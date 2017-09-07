 "Я УВЕРЕНА, ЧТО С ПАВЛОМ ПРЯМО СЕЙЧАС УСЕРДНО "РАБОТАЮТ", ТО ЕСТЬ, ЛОМАЮТ", - АДВОКАТ

Только данные о том, что именно ФСБ РФ разыскивала Павла по статье о терроризме, которые удалось случайно увидеть в планшете белорусских милиционеров его отцу - украинскому пограничнику, офицеру запаса Игорю Грибу. Спустя две недели после исчезновения ничего о местонахождении Павла и его состоянии здоровья так и нет. Учитывая то, что он является инвалидом детства, есть серьезные опасения за его жизнь. "Цензор.НЕТ" попытался разобраться, что же произошло с украинским гражданином в Беларуси.По словам отца, парень поехал в Беларусь на встречу с девушкой. Он познакомился с ней в соцсетях, до этого они не встречались. И должен был вернуться в тот же день домой, однако этого не произошло. Дозвониться ему тоже не получилось, телефон был вне сети. На следующий день отец отправился в Гомель, чтобы найти сына. "В Гомеле у автобусного вокзала я увидел наряд милиции и рассказал, что разыскиваю сына Павла, - говорит Игорь Гриб. – У меня проверили документы и пригласили сесть в машину. Тут же при мне офицер набрал данные моего сына на планшете и поскольку он сидел рядом, я увидел информацию о том, что сын находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ. Инициатором розыска является ФСБ Российской Федерации по Краснодарскому краю города Сочи".Отец отмечает, что, при наличии такой информации, пограничники должны были снять Павла с автобуса, задержать и передать инициатору розыска. Но поскольку он узнал о самом розыске уже ближе к полуночи, решил остаться в Гомеле и утром продолжить поиски, обратившись к пограничникам. Но утром в Гомельской приграничной группе ему сообщили, что в базе задержанных Павел не числится. Также в тот день Игорь Гриб выяснил, что никого из пассажиров с автобуса не снимали, все благополучно доехали до места назначения."Я сделал вывод, что, если белорусские пограничники в нарушение инструкций не задержали Павла, значит, они его пропустили, получив от кого-то соответствующую команду. Очевидно, от руководства. А вот кто дал команду руководству, я не знаю и сказать не могу, - подчеркнул отец пропавшего. – Судя по показаниям водителя, сын вышел в Гомеле. Там его следы исчезают".Эта история сразу приобрела огласку. И журналистам удалось разыскать девушку, с которой должен был встретиться Павел. В интервью "Еврорадио" она поведала, что ее заставили организовать встречу, а в Гомель приехала из Сочи вместе с мамой. Причем, как она утверждает, за личные средства. По ее словам, зачем это было нужно делать, ее матери объясняла ФСБ."Мы с Павлом давно переписывались и обсуждали такие темы, как украинский национализм, о политике говорили и о разных других вещах, о которых на территории РФ лучше не говорить. Думаю, с начала нашей такой переписки за мной и начали следить спецслужбы", - рассказала девушка.Отец также связывает исчезновение сына с его активными антироссийскими сообщениями в соцсетях: "После военной агрессии РФ против Украины он был активным комментатором в социальных сетях, часто не выбирал выражения относительно врагов Родины".Подтвердить эту информацию официально, как и установить местонахождение пропавшего парня, до сих пор не удалось. Адвокат семьи Евгения Закревская рассказала "Цензор.НЕТ", что ни одного ответа на запрос от правоохранительных органов РФ нет. Просто игнорирование и молчание. Она также придерживается мнения, что пропавший парень был задержан на территории Республики Беларусь именно сотрудниками ФСБ РФ."О причинах мы можем только догадываться. В переписке нет ничего такого, что бы отличало его от сотен других влюбленных патриотичных молодых людей, - отметила Евгения Закревская в комментарии нашему изданию. - Думаю, что операция по его выманиванию и задержанию (выбор именно его) со стороны ФСБ обусловлена не его конкретными действиями – в реале или в сети. Скорее ФСБ нужен был именно такой "образ", "тип". Зачем нужен – не могу сказать. Но уверена, что для достижения результата, с ним вот прямо сейчас усердно "работают". То есть, ломают. Что именно в результате должен озвучить Павел я не знаю".Представители украинских правоохранительных органов, которые подключились к поискам пропавшего, пока тоже воздерживаются от заявлений, которые бы однозначно указывали на то, где Павел находится сейчас и что с ним случилось с момента прибытия в Гомель.Уголовное дело, которое расследует полиция, открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"), с пометкой – пропал без вести. Это обычная практика, когда человек пропадает."Также отцом подано заявление в ГПУ о преступлении по ст. 146 УК ("Незаконное лишение свободы или похищение человека" – ред.), поскольку у правоохранителей в Украине есть дурная привычка после нахождения человека, который был в розыске, закрывать дело по 115-й, а не переквалифицировать его в 146-ю, - объясняет Евгения Закревская. - Раскрывать все действия, предпринятые полицией, я не могу, но пока они не привели к результату. Поданные мною ходатайства о дополнительных следственных действиях, выполняются. Медленней, чем нам бы хотелось, но следователи работают. И мы тоже".В Главном управлении Нацполиции в Черниговской области в части подробностей немногословны, ссылаются на тайну следствия. Комментируя "Цензор.НЕТ" ход расследования, начальник сектора коммуникации Сергей Брыль рассказал, что были опрошены родители пропавшего, проведен осмотр у него дома, изъяты вещи для проведения экспертизы ДНК."Подготовлено и направлено два ходатайства об оказании международно-правовой помощи. Они адресованы компетентным органам Республики Беларусь и Российской Федерации. Но пока ответы мы не получили. - сообщил Сергей Брыль. – На данный момент установлено, что Павел выехал из территории Украины, изъято соответствующее видео, теперь выясняем, что с ним случилось дальше. Также направлены документы об оглашении его в международный розыск через бюро Интерпола в Украине"."Цензор.НЕТ" обратился с запросом к главе МВД Республики Беларусь Игорю Шуневичу, и как только получим официальный ответ, обязательно опубликуем. Пока же, как нам стало известно, белорусские правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о том, открывать или нет уголовное дело. На такую процедуру отводится десять дней."В Беларуси отец еще 26 августа сообщил в райотделе милиции о пропаже сына, но это устное обращение вероятнее всего не было зарегистрировано, - рассказывает Евгения Закревская. - После этого мы подготовили и направили письменное заявление о преступлении в Гомельскую областную милицию и в Генеральную прокуратуру. В прошлую пятницу пришло уведомление из милиции о том, что они направили наше заявление из областного управления в райотдел. О проведении каких-либо следственных действий нам не известно, хотя необходимый перечень неотложных следственных действий был указан прямо в заявлении. В том числе – изъять видео по его вероятному маршруту, получить трафики и прочее".Получали ли правоохранители официальный запрос об экстрадиции Павла от Российской Федерации на данный момент тоже не понятно. По словам адвоката, Беларусь подтверждает только пересечение Павлом украино-белорусской границы 24 августа на въезд, и то, что он не задерживался и не содержится на территории этой страны."То, что в момент пересечения границы, белорусские пограничники уведомили ФСБ как инициатора розыска, о том, что Павел на территории Беларуси, как по мне – без сомнений. Далее он фактически находился под контролем ФСБ, - считает Евгения Закревская. - Между Республикой Беларусь и РФ нет паспортного контроля на границе. Его могли легко вывезти в РФ ФСБшники и для этого нет необходимости участвовать белорусским правоохранителям. Достаточно невмешательства во время и не расследования после".Объявление пропавшего в международный розыск обязывает страну, где он находится, сообщить о месте его пребывания. Вот только сработает ли это в случае с Россией, где "склепали" уже не одно фиктивное уголовное дело против украинцев? Отец Павла обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека Валерии Лутковской. Она в свою очередь на этой неделе связалась с коллегой из Российской Федерации Татьяной Москальковой. Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил представитель омбудсмена по вопросам связей с общественностью и информационных технологий Михаил Чаплыга."Надеемся, что нам оперативно ответят. Мы обратились по нескольким вопросам. Первое – это сказать вообще, где он? Второе – на основании чего он был задержан и, если уж он там, то соблюдается ли его право на защиту, право на медицинскую помощь, в каких условиях содержания он находится? Есть вопросы по медицинской части, потому что у него есть нюансы со здоровьем и на них мы акцентировали внимание, так как малейшее применение пыток или неположенного обращения может привести к необратимым последствиям", - отметил Чаплыга."В рамках своей компетенции мы делаем все, что возможно. Есть формальная сторона вопроса, но пытаемся еще и неформально акцентировать на гуманитарном аспекте. Есть телефонная связь между омбудсменами, пытаемся заставить обратить больше внимания на этот вопрос", - добавил он.При этом он отметил, что вопрос установления местонахождения Павла Гриба находится в ведомстве Министерства иностранных дел и консульской службы. Но дипломаты, с которыми мы тоже пообщались, к сожалению, ничего нового к тому что было сказано ранее, добавить не могут. По словам начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, по результатам контактов консула Украины в Беларуси с правоохранительными органами Витебска и Минска не подтверждена информация о возможном содержании Павла в спецучреждениях на территории этой страны.Консульство Украины в РФ также обратилось в МИД России с запросом о судьбе Гриба, ожидая в случае его пребывания на территории России уведомления о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией. Но ответа пока нет.Ситуацию серьезно усложняет наличие у пропавшего Павла инвалидности. Врачи еще в детстве поставили ему диагноз – врожденная аномалия развития. И, как рассказала адвокат, болезнь Павла намного серьезнее, чем это может показаться при общении с ним."Отец озвучил диагноз. Лишь часть его "портальная гипертензия". Открываем медицинскую энциклопедию: при этом заболевании очень высока вероятность открытия внутреннего кровотечения, летальность которого 30-50 %. Спровоцировать кровотечение может все что угодно – от отсутствия лекарств и своевременного хирургического вмешательства до даже минимальной физической нагрузки. Не говоря уже о такой "обыденности" для российских правоохранительных органов, как удары, пытки и другие "меры физического воздействия". В данном случае эти "стандартные" методы обращения с задержанными в РФ в самом прямом смысле слова смертельно опасны", - убеждена Евгения Закревская.Лечащий врач Павла Гриба подтверждает ее опасения. Это заболевание характеризуется нарушением кровообращения в печени, когда нарушен и приток, и отток крови. Вследствие этого расширяются сосуды внутренних органов."Особенно опасно, когда происходит расширение сосудов пищевода и желудка, потому что на таком фоне образуются так называемые узлы, они могут разрываться и кровоточить, - говорит профессор кафедры детской хирургии Национального медицинского университета на базе больницы "Охматдет" Василий Притула. – При этой болезни нарушаются структурные особенности крови: падают лейкоциты и тромбоциты, низкий гемоглобин. От этого всего может случиться кровотечение. Павел принимает кровоостанавливающе лекарства, чтобы улучшать кровоснабжение печени, а также препараты, которые регулируют кислотность в желудке и двенадцатиперстной кишке, чтобы предотвратить формирование язв, которые тоже могут давать кровотечение. Он принимал лекарства постоянно, проходил обследования. Его болезнь прогрессировала. 18 августа вместе с мамой был на приеме, со всеми анализами и последними результатами обследования. Планировали передать его специалистам из Института им. Шалимова, чтобы они провели операцию".Но прооперировать парня не успели. В каком состоянии он находится сейчас, неизвестно. По словам врача, кроме того, что он должен находиться под наблюдением медиков и получать регулярно лекарства, должна соблюдаться и определенная диета. Не говоря уже о том, что эта стрессовая ситуация может стать катализатором необратимых последствий.

Выписка из медицинской карты

Национальной детской специализированной больницы "Охматдет"

стационарного больного Гриба Павла Игоревича , предоставленная сестрой





"Кровотечение в желудке трудно контролировать. Его пальцем не прижмешь. Чтобы такое кровотечение остановить, надо чтобы человек был в досягаемости квалифицированных медиков", - подчеркнул Василий Притула.Евгения Закревская считает, что ФСБ не было в курсе его заболевания и осложнений, которые с ним связаны."Очень сомнительно, что они смогут с ним реализовать свой план без непоправимых последствий. И это еще более опасно для жизни и здоровья Павла. Две недели без подтверждений либо опровержений о его судьбе в РФ – это очень много, слишком много. Украина должна сделать все, чтобы заставить РФ сообщить информацию о Павле Грибе".С начала агрессии России на Донбассе и после аннексии Крыма случаи похищения граждан Украины случаются регулярно. Пока ситуация с Павлом остается без изменений, его родные продолжают надеяться, что где бы он ни находился в данный момент, ему обеспечен необходимый медицинский уход, а государство предпримет все необходимые шаги для его возвращения на Родину.