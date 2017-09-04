 ЛЮДИ ЖОНГЛИРУЮТ ЗОЛОТОМ, НЕ ПОНИМАЯ, ЧТО НАШ МИР СТОИТ НА ГРАНИТЕ

Вот фото владельца салона "Эмпориум" Игоря Доценко из Фейсбука и предметы его интереса.
Он мог бы поступить по закону - ведь он всего лишь арендатор, и здание и фасада ему не принадлежит, вот заявление Института истории Украины НАН.
Он мог поступить как умный человек - и сделал бы фасад своего магазина визитной карточкой города, памятником революции, это ж классный стрит-арт, и всем вокруг такое бы вряд ли разрешили, а у него сам по себе фасад-музей.
Он мог бы быть воспитанным человеком - и если ему не нравятся граффити, обратился бы в соответствующие органы, предложил бы вариант, возможно временную конструкцию, которая прикрывала бы фасад арендуемого им помещения, но сохранил бы надписи.
Но в результате он поступил как человек, которому насрать на чье-либо мнение и приказал закрасить и сделать вид, что так и было, а потом еще и унизительно врал в фейсбуке, что он не знает кто это сделал, что это не он, что он не в курсе. Хамы очень трусливы. Доценко нарушил закон и закрасил память о революции там, где в январе 14-го начались протесты и где погибли первые герои Небесной сотни. Все ясно с Доценко, в общем. Судя по фото, если прокуратура признает его виновным в уничтожении исторического памятника, у него достаточно ресурсов, чтобы за свой счет привлечь художников и восстановить все в полном объеме, дело на контроле Генерального прокурора: Государство должно взыскать за ущерб в полном объеме - провести экспертизу, оценку, все как положено.
У Игоря хорошо идут дела, но иногда судьба к таким пофигистам прилетает в виде булыжника. Это плохо, ведь за за все время революции не было случая, чтобы разбили хотя бы один магазин, и разбивать магазин сейчас - это очень тоже очень глупо, и ничего законного и рационального в этом нет. Надеюсь, дальнейших действий против магазина и его владельца не последует, и власти обеспечат безопасность. Нельзя недовольство подменять хулиганством - надо требовать чтобы власть навела порядок и восстановила справедливость. В Украине есть масса куда более важных проблем, системных проблем, против которых стоит протестовать и за которые следует бороться.
Но это история про другое. Хамство не требует разбирательств: очевидное пренебрежение, очевидное оскорбление для большинства, все чаще вызывает у общества желание решить проблему одним ударом.
Очень часто у нас люди, которые имеют власти и денег куда больше, чем Игорь, тоже забывают, что большие потрясения начинаются с маленького хамства, с оскорбления, и неуважения. Посмотрите на разбитую витрину: когда нет надежды, что работает закон, тогда начинает действовать улица. И Майдан никто не забыл, и память о нем не угасла, и вера в Майдан жива.
Люди не доверяют покамест в способность власти защитить закон, увы. Надеюсь, это простое и очевидное дело станет демонстрацией, что государство способно быть эффективным и способно быстро восстановить порядок.
АПДЕЙТ: Оказывается, согласно заявлению Института истории Украины никакого права по закону Игорь Доценко не имел что-либо делать на фасаде, рисовать или закрашивать, он нарушил статус памятника архитектуры, в здании, которое принадлежит государству. Таким образом он не просто хам - он реальный преступник, и должен отвечать перед судом.
Действия граждан, возмущенных таким наглым нарушением закона, считаю мотивированными и, увы, объяснимыми, хочу сказать спасибо всем, кто вышел на акцию протеста. Но искренне надеюсь, что проблема будет решена в рамках закона и достаточно быстро и прозрачно.
АПДЕЙТ 2: Оскорбления некоторыми демонстрантами в адрес патрульной полиции, которая прибыла на акцию согласно закону - считаю недопустимым хамством, таким же, как и стирание граффити. Ничего героического и оправданного в этом нет, люди корректно делали свою работу.
Уничтожение объекта стрит-арта создало новый объект стрит-арта. Теперь надо добавлять новые граффити в список охраняемых. Теперь что бы ни открылось в этом магазине - это будет популярное место, с гарантированным вниманием СМИ. Но надеюсь, у государства есть здравый смысл, и теперь салон интерьеров потеряет право на аренду этого помещения. Не достойны.
В этом месте нужен музей противостояния на Грушевского. Было бы круто и знаково. Место уже выбрали. Это здание государственн ого учреждения, так что проблем быть не должно. Ведь это историческое место - здесь Виталий Кличко когда-то вышел на баррикады, когда-то какой-то провокатор его облил из огнетушителя. А Петр Порошенко тут обещал восстановить брусчатку.
Тут погибли в нескольких метрах первые герои Небесной сотни.
Если у города нет интереса создавать музей - то там теперь лучше какое-то кафе открыть, клиенты будут наверняка, место кстати шикарное. В революционном стиле, с артефактами революции. Чтобы всегда можно было собраться и вспомнить, и обсудить что делать сейчас и в будущем.
АПДЕЙТ 3: Алексей Шершнев: "Морально-понятийный аспект не берём - ясно что Майдан прошёл мимо его головы". (Он не оценил значение революции, при которой не разграбили ни один магазин)
Вопрос юридический. Вернее несколько.
1. Паспорт с граффити.
Любой фасад является "элементом благоустройства" (закон о благоустройстве) и у фасада есть всегда паспорт фасада, который утверждается условно ГлавАПУ. Вот, судя по синхронным резким наездам силовиков, что мол: "Порвём, как тузик грелку!", сдаётся мне батенька, что никакого граффити там в паспорте фасада нет, следовательно ещё большой вопрос - кто что нарушил и кто выиграет в суде.
2. Куда смотрит КГГА?
Процесс любых действий с фасадом (ремонт, обновление) требует получения ордера КГГА, и вот тут они и могут проверить - разрешить или нет.
3. Где пропал инспектор?
В КГГА есть же целый отдельный инспектор благоустройства этого района, который контролирует наличие ордера на работы на фасаде. Если бы мэрия реально за эти места переживала - думаю инспектор бы превентивно давно сообщил всем хозяевам, что "только попробуйте мне!!!....". Тот факт что его там не было обычно говорит о взятке за проведение работ без ордера.
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По правильному, власть должна была с самого начала юридически закрепить все элементы памяти о Майдане - внести изменения в паспорта фасадов, присвоить особый статус, "переговорить с собственником", но скорее всего это никем не делалось (либо через пень колоду) и вот вам ситуация, где юридически магазин может оказаться прав и тогда останется только суд улицы.
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Эмоции позже, сейчас бы хорошо увидеть действия власти за три года:
- уведомления балансодержателей под расписку (не удивлюсь если сейчас всплывут задним числом письма которые никто не отправлял)
- изменения статуса зданий
- изменение КМДА паспортов фасадов
- документированная активность инспектора по недопущению (он же наверняка переживает за Майдан) "вандализма" и т д
Это все понадобится в суде государству.
P.S.
Угрозы представителя власти (без решения суда) натравить все органы на предпринимателя должны иметь последствия - например, отбрасывать Украину в рейтинге doing business на 20 позиций назад".
***
Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.
Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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За "предметы интереса" Юре отдельное спасибо, действительно знаково. Да, пока некоторые продают всё, что видят, другие воюют. Надеюсь, мы это запомним и научимся отличать одних "успешных" от других.
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