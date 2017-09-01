 ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ СЕРПНЯ 2017 РОКУ

14 українських захисників віддали своє життя, беручи участь у бойових діях проти агресора на сході України. Традиційно географія втрат охоплює різні куточки України – від заходу до сходу, від півдня до півночі. Наймолодші мали по 20 років.
Список не є остаточним.
Про загиблих Героїв серпня читайте тут.
Про полеглих Героїв вересня читайте тут.
Про Героїв, загиблих у жовтні, читайте тут.
Стаття про загиблих Героїв листопада тут.
Про загиблих Героїв грудня - стаття тут.
Про загиблих Героїв січня читайте тут.
Про загиблих Героїв лютого читайте тут.
Про Героїв, загиблих у березні, читайте тут.
Про загиблих Героїв квітня читайте тут.
Про Героїв, полеглих у травні, читайте тут.
Про полеглих у червні - матеріал тут
Стаття про загиблих у липні - тут.
1. Доброшинський Ростислав (Добрий), військовослужбовець 8-го ОМПБ "Поділля" 10-ї ОГШБр.
Життя воїна обірвала куля снайпера 1 серпня близько 19:00 на опорному пункті біля с. Новозванівка Попаснянського району Луганщини. Ростислав зазнав смертельного поранення легень, помер за 40 хвилин.
Майбутній захисник народився 27 жовтня 1996 року в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Похований тут же, на Алеї Слави міського кладовища.
За життя Ростислав встиг закінчити училище.
Як інформує видання "Всім", в зону бойових дій пішов добровольцем у віці 19 років. Сестра бійця Ірина розповідає, що всією сім'єю вмовляли брати не йти, але той не послухав. Хотів захищати Батьківщину. Служив за контрактом з 2015 року. Отримав контузію біля Мар'їнки, після лікування повернувся на фронт. З травня ніс службу в районі Попасної.
На воїна чекали мати, сестра і бабуся. Волонтер Тетяна Барвінська зазначила, що Ростик походив з незаможної родини. "Хто має змогу і хоче підтримати рідних бійця - номер картки його мами: 5168 7573 0554 7400 Доброшинська Оксана Вікторівна", - додала вона.
2. Іванушкін В'ячеслав Володимирович, старший солдат, старший навідник протитанкового взводу 46-го ОБСпП "Донбас-Україна", в/ч А3220.
За повідомленням Саксаганського райвиконкому Кривого Рогу, загинув 7 серпня під час виконання військового обов'язку в районі міста Мар'їнка Донецької області. За даними штабу АТО, 7 серпня загинув один військовослужбовець.
"Близько 4 ранку незаконні збройні формування розпочали обстріл українських укріплень неподалік Мар'їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. В ході цього протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок цього трагічного інциденту двоє українських військових загинуло, 5 - дістали поранення. За цим фактом працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.
Воїн не дожив півтора місяці до свого 31-річчя - народився 28 вересня 1986 року в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Похований на Алеї Слави Центрального кладовища Кривого Рогу. День похорону, 9 серпня, у місті оголосили днем жалоби.
2004 року закінчив Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей за фахом "Електрогазозварювальник". Працював електрозварювальником у ТОВ "МК-Монтаж". У листопаді 2016 року вступив на військову службу за контрактом.
Рішенням міської влади Іванушкіна посмертно нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом" III ступеня.
У воїна залишилися дружина і 7-річний син.
3. Зейлик Володимир Миколайович (Зевс), солдат, водій 46-го ОБСпП "Донбас-Україна".
8 серпня близько 4:25 ранку на бойовій позиції поблизу Мар'їнки при здійсненні вогню у відповідь на обстріли з боку терористів ОРДЛО стався розрив міни в каналі ствола міномету 2С12 "Сані" калібру 120 мм, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули, ще 5 дістали поранення. За попередньою версією слідства, вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету різними військовослужбовцями двома боєприпасами. Військова прокуратура розслідує інцидент. Серед загиблих був Володимир Зейлик. Оскільки трагедія сталася у бою, ми вважаємо загибель воїна бойовою втратою.
Прийшов на світ 14 липня 1996 року в селі Пустомити Львівської області. Похований в Пустомитах, мкр Лісневичі.
Люди, які хотіли попрощатися з ним, вишикувалися у довгий ланцюг. З 9 по 11 серпня в Пустомитах було оголошено жалобу за загиблим Героєм.
Володимир добровільно пішов служити в армію, щойно йому виповнилося 18 років. Він був призваний на військову службу за контрактом. 31 жовтня 2014 року у в/ч А4623, 540-й ЗРП. 2016 року перевівся до 46-го ОБСпП, в/ч А3220. Воював у Новолуганському (в районі Світлодарської дуги), Мар'їнці, під Докучаєвськом.
Побратими його називали Вова зі Львова. Збирався продовжити службу за контрактом.
Залишилися батьки та молодший брат.
Олександр Роговий, військовослужбовець ЗСУ (підрозділ не уточнено), за деякими даними, 46-го ОБСпП "Донбас-Україна".
За даними Нововодолазької спілки ветеранів АТО, Роговий загинув під час виконання боцового завдання. Оксана Вітер вітер у Фейсбуку зазначила, що
він є одним із воїнів, що загинули внаслідок розриву міномету під Мар'їнкою. За її даними Роговий помер у Курахівській лікарні від отриманих ран.
8 серпня близько 4:25 ранку на бойовій позиції поблизу Мар'їнки, при здійсненні вогню у відповідь на обстріли з боку терористів ОРДЛО, відбувся розрив міни в каналі ствола міномету 2С12 "Сані" калібру 120 мм, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули, ще 5 дістали поранення. За попередньою версією слідства, вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету різними військовослужбовцями двома боєприпасами. Військова прокуратура розслідує інцидент. Оскільки трагедія сталася у бою, ми вважаємо загибель воїна бойовою втратою.
Олександр народився 1981 року в с. Парасковія Нововодолазького району на Харківщині. Похований на малій батьківщині.
5. Рома Костянтин Сергійович, військовослужбовець 9-го ОМПБ "Вінниця" 59-ї ОМПБр.
Загинув 8 серпня від кульового поранення у живіт в результаті обстрілу з гранатометів та стрілецької зброї на Приморському напрямку, поблизу с. Водяне (Волноваський район), за іншими даними — смт Талаківка. Помер від поранення дорогою до шпиталю.
Народився 24 лютого 1996 року на Козельщині Полтавської області. 11 серпня його провели в останню путь у Покровську.
Свою військову кар'єру Костянтин почав з 18 років у спецвідділі ВСП "Сармат". 2016-го протягом 5 місяців служив у військовій комендатурі м. Покровськна Донетчині). З лютого 2017 року воїн перебував на військовій службі за контрактом в 9-му ОМПБ.
У нього залишилися прийомні батьки, сестра. Колишня дружина та 8-місячний син мешкають у Покровську.
6. Шаповал Ігор Анатолійович, молодший сержант, командир розвідувального відділення 57-ї ОМПБр.
Загинув 10 серпня внаслідок підриву на міні МОН-50 з "розтяжкою", під час обстеження "сірої зони" неподалік селища Піски Ясинуватського району. За словами його побратима Миколи, при виконанні завдання Ігор йшов першим у розвідгрупі, тому прийняв основний удар на себе.
“Своя смерть – це не про тебе друже. Сьогодні в зоні АТО загинув на розтяжці Ігор Шаповал – відчайдух, справжній офіцер з яскравим чоловічим характером, мєнт до мізку кісток, талановитий опер родом із 90-х. А ще — справжній патріот! А ще — батько! А ще — син! А ще ГЕРОЙ! Маю честь бути твоїм другом, брате! Вічна пам’ять”, – написав у “Фейсбуці” колишній начальник Світловодського відділу поліції, а нині заступник начальника обласного управління Націполіції Дмитро Ткачонок.
Майбутній герой прийшов на світ 18 травня 1975 року в Кременчуці Полтавської області. Проживав у Світловодську на Кіровоградщині. Прощання з героєм відбулося на головній площі Світловодська. Похований на Алеї героїв АТО центрального цвинтаря Світловодська.
Навчався у Дніпровському училищі МВС. 2005 року закінчив Національну академію МВС України. З 1997 по 2007 працював в органах внутрішніх справ на посаді оперуповноваженого карного розшуку, майор міліції. З 18 серпня 2015-го по 10 жовтня 2016-го служив за мобілізацією у 42-му ОМПБ "Рух Опору" розвідником. Після демобілізації вирішив продовжити військову службу і 31 березня 2017 року повернувся в 57 ОМПБр за контрактом.
У воїна залишились батьки та донька 2006 р.н.
7. Федан Валерій Олександрович, солдат, заступник командира бойової машини — навідник-оператор (БМП-2) механізованого батальйону 72-ї ОМБр.
Підірвався на міні з "розтяжкою" в районі м. Авдіївка 11 серпня, помер від численних осколкових поранень. Поховання відбулося в рідному селі 15 серпня.
На момент загибелі мав 20 років. Народився 21 травня 1997 року в Любимівці Михайлівського району Запорізької області.
2014 року закінчив ДНЗ "Запорізьке вище професійне училище" за фахом "маляр-штукатур". Вступив до Запорізького національного університету, але закінчити не встиг. Мешкав із бабусею в Любимівці. 27 лютого 2016-го вступив на військову службу за контрактом.
8. Сторчак Іван Васильович, солдат, навідник кулеметного взводу 3-ї мотопіхотної роти 59-ї ОМПБр.
Загинув 12 серпня від кулі снайпера під час бою з російськими терористами, які відкрили вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях неподалік с. Водяне на Приморському напрямку.
Іван народився 11 січня 1996 року в с. Криволука Чортківського району на Тернопільщині. Похований тут же. Церемонія прощання з тілом Героя відбулася15 серпня об 11.00 біля Собору Верховних Апостолів Петра і Павла у Чорткові. Далі похоронний кортеж прослідував навколишніми селами на малу батьківщину бійця. 14-16 серпня були оголошені днями жалоби у Чорткові.
Воїн походив з багатодітної родини. Батько рано помер, дітей виховувала мама. Здобув фах будівельника в профтехучилищі м. Бучач. Навесні 2016-го пішов на строкову військову службу, у лютому 2017-го підписав контракт. Після підготовки у навчальному центрі відбув до зони АТО.
Залишились мати, дві сестри і троє братів.
9. Згуєвич Олександр Григорович, молодший сержант, військовослужбовець 3-ї мобільної мотопіхотної роти 11-го ОМПБ "Київська Русь" 59-ї ОМПБр.
За даними штабу АТО за 15 серпня, внаслідок бойових дій двоє українських військових поранено, ще один отримав поранення у результаті підриву на міні. За повідомленням заступника командира роти, 15 серпня в результаті обстрілу позицій поблизу с. Широкіне на Маріупольському напрямку Олександр зазнав мінно-вибухової травми, що виявилась смертельною.
Народився 20 вересня 1978 року в Подільську Одеської області. Похований у Подільську.
На прощанні зі своїм побратимом спілка учасників АТО міста Подільськ "Честь та Слава" в присутності представників міськвиконкому ініціювала перейменувати вулицю радянського генерала Кузовкова на честь Олександра Згуєвича. Саме на цій вулиці жив атовець.
2014 року, під час першої хвилі мобілізації, був призваний до лав ДПСУ. В березні 2016 року підписав контракт на військову службу в ЗСУ. За словами побратима Згуєвича, Юрія Бондаря, той сам зголосився їхати в АТО. Залишились батьки.
10. Ручка Сергій Іванович, військовослужбовець 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр.
Загинув близько 23:00 16 серпня від поранення в голову під час мінометного обстрілу промзони Авдіївки на Донетчині.
"Мінометний обстріл почався, як завжди, раптово. Сергій був на чергуванні, і саме в цей момент прилетіла міна", - розповідають його друзі, 20- та 21-річні Олексій та Денис, які в той момент були поруч і миттю повідомили медикам і кинулися надавати першу допомогу пораненому, як вони думали, товаришу.
"Хлопці зробили все правильно, як їх вчили: наклали джгути на поранені кінцівки, закрили чистим рани на тілі, поклали Сергія на ноші і бігом, найкоротшою стежкою, понесли його окопами до нашої броньованої "медички", що вже летіла назустріч. Тут-таки, в цілковитій темряві, ноші поклали в машину, де я під час руху наполегливо намагатися врятувати бійця. Вже потім, у стабілізаційному центрі, куди ми примчали, хірург сказав, що хлопець помер ще там, в окопі... Смерть була миттєва і безболісна; але ми не знали того, і рятували його, як живого, до останнього сподіваючись, що ось зараз він прийде до тями; часом нам навіть здавалося, що ми відчуваємо у нього слабкий пульс", - розповів медпрацівник батальону.
Народився 10 серпня 1981 року в Богуславі на Київщині. Тут його тіло і віддали землі.
У воїна залишились мати, дружина та 13-річна донька.
11. Глова Денис Ігорович, командир бойової машини (БМП) 3-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Загинув увечері 21 серпня в результаті мінометного обстрілу промзони міста Авдіївка на Донетчині від поранення, що несумісне з життям.
Денис народився 22 липня 1989 року у місті Фастів Київської області. Похований на Інтернаціональному кладовищі Фастова на Алеї Слави.
Закінчив Фастівське ПТУ. Займався підприємницькою діяльністю. Восени 2015 року був мобілізований до Нацгвардії, проходив службу в районі Волновахи та Старогнатівки. Восени 2016 року повернувся додому, а у березні 2017 підписав контракт із ЗСУ.
"Завжди був там, де небезпечно! Завжди готовий прийти на допомогу товаришам", - розповіли про нього друзі.
Денис був єдиним сином у матері.
12. Попов Олег Валерійович, солдат, оператор протитанкового відділення 59-ї ОМПБр.
Загинув внаслідок наскрізного кульового поранення голови під час обстрілу опорного пункту поблизу с. Водяне (Волноваський район) на Приморському напрямку.
За повідомленням штабу АТО, 24 серпня, о 23:45, під час хаотичного обстрілу українських позицій зі стрілецької зброї в районі смт Талаківка, на Маріупольському напрямку, отримав поранення український військовослужбовець. Було надано екстрену медичну допомогу, але під час евакуації до медичного закладу, о 00:06, від отриманого поранення він помер.
Мав 20 років – народився 29 липня 1997 року в Низовому Новоархангельського району Кіровоградщини.
Навчався у Торговицькому ПТУ за спецiальнiстю "механiзатор". Пiшов служити добровольцем.
Залишилися молодший брат та сестра.
13. Войтер Сергій Віталійович (Лоза), молодший сержант, командир 2-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу 3-ї мотопіхотної роти 16-го ОМПБ "Полтава" 58-ї ОМПБр.
Помер 26 серпня у Харківському воєнному шпиталі від отриманих раніше поранень. 19 серпня в бою поблизу с. Кримське Новоайдарського району дістав важке вогнепальне наскрізне поранення грудної клітки з пошкодженням хребта. Тиждень лікарі боролися за його життя, та Сергій помер о 7:30.
Волонтер Зоя Соловйова, яка допомагала дружині загиблого Тамарі збирати гроші на лікування чоловіка, розповіла про важкі травми, які отримав Войтер. За її словами, у військового було наскрізне поранення грудної клітки, контузія нирок, частково постраждав хребет. У госпіталі чоловік був на штучній вентиляції легенів, хоча міг ворушити пальцями ніг.
Народився 13 березня 1979 року на території РРФСР, на Уралі. Мешкав у містах Лохвиця та Лубни Полтавської області. Похований у Лохвиці на Благовіщенському цвинтарі.
Шкільні роки пройшли на Уралі, в с. Свободний (Свердловська область). Служив у ГРУ ГШ РФ, мав звання капітана. Згодом Сергій з сім'єю переїхав в Україну, де живуть його батьки. Останнім часом мешкав в Лубнах.
На війні три роки, раніше воював у складі батальйону "Донбас" та ДУК ПС, пройшов Іловайськ, Дебальцеве. Потім підписав контракт і продовжив службу у 58-й бригаді.
"Коли наша рота знову опинилась на передньому краї, Сергій знову повернувся на війну. Пройшов Іловайськ, Дебальцеве, Авдіївку. Коли почався крайній бій, то першим вирушив виручати хлопців, яких затиснув ворог. Його атака виручила хлопців, а вже під час ворожого відходу йому поцілили в спину", - розповів у коментарі Gazeta. ua командир роти Тарас Гапон.
В нього залишились батьки, дружина та дві доньки.
14. Левицький Геннадій Миколайович (Зона), доброволець ОТГ "Волинь" УДА.
Загинув 30 серпня у бою з ворожою ДРГ поблизу м. Мар'їнка, прикриваючи поранених побратимів.
Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко повідомив: "Щойно доповіли. Вчора 30/08/2017 під час виконання службового завдання в зоні АТО загинув наш Солдат Української Добровольчої Армії Геннадій Левицький".
Прийшов на світ 1976 року в Мар'ївці Доманівського району Миколаївської області. 4 вересня український воїн мав би святкувати 41-й день народження.
Поховання заплановане на сьогодні, 1 вересня в с. Мар'ївка.
На війні з 2015 року. Спершу служив у 28 ОМБр, демобілізувався 2016-го. Повернувся на фронт у лавах УДА.
У воїна залишилися мати і молодший брат.
Вічна пам'ять і шана усім загиблим!
Ольга Скороход,"Цензор.НЕТ"
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МІФ ПРО "НЕПРАВИЛЬНИЙ" ПРАПОР ВИКОРИСТОВУВАЛИ ДЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ ПОРУЧ З МОВНИМ ПИТАННЯМ, - ГЕРАЛЬДИСТ АНДРІЙ ГРЕЧИЛО(310)
"ПОДКОНТРОЛЬНАЯ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЯ ПО УРОВНЮ НАХОДИТСЯ НИЖЕ ОККУПИРОВАННОЙ. ЕСЛИ ОНИ ЗАКРОЮТ ШАХТЫ, К НАМ ПОПЛЫВЕТ СОЛЕНАЯ ВОДА С ГРЯЗЬЮ", - ГИДРОГЕОЛОГ ЯКОВЛЕВ(42)
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"ПЕРЕХОД НАЦГВАРДИИ НА НАТОВСКУЮ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕН, ЭТО ВАЖНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ НАШИХ СОЮЗНИКОВ", - ГИОРГИ КАЛАНДАДЗЕ(11)
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ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ КВІТНЯ(21)
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