 ПАИСИЙ ПЧЕЛЬНИК ПРОТИВ УПЫРЯ УКРОПИЯ

Вот эти трусики - самый большой цинизм украинского режима. В свое время, распиная на рекламном щите в Донбассе русскоговорящего мальчика, каратели Нацгвардии положили глаз на его трусики, которые собирались сменять на самогон у фашиствующей бабы Горпыны, но передрались за добычу и назло друг другу прибили мальчика к бигборду вместе с исподним. Однако что ни делается в Украине - все к худшему: восхищенная изобретательностью молодых биндеровцев, фашиствующая баба Горпына налила им за так, а трусики невинноубиенных с тех пор стали фирменным почерком палачей Черного Кондитера, Кровавого Пастора и Кролика Джихада.
Особой любовью СБУ заслуженно пользуются бессмысленные убийства русскоязычных журналистов по всему миру, особенно когда те приезжают в Украину без аккредитации и начинают говорить правду о том, как разъяренные жители Киева во время парада ко Дню Независимости набросились на шагавших по Крещатику натовских вояк и растерзали их живьем, как ту балерину, что стреляла в Николая Второго, а потом со слезами на глазах пели под трофейную волынку русские народные песни о Путине, пока Порошенко не повысил им за это доллар и коммуналку.
Так, широкий международный резонанс получила кровавая расправа наследников Биндеры над журналисткой канала "Россия-24" Марией Князевой, которую каратели СБУ по дороге в Россию завезли в лес. Понимая, что сейчас ее заживо закопают в землю в трусиках задом кверху и надругаются по двое, пока теплая, Мария начала "рыдать, брыкаться, биться, орать", но потом оказалось, что негодяи просто решили заехать поесть, так что в итоге они просто отрезали ей ногу, съели и выкинули девушку на границе, рассыпаясь в притворных извинениях. А еще одну русскую журналистку по фамилии Нерсесьян каратели вообще отправили в Россию пешком без ватника, отчего она смерзлась на месте, но исцелилась молитвой Паисия Пчельника и, таким образом, сумела кое-как доползти до своих...
Узнав, что Мария и Нерсесьян не умерли, Кровавый Пастор пришел в ярость и, сорвав с плеч исполнителей сало, велел им поймать, похитить и казнить еще какую-нибудь журналистку, желательно с Первого канала РФ, и чтоб была обязательно молодая, но уже мордатая, и такая честная, что хоть святых выноси. К несчастью, к тому времени Первый канал как раз забросил в тыл к фашистам журналистку-нелегала Анну Курбатову, которая отлично подходила под все запросы хунты (хотя здесь, впрочем, следует оговориться, что ответственные люди в Москве, прекрасно понимая, куда ветер дует, искали для этой цели юную беременную девственницу - инвалида-колясочника великой отечественной войны, чтоб уж наверняка, но та, к сожалению, слишком дорого запросила, и ее можно было понять). Неудивительно, что после правдивого телерепортажа Анны о том, как Майдан уничтожил Украину, а ЕС заставил ее делать дешевые зонтики для мирового гомосексуализма, случилось столь неизбежное, сколь и страшное.
Однажды на этой неделе Анна Курбатова безмятежно шла по умирающему от голода Киеву, напевая песенку "Солнечному миру - да-да-да, ядерному взрыву - нет-нет-нет", нюхала чудом протащенное через таможню березовое поленце, напоминающее ей о родине, и бросала на тротуар хлебные крошки, на которые хищно бросались тощие, злые киевляне. Вокруг стояла оглушительная тишина - всех птиц здесь уже съели, а транспорт давно остановился из-за дороговизны горючего, лишь только из подворотен доносилось сытое урчание еврогеев, а с Майдана - ритмичный звук прыжков и крики: "Убый! Убый!". Внезапно на тротуар перед Анной выехала машина-газенваген, и не успела она подумать, не Порошенко ли это, потому что в Киеве езду на машине мог позволить себе только Порошенко (Кровавый Пастор обычно перемещался в гробу на колесиках, а Кролик Джихада вообще не перемещался - он убивал), из газенвагена выскочили двое гестаповцев, выхватили из рук девушки березовое поленце и презрительно помочились на него, после чего сожгли, а самой Анне заломали руки, связав их струной от бандуры, вонзили в живот тризуб, оглушили трембитой и, страшным ударом ноги по жопе зашвырнув журналистку в машину, похитили ее.
"По-другому, иначе как очередным похищением российского журналиста, в данном случае корреспондентки Первого канала Анны Курбатовой, — по-другому квалифицировать это сложно", -заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, и это таки действительно сложно. Одно дело когда радушные сотрудники ФСБ сердечно приглашают украинского журналиста Сущенко в тюрьму, и никто целых три дня не знает, куда он пропал, а между тем счастливый Сущенко с удовольствием сидит в Лефортово уже скоро как год и наотрез отказывается возвращаться в голодный Киев. И совсем другое - когда юную русскую деву Анну увозят в СБУ, зачитывают ей там всякие гадкие документы и через несколько часов отправляют домой, вот где похищение века, вот где цинизм и оголтелость. Пытки, унижения, вождение салом по губам, принудительное ползание на карачках перед портретом Шухевича, отрывание конечностей и выбивание глаз, групповое изнасилование в трусиках, которые там теперь уже, похоже, навечно, - вот далеко не полный перечень того, что могли сделать с девой Анной за эти несколько часов кровавые украинские каратели. Понятно, что Анна Курбатова по дороге домой исцелилась молитвой Паисия Пчельника и стала девственницей пуще прежнего, но от этого разве легче?
Чем утешатся, например, жители сгоревшего Ростова, ставшие жертвами набега украинских язычников? Разве успокоится их душа тем, что язычники были свои, русские, и даже не столько язычники, сколько обычные местные бандюганы, решившие традиционно свалить все на происки модных хохлов, когда и так понятно, что Ростов сожжен по приказу батальона "Азов" за то, что плохо поклонялся Даждьбогу, давно не жертвовал Очкохвату и Заднеприводу, не возносил молебнусы Вальцманпороху, Турчиндию и Кролигуле, поминал всуе имя Дедуха, Воевалуха и Повторихуя?..
Теперь на месте частного сектора ростовского - капища поганые стоят, как у укров на фронте донецком, ходят ночью по России диверсанты с шаблюками да бандурою, у кого дома форточка открыта или пьяный на улице заснул, того хвать - и в Ростов на жареху во славу упыря Укропия, фемистоклюса поганого. Тьма фашизма, пришедшая с Киевского моря, накрыла ненавидимый закулисою город, над всей Россиею сгустилася, и вострубил глас Жириновского: "Это люди наши, вы понимаете?.. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот там Муссолини!". Знать, уже и до самого Вольфыча, светоча земли русской, укрофашистская лапа дотянулась...
Удивляться, впрочем, тут нечему, геополитические амбиции укрофашизма ни для кого уже не секрет. Забил тревогу даже начальник Генерального Штаба Республики Беларусь товарищ Белоконев: "Правый сектор" направляет захватническое полчище общей численностью до 200 человек на север Ривненской области, угрожая мирным учениям "Запад-2017" и, соответственно, Беларуси как таковой. Товарищ Белоконев смеется, ему не страшно, потому что безопасность Беларуси обеспечивает самая мирная на свете армия товарища Путина. Конечно, если армия товарища Путина, да еще и в таком количестве, заходит в соседнюю страну, обратно она уже обычно не возвращается, но товарищ Белоконев понимает: если в Беларусь не войдет армия России, на ее месте будет стоять армия "Правого сектора". Так что тут выбор очевиден: выбора нет. Во всяком случае, у белорусов. А если херры Габриэль и Юнкер будут продолжать в том же духе, то далеко не у них одних.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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