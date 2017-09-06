 РОМАН БОНДАРЬ: "ЭПОХА ГЕРОЕВ-ОДИНОЧЕК УХОДИТ, НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КОМАНД"

- Я больше10 лет занимался развитием талантов в бизнесе. Причем талантами высшего уровня, теми, кто способен управлять изменениями и осуществлять трансформации. Это 5% топ-менеджеров. Это алмазы, которые я выискиваю, слежу за историей их достижений, анализирую успешные и неуспешные кейсы, строю гипотезы про дальнейшую траекторию роста. Я как лесник, четко знаю, в какой части леса водятся какие "звери" и на что они способны. И в нужный момент для решения сложной задачи я нахожу человека, который может эту задачу решить.Сейчас мир драматически усложняется под влиянием технологий, геополитики и других факторов, которые требуют от Украины не просто движения вперед, а сверхрывка, сверхнапряжения, чтобы, в принципе, состояться. Поэтому нам везде, куда ни ткни пальцем, нужны герои – трансформационные лидеры, способные менять своей внутренней силой пространство, в котором они находятся.До ноября 2013-го я жил "параллельно" государству: я работал с "белыми" компаниями в шикарных офисах. В 2014-2015 государство стало касаться лично меня.Я вдруг четко осознал, что от меня также зависит - состоится Украина или нет. Поэтому я решил, что сосредоточусь на помощи командам двух реформ: системы управления госпредприятиями и реформы госслужбы.Я сейчас участвую в ряде рабочих групп, которые пытаются придумать модель горизонтального государства, мобильного, противоположного постсоветскому наследию.- Для невовлечённого человека эти темы кажутся высокими абстракциями. Но те, кто собирается здесь жить, обязаны на них ответить. Изменить историческую инерцию, по которой двигалась страна до этого – невероятно сложная задача.Наблюдая за тем, что происходит, я считаю, что те, кто находится у власти сейчас - это (если использовать модель институциональной экономики Александра Аузана), которые захватили власть над территорией и используют монополию права на насилие и прочие рычаги, для выкачивания ресурса, направленного на удержание власти.Я как global citizen обладаю сверхмобильностью, могу реализоваться в любой части мира, но я хочу посвятить свою жизнь этой части мира, чтобы сделать эту часть мира привлекательной для всего земного шара. Я хочу, чтобы моя страна создавала такие условия, чтобы, как на призыв Эмманюэля Макрона, который объявил, что Франция отныне будет поддерживать все предпринимательские инициативы, съезжались люди со всей планеты.Поэтому в Украине должен появиться слой людей, которые будут обеспечивать преемственность реализации видения будущей Украины. И уметь преодолевать барьеры, самым сложным из которых является – культура управления государством.- Для того чтобы обеспечить длинное будущее нашей страны, нам надо, как говорят многие умные люди, создавать институты. И я полностью поддерживаю эту задачу. Но, ведь институты создают люди.Чтобы сдвинуться хоть куда-то в этой дилемме "курицы-яйца", нам сначала нужно создать слой лидеров, новой элиты.. Отсюда уже тактическая задача, как создать прослойку не просто гражданских активистов, а создать слой резонирующих пассионариев, которые обладают трансформационными способностями.Именно. Когда они понимают не только, как устроена система, но и какой инструмент нужно сделать, чтобы починить тот или иной процесс. Как изменив что-то одно, можно повлиять на все остальное.В 2015 году, когда я отправлял на высокие государственные должности серьезных профессионалов, в команды Министерства экономики, Министерства инфраструктуры и других, я искренне верил, что эти люди, обладающие всеми свойствами и навыками трансформационных лидеров, способны быть успешными в таком агрессивном контексте.Тогда, но время прошло и мы получили очень большой опыт, который прямо свидетельствует, что- Навыки, которые делают тебя успешными в государственном управлении и бизнесе, разные. Причем, порой кардинально. Модели мышления не похожи друг на друга, например, тот же навык принятия решений. В бизнесе, принимая решения, ты можешь опираться на четкое видение акционера, на согласованную стратегию, на подробную аналитику, которая говорит о том, решение является скорее правильным или нет, можешь в любой момент привлечь необходимую консалтинговую поддержку или отложить решение, в конце концов, если риски большие.В государственном управлении, у тебя нет ни единой согласованной позиции, ни достаточного количества данных и аналитического ресурса, ни времени. Вокруг сплошной агрессивный контекст из нападок СМИ и диванных экспертов, связанных интересами местной элиты и олигархата.Выдержать это может очень зрелый, терпеливый и опытный управляющий изменениями.Да, все верно.Парень, который работал в инвестиционном банке, обладает хорошим горизонтом планирования и навыками принятия сложных решений, попав на ключевую государственную позицию, скажем мягко, провалился и стал одним из главных символов того, чтоДа, его погрузили в условия, где он был вынужден стать "кошельком" и собирать деньги с налогоплательщиков, обеспечивая коррупционный ручей наверх.Казалось бы, вот тебе лидерские качества, способность убеждать, способность управлять. Чего не было? Почему не получилось?из которой ты несешь ответственность за всех тех, кому ты служишь, не было вот этого аспекта служения, не было гражданина в этом всем. Не было этого сверх "Я". Он не стал новой элитой, даже получив этот шанс.- Если оттолкнуться от этимологии этого слова, то "элита" - это лучшие из народа. Это лучше из нас, которые попадают на те позиции, откуда они могут не только влиять, но и нести ответственность за тех, кто их номинировал.В нашей истории место элиты всегда занимала группировка, захватившая власть, поэтому у нас такое отношение к этому понятию.Элита – это те, кто удерживают смысловой "каркас" нации. Это те, кто видит страну как единую систему, а себя – как людей, за нее ответственных. Украина для них не "территория реализации личных интересов", а "интересы Украины – личная ответственность, личный вызов". Не Украина для меня. А "Я и есть Украина".Я могу сказать, что сейчас "прорастает" новая элита. Есть инициативы, которые ее готовят: Украинская академия лидерства, Generation UA, KSE, LvBS, KMBS, CAPs. И это очень позитивный тренд. Таких институций должно быть больше.У нас сейчас общество переживает время Героев, которые находят собственные маленькие битвы. Но пока не способны пережить эффект Аргонавтов, эффект команды героев, которые идут на сверх опасные приключения, за золотым руном, чтобы вернуть символ благосостояние в Древнюю Грецию.- Герои - это пассионарные личности, у которых природа такова, что им необходимы большие, сложные задачи. Им необходимы вызовы как воздух, иначе они не смогут проявить свою природу. У них колоссальная работоспособность, острый ум, способность вести большое количество проектов, бешеная харизма, аналитическое мышление.У Героев развита жажда признания, они склоны доминировать, они почти никогда или мало слушают других. Чаще всего они не умеют ставить задачи, давать обратную связь, они не сдерживают свои эмоции.С психологической "тенью" можно работать инструментами коучинга: через развитие эмоционального интеллекта, ненасильственного общения Маршала Розенберга. В мире известно масса способов. Вопрос только в том, кто может прийти к Герою и сказать: "Ты, конечно, классный, но чтобы быть еще более успешным в реформах, тебе надо слегка подлечиться". Ведь, Герои – чаще всего с высокой самооценкой, с высоким самомнением.чтобы они приобретали новые навыки более эффективного лидерства и усиливали собой резонанс, избавляясь параллельно от "тени". Это возможно только в условиях осознанного образования себя и через проектную активность.- Я вижу такой выход – максимально развивать культуру сообществ: маленьких, больших, открытых, закрытых, с целью и без, группы по интересам, тусовки, собрания. Если рассматривать общенациональный масштаб: громады, партии, бизнес клубы.Это пространства, в которых люди учатся согласовывать собственную волю с видением и мотивами других людей. Они образовывают первую по-настоящему сильную социальную единицу – сообщество. И эта единица способна активно действовать и при необходимости противопоставить себя государству. И без этого элита не рождается.В этом "котле" этих сообществ, естественным образом происходит отбор, при котором наверх попадают лучшие, способные дать группе сильных людей смысл. И способные этот смысл объяснить с точки зрения стратегии реализации, "подпитать" компетенциями и навыками, повести за собой. При чем не важно, чему посвящено это сообщество. Это может быть клуб любителей алкогольных напитков, ассоциация строителей города, любые сообщества. Главное, чтобы сообщество ставило перед собой конкретные цели и имело амбицию изменить мир.В западном мире представители среднего класса обязательно состоят в 5-6 региональных, профессиональных, отраслевых сообществах, почему? Потому что сообщество - это социальная идентификация, там свободно делятся ресурсами за счет высокого индекса доверия между членами. Ты получаешь возможность распределять ресурсы не только в виде денег и времени, а и опыта, знаний, власти, для решения каких-либо задач.Сообщество усиливает своих членов до такого уровня, что эти члены способны влиять на власти, как местные, так и национальные, таким образом, что реально происходят изменения в пространстве.

Я ПЕРЕСТАЛ ВЕРИТЬ В СИЛУ ИНДИВИДА, НАСТАЛА ЭПОХА КОМАНД. КОМАНД ЯРКИХ ПАССИОНАРНЫХ, ЭФФЕКТИВНЫХ.



- Это первая фаза, за ней будет вторая и третья. Проблема в том, что у нас нет времени ждать, чтобы на региональном уровне выросла сильная региональная элита, к сожалению.Вся сумма факторов вокруг нашей страны подталкивает на вывод, что вероятность того, что Украина будет разрушена как государство, довольно высока. Почему? Потому что нынешняя элита ведет все к институциональному коллапсу, она очень сильно примитивизирует институты управления. С марта 2015 года не произошло ни одного запроса на поиск новых людей в госструктуры.- Люди, у которых была воля строить профессиональное управление, создавать технократические элиты, ушли. Процесс остановился. Я помню 2014-2015 год, когда происходил мощнейший толчок к пробуждению гражданского сознания.Я помню, через меня толпы людей проходили, я видел, как топ-менеджеры бросали своих водителей, уютные офисы, брали отпуск и шли работать на государство. Люди были объединены идеей создания новой страны.Мы попытались сделать прыжок, и мы провалились. Я как человек, который занимается последние 12 лет системным управлением, всю вину возлагаю на лидеров, которые наверху. Потому что лидеры объявляют ценностный стандарт, лидеры объявляют правила, и лидеры формируют условия, в которых работает система управления.Наши лидеры вначале декларировали одно, а потом перестали объявленному соответствовать. Сейчас я понимаю, что это был обман. Им нужна была ширма для МВФ, для западных партнеров. Они устроили показательное шоу. Дали возможность зайти новым талантливым людям. Ставили цель, в условиях колоссального сопротивления, делать невозможное, аРеформы сами по себе власти оказались не нужны. Прогресса можно было достичь только по тем направлениям, где изменения не касались тех или иных олигархических сил, чьих-то интересов.Окно возможностей закрылось, но сейчас нужно не утратить веру. Несмотря на то, что все очень сильно драматически ухудшается.- У нас в политике коалиционный принцип формирования Кабмина: каждая партия старается усадить своего человека в кресло. За каждым министром стоит “партия”, а за ней – воля конкретных олигархов. И эти политические “министры-назначенцы” не имеют четкого критерия результата, который они должны достигнуть. Таким же случайным образом они формируют и свои команды.Когда в 2014-2015-м стали во власть приходить люди из бизнеса, которые мыслят совершенно, и которые шли туда с иной мотивацией и целями, они столкнулись с тем, что у них просто отсутствует вот эта "связка" между исполнительной и законодательной властью. Для того чтобы двигать ключевые изменения, нужно изменения законодательного поля. Если Кабмин работает одним образом, а парламент – не поддерживает изменения, то на этом “стыке” и рождается неэффективность.У Айвараса Абромавичуса, экс-министра экономики, который не был чьим-либо ставленником, не раз возникали ситуации, когда он приходил в парламент и просил депутатов проголосовать за важные законопроекты. А ему буквально в лоб говорили: "Ну хорошо, мы за это проголосуем, а ты нам что?”У нас свои интересы. В парламенте работает принцип "баш на баш", "ты – мне, я – тебе". Технократы не играли в эти игры. И это рождало дисфункцию.- Я не просто критикую власть. А деятельным образом реализую критику в изменения существующих правил игры. Я могу четко сказать, что меня не устраивает, и сказать, как бы меня устроило.Например, мы учредили Украинскую академию корпоративного управления, где в Совете Директоров находятся все главные стейкхолдеры реформы и который возглавляет Айварас Абромавичус (бывший министр экономики 2014-2015) Зачем? Чтобы обучать топ-менеджмент бизнеса и госкомпаний корпоративному управлению, в том числе способствовать созданию Наблюдательных советов.В незрелых компаниях и системах, у нас до сих пор воля собственника - абсолютна. Без системы корпоративного управления – это приводит к таким кейсам, как агрохолдинг "Мрія". Нет системы сдержек и противовесов. А в государственных компаниях неконтролируемые решения приводят к миллионным убыткам, просто мы о них хуже информированы.Рецепт простой: раскрой глаза, посмотри на разлитую вокруг боль, определи зоны концентрации этой боли и посвяти себя решению любой из них.Видишь, вон бездомный сидит, организуй людей, выясни, почему они спят на улице, найди деньги, создай приют, реши эту проблему за год-два. Объедини людей вокруг этой проблемы, создай институцию, разверни движение до национального масштаба. Пускай это будет даже короткий проект. Но, выполни и уйди. Возьмись за следующую задачу.Умение чувствовать "уплотнения" в этом океане боли и несправедливости - это и есть пример и главный фактор пробуждения гражданского создания, когда тебе не все равно, где ты живешь.Когда ты понимаешь, что ты должен исправить эту несправедливость иначе она окажет влияние на твоих детей, на тех, кто рядом с тобой.И способность реагировать на эту боль и действовать, осуществлять коллективные действия по ее искоренению, я считаю мета-компетенцией. Борьба с болью легко раскладывается – на цели, задачи, ресурсы.- Мы сейчас создаем новую модель исполнительной власти. 400 тысяч человек штата госаппарат, это слишком много и неэффективно. Используя Blockchain, современные коммуникационные технологии, различные инструменты управления, государство может быть более горизонтальным, быстрым, грубо говоря, маневренным. Государсвтом-сервисом. В штате министерств могут работать не 1800 человек, например, как в министерстве экономики, а всего 30 человек, но эффективно.Сейчас министерства занимается всем чем угодно, а мы считаем, что должно заниматься policy making. И все остальное должны делать саморегулирующие организации, НГО, должно делегироваться государством, в сторону профессиональных сообществ.Я мечтаю, что мы вообще создадим условное министерство будущего, в котором объединим образование, культуру и здравоохранение, - все эти три функции занимаются будущим нации.Это изначально была временная конструкция, с помощью которой можно было обеспечить инъекцию новых людей вовнутрь. Система госслужбы имеет такую регуляторную базу, что очень сложно человека "извне" взять "вовнутрь", надо проводить конкурс, длиться 30 дней, и ты в итоге не можешь выбрать того, кого бы ты хотел. Реформу этого надо делать скорейшим образом. После того, как человека взял, оказывается, что зарплата его 4 тысячи гривен.Проектные офисы – это была возможность, не заводя людей на госслужбу, создать для них безопасное пространство, где бы они могли выполнять роль "знаниевого центра", заниматься трансформационными проектами ключевых реформ.Как правило, работая на гранты, или используя фондирование со стороны международных финансовых институтов. Все мы тогда понимали, что кейс временный. Почему? Потому что он не рождает преемственности, ты не создаешь определенной культуры.Второй момент – мы должны четко понимать. Невозможно сделать реформу в рамках одного министерства. Реформы нужно делать широким фронтом по всем сферам. Потому что все министерства они связаны между собой. Не может отдельно Нацбанк реформироваться не может отдельно министерство экономики. Все должно происходить одновременно, чтобы вычищать отдельные функции, отдельных людей.Владислав Рашкован, экс-заместитель председателя НБУ, сказал следующее: "У нас не получилось, потому что нас было мало, мы были не подготовлены, мы не были одной командой".Отсюда вытекает три задачи, которые мы должны решить до 2019 года.Первое – нас должно быть много, второе – мы должны быть подготовлены, третье – мы должны быть одной командой – знать и доверять друг другу.- Мы – это малый и средний бизнес – сейчас главная двигающая сила. Предприниматели заинтересованы в понятных правилах игры, они хотят справедливой судебной системы, они хотят нормальной полиции, нормальной налоговой политики, они является источником запроса на справедливость и это тот класс людей, который первым начинает требовать и возмущаться: "Дайте нам нормальное государство".Сейчас каждый, кто готов стать настоящей элитой, должен понимать, что элиты рождаются в идеологической борьбе.И если мы не победим, то нам просто нечего будет оставить своим детям. Поэтому это наш вызов – построить страну. И в этом процессе у каждого из нас есть шанс вырасти самому.Поэтому мой план таков: А) не бояться, Б) мечтать, С) готовить себя, Д) учиться объединяться.