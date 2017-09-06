 РЕФОРМЫ СЧИТАЮТ ПО ОСЕНИ, ДЕПУТАТОВ – ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, А СААКАШВИЛИ – ПО ПАСПОРТУ

Первые впечатления от Верховной Рады после летних каникул – всегда визуальные. Загары разных оттенков; приветственные объятия чуть крепче обычных. Народные избранники и их помощники, журналисты и гости парламента обсуждают наряды дам: к примеру, Наталия Королевская явилась в сессионном зале в брючном костюме и новом имидже, а Юлия Тимошенко – вся в черном и с прежней прической. Видимо, заключали наблюдатели в жанре "политической fashion", живо обсуждавшийся в соцсетях недавний эксперимент с косичками был признан неудавшимся.
Тем временем "радикал" Андрей Лозовой щеголял новым партийным значком, а лидера партии именовал просто и со вкусом: Вождь. Именно так, с заглавной буквы.
ТЕМА №1: ТО ЛИ ОСЕНЬ РЕФОРМ, ТО ЛИ ТРАГЕДИЯ В ЧЕРНОМ
Днем ранее, на согласительном совете спикер Андрей Парубий употребил оборот "осень под знаком реформ". Юлия Тимошенко возразила: не реформы это, а дебилизация нации и ее уничтожение. Кое-где у лидера "Батьківщини" даже мелькали сентенции о "трагической экономической ситуации в Украине".
Вывод Тимошенко сделала такой: ни за какие "реформы" власти ее фракция голосовать не будет. Ну, разве что за реформу образования – да и то если будут учтены все замечания.
Забегая вперед, отметим: замечания были учтены, и реформа была принята. В разговоре с "Цензор.НЕТ" коалиционный план действий изложил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
- Спикер все правильно сказал! – с энтузиазмом начал он. - Рад, что первой запущенной осенней реформой уже стала реформа от "Народного фронта" - министра Юлии Гриневич. Дальше последует пенсионная реформа – и депутаты будут нести ответственность за то, чтобы уже к 1 апреля был проведен пересчет и наши пенсионеры – около 11 миллионов человек – получили повышение пенсий.
Третье – медицинская реформа. Но я вчера в своем выступлении сказал: мы требуем от Министерства здравоохранения показать все законные и подзаконные акты, которые будут дополнять эти реформы. Чтобы обеспечить должный уровень предоставления медицинских услуг в переходный период и уничтожить все информационные фейки на эту тему! Честно скажу: я не являюсь специалистом в области здравоохранения. Поэтому я приехал к себе в Черновцы, собрал всех главврачей – а это в большинстве своем оппоненты реформы – и сказал: "Ребята, какие вопросы у вас есть по каждому пункту?" И все, что мне предоставили, я оформил в свои поправки к этому законопроекту.
- Все эти реформы вы намерены принять в сентябре-октябре?
- Да. Знаете, почему? Потому что 15 сентября будет подан проект бюджета. Если мы примем реформы, их надо будет прописать в бюджете.
Кроме этого, мы должны продолжить реформу по децентрализации. Ну, и, ребята, давайте начнем – хоть со скрипом, шаг за шагом – реформу Верховной Рады! А то помню, как год назад все лидеры фракций собирались за бокалом шампанского, в рамках "Диалога Жана Моне", в Париже, все наперебой говорили, как нам нужна реформа парламента. Все Пэту Коксу говорили, все ездили по приглашению Европарламента в Брюссель, там презентовали наработки миссии Пэта Кокса, 53 предложения к поправкам…Но в самолете Брюссель-Киев этот духе Европы выветривается! И никакой реформы Верховной Рады не произошло! И вот на следующей неделе лидеры фракций в очередной раз встречаются с Пэтом Коксом, который снова прилетает в Украину – договариваться про следующий раунд "Диалога Жана Моне".
- И что вы с коллегами будете делать?
- Я апеллирую к их совести! Как вы будете смотреть в глаза нашим западным партнерам? Смотреть и снова врать? Поэтому фракция "Народного фронта" поддерживает инициативу Парубия начать реформу Верховной Рады.
- Ну, так и обратились к бы к коалиционным партнерам из БПП, чтобы те тоже поддержали – хмыкнул корреспондент.
- А я ко всем обращаюсь! И на словах все говорят "да"…
ТЕМА ВТОРАЯ: ДОВЕРЯЕМ ИНСТИНКТАМ, ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ?
О том, что ключевые партии в той или иной мере начали подготовку к внеочередным парламентским выборам, в кулуарах судачат все. При этом четкие сроки проведения выборов никто назвать не может. Равно как и осязаемую причину всеобщей мобилизации. Мол, витает в воздухе запах выборов – и все тут. Что ж, вопрос интуиции тоже нельзя недооценивать. Особенно если она подкрепляется инсайдерской информацией.
Про ту же "Батьківщину " говорят, что список кандидатов по мажоритарным округам партия уже составила. О БПП ходят слухи, что нынешних списочников едва ли не в полном составе отправляют искать счастья в той же "мажоритарке". А детальные планы можно будет делать после того, как Игорь Грынив проведет масштабные социологические замеры по всем регионам.
В публичных комментариях партийцы высказываются как под копирку: во-первых, это мы готовимся к выборам в территориальных громадах. А во-вторых, у солидной политической силы подготовка к выборам не прекращается никогда!
- А что Радикальная партия? Штабов не разворачивает? – поинтересовался "Цензор.НЕТ" у нардепа-"радикала" Игоря Попова.
- Радикальная партия серьезно готовится к выборам в местных территориальных громадах. Это самая большая волна выборов. Опубликовали в газете "Голос Украины" свою обновленную экономическую программу. Но специальных штабов не разворачиваем.
- А по мажоритарщикам расклад имен у вас уже есть?
- Поскольку мы трезво оцениваем ситуацию, то понимаем, что, хотя Радикальная партия и выступает за открытые списки, но, скорее всего, очередные (или внеочередные) пройдут по действующей системе. И наши местные организации давно получили задачу выращивать и раскручивать местных лидеров – с тем, чтобы они впоследствии работали в мажоритарных округах как кандидаты. Но утверждения кандидатур у нас не было. То есть все местные лидеры работают, все стараются, что-то показывают. А там, конечно, будут местные праймериз, замены популярности, чтобы принимать решения.
Нечто подобное нам сообщили и в "Народном фронте", и в "Самопомощи". А вот Михаил Папиев из "Оппозиционного блока" считает, что избиратель выборов сейчас не хочет, и вся это предвыборная возня конкурентов – скорее всего, фальстарт.
- Никаких штабов мы не разворачиваем, - сказал нардеп. - Лично я, зная о настроениях в обществе, вижу, что на сегодня у избирателей нет запроса на выборы. За эти парламентские каникулы я объехал несколько областей – и в западной Украине, и в центральной; сейчас планирую ехать на восток. И я не ощущаю у людей такого запроса. Согласны ли со мной коллеги? Мы еще не обсуждали этот вопрос на фракции. Но я вижу своих коллег из других политических сил; и я знаю, что, к примеру, в Черновцах создаются штабы; и уже разные политические силы прописывают кандидатов на округи. При этом некоторые партии демонстрируют всеядность: дали задание прописывать на округи кандидатов вне зависимости от их политической принадлежности. Главный критерий – чтобы они были проходными.
И все это носит признаки фальстарта.
- То есть в случае чего вы не боитесь опоздать?
- У нас есть развитая партийная структура, ведется работа. И за 2 недели несложно будет сформировать предвыборные штабы. Куда сложнее многочисленным политическим силам, у которых, как когда-то сказал Леонид Кравчук, всю партию можно поместить в один микроавтобус и возить по Украине. Вы сами знаете, что это за проекты: например, те "фантомы", которые власть организует против того же Оппозиционного блока…
ТЕМА №3: "И НАШИХ НАРДЕПОВ ВЕДУТ В КАБИНЕТ"
Разумеется, много разговоров ведется и о планах Генпрокуратуры и НАБУ заметно расширить список уголовных дел по народным депутатам. В понедельник Генпрокурор поделился на этот счет своими "субъективными ощущениями" с прессой. В правоохранительных органах принято делать это в зловеще-размытом формате: так эффективнее.
"По моим субъективным ощущениям, осенью придется подавать новые представления. Сколько – не знаю, а если бы и знал, то не сказал бы, на кого – тем более. Но никакой гонки нет", – заявил Луценко.
Предупрежден – значит, вооружен. "Нардепы готовятся: советуют друг другу адвокатов, подчищают "косяки", – сообщил "Цензор.НЕТ" один из парламентариев. - Некоторые, я знаю, хотят справить себе гражданства других стран. Кто именно? Ну, нет, не скажу. Зачем я буду подставлять людей? За кого вы меня принимаете?"
Интонационно это прозвучало практически как в классическом кино.
Другой депутат – представитель "Оппозиционного блока" - высказался так:
- У нас дело могут возбудить по каждому; мы ничему не удивимся. Это та форма работы, которую проводит каждая из властей, когда имеет намерение задушить альтернативную позицию. Есть разные способы: договориться, заинтересовать. А есть способ – запугать. Эта власть выбрала как раз такой метод. Смогут ли они это сделать? Вопрос субъективный. Увидим…
Вид у нардепа был меланхолично-философский.
А вот Егор Соболев из "Самопомочи", как и подобает неизлечимому оптимисту, попытался извлечь из интереса правоохранительных органов пользу для своей семьи.
- Я всегда говорю жене: "Маричка, ты можешь быть спокойна, вся моя жизнь – под полным контролем спецслужбы; и, может быть, даже не одной". А если говорить серьезно, то "копают" под каждого из нас. И я думаю, что это хорошо. А то, что до сих пор ничего не нашли, свидетельствует о том, что это очень хорошо!
Корреспондент "Цензор.НЕТ" отчетливо представил себе, как "успокоенная" Маричка глотает капли от сердца – а вслух спросил:
- А о себе в контексте проводимого "копания" что-нибудь слышали?
- Была смешная история, которая меня развеселила. Человека, построившего нам дачу еще в 2013 году, до Евромайдана, заставляли дать показания о том, что я ему остался должен деньги – и при этом не внес этот долг в свою декларацию. Что является нарушением законодательства. Но он мне сам позвонил и про это рассказал. Я его поблагодарил – и на этом все закончилось.
То есть по нам "копают" не только с точки зрения того, что мы сделали, но и пытаются приписать дела, которых мы не делали (смеется, – ред.)!
ТЕМА №4: ГРАНИЦА, ЧЕМОДАН, СААКАШВИЛИ
И Соболева, и других его коллег по оппозиции интересует – кого искренне, а кого и понарошку – судьба политической карьеры Михеила Саакашвили, который, как известно, в это воскресенье намерен вернуться в Украину через украинско-польскую границу. Где у него готовятся отобрать паспорт украинские пограничники.
Как выяснилось, поддержать друга Михо на границу поедет целая группа нардепов – из "Самопомочи", "Батьківщини" и других партий и движений.
- От "Самопомочи" поедут я, Семен Семенченко, Павел Костенко, Рома Семенуха и Ира Подоляк. Я думаю, присоединится и кто-нибудь еще, - сказал "Цензор.НЕТ" Егор Соболев.
- Ну, хорошо, приезжаете вы поддержать Саакашвили – а его на территорию Украины не пропускают. Что дальше будете делать? Просто будете подбадривать или попробуете что-то другое?
- Во-первых, мы находимся в состоянии войны. И нерушимость наших границ – очень важный барьер. Я был очень рад услышать от грузинской команды, что Михеил это сам понимает и ни при каких обстоятельствах не готов нарушать закон и силой прорываться на территорию Украины.
- Но если его, скорее всего, на украинскую территорию все равно не пропустят, зачем вы туда едете? В чем ваша мотивация?
- Я придерживаюсь того мнения, что чем больше людей там соберется, тем меньше у руководства страны, по идее, должно быть желания продолжать этот идиотизм. В День Независимости я виделся с Президентом. И люди из его окружения расспрашивали меня про эту ситуацию. Я сказал: "Надо спокойно пропустить Михеила – как это делают все цивилизованные государства Европейского союза: Польша, Литва, Дания. Они пропускают Михеила Саакашвили, а мы что? Отгораживаемся от него колючей проволокой?".
Любопытный диалог состоялся у нас с внефракционным депутатом Виктором Чумаком.
- Поеду ли я? – переспросил корреспондента нардеп. - Конечно, поеду! Только не на границу.
- А куда?
- В Польшу.
- Задам тогда вам тот же вопрос, что и всем едущим. Вот, не пускают Саакашвили через границу – и что тогда будете делать? Этот приезд – только чтобы морально поддержать?
- Нет, это только чтобы заставить украинскую власть действовать в рамках закона.
- Ну, представим себе, что его не пропускают; стоят себе – и все.
- Ну, и хорошо; тогда он садится (на пол, на стул) – и говорит: я здесь живу, у меня нет других документов! Его же назад поляки тоже не примут!
- Намекаете на то, что будет как в фильме "Терминал", где герою Тому Хэнкса пришлось жить в аэропорту?
- Да, в аэропорту. А Михеил будет жить между поляками и нами.
- Это вы уже выдаете сценарий развития событий?
- Это единственная возможная ситуация в том случае, если его не впустят в Украину. Наши у него паспорт заберут. А поляки на основании чего будут его пропускать обратно? Ведь действительных паспортных документов для пересечения контроля у него больше не будет. Ни польских, ни украинских, ни грузинских. Ни американских, ни швейцарских. Никаких!
Сочувствие и тревога за судьбу бывшего президента Грузии испытывают, разумеется, его соратники и просто коллеги по оппозиции. Что же до оппонентов, то у тех не вызывают пиетета ни сам Саакашвили, ни едущие ему на выручку парламентарии.
- Я считаю такое поведение "Батькивщины" и "Самопомочи" неискренним, - заявил "Цензор.НЕТ" руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. - Они едут раздерибанить его электорат. И все! Едут, чтобы все посмотрели, как они его защищают. А потом они скажут: "Мы же его защищали – идите к нам!". А что касается "Самопомощи", то это, наверное, их секретариат отслеживает скидки на поездки по Украине. То они едут блокировать на восток Украины, то теперь – на запад…
Тем не менее, внимательно наблюдать за воскресными событиями будут и симпатики Саакашвили, и его противники. Во-первых, это наверняка будет ярко и броско. А во-вторых, политическая осень в Украине с Саакашвили и без него – вполне себе разные вещи, разве не так?
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
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