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 Общество
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Все про:трагедия (217) Бутусов Юрий (1336) Иловайск (376)

 29 АВГУСТА - ДЕНЬ ГЕРОИЗМА И ЖЕРТВЕННОСТИ. ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ДОЛЖНА ОТМЕЧАТЬ СТРАНА, ЗНАЮЩАЯ ИСТИННУЮ ЦЕНУ СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

В 2017 году Украина празднует немало нерабочих дней - Международный женский день, 1 и 2 мая - праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы во Второй мировой войне... Все это нужные многим даты. Хотя по некоторым из них идут споры. А вот о том, надо ли почтить память погибших, споров никаких нет.

29 августа должно стать Днем памяти павших героев, днем Героизма и Жертвенности народа Украины в Войне за Независимость. В один этот день погибло 255 украинских воинов и до сих пор считаются пропавшими без вести не менее 17.

Иловайск - это важное событие, ведь когда все вокруг бежали и была паника, иловайская группировка не сделала ни шагу без приказа командования. По приказу воевали в окружении, по приказу поехали в походной колонне по зеленому коридору. Они свой долг перед Родиной выполнили до конца, они отдали все, они собрали в кулак волю и дисциплинированно выполняли задачу, когда вокруг все рушилось, и малодушные бежали сотнями и тысячами.

Массовая жертвенность украинских героев в этот день всколыхнула мировое сообщество, точно так же как всколыхнула жертвенность Небесной сотни.

Это день преступления России, день, когда украинцы отказались без боя сложить оружие перед оккупантами, когда даже в тяжелой ситуации наши войска пошли на прорыв. И преступление российской армии важно помнить, Иловайский прорыв - это символ вторжения. Символ нашей борьбы, когда ценой страшных потерь гранатометами жгли российские танки, когда шли на пулеметы и на бронетехнику, когда били врага всем что было в руках.

Теперь наш долг почтить память, не забыть подвиг наших Героев, сохранить для истории его значение.

День памяти есть в США.

День памяти есть в Израиле.

Это был один из первых и самых важных государственных нерабочих дней страны, которая сражалась за свою независимость.

В Киеве дату 29 августа государство, увы, публично не отмечало. Только для небольшой части общества и СМИ это стало настоящим событием. Хорошо, что Нацгвардия прислала почетный караул и что прибыл военный оркестр. Спасибо священникам за молитву - это было прекрасно. Спасибо родственникам, друзьям и близким погибших. Стена в эти дни - живой храм.

Из народных депутатов акцию памяти 28 августа посетил Семен Семенченко, а акцию памяти 29 августа посетил только Андрей Тетерук.

Государственные лидеры даже никаким пресс-релизом не отметили эту трагедию, не сказали хотя бы пары слов. Поразительно. Эй, там на Банковой, на Грушевского - это дата самых крупных потерь Украины за один день на четвертом году войны!

Президент, парламент и правительство не прибыли к Стене Героев, не возложили цветы. Хотя кто-кто, а уж президент Порошенко этот день не забывает - такое невозможно забыть.

А так - в политике поразительное равнодушие и страусиная позиция по Иловайску. Так же, как и три года назад, увы. Возникает понимание, что пока демонстрация не блокирует какое-то госучреждение, то государство не захочет вспоминать. Понимаю политическую подоплеку - ведь признание трагедии Иловайска неизбежно привлечет внимание к событиям августа 2014-го. Снова встанет вопрос - а почему дело по Иловайску расследовано и передано в международный суд, но не передано в украинский суд?

Полагаю, что 29 августа должен быть нерабочий день в стране - у нас достаточно государственных праздников, которые можно сократить. Нужен день, когда люди должны думать о цене своей свободы сейчас, дети и взрослые должны ходить на экскурсии и узнавать историю, государственные деятели должны уделять внимание и показывать пример уважения к памяти погибших Героев.

В Кривом Роге 29 августа на акции памяти Героев Иловайской операции создали композицию из горящих свечей. Это фото сделано сверху с квадрокоптера.

29 августа - День Героизма и Жертвенности. День, который должна отмечать страна, знающая истинную цену своей Независимости 01

Тысячи людей не забудут Иловайск никогда, как бы его кто и почему ни стремился предать забвению. Война продолжается.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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Я бы предложил установить государственным Законом:

"День пам*яті Героїв загинувших за Незалежність України"

"День памяти героев погибших за Независимость Украины"

А для ускорения, организовать сбор электронный подписей

под петицией Президенту Порошенко.
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Гавнокомандуючому гідранту не потрібне нагадування найбезглуздіших і найжорстокіших його проколів - за це, через 5-7 років, його ще судитимуть, як і його шісток - Вітю Катафалка, Гелетея,....
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Давайте лучше не будем о плохом, а то Пете сегодня будет плохо спаться
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Немає в українській мові слова "загинувших".І великий гріх просити в рошенка будь-що після тих петицій(від слова "петя").
А хто в цей час ,замість виконувати конституційні обов'язки офшорні рахунки відкривав...
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Цензор.НЕТРезонансОбщество29 АВГУСТА - ДЕНЬ ГЕРОИЗМА И ЖЕРТВЕННОСТИ. ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ДОЛЖНА ОТМЕЧАТЬ СТРАНА, ЗНАЮЩАЯ ИСТИННУЮ ЦЕНУ СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
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