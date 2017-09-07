 "Я УВЕРЕНА, ЧТО С ПАВЛОМ ПРЯМО СЕЙЧАС УСЕРДНО "РАБОТАЮТ", ТО ЕСТЬ, ЛОМАЮТ", - АДВОКАТ

Только данные о том, что именно ФСБ РФ разыскивала Павла по статье о терроризме, которые удалось случайно увидеть в планшете белорусских милиционеров его отцу - украинскому пограничнику, офицеру запаса Игорю Грибу. Спустя две недели после исчезновения ничего о местонахождении Павла и его состоянии здоровья так и нет. Учитывая то, что он является инвалидом детства, есть серьезные опасения за его жизнь. "Цензор.НЕТ" попытался разобраться, что же произошло с украинским гражданином в Беларуси.
Приглашение на свидание спланировало ФСБ?
По словам отца, парень поехал в Беларусь на встречу с девушкой. Он познакомился с ней в соцсетях, до этого они не встречались. И должен был вернуться в тот же день домой, однако этого не произошло. Дозвониться ему тоже не получилось, телефон был вне сети. На следующий день отец отправился в Гомель, чтобы найти сына. "В Гомеле у автобусного вокзала я увидел наряд милиции и рассказал, что разыскиваю сына Павла, - говорит Игорь Гриб. – У меня проверили документы и пригласили сесть в машину. Тут же при мне офицер набрал данные моего сына на планшете и поскольку он сидел рядом, я увидел информацию о том, что сын находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ. Инициатором розыска является ФСБ Российской Федерации по Краснодарскому краю города Сочи".
Игорь Гриб
Отец отмечает, что, при наличии такой информации, пограничники должны были снять Павла с автобуса, задержать и передать инициатору розыска. Но поскольку он узнал о самом розыске уже ближе к полуночи, решил остаться в Гомеле и утром продолжить поиски, обратившись к пограничникам. Но утром в Гомельской приграничной группе ему сообщили, что в базе задержанных Павел не числится. Также в тот день Игорь Гриб выяснил, что никого из пассажиров с автобуса не снимали, все благополучно доехали до места назначения.
"Я сделал вывод, что, если белорусские пограничники в нарушение инструкций не задержали Павла, значит, они его пропустили, получив от кого-то соответствующую команду. Очевидно, от руководства. А вот кто дал команду руководству, я не знаю и сказать не могу, - подчеркнул отец пропавшего. – Судя по показаниям водителя, сын вышел в Гомеле. Там его следы исчезают".
Эта история сразу приобрела огласку. И журналистам удалось разыскать девушку, с которой должен был встретиться Павел. В интервью "Еврорадио" она поведала, что ее заставили организовать встречу, а в Гомель приехала из Сочи вместе с мамой. Причем, как она утверждает, за личные средства. По ее словам, зачем это было нужно делать, ее матери объясняла ФСБ.
"Мы с Павлом давно переписывались и обсуждали такие темы, как украинский национализм, о политике говорили и о разных других вещах, о которых на территории РФ лучше не говорить. Думаю, с начала нашей такой переписки за мной и начали следить спецслужбы", - рассказала девушка.
Отец также связывает исчезновение сына с его активными антироссийскими сообщениями в соцсетях: "После военной агрессии РФ против Украины он был активным комментатором в социальных сетях, часто не выбирал выражения относительно врагов Родины".
Павел Гриб
Подтвердить эту информацию официально, как и установить местонахождение пропавшего парня, до сих пор не удалось. Адвокат семьи Евгения Закревская рассказала "Цензор.НЕТ", что ни одного ответа на запрос от правоохранительных органов РФ нет. Просто игнорирование и молчание. Она также придерживается мнения, что пропавший парень был задержан на территории Республики Беларусь именно сотрудниками ФСБ РФ.
"О причинах мы можем только догадываться. В переписке нет ничего такого, что бы отличало его от сотен других влюбленных патриотичных молодых людей, - отметила Евгения Закревская в комментарии нашему изданию. - Думаю, что операция по его выманиванию и задержанию (выбор именно его) со стороны ФСБ обусловлена не его конкретными действиями – в реале или в сети. Скорее ФСБ нужен был именно такой "образ", "тип". Зачем нужен – не могу сказать. Но уверена, что для достижения результата, с ним вот прямо сейчас усердно "работают". То есть, ломают. Что именно в результате должен озвучить Павел я не знаю".
Представители украинских правоохранительных органов, которые подключились к поискам пропавшего, пока тоже воздерживаются от заявлений, которые бы однозначно указывали на то, где Павел находится сейчас и что с ним случилось с момента прибытия в Гомель.
Уголовное дело, которое расследует полиция, открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"), с пометкой – пропал без вести. Это обычная практика, когда человек пропадает.
"Также отцом подано заявление в ГПУ о преступлении по ст. 146 УК ("Незаконное лишение свободы или похищение человека" – ред.), поскольку у правоохранителей в Украине есть дурная привычка после нахождения человека, который был в розыске, закрывать дело по 115-й, а не переквалифицировать его в 146-ю, - объясняет Евгения Закревская. - Раскрывать все действия, предпринятые полицией, я не могу, но пока они не привели к результату. Поданные мною ходатайства о дополнительных следственных действиях, выполняются. Медленней, чем нам бы хотелось, но следователи работают. И мы тоже".
В Главном управлении Нацполиции в Черниговской области в части подробностей немногословны, ссылаются на тайну следствия. Комментируя "Цензор.НЕТ" ход расследования, начальник сектора коммуникации Сергей Брыль рассказал, что были опрошены родители пропавшего, проведен осмотр у него дома, изъяты вещи для проведения экспертизы ДНК.
"Подготовлено и направлено два ходатайства об оказании международно-правовой помощи. Они адресованы компетентным органам Республики Беларусь и Российской Федерации. Но пока ответы мы не получили. - сообщил Сергей Брыль. – На данный момент установлено, что Павел выехал из территории Украины, изъято соответствующее видео, теперь выясняем, что с ним случилось дальше. Также направлены документы об оглашении его в международный розыск через бюро Интерпола в Украине".
"Цензор.НЕТ" обратился с запросом к главе МВД Республики Беларусь Игорю Шуневичу, и как только получим официальный ответ, обязательно опубликуем. Пока же, как нам стало известно, белорусские правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о том, открывать или нет уголовное дело. На такую процедуру отводится десять дней.
"В Беларуси отец еще 26 августа сообщил в райотделе милиции о пропаже сына, но это устное обращение вероятнее всего не было зарегистрировано, - рассказывает Евгения Закревская. - После этого мы подготовили и направили письменное заявление о преступлении в Гомельскую областную милицию и в Генеральную прокуратуру. В прошлую пятницу пришло уведомление из милиции о том, что они направили наше заявление из областного управления в райотдел. О проведении каких-либо следственных действий нам не известно, хотя необходимый перечень неотложных следственных действий был указан прямо в заявлении. В том числе – изъять видео по его вероятному маршруту, получить трафики и прочее".
Получали ли правоохранители официальный запрос об экстрадиции Павла от Российской Федерации на данный момент тоже не понятно. По словам адвоката, Беларусь подтверждает только пересечение Павлом украино-белорусской границы 24 августа на въезд, и то, что он не задерживался и не содержится на территории этой страны.
"То, что в момент пересечения границы, белорусские пограничники уведомили ФСБ как инициатора розыска, о том, что Павел на территории Беларуси, как по мне – без сомнений. Далее он фактически находился под контролем ФСБ, - считает Евгения Закревская. - Между Республикой Беларусь и РФ нет паспортного контроля на границе. Его могли легко вывезти в РФ ФСБшники и для этого нет необходимости участвовать белорусским правоохранителям. Достаточно невмешательства во время и не расследования после".
Почему молчит Россия?
Объявление пропавшего в международный розыск обязывает страну, где он находится, сообщить о месте его пребывания. Вот только сработает ли это в случае с Россией, где "склепали" уже не одно фиктивное уголовное дело против украинцев? Отец Павла обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека Валерии Лутковской. Она в свою очередь на этой неделе связалась с коллегой из Российской Федерации Татьяной Москальковой. Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил представитель омбудсмена по вопросам связей с общественностью и информационных технологий Михаил Чаплыга.
"Надеемся, что нам оперативно ответят. Мы обратились по нескольким вопросам. Первое – это сказать вообще, где он? Второе – на основании чего он был задержан и, если уж он там, то соблюдается ли его право на защиту, право на медицинскую помощь, в каких условиях содержания он находится? Есть вопросы по медицинской части, потому что у него есть нюансы со здоровьем и на них мы акцентировали внимание, так как малейшее применение пыток или неположенного обращения может привести к необратимым последствиям", - отметил Чаплыга.
"В рамках своей компетенции мы делаем все, что возможно. Есть формальная сторона вопроса, но пытаемся еще и неформально акцентировать на гуманитарном аспекте. Есть телефонная связь между омбудсменами, пытаемся заставить обратить больше внимания на этот вопрос", - добавил он.
При этом он отметил, что вопрос установления местонахождения Павла Гриба находится в ведомстве Министерства иностранных дел и консульской службы. Но дипломаты, с которыми мы тоже пообщались, к сожалению, ничего нового к тому что было сказано ранее, добавить не могут. По словам начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, по результатам контактов консула Украины в Беларуси с правоохранительными органами Витебска и Минска не подтверждена информация о возможном содержании Павла в спецучреждениях на территории этой страны.
Консульство Украины в РФ также обратилось в МИД России с запросом о судьбе Гриба, ожидая в случае его пребывания на территории России уведомления о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией. Но ответа пока нет.
Когда счет идет на часы
Ситуацию серьезно усложняет наличие у пропавшего Павла инвалидности. Врачи еще в детстве поставили ему диагноз – врожденная аномалия развития. И, как рассказала адвокат, болезнь Павла намного серьезнее, чем это может показаться при общении с ним.
"Отец озвучил диагноз. Лишь часть его "портальная гипертензия". Открываем медицинскую энциклопедию: при этом заболевании очень высока вероятность открытия внутреннего кровотечения, летальность которого 30-50 %. Спровоцировать кровотечение может все что угодно – от отсутствия лекарств и своевременного хирургического вмешательства до даже минимальной физической нагрузки. Не говоря уже о такой "обыденности" для российских правоохранительных органов, как удары, пытки и другие "меры физического воздействия". В данном случае эти "стандартные" методы обращения с задержанными в РФ в самом прямом смысле слова смертельно опасны", - убеждена Евгения Закревская.
Евгения Закревская
Лечащий врач Павла Гриба подтверждает ее опасения. Это заболевание характеризуется нарушением кровообращения в печени, когда нарушен и приток, и отток крови. Вследствие этого расширяются сосуды внутренних органов.
"Особенно опасно, когда происходит расширение сосудов пищевода и желудка, потому что на таком фоне образуются так называемые узлы, они могут разрываться и кровоточить, - говорит профессор кафедры детской хирургии Национального медицинского университета на базе больницы "Охматдет" Василий Притула. – При этой болезни нарушаются структурные особенности крови: падают лейкоциты и тромбоциты, низкий гемоглобин. От этого всего может случиться кровотечение. Павел принимает кровоостанавливающе лекарства, чтобы улучшать кровоснабжение печени, а также препараты, которые регулируют кислотность в желудке и двенадцатиперстной кишке, чтобы предотвратить формирование язв, которые тоже могут давать кровотечение. Он принимал лекарства постоянно, проходил обследования. Его болезнь прогрессировала. 18 августа вместе с мамой был на приеме, со всеми анализами и последними результатами обследования. Планировали передать его специалистам из Института им. Шалимова, чтобы они провели операцию".
Но прооперировать парня не успели. В каком состоянии он находится сейчас, неизвестно. По словам врача, кроме того, что он должен находиться под наблюдением медиков и получать регулярно лекарства, должна соблюдаться и определенная диета. Не говоря уже о том, что эта стрессовая ситуация может стать катализатором необратимых последствий.
Выписка из медицинской карты Национальной детской специализированной больницы "Охматдет"
стационарного больного Гриба Павла Игоревича, предоставленная сестрой
"Кровотечение в желудке трудно контролировать. Его пальцем не прижмешь. Чтобы такое кровотечение остановить, надо чтобы человек был в досягаемости квалифицированных медиков", - подчеркнул Василий Притула.
Евгения Закревская считает, что ФСБ не было в курсе его заболевания и осложнений, которые с ним связаны.
"Очень сомнительно, что они смогут с ним реализовать свой план без непоправимых последствий. И это еще более опасно для жизни и здоровья Павла. Две недели без подтверждений либо опровержений о его судьбе в РФ – это очень много, слишком много. Украина должна сделать все, чтобы заставить РФ сообщить информацию о Павле Грибе".
С начала агрессии России на Донбассе и после аннексии Крыма случаи похищения граждан Украины случаются регулярно. Пока ситуация с Павлом остается без изменений, его родные продолжают надеяться, что где бы он ни находился в данный момент, ему обеспечен необходимый медицинский уход, а государство предпримет все необходимые шаги для его возвращения на Родину.
Татьяна Бодня, Андрей Макрушин, для "Цензор. НЕТ"
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