по нас почали стріляти. Кажу: "Фєдя, куля". А він: "Я нічого не чув". Вискакую із машини і кричу: стрибай. Він мене слухається, але ховається мені під ногу. Я питаю: " Що ти робиш?" Він каже: " Ти ліг під дерево. Воно тут єдине. А я подумав так: я кщо проб'є дерево і тебе, то мене, можливо, не зачепить"... Лежу на спині, сміюся, а над нами кулемет стриже кущі.Другий раз він мені на ногу впав, коли кулі почали свистіти отут, коло церкви. Тільки ми вийшли з-за стіни, як по нам почали стріляти. Мої ноги – це найнадійніше укриття.Хлопці, що сидять поряд з Вадимом, кивають, погоджуються.– Вперше я злякався за своїх людей на Чонгарі, – продовжує Вадим. – Коли ми зайшли туди, мене поставили командиром взводно-опорного пункту на адміністративному кордоні з Кримом. Дали частинку землі, яку я мав оберігати. Поряд з нами розташувалася громадська організація кримських татар "Аскер". Я відразу побачив у них зброю. В перший же день, коли ми заїхали, виніс на дорогу "Утес". Ми його показово чистили, розбирали... Під час цього я з молодшим сержантом підійшли до сусідів і спитали, що у них робить зброя. Кажуть: це вєсові макети. Я попередив, що у нас то все також макети. І кулі дерев'яні. "Якщо будете дуркувати, можемо з вами пободатися”, – відразу попередив. Спочатку було наче тихо-мирно. Але з часом почали нагліти, виходити з табора із зброєю. Я попереджував не раз, що не варто так робити. Нам почали погрожувати, казати, щоб ми забралися з їхньої території, бо ми заважаємо їм тримати оборону. Тобто у нас була своя оборона, а у них своя. Не знаю, з ким вони боролися. І одного дня ми їх просто роззброїли, забрали 11 одиниць стрілкового озброєння. Під час йього мені було сильно не по собі, тому що ми ж знаходимося на мирній територі ї. І я не розумів, чи можна там стріляти в небезпечній ситуації, чи ні. Слава Богу, все відбулося без єдиного по стрілу.Цей знімок зроблено під час служба Вадима на Чонгарі біля КримуДо речі, минулого тижня нарешті з'явилася офіційна інформація: "Изъятое в феврале 2017 года херсонской полицией оружие и боеприпасы у общественного объединения "Аскер", которое базировалось на админгранице с Крымом, признано боевым. Об этом говорится в ответе главного управления Национальной полиции в Херсонской области на запрос журналиста Радіо Свобода. "Проведенными экспертными исследованиями изъятое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества признаны боевыми", – говорится в документе".– А справжня війна почалася тут, у Пісках, – говорить Вадим. – У мене тут двоє людей загинули. Кожен вечір боюся за своїх бійців. Тут же зараз іде хлібне перемир'я. (Ми говорили з Вадимом у кінці серпня. – Авт.) Але о дев'ятій кожного вечора починається стрільба. Ворог не соромиться використовувати навіть таке озброєння як "Град Партизан". Одна з ракет прилетіла в 15 метрах від нашої церкві. Коли вона розірвалася, від вибухової хвилі в підвалі двері перекосило. Я дуже боюся за своїх людей і тому постійно з ними знаходжуся. Я не можу собі вибачити, що ніч провів не на позиції, а на контрольно-спостережному пункті. Хлопці й загинули...Перший поранений був у нас в перший же день, як ми приїхали. Я пішов на позицію Казантіп подивитись, як хлопці облаштувались, тільки зайшов туди, як почався обстріл. Поранило хлопця. Надавав йому допомогу, витягали його...На День прапора Вадим і ще двоє військових повісили у сірій зоні прапор України. Причому закріпили його на шестиметровому металевому флагштоці, для чого з собою тягнули розборні конструкції.– Розуміючи всі ризики, я й пішов особисто. І як це – навіщо вішати наш прапор? Хай ворог бачить і знає, що все це наша земля. Для мене це важливо. Коли бачиш, що прапор висить там, де ніхто не ходить, де лінія вогню, веселіше воювати. Є до чого намагатися дійти, зайняти нові позиції.– В зоні АТО я спочатку потрапив під Зайцеве. Мене оформили в медроту, і я став санітаром.Меня прикомандирували в роту Змєя 34-го батальйону. Перше, що я робив там, – витягував із сірої зони тіло загиблого... Приходилося рятувати людей під час обстрілів під Горлівкою. Дехто вважає мою роботу там геройською, але я жодний свій вчинок не назву героїчним. Будь-яка моя заслуга – це заслуга моїх людей. Я і під Горлівкою витягав людей, дякуючи своєму екіпажу і МТЛБ, або як ми її називаємо "мотолизі". За час моєї служби санітаром жодна людина не загинула, яка до мене в руки попала. Позиції "Ферма" і “Фрегат” в Зайцевому постійно обстрілювалися. Вивозити поранених доводилося броньованою технікою, яка сама по собі – мішень. А броня в мотолизі – тонесенька... Але нічого, їхали, перемотували прямо під час боїв...Рік я прослужив санітаром, за цей час став командиром взводу. Потім мене без мого відома подали вчитися на молодшого лейтенанта. Командир медроти сказав: "Тобі треба рости”. Він і подав мої документи. Так я потрапив у Львів на тримісячні офіцерські курси. Їхав з легкою душею, бо вже сильно втомився. Рік проходи в формі, яка була в крові. Причому не моїй, а чиїсь. Але я ні разу навіть не подумав, що втрачу пораненого. Кожний мав вижити. Я тут, у Пісках, двох своїх втратив. І сам надавав їм допомогу, але нічого не зміг зробити...Після курсів я хотів повернутися саме в 34-й батальйон, в роту до Змєя. Але потратив в 17- й... Став командиром протитанкового кулеметного взводу 3-ї роти. Прийняв посаду і пішов до Роми Кулеші, позивний Койот. Він відвів мене до комбата, і той вже домовився, що я буду служити в 34-му батальйоні у 3-й роті.У мене у взводі всі старші мене. Найстаршому – 44 роки. Але мені це було по приколу, хотів їх чогось навчити. Мене ж три місяці так ретельно вчили. Ці курси – дуже сильна школа. Я в Зайцевому стільки не стріляв, скільки під час навчання. Мене навчили стріляти з БМП- 1, БМП- 2, зенітки, з усіх видів озброєння. Дуже толкові інструктори у нас були. Мені це все дуже подобалося. Ми спали по три години на добу. У нас була ранкова стрільба, нічна, в день також. Я був здивований, що у нас в Україні можуть бути такі курси.Бійці 57-ї бригади після церемонії нагородження приймали вітання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія БутусоваДо війни Вадим служив у Криму. І під час окупації півострова повів себе так, як і мав український військовий. Хоча багато з тих, хто так називався, став зрадником.– Свій перший контракт я підписав після півроку строкової служби, – говорить Вадим. – Мене розподілили в сімферопольську частину, де я служи в фєльдегерем, займався охороною державної таємниці. Мені відразу дали службову квартиру. Я навіть думав лишатися жити в Криму назавжди. Я завжди хотів бути військовим. Але батьки вважали, що краще, якщо я стану інженером. Я послухав. І після дев'ятого класу пішов в технікум, після чого поступив у Львівську політехніку на заочне відділення. Отримав фах “контрольне вимірювання приладів і автоматизація". Пробував працювати по професії. Рік промучився. Не моє! Хотів бути військовим. І пішов в армію.– Не знаю. Дід воював у Другу світову. Його батько також. Бабуся моя в німецькій окупації була, розказувала, як її били німці. Їй було вісім років. Вона не розуміла, що їй говорять, і німці просили води набрати. Вона зрозуміла, що до чого, після того, як її побили... І носила їм воду. А дід дійшов до Берліна. На Одері він залишився без ноги. І мало що розказував про те, як воював. Видно було, що йому неприємно згадувати про війну.У дитинстві я прочитав і до цих пір моєю найулюбленішою книжкою залишається "В окопах Сталінграда" Некрасова.Я завжди дуже серйозно ставився до присяги, хоча багато х о про пускав це повз вуха. Але для мене це клятва, яку я дав раз і на все життя.Мене влаштовувала посада фельдєгеря. Я знав, що займаюся дуже важливою місією. Я охороняв державну таємницю. У нас дотепер залишається єдиний спосіб передання державної таємниці - з рук в руки. Це не значить, що я солдату-срочніку листа приносив. Колись нас дуже цікаво перевіряли. Нам дали оцинкований ящик. Він важив 700 кілограмів. Його потрібно було доставили в Одесу. Ми все зробили належним чином. А коли його при нас відкрили, там виявилися... Не може ще говорити, що саме, бо це ж державна таємниця, – посміхається Вадим. – Скажімо так – будівельні матеріали. Так нас перевіряли есбеушники, як ми будемо супроводжувати вантаж.На момент окупації я був у частині. Вона місяць перебувала в облозі. Я відразу розумів, що все серйозно, хоча мої товариші казали: "Русские нас не оставят. Это они нас пугают"... Зрештою з трьохсот чоловік, які служили в нашій частини, вийшли в Україну всього чотири військові. Вінницька, Київська, Херсонька область, кримчани - там залишалися люди з усіх регіонів країни.– Так, вони відразу казали, що готові служить Росії, але не розуміли, як це буде. Зв'язку ж не було ніякого, не було можливості ні з ким порадитися. Єдиний наказ, який ми отримали, це коли навкруги частини стали російські БТРи, командувач флоту Березовський дав команду здати зброю на склади. Ми ж тоді ще навіть не здогадувалися, що він зрадник. Ми здали, і вона поїхала в "Уралі" на Балаклію. Не знаю, де вона потім поділася. Я всю окупацію простояв з ніжкою від стільця. Я на ній ще якір дуже красивий вирізав. Це була моя єдина зброя.– Не було в мене ножа. І не було можливості вийти за ним за територію частини. Це була мирна військова частина, в якій знаходилася оружейка на тридцять автоматів. У нас навіть не було запасів їжі, води. Але був великий архів, який ми палили два тижні.– Не роздумував ні хвилини. Не можу я вважати братами людей, які прийшли мене вбивати. Це ж у нас в частині вбили прапорщика... Це було в парку частини. Спайпер поцілив у нього. Він стояв без зброї на вишці. Військовослужбовець загинув на території мирної країни! Якби таке сталося в Америці, вони б уже війну оголосили.Ми, четверо, які вийшли з частини, були родом з Київської та Вінницької областей. Один з нас був з Криму. Він через якийсь час таки повернувся додому і... повісився. Не знаю, чому. Місяць після виходу ми були у Києві в СБУ. Нас розпитували про все, що було у частині. Після спілкування з ефесбешниками нас чекало таке саме спілкування і з есбеушниками. Перше питання від есбеушників було: чого ти вийшов? Один дядько казав: "Нашо ти нам роботи підкидаєш?" Я ж мав перший рівень допуску до державної таємниці... Нам дійсно пропонували залишитися, обіцяли високі зарплати. Просто був би прецедент, якби вся частина цілком перейшла на бік Росії. Але чотири чоловіки все ж залишилися вірними присязі.– Нічого. Я вийшов з вєщмішком, протигазом і озк. У квартирі залишилися пральна машинка, дитяче ліжечко – у мене ж син у Сімферополі народився. Дружина з малим поїхали під час окупації. Відразу, як я почув про бойову тривогу. До цього у нас у частині часто були учбові тривоги – двічі-тричі на тиждень. А тут мені телефонують, викликають у частину, кажуть, що у нас бойова тривога... Жінка не працювала, тому взяла сина і поїхала додому. Я відправив їх і, коли їхав у частину в маршрутці, вже побачив, як російські БТРи їхали в сторону Сімферополя. Мені стало геть невесело.У Вінниці існує легенда: якщо потримати за руку бронзову фігуру архітектора Артинова, то швидко станеш власником свого житла. Напередодні нагородження орденом Народний Герой України Вадим прийшов зробити цей ритуал: “У мене ж немає власної квартири, а дуже б хотілося. Може, хоч це допоможе”...Новий командувач флоту Гайдук просив усіх, хто вийшов з Криму, залишитися на флоті. Чесно кажучи, мені було соромно повертатися на флот, тому що був здивований, наскільки нас мало залишилося вірними Україні. Я написав рапорт, що відмовляюся служити у Війсково-морських силах. Що буде далі - тоді мені було все одно. В 14-му році у мене і контракт закінчувався. Новий я підписав аж у 16-му. Спочатку я попав у ПВО в Івано-Франківськ. Прослужив місяць, після чого мене відправили у Львів оператором РЛС. Але ж я не мав потрібної освіти. Тому швидко мене перенаправили у чернівецький батальйон територіальної оборони, який формувався. І якийсь час я охороняв ту саму РЛС, на яку мене сватали оператором. Уже звідти мене наказом перевели в 57- му бригаду. Після виходу з Дебальцевого у них було багато втрат, потрібні були люди. Я нарешті був задоволений тим, куди потрапив, бо дуже хотів воювати.Знаєш, наш народ реально заслуговує на цю війну, – після довгої паузи каже Вадим. – Більшості громадян країни байдуже, що відбувається тут. І поки війна не торкнеться їхньої родини або сюди не попаде близька їм людина, вони навіть не намагаються зрозуміти: в Україні іде війна. Я це зрозумів ще в 14-му році, коли перший раз приїхав у відпустку. Я молодий хлопець, закінчив школу, служив у Криму, з Криму вийшов, приїхав додому, а я з Новоселиці Чернівецької області, а більшості моїх однокласників байдуже, що схід горить. З мого району в АТО попало аж вісім чоловік. А в районі живе понад 300 000 людей. У нас більшість населення молдавани та румуни. І вони навіть мітингували – ми не будем воювати, тому що нас це не стосується...Поки ми говорили, Вадим весь час крутив в руках цигарку. Але так і не закурив: “Ми ж у церкві, як можна тут палити?” Після цих слів він показав мені ікону, яка належить саме цьому недобудованому храму. Георгій Побідоносець, образ якого сховали в підвалі, має оберігати наших хлопців і вести їх до перемоги.– Мені дуже не хотілося заїжджати сюди, під церкву, – пояснює Вадим. – Був час, коли ми знаходилися тут весь час. Блюзнірство, що ми тут їли, спали. Але з часом звик. Мене ж батюшкою тут стали називати. Я тепер не просто Балу, а батюшка Балу, – посміхається Вадим. – Я навіть проповідував, казав хлопцям, що людей убивати просто так не можна. Тільки якщо є загроза вашому життю. Я ж вісім років був послушником у церкві. Дослужився до іподьякона. Я дуже віруюча людина. Це у мене від батьків. Молитви про себе читаю постійно...