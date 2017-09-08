 ТИГРОПУТ И ОТЛИЧНЫЕ БОНУСЫ

Между тем, про "отличные бонусы", полученные Россией, хотелось бы все же поподробнее. Понятно, конечно, что Европа страдает от санкций, особенно глава МИД Германии Габриэль, который просто кушать не может, так хочет на новый ужин к Путину, но самому-то Путину чего ее жалеть? Путин сейчас на пике формы, по состоянию на начало текущей недели его рост уже составляет аналогичные китайскому председателю Си Цзиньпину 180 сантиметров, при том что раньше никто не давал Владимиру Владимировичу больше метра семидесяти на тактических каблуках и в гибридной шапке класса "петушок".
Злые языки, уставшие объяснять безудержный рост российского президента туфлями на воздушной подушке, табуреточками, пуфиками, ходульками, высокими двойниками из числа пожилых кремлевских курсантов и продажей души дьяволу, подозревают, что на сей раз антинаучный снимок российских фотографов был сделан на возрожденный фотоаппарат "Зенит" со встроенной функцией неотключаемого цифрового зуммирования Владимира Владимировича Путина; ходят также смутные слухи о резком увеличении гособоронзаказа на надувные макеты российского президента размера XXL, часть из которых тайно продается в подпольные китайские секс-шопы за бешеные деньги, в один из которых, похоже, и зашел на фотосессию товарищ Си, - но все это никоим образом не умаляет многократно возросшего вяличия Владимира Владимировича на международной арене.
"Знаю, вы хотели бы назвать меня Владимиром Вяликим, но вы госсекретарь и не можете сказать такое, это звучало бы дико", - скромно говаривал Путин тогдашнему госсекретарю США Кондолизе Райс, украдкой почесывая скипетр через карман штанов. "Больной ублюдок, - думала Кондолиза. - Карлик сраный". Таким образом, уже тогда, добрый десяток лет назад, обманчиво скромный на людях Путин вовсю чувствовал себя большим царем, важным и могучим, как дровосек, слышащий в своей голове голоса: "Ох, ни фига себе, какой высокий!" В этой связи весьма забавно выглядят благородные порывы многочисленных либеральных политологов, которые, сколько бы с тех пор силикону ни натекло, не устают рассказывать, какую хорошую раньше Владимир Владимирович играл на скрипке полечку, как искренне строил в стране демократию и сближал Россию с Западом, но, к несчастью, испортил его в последние годы народный запрос на имперское вяличие, а так бы он ни Крым ни за что, ни Донбасс, ни бомбу Ким Чен Ыну.
Увы, российский народ и Путин, похоже, всю дорогу портили друг друга одновременно, и последний явно старался больше.
Возросший геополитический масштаб фигуры Владимира Вяликого по достоинству оценили его коллеги из стран, на которые товарищ Ын имеет самые непосредственные водородные планы, а именно Кореи и Японии. Что-то подсказывало им, что на кого Вова-сан покажет, того Ын первым и бомбанет, так что японский премьер Синдзо Абэ и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин явились к вяликому Путину на поклон во Владивосток и с порога принялись состязаться в азиатском коварстве, изощренно и умело лаская самые чувствительные места царского организма. Господин Абэ, разумеется, растекся мыслию по дзюдо: все знают, что когда японцы хвалят Вовино дзюдо, Вова теряет волю. К сожалению, господин Абэ несколько увлекся и предложил величайшему дзюдоисту современности побороться с президентом Монголии, который, учитывая его возраст и настоящие спортивные регалии, немедленно разорвал бы Вову, как Батый малахайку, и предложение повисло в воздухе.
Увидев такое дело, президент Мун Чжэ Ин решил действовать наверняка, и, решительно отбросив заготовленные заранее доклады, в частности, "Путин красив, как амфора в цвету", "Путин - Хон Гиль Дон нашей эпохи", "Путин гоняет стаи щук, могуч он очень и высок" и пр., принялся импровизировать, и заявил, что Путин - это священное животное. "С давних времен корейцы считают тигра священным животным и очень любят его. Многим кажется, что ваш дух, господин президент, похож на дух амурского тигра", - сказал Мун Чжэ Ин, после чего витиевато намекнул, что слог "Ин" в фамилии Пут-Ин тоже обозначает тигра, так что фамилию российского президента можно вольно перевести на корейский как Путигр или, если угодно, Тигропут.
Конечно же, оба азиатских льстеца думали совсем о другом. Но Пут-Ин уже ответил на их невысказанный вопрос по поводу укрощения Ына (что в переводе с корейского, очевидно, означает "Тыгр"): "Да они там траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы". Владимир Владимирович, конечно же, имел в виду Северную Корею, да и сама по себе шутка была довольно старая, однако в России впервые никто не засмеялся, а многие даже поежились, хотя и непонятно почему: уж кто-кто, а русские люди никаких санкций не боятся, с таким-то Путиным. Тем более в свете странных миротворческих поползновений Владимира Владимировича, которые, конечно же, являют собой новый, особо коварный план, суть которого ускользает на глазах вместе с "отличными бонусами".
Поначалу казалось, что глава немецкого МИДа Габриэль как человек, чувствующий Путина тоньше, чем позволяют гигиенические соображения, все понял правильно: как только прозвучало заветное слово "миротворцы", Габриэль принялся ликовать и предлагать отмену санкций, предчувствуя, видимо, обеспеченную старость и общий дачный заборчик со Шредером. Но тут кто-то дал ему по шапке, а спустя несколько часов появилось заявление правительства ФРГ, почти не оставляющее России шансов ни узаконить свою армию на Донбассе, ни легализовать Лугандон, ни заморозить конфликт, ни избавиться от санкций руками "полезных идиотов", впечатленных откровенно притворным "изменением внешней политики России"; с аналогичным заявлением выступил американский Госдеп, после чего в прессе появилась информация о том, что ЕС планирует продлить санкции против РФ еще на полгода. Миротворческий подъем в России как-то сам собой увял.
Коварный план Путина с "отличными бонусами" почти наверняка прекрасно сработал бы год-два назад, по крайней мере, Чуркин кричал бы о нем, пока не
Василий Рыбников,"Цензор.НЕТ"
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Какая интересная находка - но здесь больше герра Шрёдера касается, как мне кажется.
А вообще - мне нравится .
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