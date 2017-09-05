КАК КРЕПКИЙ АФРОАМЕРИКАНСКИЙ МУЖЧИНА СОЖРАЛ ГРУДНИЧКОВ МАШИ ЗАХАРОВОЙ
После того как американская хунта надругалась над грудными детьми в российском консульстве, спикер МИД РФ Мария Захарова порешила, что до конца президентского срока Трамп не доживет.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выступление в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", "Россия 1":
"Не все вообще американские президенты доходили до конца своего срока. Это, кстати говоря, тоже неплохо бы помнить в сегодняшних исторических реалиях, о том, с каким государством мы имеем дело, вот просто, понимаете?.. Нет, мы тут про импичмент не говорим. Мы говорили о том, как построено государство и как борьба кланов в различные исторические моменты приводила к различным политическим результатам. Просто нужно посмотреть на историю этого государства, вот и все... Ни о какой блокировке этих зданий речь не могла идти, как в Сан-Франциско, так и в Вашингтоне и в Нью-Йорке, особенно в Сан-Франциско, потому что там находятся в том числе жилые помещения, в которых находятся наши дипломаты с семьями и дети, там есть грудные дети!.. Что было после этого? Был приглашен крепкий афроамериканский мужчина, который многие часы, начиная с этого момента, вручную откатывал ворота. Но и это не все. И это не все! Вечерело!.. Американцы переплюнули всех. Это абсолютно новое слово не только в дипломатии, но и в принципе в вопросах безопасности... Это больше тянет на какой-то бандитский наезд!.. Одна из целей этой глобальной провокации - это провокация мирового уровня, мирового уровня!.. Это, ну это, ну..! Это феерическая глупость, что это ложь, вранье, вранье... Это, конечно, безумная, страшная глупость, это, это бессмысленный ад!.. Это консервация тех двусторонних контактов, которые мы столько лет нарабатывали. Есть политический заказ, за которым стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все, и проплачено там... ну".
"Кто проплатил-то?" - зачарованно спросил у Захаровой независимый журналист Соловьев. Вид у него был традиционно сомнамбулический, но в глазах читался живейший интерес к водке, к которой он боялся прикоснуться целых сорок минут, пока Мария размахивала руками и билась в блатном надрыве, живописуя бессмысленный ад, в геену которого американские каратели бросали русских грудничков в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В глазах Марии, впрочем, тоже читался этот интерес. После того, как у Соловьева вырвался вопрос, которого он, кажется, сам испугался, с запозданием осознав, что сейчас на мировую арену неизбежно выйдут рептилоиды, масоны, американские боги и Механический Ишак ИГИЛ, Мария внезапно скисла и вместо того, чтобы шутливо ударить Соловьева ногой по половым признакам дедушки, чтоб не перебивал, принялась туманно намекать на какую-то "проигравшую сторону", которая все никак не может смириться с поражением, и теперь в отместку закрывает российские дипломатические учреждения. Ниточка, таким образом, потянулась на самый верх - к ацкой сотоне Хиллари Клинтон, истинной владелице Америки, для которой Трамп как дышло, а бандитский наезд, рейдерский захват, глобальная провокация мирового уровня, избиение младенцев и "это, ну" - любимые средства самоутверждения.
Трудно понять, конечно, как жалкая бабка Хиллари, обладая такими колоссальными ресурсами и непреодолимой тягой к злу, ухитрилась проиграть выборы в столь продажной стране, как США, но если судить по прозрачным намекам российской дипломатии, то получается, что настоящая власть пришла к этому исчадию ада именно после того, как оно продуло Трампу. Но что такое Трамп для старухи Клинтон? Жалкий сосунок преклонного возраста, досадное недоразумение, интересное лишь тем, что на него падает тень могущества великого Путина - властелина вселенной. Не имея ни решимости, ни ресурсов для того, чтобы тягаться с гением дзюдо, бабушка Клинтон сублимирует на Трампа, воспаленно воображая себе, будто измывается над Путиным, точно так же, как Путин терроризирует слабых соседей, намекая, что таким образом воюет с Америкой.
Трамп, конечно, чего-то там еще кочевряжится, исподтишка посылая Путину робкие намеки на дружбу в "Твиттере", и даже, по слухам, однажды лайкнул пост Медведева про то, как тот майнил спиннером биткоины и случайно взорвал самогонный аппарат, в котором гнал вятский квас в рамках импортозамещения, но костлявые пальцы Хиллари крепко держат американского президента за горло: во всяком случае, именно Трамп, сгорая от стыда, отвращения и ненависти к себе, подписал преступный приказ о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско и торговых резидентур в Вашингтоне и Нью-Йорке, тем самым развязав испачканные в православной крови по локоть руки клана Клинтонов. За это Трампа раздели догола и долго водили на веревочке по улицам Санкт-Петербурга в рамках превентивной ноты протеста, а также за невыполнение предвыборных обещаний Жириновского о снятии санкций. Но если эта сугубо доброжелательная акция, направленная на укрепление политики добрососедства и дружбы между странами, только порадовала друга Дональда и еще больше усилила любовь США к России, то угроза убийством, откровенно высказанная официальным представителем МИД РФ, как минимум, заставит Трампа задуматься о последствиях своих недобрососедских поступков.
Когда Мария Захарова, не успев поздороваться с гостями студии, принялась цедить с традиционной мимикой своего лица, что "не все американские президенты доходили до конца своего срока", независимый журналист Соловьев быстро понял, куда ветер дует, и попытался вывести разговор на менее опасную тему, мол, теперь лживые американские СМИ напишут, что российский МИД предрекает импичмент Трампа, ха-ха-ха. Но Мария уже закусила ведомственные удила и зловеще уточнила: нет, мы тут не про импичмент говорим, а про борьбу американских кланов, посмотрите на историю этого государства, вот и все. Намек на клан Кеннеди и культовое убийство в Далласе совершенно очевиден, тем более что за Освальдом, по странному совпадению, как раз тянулся мутный российский след, а Хрущев в то время махал ядерной кукурузиной не хуже, чем нынче машет Путин. Таким образом, лживые американские СМИ имеют полное право написать, что российский МИД угрожает Трампу смертью, а Маша тогда скажет, что конечно же нет, Маша безобидна, нежна и удивительна, никому она не угрожает, а за закрытие российского генконсульства Трампа убьет проигравшая сторона, которая не в силах смириться с поражением, ниточка потянется на самый верх, и опять окажется, что за всем этим стоит Хиллари Клинтон.
Кровавость и фашизм клинтоновской хунты не нуждается в доказательствах. Только конченые изуверы могли отключить электричество в консульстве, заполненном детьми, грудными детьми, и ведь не для красного словца они там появились, потому что, если отмотать назад девять месяцев, то получатся как раз новогодние праздники - время веселых корпоративов, на которых у русских дипломатов принято бухать, бить друг другу морды и беспорядочно совокупляться. И вот всем этим новорожденным грудным младенцам, которые еще не научились даже выговаривать слово "Путин", отключают свет, обрекая на холодную смерть. Родители, разумеется, разжигают камин, а также костры во дворе, а поскольку завозить в русские резидентуры дрова запрещено еще преступным указом Обамы, дипломатам приходится топить печи документами, и что же пишет по этому поводу лживая американская пресса? Лживая американская пресса цинично пишет, что русские шпионы жгут секретные шифровки. Креста на них нет, но и это не все, это не все!
Вечерело! Клинтон заставила Трампа прислать в христотерпское консульство крепкого афроамериканского мужчину-педофила, который сначала многие часы откатывал ворота, а потом внезапно ворвался в дипломатический жилфонд и принялся пожирать грудных детей, бросать их в горящий камин, спускать в унитаз, раскручивать за ногу и швырять в окно, приносить в жертву Перуну (кстати, ничего не напоминает?) и, конечно, насиловать. "Сдохни, сдохни, кацапское отродье!" - кричал крепкий афроамериканский мужчина, а когда один русский дипломат, вне себя от возмущения, сказал ему: "Сударь, извольте объясниться!", крепкий афроамериканский мужчина поступил с ним как гей. Это позволило остальным спастись.
Так озверевшие Штаты законсервировали те двусторонние контакты, которые Россия столько лет с ними нарабатывала, подорвали политику разрядки, ослабили мир во всем мире, совершили провокацию с целью провокации мирового уровня, мирового уровня. В богомерзкой книжке шпиона Суворова написано, что когда в посольствах и консульствах на территории вероятного противника начинают жечь документы, это верный признак войны. Российские власти полны недоумения и обиды, и это несколько странно. Когда РФ напала на Украину, из каждого утюга русским людям и прочим ихтамнетам объясняли, что они воюют вовсе не с братским хохляцким народом - война идет с Америкой, вероломно напавшей на Россию, и даже придумали ей название - четвертая мировая. И так успешно воевали с Америкой русские люди, что на четвертом году войны Америка, кажется, что-то заподозрила и дала победоносному православному воинству небольшого пинка. И возмутилось таким беззаконием православное воинство, и пошло от обиды пятнами: а что мы такого сделали?
Ну так а как же, война же.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
Молодец, Вася, как всегда молодец.
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18 лет ,как я подсел на самый мощный наркотик-подумал он.Наркотиком он называл огромные деньги ,которые сваливались на страну , а значит и лично в его карман. Он не мог себе представить,что он бывший питерский малец-хулиган будет распределять триллионы рублей и миллиарды долларов 18 лет ,и только от него зависит кому и сколько дать..
Он отчетливо понимал , что если он потеряет власть ,то на него повесят огромный шлейф преступлений за 2 десятилетия и он легко может сменить свой дорогой итальянский костюм на полосатую робу заключенногo.
Ему не спалось и он размышлял о своем неизвестном будущем и о будущем его капиталов,дворцов,вил,квартир ,дач и яхт. Что меня ждет впереди господи ?. Он подымал глаза вверх и вопрошал у Бога. В ответ он слышал только тишину . Эта тишина его угнетала и неспокойные мысли тяготили его.. Он перекрестился,,поцеловал икону Владимирской Божьей Матери, закрыл глаза и окунулся в сон. Только во сне он был тем маленьким Володькой ,,которого искренне и от всей души любили его родители. Ему часто снились мать с отцом ,когда они еще были совсем молоды,а он совсем юным..Только во сне он был по настоящему свободным и счастливым..
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Украинские воины обезвредили 25 оккупантов за неделю
Российские оккупационные войска за неделю потеряли на Донбассе 7 военнослужащих, еще 18 были ранены.
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партия-6… е6иная-6… россия- 6 = 666
Как говорит кисилев - СОВПАДЕНИЕ ... НЕ ДУМАЮ.
Все к чему прикасается Рассея, превращается в дерьмо. Эта проклятая страна и все что она производит, находится под проклятьем. Поэтому прежде чем купить что-нибудь изготовленное в стране, на которой лежит вековое проклятие многих народов, нужно трижды подумать. Не для кого не секрет, что все вещи изготовленные в Рассеи ламаются, или быстро приходят в негодность, и дело здесь не только в качестве, а дело в том что эти вещи производились людьми от диавола, который успешно правит уже 100 лет на Рассеи. По факту, на Рассеи практически не осталось вменяемыых людей. Весь генофонд истреблялся с семнадцатого года. Кого не расстреляли - тот эмигрировал. Остатки здравомыслящих и сейчас бегут. Вся мразь, которая сейчас населяет эту седьмую часть суши - потомки Шарикова и Швондера.
ЗДОХНИ РАССЕЯ!
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Российский газопровод, в обход Украины, который строится уже не первый год, но никак не может увидеть своего логического завершения, получает очередной, неожиданный хук. И на этот раз от Дании.
Как стало известно, в Дании сейчас готов законопроект, согласно которому «Газпрому» будет запрещено прокладывать свою трубу в датских территориальных водах, вблизи острова Борнхольм. А это, ни много ни мало, а 139 км маршрута, который необходимо будет менять, вносить коррективы в проект и, как следствие, увеличивать затраты.
Что интересно, законопроект будет принят вначале 2018 года и до этого момента датский участок, равно как и сам газопровод «Северный поток-2» в нынешнем виде, находятся в подвешенном состоянии.
И вот вправду, беда приходит не одна. Не успели США ввести новые санкции против энергетической отрасли РФ, что вызвало беспокойство в среде инвесторов российских энергетических проектов, как стали возникать препятствия и на законодательном уровне. Так может и не судьба гнать газ в Европу в обход Украины?
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На днях в российских СМИ стала, достаточно активно, распространятся информация о том, что танк Т-90 стал лидером мирового экспорта. В доказательство были приведены продажи данного ОБТ, суммарно перевалившие за 1500 единиц, а также говорилось о планируемых заказах, которые и вовсе оставят конкурентов не имеющего аналогов в мире танка далеко позади.
Что же, тема и вправду очень интересная, и я даже не стал бы спорить с утверждением того, что Т-90 относится к одному из наиболее распространённых танков в мире, но является ли он лидером экспорта?Для того, чтобы расставить все точки над «i» я решил просмотреть каковы были поставки на экспорт наиболее узнаваемых западных танков, таких как Леопард и Абрамс.
Используя исключительно открытые источники, доступные абсолютно всем, в том числе и российским экспертам, можно с легкостью подсчитать, сколько за все время было поставлено на экспорт немецких танков Леопард 2A4 - более 1 200 единиц. Казалось бы, и вправду, Т-90 ушло на продажу больше, но вот ведь дилемма, речь ведь идёт именно про модификацию 2А4. А если учесть все модификации Леопардов, то этих танков было продано иностранным заказчикам более 2 800!
Странно, как оценивали российские эксперты продажи Т-90 за границу, упустив из виду подобные показатели Леопардов. Но, это, что касается немцев, а как обстоят дела у американцев?
ОБТ США Абрамс, надо сказать, держит удар ничуть не хуже строгого бюргера. И хотя, в отличие от немца Абрамс не может похвастаться обширной географией своего экспорта, по количеству проданных боевых машин, тем не менее, он перевалил за 2 100 единиц! То есть и Абрамсы по экспорту обошли Т-90? Совершенно верно!
Отдельно хотелось бы сказать, что главным покупателем Т-90 на сегодняшний день является Индия. При этом, у МО этой страны со временем возникли претензии к работе силовой установки танка при жарких температурах, а недавно Т-90 и вовсе был назван главной причиной провала индийской команды на танковом биатлоне.
Собственно, очередное беспричинное обострение величия. Картина знакомая, диагноз неизменный. Увы, лечению не поддается.
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