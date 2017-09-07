 ГЕРОЙ МАЙДАНУ, ГЕРОЙ ВІЙНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ: ОСТАННІЙ БІЙ КАПІТАНА ЛОСКОТА

"Я познайомився з Женею 30 серпня, він заїхав на наш блокпост на Ювілейному з двома танками і БМП 1-ї танкової бригади. В цей момент під тиском російських військ і після звістки про трагедію при прориві з Іловайська на фронті під Луганськом почалася паніка. На моїх очах 1-а танкова бригада почала драпати від аеропорту, тікали й інші, в тому числі бійці мого 22-го батальйону. На моїх очах повз нас в тил з передової проїхало штук п'ятнадцять наших танків. Техніку іноді просто кидали.30 серпня ми зловили двох російських найманців, хороших бійців, до речі, вони приїхали підірвати нашу кинуту БМП на трасі між Жовтим і Олександрівськом. Машина була кинута справною.На мій погляд, найбільш негативну роль в ході подій в цьому районі зіграв комбриг 1-ї танкової бригади Грицьков - я його там жодного разу не бачив тверезим. Він не контролював обстановку, і паніка виникла перш за все через відсутність адекватного керівництва. Російські війська після деблокади Луганська не продовжили наступ і частково відійшли на російську територію, і насправді, район Веселої Гори і підступи до Луганська ми могли не здавати, а зберегти. Тому що відбити атаки найманців нам було під силу. А так,... 1 вересня Грицьков наказав відходити на Щастя, відхід не був організований, і сталася низка трагічних подій.Був хаос, люди втрачали голову і бігли.Але Женя Лоскот бігти не збирався, він був з тих, хто не панікує. Коли він приїхав, ми познайомилися, він відразу запитав: - "А ти будеш відступати?" - "Ні". - "Ну тоді я піду посплю, три доби не спав". Розумієте, у нього рішучість була, було видно, що хто завгодно відступить, але він відступати не збирався. Ворога він ненавидів. По ньому було видно - він не боявся і був готовий до ризику смерті.Відхід залишалися прикрити всі. Залишалася рота 80-ї бригади капітана Володі Кияна в Металісті, там же була група "айдарівців". А ми стояли на позиціях біля Щогли, поблизу села Шишкове. Позиції там були хороші, не можна їх було залишати, для прикриття Щастя треба було тримати..На тиловій позиції на висоті біля Веселої Гори залишалося чотири БМП 1-ї танкової бригади, комбриг Грицьков з охороною. 5 вересня Грицьков увечері залишив цю позицію, де не було ніяких боїв і не було контакту з противником і забрав з собою три БМП для охорони. І залишилося нас на Щоглі 17 бійців 1-ї танкової бригади, близько 30 бійців львівського батальйону територіальної оборони (3-й БТРО), і троє з 22-го батальйону - Жора Бондаренко, Віталій Подубний і я. З техніки у нас була БМП одна і два ГАЗ-53 львів'ян. Старшим Грицьков залишив офіцера з позивним Овод. Ось такий ар'єргард.Вдень ми чули бій, як під Цвітними Пісками потрапили в засідку наші хлопці з "Айдару" і 80-ки. На жаль, через відсутність організації відходу, а це пряма відповідальність Грицькова, важливий блокпост просто залишили завчасно. А противник був в Олександрівську, це якихось 4-5 кілометрів, вони добре володіли ситуацією, адже місцеві жителі вільно пересувалися, і розвідка у них працювала. У противника в Олександрівську було до двох танків і до чотирьох БТРів, до 200 бійців. Ось цими силам вони і зайняли Цвітні Піски. Це, до речі, було чутно, відстані короткі, працював танковий двигун.Після від'їзду Грицькова приблизно о 19 годині ми також виявили, що в тилу нашої позиції на поле соняшника виїхав невідомий невеликий підрозділ. Вони влаштували собі табір і поставили свої машини - цивільні джипи в декількох сотнях метрів від нас, не думаючи, що на нашій позиції ще хтось є. Це був противник.Їх не можна було залишати в тилу, бо скоро вони могли розібратися що до чого, і нам стало б скрутно. Тому Женя Лоскот сів за важелі БМП, а ми з Жорою сіли в БМП як десант, ззаду, висунувшись з автоматами в люки.Женя до ситуації ставився спокійно, без драматизму, зібрано. Сіли і поїхали, ми ж були ледве знайомі, навіть телефонами обмінятися не встигли, а іншого ніякого зв'язку не було. Останніми його словами, які я чув, були: "Ви сіли?" І БМП рвонула вперед.Лоскот виїхав на табір супротивника, і не зупинився. Мені здавалося, що варто було б відстріляти їх із дистанції, але Женя спрямував БМП уперед, він їх вирішив гусеницями чавити, судячи з усього, і ми в'їхали прямо на супротивника, почалася стрілянина. Сепарів було осіб 15-20, але вони були непогано підготовлені - розсипалися врізнобіч і відкрили вогонь у відповідь. Ми били по тих, хто залишався позаду, не давали їм стріляти прицільно, бій був на дистанції до 15 метрів. Але незабаром по нас влучили. Спалахнув ПТУР на даху нашої БМП, і ми отримали з РПГ. А тут Жора кричить: "Командире, стрибай, ми горимо!"Жора вистрибнув одразу, я застряг, ледве випав із машини. Вона ще трохи проїхала і зупинилася, почала горіти. Потім вибухнув боєкомплект. Ми не змогли зібратися – я не знайшов ні Жору, ні Женю. Ми були біля розгромленого табору супротивника, у нас стріляли, тут не до пошуків. Щоб заплутати супротивника, я побіг у бік Луганська, обхідним шляхом.Мені вдалося втекти. Також вийшли без втрат і всі бійці, які залишалися на Щоглі - супротивнику було вже не до них. Жору взяли в полон - його обміняли через два місяці. А ось що було з Женею, я не знав. Потім з'ясувалося, що приблизно о 23 годині він дзвонив знайомому "айдарівцю", повідомив обстановку щодо противника, і сказав, що сховався на околиці населеного пункту.Тієї ночі з 5 на 6 вересня сепари могли реально зайняти міст на Щастя і навіть саме Щастя. Тому що паніка була. Міст залишилися охороняти чотири бійці "Айдара". Якби не вони, якби не спротив нашого загону прикриття, загони сепарів і російських найманців спокійно заїхали б і на міст, де ми незабаром обладнали позицію "Фасад", і в Щастя теж би заїхали без жодних перепон.Думаю, що Женю поранили. Я думаю, що він загинув усе-таки 6 вересня, тому що цілу добу він би там не лежав. Можливо, звісно, що було серйозне поранення, на жаль, це тільки версія, він залишився один... Уночі вийти на міст або навіть перейти річку – це взагалі не проблема, але все-таки щось завадило.А коли почали повертати наших полонених, то почули історію, яку сепари розповідали, що у Веселій Горі вони виявили одного "укропа", і він відмовився здаватися, і загинув у бою зі словами: "Росіяни не здаються! Слава Україні!" А невдовзі волонтери знайшли тіло у Веселій Горі, і побачивши останки, я відразу зрозумів - це він. Волонтери теж підтвердили - Женя відмовився здаватися в полон. Загинув, як герой".