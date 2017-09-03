EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  955  4
Все про:суд (21502) Безъязыков (42) Ирина Салий (62)

 У ЧОМУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ПОЛКОВНИКА БЕЗ’ЯЗИКОВА

У Києві розпочалось слухання справи Івана Без’язикова. Суд має з’ясувати, чи справді український полковник-розвідник, потрапивши у полон "ДНР", перейшов на бік ворога і співпрацював із терористами.

Коротко нагадаємо, з чого все починалося. 16 серпня 2014 р. полковник, начальник розвідки 8 Армійського корпусу сухопутних військ Іван Без’язиков, а також майор юстиції Валерій Шмигельський і капітан глибинної розвідки Євген Мандажі потрапили у полон, коли поїхали на перемовини з терористами, щоб забрати тіла загиблих українських солдатів біля села Степанівка в Донецькій області.

Двох полонених вдалося обміняти ще у вересні і грудні 2014 р., а Без’язиков перебував на окупованій території майже 2 роки. Весь цей час ані українська влада, ані родина полковника не мали інформації про те, чи живий він і де перебуває.

Звільнення полковника влітку 2016 р. подавали як результат надскладної таємної спецоперації Служби безпеки України. Із Без’язиковим зустрічався сам Президент Порошенко. А вже через кілька місяців та ж СБУ затримала його як підозрюваного в участі у терористичній організації.

ЩО ІНКРИМІНУЮТЬ БЕЗ’ЯЗИКОВУ

Без’язикова звинувачують у тому, що він, потрапивши у полон, 25 серпня 2014 начебто погодився обійняти посаду "заступника керівника відділу аналітичної роботи управління військової розвідки "ДНР". Таку пропозицію йому, за версією слідства, озвучив сам очільник "військової розвідки "ДНР".

В обвинувальному акті зазначено, що "розвідку" 7 липня 2014 року створив і очолив громадянин Росії і полковник ГРУ РФ Сергій Дубінський із позивним Хмурий, який діяв за вказівкою російських спецслужб.

У чому звинувачують полковника Без’язикова 01

У прокуратурі вважають, що "розвідка" складалась як із місцевого населення, так званого "ополчення", так і з громадян Росії, діючих і колишніх працівників спецслужб, які мали досвід бойових дій в Афганістані, Придністров’ї, Чечні, тощо. Загальна кількість "розвідки ДНР" оцінюється у понад 800 осіб.

В "Управління військової розвідки "ДНР" входили перший аналітичний підрозділ, диверсійно-розвідувальний відділ, контррозвідувальний відділ, відділ радіорозвідки та спецзв’язку, відділ тилового забезпечення.

"Військова розвідка" займалась збором інформації з території України, підготовкою аналітики для керівництва "ДНР" і координаторів з Росії, плануванням і проведенням диверсійно-розвідувальних операцій на території України, виявленням на окупованих територіях проукраїнськи і патріотично налаштованих громадян з метою їх ув’язнення, тортур і вбивств, захопленням підприємств і організацій, незаконним вилученням майна.

Так, "розвідники" захопили офіси корпорації "Індустріальний союз Донбасу", ПрАТ "Будмеханізація" і приватний житловий будинок, які використали для розміщення своїх підрозділів.

Щодо Без’язикова, то він згідно з обвинувальним актом, відповідав за збір інформації щодо пересування українських військових, а також брав участь в інформаційних операціях щодо дискредитації Збройних сил України і керівництва держави в цілому.

На виконання повноважень полковник отримав формений одяг, автоматичний пістолет Стєчкіна, автомобіль та особистого водія. Також у його розпорядженні були два кабінети і з десяток підлеглих.

Раніше СБУ опублікувала записи телефонних розмов Без’язикова з бойовиками "ДНР".

Судячи із записів український полковник на службі в "ДНР" отримував від інформатора дані про пересування українських сил АТО. Серед іншого зафіксовано, як підлеглі домовляються скинутися по 100 доларів на день народження Івану Миколайовичу. Також опублікована розмова, в якій заступника командира корпусу "Міноборони "ДНР" Едуард Басурін сказав дружині Без’язикова, що бачив її чоловіка, він живий, здоровий, в підвалі не сидить, але на територію України повертатись не планує.

У травні 2015 р. в "управлінні військової розвідки "ДНР" відбулась реорганізація і, воно ввійшло до складу "республіканської гвардії". У прокуратурі кажуть, що у новій структурі Без’язикову місця не знайшлося. 27 травня 2015 р. його відсторонили від посади. Хоча з полону Без’язикова звільнили тільки через рік.

Чому розформували "розвідку "ДНР" і чим ще рік займався у полоні український полковник? Про це офіційне обвинувачення змовчує. Але особи близькі до слідства стверджують, що Без’язиков і "розвідуправління" потрапили в опалу до ватажка терористів Олександра Захарченко. У лавах "військової розвідки" начебто визріла опозиція, яка хотіла поставити на чолі "ДНР" свою людину. Тому другий рік в "ДНР" для Без'язикова міг більше скидатися на полон.

Раніше в інтерв’ю Цензор.НЕТ Без’язиков зізнався, що саме в "республіканській гвардії" його били.

- Вас били там?

 - В одном месте да, было. Вот в "Республиканской гвардии" этой. Хотели моего признания в том, что я так хитро засланный к ним разведчик. Имитировали, что пальцы отрежут.

БЕЗ’ЯЗИКОВ: ОБВИНУВАЧЕННЯ МЕНІ НЕЗРОЗУМІЛО

Сам Без’язиков обвинувачення заперечує, називає його неконкретним і незрозумілим.

"Із суті обвинувачення незрозуміло, як саме я взяв участь у діяльності терористичної організації "ДНР", яким саме чином я був зарахований до "розвідувального управління", чи відповідає те, що я був зарахований, як стверджує сторона обвинувачення, добровільному вступу до терористичної організації… Незрозуміло, чому ці статті обвинувачення застосовують до мене", - заявив полковник у суді.

У чому звинувачують полковника Без’язикова 02

Адвокат обвинуваченого Олег Веремієнко каже, що відповідно до Європейської конвенції з прав людини, обвинувачення має бути максимально конкретним і містити посилання на докази.

Однак суд зазначив, що не може роз’яснювати те, чого нема в обвинувальному акті, а обставини вчинення злочину будуть з’ясовуватися в ході розгляду справи.

Без’язиков не визнає себе винним. Каже, що так чи інакше вербували всіх, хто потрапив у полон.

У чому звинувачують полковника Без’язикова 03

"Пропонували перейти на сторону "добра". Воювати за "свободный русский мир", за гегемонію словянської нації", - розповідає Без’язиков.

Полковник запевняє, що на пропозиції терористів не піддався і до розмов про посади мова не йшлася.

"Директор подвала", - так він описує своє становище в "ДНР".

***

15 вересня суд приступить до дослідження доказів у справі. Серед свідків – співробітники контррозвідки СБУ, а також розвідник Євген Мандажі, який у 2014 р. потрапив у полон разом із Без’язиковим. Третій полонений Валерій Шмигельський (звільнений ще в грудні 2014 р.) загинув минулого року, за місяць до того, як "ДНР" відпустила Без’язикова. Шмигельського в нічний час на дорозі збив на автомобілі громадянин Боснії та Герцоговини.

В історії полковника Без’язикова багато загадок. Це і чому забирати тіла загиблих мали військові розвідники. Чому Без’язиков в полоні провів 2 роки, а двох інших полонених вдалося звільнити за кілька місяців. І, зрештою, умови його звільнення влітку 2016 р. також невідомі. Відповіді на ці питання, сподіваємося, незабаром пролунають в судовому процесі.

Ірина Салій, Цензор.НЕТ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какого красного, начальник разведки ездит на переговоры по возвращению тел погибших???
 показать весь комментарий
Ответить
 
военный обязан выполнить приказ и выжить, все это он делает на свое усмотрение
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це не кіно .а реальне життя і для того щоб залишитись живим .на війні можна йти на угоду з самим Сатаною. і розказують все і співпрацюють як наші так і вороги.тому що ХОЧУТЬ ЖИТИ,
Чи може треба було геройськи здохнути ні за хер собачий???
Дивною виглядає смерть одного з головних свідків .які загинув в "дтп".
А всю правду ми або не дізнаємось ніколи або коли пройде гриф "секретно" за декілька десятиліть...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТРезонансПроисшествияУ ЧОМУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ПОЛКОВНИКА БЕЗ’ЯЗИКОВА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти