 29 АВГУСТА - ДЕНЬ ГЕРОИЗМА И ЖЕРТВЕННОСТИ. ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ДОЛЖНА ОТМЕЧАТЬ СТРАНА, ЗНАЮЩАЯ ИСТИННУЮ ЦЕНУ СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

29 августа должно стать Днем памяти павших героев, днем Героизма и Жертвенности народа Украины в Войне за Независимость. В один этот день погибло 255 украинских воинов и до сих пор считаются пропавшими без вести не менее 17.Иловайск - это важное событие, ведь когда все вокруг бежали и была паника, иловайская группировка не сделала ни шагу без приказа командования. По приказу воевали в окружении, по приказу поехали в походной колонне по зеленому коридору. Они свой долг перед Родиной выполнили до конца, они отдали все, они собрали в кулак волю и дисциплинированно выполняли задачу, когда вокруг все рушилось, и малодушные бежали сотнями и тысячами.Массовая жертвенность украинских героев в этот день всколыхнула мировое сообщество, точно так же как всколыхнула жертвенность Небесной сотни.Это день преступления России, день, когда украинцы отказались без боя сложить оружие перед оккупантами, когда даже в тяжелой ситуации наши войска пошли на прорыв. И преступление российской армии важно помнить, Иловайский прорыв - это символ вторжения. Символ нашей борьбы, когда ценой страшных потерь гранатометами жгли российские танки, когда шли на пулеметы и на бронетехнику, когда били врага всем что было в руках.Теперь наш долг почтить память, не забыть подвиг наших Героев, сохранить для истории его значение.Это был один из первых и самых важных государственных нерабочих дней страны, которая сражалась за свою независимость.В Киеве дату 29 августа государство, увы, публично не отмечало. Только для небольшой части общества и СМИ это стало настоящим событием. Хорошо, что Нацгвардия прислала почетный караул и что прибыл военный оркестр. Спасибо священникам за молитву - это было прекрасно. Спасибо родственникам, друзьям и близким погибших. Стена в эти дни - живой храм.Из народных депутатов акцию памяти 28 августа посетил Семен Семенченко, а акцию памяти 29 августа посетил только Андрей Тетерук.Государственные лидеры даже никаким пресс-релизом не отметили эту трагедию, не сказали хотя бы пары слов. Поразительно. Эй, там на Банковой, на Грушевского - это дата самых крупных потерь Украины за один день на четвертом году войны!Президент, парламент и правительство не прибыли к Стене Героев, не возложили цветы. Хотя кто-кто, а уж президент Порошенко этот день не забывает - такое невозможно забыть.А так - в политике поразительное равнодушие и страусиная позиция по Иловайску. Так же, как и три года назад, увы. Возникает понимание, что пока демонстрация не блокирует какое-то госучреждение, то государство не захочет вспоминать. Понимаю политическую подоплеку - ведь признание трагедии Иловайска неизбежно привлечет внимание к событиям августа 2014-го. Снова встанет вопрос - а почему дело по Иловайску расследовано и передано в международный суд, но не передано в украинский суд?Полагаю, что 29 августа должен быть нерабочий день в стране - у нас достаточно государственных праздников, которые можно сократить. Нужен день, когда люди должны думать о цене своей свободы сейчас, дети и взрослые должны ходить на экскурсии и узнавать историю, государственные деятели должны уделять внимание и показывать пример уважения к памяти погибших Героев.В Кривом Роге 29 августа на акции памяти Героев Иловайской операции создали композицию из горящих свечей. Это фото сделано сверху с квадрокоптера.Тысячи людей не забудут Иловайск никогда, как бы его кто и почему ни стремился предать забвению. Война продолжается.