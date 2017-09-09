 ТРАГЕДІЯ В КНЯЖИЧАХ: У ПОШУКАХ ВИННИХ

Нагадаємо, що 4 грудня 2016 року в 4.40-4.50 ранку в селі Княжичі сталася перестрілка, під час якої загинуло двоє співробітників поліції охорони, двоє поліцейських розвідників і керівник відділу КОРД. З’ясувалося, що тієї ночі в селі відбувалася операція із затримання злочинної групи, яка планувала пограбувати будинок. Але замість затримання грабіжників поліція обстріляла автомобілі держохорони.
З 1 по 7 вересня Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох підозрюваних – екс- начальника управління карного розшуку ГУ НП в м. Києві Леоніда Куряту, екс-заступника начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Романа Мариновського і старшого інспектора відділу управління Корпусу оперативно-раптової дії ГУ НП в м. Києві (КОРД) Андрія Курту.
У зв’язку з численними перервами, а також розглядом відводів судді, обрання запобіжних заходів розтягнулося на цілий тиждень. Більшість цих засідань були публічними, за винятком розгляду щодо Мариновського, чий адвокат наполягла на закритому дослідженні доказів і спілкуватися з пресою не захотіла. Відтак кожен охочий міг почути позиції сторін, протоколи допиту свідків і записи телефонних розмов оперативників у фатальну ніч з 3 на 4 грудня.
Розповідати цю історію ми почнемо з подій, що сталися за 2,5 місяці до розстрілів у Княжичах і безпосередньо з ними пов’язані.
ГРАБІЖНИКИ У ФОРМІ СБУ
20 вересня 2016 року в Києві на проспекті Перемоги, 15 четверо невідомих в одязі з написами "СБУ" та балаклавах, погрожуючи автоматами Калашникова, відібрали у двох чоловіків сумку з грошима. Всього 2,4 млн грн і 20 тис доларів. За версією поліції, під виглядом есбеушників діяла злочинна група.
Потерпілі – Авєтік Цоголакян і Олексій Фролов. У судових рішеннях вони фігурують як особи, що займаються обміном валют і того вечора саме провели інкасацію в одному зі своїх кіосків та везли гроші в офіс. Але Авєтік Цоголакян більше відомий як співвласник компанії "Дорбудтехнологія", котра виграє багатомільйонні тендери на будівництво і ремонт доріг. У телефонній розмові Цоголакян не захотів розкривати подробиць інциденту, але заявив, що гроші обмінював насправді для себе, а взагалі займається будівництвом. У соцмережі Фейсбук видно, що Цоголакян і Фролов підтримують дружні стосунки.
Справою про пограбування зайнялось Шевченківське управління поліції. Того ж дня, 20 вересня, поліція знайшла на сусідній вулиці машину без номерів, якою начебто тікали грабіжники. В автомобілі була квитанція з магазину, де за покупку розплатились банківською карткою. Через телефонні контакти власника картки, поліція вийшла на групу осіб, які могли бути причетні до пограбування. Але на цьому справа зупинилася. Зловмисників не затримували.
У жовтні-листопаді поліція отримала дані, що ця ж група планує збройний напад на будинок у селі Княжичі з метою крадіжки понад 1 млн доларів. Поліція знала подробиці підготовки цього заходу, що придбано мікроавтобус "Мерседес Віто", рації, ломи і болгарку для зламу замків, розкладну драбину, рації, зброю.
Як стверджують у ГПУ, заступник голови Нацполіції і керівник поліції Києва Андрій Крищенко у позапроцесуальний спосіб, без оформлення належних документів дав вказівку здійснювати контроль за будинком по вул.Шептицького,22 та за людьми, які планують крадіжку в ньому.
Тут ми натрапляємо не деяку нестиковку. Співробітники поліції стверджують, що йшлося про пограбування іншого будинку – по вул. Тиха 30, власником якого є бізнесмен Олександр Голіцин. І саме там було зроблено засідку із близько 20 чоловік - співробітників Корпусу оперативно-раптової дії ГУНП в м. Києві (КОРД) та полку особливого призначення ГУ НП в м. Києві №1 (ППОП № 1).
Засідка. Будинок Голіцина
У поліції кажуть, що нападу на будинок №22 не чекали. Але після трагічних подій, коли розслідування проводила ГПУ з’ясувалося, що один із членів "банди" мав телефонні розмови з чоловіком власниці будинку – таким собі Олександром Кокоріним. Поліція вела негласний контроль за учасниками "злочинної групи", тому дивно, що цю інформацію не взяли до уваги.
За версією ГПУ, поліцейські шляхом шантажу переконали Голіцина дозволити їм зробити засідку. Сам Голіцин пізніше повідомив слідчим ГПУ, що грабіжників не чекав і великих сум грошей вдома не тримав.
Власницю будинку №22 про "нічних гостей" ніхто не попереджав. Але в сусідньому недобуді розмістили двох розвідників. Дозволу у власника недобудованого будинку на присутність розвідників ніхто не запитував.
Хай там як, а наводка на будинок по вулиці Шептицького, схоже, виявилася невдалою. Господиня не заявила про зникнення грошей, а повідомила тільки про крадіжку спиртних напоїв. Згідно з її поясненнями, у будинку проживали тільки влітку, і великих грошей та цінностей в ньому не зберігали.
Будинок з розвідниками
ОПЕРАЦІЯ В КНЯЖИЧАХ
Один із підозрюваних інструктор КОРД Андрій Курта розповів, що вранці 3 грудня йому та іншим співробітникам підрозділу повідомили, що вони мають поїхати в Броварський район і замінити там групу, яка вже добу несла службу. За його словами, керівник відділу Віталій Валецький пояснив, що група перебуває у будинку, на який готується озброєний напад і необхідно затримати злочинців. На місці їх проінструктували, що напад планується протягом трьох діб групою у кількості шести-семи осіб, озброєних вогнепальною зброєю, які можуть видавати себе за працівників поліції, СБУ, підрозділу "Альфа", тощо. Курта сказав, що з 22 до 00 годин їм передавали інформацію, що ймовірні нападники перебувають біля паркану з тильної сторони домоволодіння.
За версією слідства, грабіжники перебували в домі з 00 год. до 1 год. Курята і Мариновський знали про це, але затримувати їх не стали.
"Кажуть, що коли злочинці проникли в будинок, ми їх чомусь не затримали… Бо інформація була, що вони будуть проникати в зовсім інший будинок. Розвідники спострігали, але не розуміли, чому вони туди проникли: скоювати крадіжку чи вони все-таки будуть грабувати той будинок, який планували… Але вони помітили, коли поїхали злочинці, приїхала ДСО і 2,5 години по стенограмі вони передають їх як злочинців… поведінка була аналогічною. Вони залізли. Два було на вулиці, два було в будинку. Більше ніж 2 години перебували в будинку. Їх сприймали як злочинців", - пояснював у суді Леонід Курята.
Отож Курята підтверджує, що фактично на Шептицького,22 тієї ночі побувало дві групи. Першій дозволили піти. Друга – співробітники ДСО, яких не впізнали розвідники, які начебто нишпорили так само, як і "грабіжники".
За версією Держохорони, в 1.52 ночі в будинку на Шептицького,22 зник сигнал сигналізації. На місце приїхав молодший інспектор Орлов з водієм Кондратьєвим. Орлов виявив у будинку відкриті двері, зламане вікно, сліди на снігу та драбину на паркані. З метою блокування об’єкта було викликано ще одну групу реагування у складі чотирьох осіб.
При обстеженні будинку і прилеглої території держохоронці Орлов і Куртєв затримали у сусідній недобудові двох невідомих чоловіків. На розвідників наділи наручники і для встановлення особи посадили їх в один із службових автомобілів – "Део-Ланос".
Куряті доповіли, що "злочинці" захопили розвідників і б’ють їх. Після цього керівники спецоперації нарешті вирішили затримати "злочинну групу".
Прокурор стверджує, що Курята надав Мариновському усну незаконну вказівку застосувати до осіб, які перебували в автомобілях ДСО, вогнепальну зброю.
На підтвердження демонструється запис телефонної розмови.
Курята: Что там?
Мариновський: Чуть там этих разведчиков, блин.
Курята: Ну так за#башить их, бл#дь. Выбегайте, принимайте. Если что, то разбой будет разведчикам, що вони в них всьо позабирали, їм будуть вменять, уродам. Давайте всьо захватим.
Учасники судового розгляду так і не змогли дійти спільної думки, що мав на увазі Курята під висловлюванням "за#башить".
"Він (Курята, – авт.) віддає наказ на знищення. Він непрямим умислом допускає смерть цих осіб. Розуміючи, що є живі люди, що є розвідники", - сказав прокурор.
Захист наполягав, що поліцейські користувалися професійним жаргоном і фактично підозра базується на вирваному з контексту одному нецензурному слові, яке інтерпретується як наказ Куряти вбити кількох осіб.
Сам Курята стверджував, що зброю мали застосувати для затримання транспортного засобу.
Ось як описує обстановку кордівець Андрій Курта, який перебував у Княжичах в засідці у будинку на Осінній,30.
"Приблизно від 2 до 4 прозвучала через радіозв’язок інформація, що дані підозрювані особи перебувають зі сторони лісу, щоб були готові "зустрічати гостей". Однак нічого не відбувалось. Приблизно о 4 годині по радіозв’язку була подана команда: збір біля машини", - розповів він.
Далі, за словами Курти, їм повідомили, що напад відбувся на інший будинок неподалік, і зловмисники перебувають на дорозі, де їх необхідно швидко затримати.
Кордівці виїхали на місце події на автомобілі Volkswagen - transporter з увімкнутими ближніми фарами. А з іншого боку до будинку пішим ходом вирушили співробітники полку особливого призначення ГУ НП в м. Києві №1, а такж підозрюваний Роман Мариновський. По дорозі в машину підсів чоловік у чорній формі, якого Курта сприйняв як працівника розвідки. Цей чоловік сказав, що зможе показати, де знаходяться злочинці.
Схема розташування машин ДСО і "КОРД".
Валецький сказав, що вийде першим і стане на контролі.
Курта стверджує, що Валецький голосно вигукнув: "Поліція! Виходимо з машини". За 2 метри від автомобіля "Ланос" він побачив через заднє скло спалах, почув свист куль і також вигукнув: "Поліція!" та зробив кілька пострілів. Курта – єдиний із трьох підозрюваних, хто стріляв біля машини ДСО з вогнепальної зброї. Кулі з його автомата на місці знайшов журналіст газети "Вести" і передав слідчим.
Сам кордівець стверджує, що постріли були попереджувальними і стріляв він вгору, під кутом 45 градусів. Слідство встановило, що його кулі нікого не поранили, тому Курту підозрюють тільки у замаху на вбивство.
На місці трагедії був Мариновський, який стріляв гумовими кулями. Курята участі у перестрілці не брав. Судячи із телефонних розмов, у ту ніч він перебував десь у районі Княжичів, бо призначав співрозмовнику зустріч на стоянці місцевого ресторану "Княжий град".
За даними слідства, більшість смертельних куль випустив кордівець Валецький, який помер, отримавши кулю від співробітника ДСО.
Частина поранень були наскрізними і пізніше слідчим не вдалося з’ясувати, з якої зброї були постріли. Також частину куль просто не вдалося відшукати.
У грудні 2016, одразу після трагедії, Генпрокурор Луценко зробив заяву, начебто першими стріляти почали співробітники ДСО. По суті він озвучив версію, яку активно просувають поліцейські.
Сьогодні у ГПУ кажуть, що визначити, хто стріляв першим неможливо. Адже перестрілка тривала кілька секунд.
Прокурори звертають увагу на інше: поліція ніяк не спланувала звільнення розвідників, яких нібито захопили у полон. Ставилося завдання затримати "злочинну групу". Але після прибуття на місце без жодних переговорів почалася стрілянина.
"При неможливості раптового захоплення злочинців або наявності в них заручників, життю яких може загрожувати небезпека, члени оперативної групи спрямовують свої дії на схиляння злочинців до відмови від протиправних намірів, відвернення їхньої уваги та дезінформації. Тим самим даючи час для підтягнення до місця події групи переговорів, штурмової групи, груп прикриття, резерву та інших задіяних в операції сил", - зацитував прокурор настанову МВС.
Будинок Тамари Данішевської, куди начебто проникли грабіжники.
Слідство має відеозапис подій на відстані 100 метрів з відеореєстратора одного з сусідніх будинків.
"Світло фар. Приїжджає автомобіль. Вибігає дві особи і зразу – вогонь", - прокоментував прокурор події на відео.
Як стверджує захисник Куряти, ДСО приїхали на автівках без проблискових маячків і було неможлив о зрозуміти, що це авто держохорони. Адвокат Тетяна Батюсь наполягає, що КОРД під’їхав ззаду і тому не бачив надписів "Поліція" на обстрілюваних автомобілях.
"Це не навмисне вбивство. Це може бути все що завгодно. Вбивство з необережності, службова недбалість", - вважає адвокат Куряти.
"Хоч один із свідків дав покази, що я дав команду стріляти чи на ураження?! Нас звинувачують у злочині, якого взагалі не те, що не було... Ми не робили. Не було ніякої підготовки до вбивства … Була підготовка зовсім до іншої операції – затримання злочинців, які будуть скоювати розб ійний напад ", - сказав у суді Курята.
Демонструються записи телефонних розмов.
4 грудня 05.05 Розмова з Крищенком після перестрілки.
Крищенко: А как так получилось?
Курята: Сидели в доме, этом недострое и наблюдали. А этих жуликов, те кто наблюдали, передавали, где они находятся… И тут начинают п..здить бл..ть, что их сейчас убьют… Побежали этих задерживать… Подъезжаем, а те начинают палить… Они сказали, что их бандиты принимают, понимаешь?
Крищенко: Сейчас наши веселые времена закончатся. Если не посадят, то повыгоняют.
В зал і суду Курята підтверджує факт розмови з Крищенком: "Це слова начальника главка, коли він про цю ситуацію взнав. Спрогнозував ситуацію, що все... Є трагічні події, за які когось виженуть, а когось, можливо, й посадять, чия вина буде доведена".
А ЧИ БУЛА БАНДА
Тим часом паралельно зі стріляниною в Княжичах розслідувалась справа, власне, тієї "злочинної групи", яку підозрювали у збройних грабежах. Ці пов’язані справи розслідувалися різними відомствами.
Нагадаємо, що 4 і 7 грудня після трагічної перестрілки ймовірних грабіжників таки затримали, але вже в Києві. Відпускати їх втретє правоохоронці не стали. Важливо, що далі розслідування вело уже не Шевченківське управління поліції, а прокуратура Києва. В той час, як розслідуванням перестрілки в Княжичах зайнялась Генеральна прокуратура.
У кінці липня цього року обвинувальний акт щодо пограбувань передали до суду. Розглядатиме справу Броварський суд Київської області. Підготовче засідання призначено на 5 жовтня.
У справі 8 обвинувачених і четверо потерпілих – бізнесмени, пограбовані на проспекті Перемоги в Києві, а також власниця будинку в Княжичах, куди начебто вдерлися зловмисники, Тамара Данішевська та її чоловік.
Деякі учасники "злочинної групи" виявились так чи інакше пов’язаними з силовими структурами.
Так, Юрій Бурляй досі працює інспектором 1-го взводу, 1 роти ППСПОП "Київ" ГУ НП у м. Києві. У 2015 був інспектором полку "Миротворець" ГУ МВС в Київській області і як учасник АТО отримав медаль "Захиснику Вітчизни".
Костянтин Березовський, Микола Клочков, с удячи із їх сторінкок у соцмережах, також брали участь в АТО. Крім того, Березовський разом зі згаданим вище Юрієм Бурляєм мають спільну компанію "Буд-Профіль".
Ігор Касян – підполковник поліції у відставці, колишній співробітник УБОЗ. У ЗМІ є численні інтерв’ю за його участю. Зокрема, Касян активно просуває версію, що справа щодо "злочинної групи" сфальшована, а пограбування організували самі працівники поліції.
Інший обвинувачений - Віталій Омельченко - за інформацією з реєстру судових рішень, був уже двічі судимий. У 2008 Калінінський райсуд Донецька засудив його до 3 років і 2 місяців обмеження волі за крадіжку із проникненням у житло чи інше приміщення (ч.3 ст.185 ККУ). А у 2012 році Золотоніським судом Черкаської області за аналогічний злочин був засуджений до 3,5 років позбавлення волі. У вироку суду описується, як Омельченко та його спільники зламували замки і відкривали вікна магазинів і виносили звідти гроші, продукти харчування, цигарки та ін. Тюремний строк він із невідомих причин не відбував, і у 2013 році став фігурантом низки інших епізодів - пограбування банківського терміналу в магазині "Фея" у Бердичеві Житомирської області і викрадення цифрових фотокамер з магазину у Хмільнику Вінницької області. Сьогодні має у цих справах статус обвинуваченого. Завершує колекцію вже згадана справа щодо пограбування в Києві на проспекті Перемоги і проникнення в будинок в Княжичах.
У справі про крадіжку в Бердичеві поряд із Омельченком обвинувачення пред’явлено Андрію Єгорову, який також проходить у справі про на будинок в Княжичах і грабіж на проспекті Перемоги.
Про двох інших підозрюваних – Олексія Токарєва і Володимира Іваника – інформації знайти не вдалося. Відомо тільки, що Іваник був волонтером у зоні АТО.
ПЕРШІ СУМНІВИ СУДДІВ
У відкритому доступі з’явився повний текст рішення щодо підозрюваного Леоніда Куряти.
Суддя Васильєва вирішила, що надані прокурорами докази не свідчать про те, що в Курята давав вказівки чи розпорядження на здійснення умисного вбивства або ж умисел на вчинення дій, які виходять за межі його повноважень як працівника правоохоронного органу.
Водночас суддя Васильєва зазначила, що прокуратура має провести ряд процесуальних та слідчих дій для дослідження обґрунтованості підозри у перевищенні влади чи службових повноважень або зміни підозри на службову недбалість. Тому суддя погодилась, що поки не вправі стверджувати про абсолютну необґрунтованість підозри. Суддя обрала підозрюваному запобіжний захід, але не тримання під вартою, як просила прокуратура, а цілодобовий домашній арешт.
Аналогічні запобіжні заходи іншим двом підозрюваним призначив суддя Віталій Писанець. Ми поки не знаємо, що суддя Писанець написав у мотивувальній частині, але закривати підозрюваних у СІЗО він також не став.
***
Наразі можна констатувати, що, по-перше, справу про перестрілку в Княжичах не зам’яли. Попри всі репутаційні та політичні ризики. Більше того, Генпрокурор пообіцяв ще 8 підозр.
З іншого боку, гучні заяви і підозри – це ще не вироки. Прокуратурі необхідно своїми доказами переконати суддів.
Крім того, важливо як буде рухатись у суді справа так званих "грабіжників", яка має пролити світло і на обставини перестрілки в Княжичах, та розвіяти або підтвердити ганебні припущення, що поліцейські під виглядом спецоперації сприяли грабіжникам.
Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"
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А по теме . мусора , новые , очьень важьно вертухаев постреляли и теперь дурку включают как мордва какая нибудь типа этонемы.
Вывод. собаку аваку и ее мусорву на гилляку.
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хоча весь народ знає хто кого грабував
і у кого повинні полетіти пагони і крісла
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