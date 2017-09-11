 ЗАММИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНА СУКМАНОВА: "ЕСЛИ ЛЮДИ НЕ ЧУВСТВУЮТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО СПОСОБНО ИХ ЗАЩИТИТЬ, ОНИ ПРИХОДЯТ К СУДАМ ЛИНЧА"

В интервью с заместителем министра юстиции Еленой Сукмановой мы говорили о том, почему люди так легко теряют свои земельные участки и свой урожай и зачастую не могут защитить себя, даже обратившись за помощью к правоохранителям. Об участии в этом регистраторов, которые становятся фигурантами уголовных производств и о том, чем заканчиваются резонансные расследования. А также о первых результатах работы антирейдерских штабов, компенсации, которую могут получить пострадавшие и ужесточении ответственности для тех, кто способствует захватчикам.
"ВЫХОДЯТ ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПОЛЕ И НАЧИНАЮТ БОРОТЬСЯ. ОДИН КОМБАЙНЫ ПРИГНАЛ И НАЧИНАЕТ УБИРАТЬ УРОЖАЙ, ВТОРОЙ ТИТУШЕК ПРИВЕЗ И ТОЖЕ ХОЧЕТ ЭТОТ УРОЖАЙ"
- Елена Валерьевна, количество сообщений о рейдерских атаках в этом году значительно увеличилось. Среди причин называют и работу комиссии Минюста по рассмотрению жалоб в сфере регистрации, которая имеет право решать без суда, на свое усмотрение, кто же на самом деле собственник. Есть ли злоупотребления со стороны членов комиссии?
- Вот точно не комиссия виновата во всплеске рейдерства. С чего начинаются все эти рейдерские атаки? Первое звено – это регистратор. Кто-то в реестре меняет одну фамилию на другую, потом преступник берет бумагу, идет на поле и говорит: "Ребята, собственник уже я". А с собой приводит охранную компанию, которая включается в силовое противостояние. Раньше у людей был единственный путь – идти в суд. В результате, когда через полтора-два года человек получал окончательное решения суда, от предприятия оставалась одна оболочка, ничего ценного там не было.
Смысл работы комиссии в том, чтобы человек пришел и за месяц смог восстановить свои права. В 2017 году Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила 441 жалобу. Из них: относительно земель – 183, в отношении объектов недвижимого имущества – 195, о регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей - 63 жалобы.
Возвращено право собственности на 4698 земельных участков общей площадью 4929 га.
В каждом заключении Комиссии есть абсолютно четкая правовая позиция. Поэтому мне нечего сказать о злоупотреблениях со стороны членов Комиссии. Если кто-то не согласен с ее решением – всегда можно обратиться в суд.
- Как рейдерам удается заполучить земельные паи?
- Есть случаи, когда людям предлагают подписать договор под видом какого-то другого документа. Такая ситуация, к примеру, была в Николаевской области. Пожилой женщине привезли зерно. Дают документ, предлагая расписаться в нем. Она думала, что расписалась за зерно, а на самом деле подписала дополнительный договор об аренде по пониженной ставке до 2027 года.
Мы сталкиваемся с ситуациями, когда договоры аренды на земельные участки не регистрируются. При этом перезаключаются по несколько раз. Приходит одно предприятие и предлагает взять у человека в аренду землю, обещая платить 100 гривен, за ним другое и предлагает уже 200. Заключая второй договор с большей оплатой, человек сам провоцирует конфликт. Потом выходят два предприятия на поле и начинают бороться между собой. Один комбайны пригнал и начинает убирать урожай, второй "титушек" привез и тоже хочет этот урожай. Вот и давайте определим, где здесь рейдерство. Входная точка – это отсутствие регистрации договора аренды.
- Почему не регистрируют? Это обязательная процедура?
- Обязательная. Не регистрируют по разным причинам. Например, чтобы избежать уплаты налога или по незнанию.
Люди должны научится правильно оформлять отношения с теми же сельхозпредприятиями, с арендаторами квартир, с риелторскими агентствами. Это позволит избежать многих проблем.
- Многим комиссия отказывает?
- Отказывают в случаях, когда жалоба оформлена не должным образом и ее нельзя рассмотреть по формальным признакам. Например, не удостоверены копии, которые подкладываются к жалобам. Если человек успевает эти недостатки своевременно устранить, он может еще раз подать документы в Комиссию.
Бывают и другие ситуации. Когда в процессе рассмотрения мы видим, что процессуальные действия, которые сделаны регистратором, по сути, правомерны. И человек, который жалуется, просто захотел использовать Комиссию, как некий инструмент быстрого решения своего вопроса. Понимая, что в суде он получит такой же негативный результат, начинает жаловаться уже на Комиссию, заявляя о несправедливости.
Многие путают компетенцию Комиссии и суда. Они разные. Мы не подменяем судебные решения.
Комиссия создана, как инструмент оперативной защиты прав. Но также – это инструмент контроля за регистраторами. В стране работает 10 тысяч регистраторов. Когда комиссия видит процессуальные нарушения в их действиях, она отменяет действие, и наказывает регистратора. Либо блокирует доступ к реестру, либо вообще его аннулирует. В зависимости от степени нарушения. В этом году по результатам рассмотрения жалоб Комиссия аннулировала доступ в Госреестр прав на недвижимое имущество для 112 регистраторов и нотариусов.
- Небольшая цифра, учитывая даже количество удовлетворенных жалоб…
- Когда мы проверяем действие регистратора, мы не проверяем суть сделки. Мы заходим в реестр и смотрим не совершил ли он какого-то нарушения, когда регистрировал. Проверил ли он все документы, наличие решения суда, на основании которого проходит регистрация. Просканировал ли он все копии и разместил ли их в реестр, чтобы мы могли проверить...
- Правильно ли я Вас понимаю, если к нему приходят с поддельным договором, он его тоже зарегистрирует и будет прав?
- Регистратор – не эксперт, он не может определить подлинность документа. И если впоследствии выясняется, что документ-подделка, а к нам поступает жалоба, мы говорим, что действия регистратора были правильными. Мы не хотим перебирать на себя функцию правоохранителей и определять, был умысел или нет. Пострадавший может обратиться в полицию или суд.
"РЕГИСТРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕМИНУЕМО. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕСПРЕДЕЛ"
- Бывший заместитель министра юстиции Павел Мороз, отвечая на заявления главы НАБУ о массовых рейдерских захватах, говорил именно о причастности регистраторов, которые помогают забирать у людей имущество и землю. Вам известно о том, чем закончились расследования уголовных производств по материалам, которые передавались правоохранительным органам?
- Случаи, о которых Вы говорите, действительно есть. Например, регистратор переоформила право собственности на отдельно стоящее здание в Киеве, достаточно большое. Написала, что на основании решения суда. Скан решения в реестр не завела. При этом указала номер производства. Мы поднимаем решение суда, на которое регистратор ссылается. Оно действительно есть, но совершенно на другую тему – о разводе и разделе имущества. Понятно, что это сознательное правонарушение регистратора. У нас есть немало заявлений, в которых в процессе заседания Комиссии мы видим состав преступления. Мы отправляем их в правоохранительные органы. К сожалению, у нас нет информации, что какое-то расследование доведено до конца. И есть обвинительный приговор. Очень этого ждем. Потому что хотим показать, что наказывать может не только Комиссия Минюста. Не только путем отключения от реестра. Регистраторы должны понимать, что наказание за преступные действия неминуемо. Безнаказанность порождает беспредел.
- Почему нет законченных расследований и дел, переданных в суд? Или вы просто не владеете информацией?
- Мы направили письма в правоохранительные структуры, куда передавали материалы. В ряде случаев мы вообще не получили ответы, в некоторых, что все хорошо, идет расследование. В остальных, что заявление присоединено к другим, там, где жаловались сами потерпевшие. На встречах в антирейдерских штабах я общаюсь с правоохранителями, прошу, чтобы они сообщали информацию и нам, и потерпевшим. Люди должны знать, как продвигается следствие.
- Кто эти люди, которые осуществляют рейдерские атаки на аграриев? Кто за ними стоит?
- Я бы очень хотела, чтобы ответ на этот вопрос дали правоохранительные органы. Когда материалы попадают в Комиссию, мы видим юридический конфликт, некоего номинального собственника и представляющих его адвокатов.
- Вы говорили с главой Нацполиции об этих расследованиях?
- На уровне министерств и рабочих групп мы говорим и будем говорить. Но дела расследуются на месте. И когда правоохранители говорят о сборе доказательств, они даже не обращаются к нам, чтобы выяснить, что же нарушил регистратор.
Я была на расширенном заседании общественной организации "Аграрный союз". Одна из женщин, представляющая сельхозпредприятие в Броварском районе, рассказала, как местная полиция саботировала расследование до тех пор, пока селяне сами не поймали и не привели к ним человека, который организовал рейдерский захват.
А на днях во время поездки во Врадиевский район Николаевской области столкнулась с другой ситуацией преступного бездействия правоохранителей. Там есть сельхозпредприятие, у которого один собственник. Никто кроме этого предприятия не может обрабатывать ни одного участка земли. Причем независимо от того, кому они принадлежат. Если собственник-физлицо и с ним когда-то подписали договор аренды, он годами не может его разорвать. Когда собственники обращаются к предприятию, и говорят, что срок договоров давно закончился и они не хотят их продлевать, им сообщают, что они ошибаются и есть дополнительное соглашение еще на пятьдесят лет на продление этого договора. А люди их не подписывали! Одна женщина попросила показать документ, который она якобы подписала. Ее сильно избили. С сотрясением мозга и травмой позвоночника попала в больницу.
Люди обращаются в правоохранительные органы, открываются десятки уголовных производств, а расследование не продвигается. Голова сельсовета рассказал, что уже 5 лет не может выделить никому участок с земель запаса. Потому что совершенно нагло по ночам загоняются комбайны, земля вспахивается, засевается, а потом там выставляется охрана из бывших милиционеров, которые теперь работают в охранной фирме.
Там десятки договоров аренды заключены на умерших. И это все продолжается годами.
Мы подготовили и направили обращения в ГПУ, МВД, к главе Николаевской ОГА. Чтобы первые лица взяли ситуацию под личный контроль.
- Правоохранители часто участвуют в рейдерских атаках?
- Бывает, что приходят люди в камуфляже и говорят, что они полиция. Показывают фиктивные удостоверения. А люди верят.
- Зачем созданы аграрные антирейдерские штабы? Какие проблемы они решают? Неужели те представители госорганов, кто не помогал людям раньше, теперь после объединения в новую структуру, радикально изменились? Вы имеете какое-то влияние на штабы?
- Я не могу их заставить работать, если вы об этом. На первой встрече в одном из штабов услышала риторику о том, что изменить ситуацию могут только законодатели. Попросила подать конкретные предложения. В ответ мои собеседники сослались на то, что их юристы в отпуске. Нам надо перестать искать невестку, и самим менять ситуацию.
Штабы работают две недели. И сегодня мы можем говорить о конкретных результатах.
Штабы созданы по всей Украине, на базе областных администраций. Туда входят представители Минюста, правоохранительных органов, по согласию представители прокуратуры, Госгеокадастра и представители общественных организаций. И если раньше человеку нужно было обратиться в каждую структуру отдельно, а его футболили, отсылали в другие инстанции, то теперь он приходит со своей проблемой и ее решают на заседании штаба. В штабы уже поступило 21 обращение по вопросам рейдерства. Открыто 5 уголовных производств.
Наибольшее количество обращений поступило в четырех областях: Херсонская, Николаевская, Кировоградская и Днепропетровская области.
Благодаря работе штабов в двух областях – Николаевской и Херсонской – удалось предотвратить физическое столкновение между арендаторами. Через несколько часов на поле была полиция. А на следующий день на урожай наложен арест и сейчас все ждут решения суда.
Мы пригласили к сотрудничеству четыре крупные аграрные общественные организации. Попросили, чтобы они дали своих людей на местах. А те в свою очередь могли оперативно своим членам организаций подсказать, что есть такой штаб, рассказать, что он делает. Посоветовать, на какую горячую линию можно позвонить, какую помощь получить, как правильно жалобу написать и какие документы к ней приложить.
Запустили также мобильные группы правовой помощи. Фермер, у которого сейчас нет форс-мажорной ситуации, вряд ли поедет ради любопытства в штаб, узнать, что вообще там происходит. Мобильные группы ездят по отдаленным селам и райцентрам и консультируют людей на местах, чтобы они понимали, что нужно делать в той или иной ситуации. Люди напуганы, они слышат о происходящем из разговоров "за забором", которые не всегда объективно отражают действительность. Люди думают, что не дай Бог что, нужно брать ружье и отстреливаться. Особенно после ситуации, которая была в Бережинке. Если люди не чувствуют, что государство способно их защитить, они приходят к судам Линча. Это очень опасный путь, когда на руках у людей сотни единиц оружия.
- Около миллиона единиц...
- Тем более. Люди должны знать, что их могут защитить.
- Вы упомянули Бережинку, где фермеры взяли оружие и вынуждены были защищать себя сами. Расскажите о ситуации с фермерским хозяйством "Нива-2010".
- Комиссия рассмотрела одну из жалоб и восстановила права фермеров на 35%, которые у них были фактически нагло украдены. Минюст аннулировал свидетельство об аккредитации регистратору, который незаконно переоформил агропредприятие "Нива-2010".
По остальным 65% вопрос решается в суде. Если будет определение суда, с удовольствием выступим третьей стороной.
Еще одна конфликтная ситуация, которую удалось разрешить, произошла с фермерским хозяйством "Александро-Владимирское" в Днепропетровской области. На основе поддельных документов были совершены действия, которые привели к полному исчезновению предприятия из реестра. А на следующий день был отчужден целостный имущественный комплекс, в который входили элеваторы, склады и зернохранилища. Благодаря оперативной реакции предприятие восстановлено, а имущество возвращено владельцу.
Еще одно предприятие – "Агро-Вита 2000" в Днепропетровской области. Уже в течение полугода Комиссия восстанавливает их права, но их у них постоянно забирают.
- Каким образом забирают?
- До 2013 года не существовало электронного реестра имущественных прав, и регистрация аренды земельных участков происходила в соответствующих отделениях земельных кадастров. Если сейчас фермер приходит к регистратору или нотариусу с намерением зарегистрировать аренду земельного участка, то регистратор должен получить выписку от Госгеокадастра, убедиться, что не было предыдущей регистрации, и только после этого вносить данные в реестр. Но есть регистраторы, которые неосознанно или сознательно, этого не делают. Таким образом, получается двойная регистрация.
Чтобы такие манипуляции исключить в будущем, необходимо эти два реестра технически объединить. Сейчас это обсуждается.
- Елена Валерьевна, а что с правами на недвижимость? Был всплеск сообщений о том, что люди лишаются квартир из-за махинаций с реестром. Какова ситуация сейчас? Есть обращения в Комиссию?
- Нет, такой тенденции уже нет. Есть единичные факты, и в большинстве случаев они связаны с наличием спора. Например, разводятся муж и жена. Один наложил запрет на продажу квартиры, другой кричит, что ее забрали рейдеры. Массовых фактов, слава Богу, мы не наблюдаем. Кроме того, есть же так называемый смс-маяк, когда вы можете на мобильный телефон получать сообщения о начале регистрационного действия с вашим имуществом.
Объясню процессуальные нюансы. Регистратор и нотариус вводит заявку, открывает раздел. Потом он делает ряд действий, и через какое-то количество часов закрывает раздел. Вот когда он его закрывает, вы уже можете либо бежать в комиссию, либо в полицию или суд. Но если вы узнали о проблеме в момент, когда открывает, можете добежать до ближайшего нотариуса или регистратора и наложить запрет на регистрационные действия, как собственник.
"СЕЙЧАС ДЕПУТАТАМИ И ЭКСПЕРТАМИ ОБСУЖДАЕТСЯ ИНИЦИАТИВА О ТОМ, ЧТОБЫ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ ЗАКЛЮЧАЛИСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА"
- Если основная проблема – это действия регистраторов, может ужесточить отбор и ответственность?
- Эту идею мы обсуждаем. В качестве ужесточения ответственности сейчас готовим с нашим управлением нормативно-правового обеспечения изменения, которые позволят отключать регистраторов на больший срок.
Кроме того, Совет бизнес-омбудсмена сделал системный отчет о борьбе с рейдерством. Мы уже опубликовали рекомендации, которые нам даны, и готовы их выполнять. Одна из рекомендаций касалась непосредственно проверок, которые проводятся относительно регистраторов и нотариусов. Мы на сайте Минюста публикуем список тех, кому назначены камеральные проверки. Теперь нам порекомендовали и результаты этих проверок тоже выкладывать.
Скажу откровенно, не все эту идею одобряют. Сейчас мы работаем с нотариальной палатой, у которой возникли сомнения относительно того, стоит ли это делать. В качестве примера они приводят ситуацию, когда нотариус не отсканировал квитанцию, а мы его отключаем по итогу проверки, а теперь еще и хотим сообщать о таком факте публично. На мой взгляд, за любые нарушения надо нести ответственность. Сегодня клиенту квитанцию не отсканировали, а завтра кто-то воспользовался этим формальным признаком и отменил нотариальное действие. Это что, мелочь?
Правила игры должны быть прозрачными и одинаковыми для всех. Создали рабочую группу, обсуждаем, как полученные рекомендации воплотить технически. Я за то, чтобы публиковать результаты проверок тоже. Чтобы люди видели, кто из регистраторов как работает.
- Когда будет принято решение?
- Думаю, до 1 октября точно. Сейчас спорят за право аренды, за право на урожай. А представьте, что будет, когда начнут спорить за право собственности на тысячи гектаров земли, когда откроют рынок.
Минюст единолично никогда на 100% не победит рейдерство. Наша задача - обеспечить такой контроль за действиями регистраторов, чтобы не было системных правонарушений.
- Сейчас рейдерство носит системный характер?
- Я бы так не сказала. Да, каждый год мы наблюдаем всплеск в агробизнесе. Это связано, в первую очередь, с сезонностью, рейдерские атаки привязаны к сбору урожая. С 16 ноября прошлого года вступили в силу изменения к антирейдерскому закону, где был сужен территориальный принцип, сейчас сделку можно осуществить только на территории той области, где находится имущество. Была введена уголовная ответственность, регистратора обязали проверять наличие решения суда в едином реестре. Вспомните, какая паника была год назад, когда за ночь улетали объекты недвижимости, воровали предприятия и т.п. На данный момент этой паники нет, она схлынула. Я вижу даже по жалобам – тенденция пошла вниз.
Сейчас депутатами и экспертами обсуждается инициатива о том, чтобы договоры аренды заключались исключительно через нотариуса. Но нотариусы, в отличие от регистраторов, находятся далеко не в каждом селе. И не все владельцы паев или арендаторы готовы платить нотариусам.
- Как долго будут работать штабы?
- До 15 ноября. Наша основная задача – построить работу штабов так, чтобы помощь людям была реальной, оперативной и конструктивной. К примеру, многие не знают, что ответственность регистраторов застрахована. Если они совершают что-то неправомерное и человек от этого пострадал, он может обратиться в страховую компанию и получить денежное возмещение. Планируем разместить на сайте министерства информацию о том, кто из регистраторов застрахован в какой компании. Обновляем сейчас информацию по всем регистраторам, проверяем, не закончились ли страховые договоры.
Попросила также провести работу с главами сельских и поселковых советов. Их регистраторы состоят с ними в правовых отношениях. И человек может прийти и получить возмещение с сельской рады. По крайней мере потребовать. Это будет и для них стимулом контролировать своих регистраторов.
Татьяна Бодня, для "Цензор.НЕТ"
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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