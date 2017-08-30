 ДЕЛО МАЙДАНА: "КРЫСИН ЗА ЧАС МОЖЕТ СОБРАТЬ 3,5 ТЫСЯЧИ ТИТУШЕК. ЕГО ПОКРОВИТЕЛЬ СЕЙЧАС ВО ВЛАСТИ"

"СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПО ЕГО ДЕЛУ БЫЛ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ СТАЛ ЕГО АДВОКАТОМ".

- Если верить средствам массовой информации, этот человек длительное время принимает участие в рейдерских захватах. Я не могу комментировать достоверность этой информации, имею право говорить лишь о тех уголовных производствах, к расследованию которых имел непосредственное отношение. Предмет его гордости, о котором он сам говорит - умение в течение часа собрать до 3,5 тысяч людей, т.н. титушек.- О криминальных кличках лучше не прокурору говорить, а смотреть в открытых источниках. Опять же, если верить СМИ, в определенных кругах его якобы называют Шкаф и "Шрек.- По-разному. Если проводить аналогию с обычным рынком труда, то деятельность Крысина это что-то вроде менеджерства. Каждый менеджер может рассчитывать на определенное количество людей, которых он собирает через "менеджеров" более низкого уровня. Есть еще люди, у которых свои бригады спортсменов, назовем их условно "прорабами". "Менеджеры" через "прорабов" привлекают эти бригады для выполнения разовых задач или на более-менее постоянной основе. На каждого "менеджера" или "прораба" ориентировано определенное количество людей, которых он может привлечь к такого рода заработку. А Крысин, соответственно, знает таких людей. Он с ними контактирует, а они уже привлекают конкретных людей. Причем они действительно и из мира спорта, и из охранных фирм. Немало среди них людей с криминальным прошлым или настоящим..- Он был судим в 2010 году. Но история там очень запутанная. Он вначале привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство. Потом статья "умышленное убийство" была переквалифицирована на "убийство по неосторожности" и он получил условный срок. Особо пикантная деталь: в 2010 году следователем по его делу был человек, который в последующем стал его адвокатом.- Калмыков. Также интересно, что свидетелями по тому делу выступили 2 человека, которым в последующем было сообщено о подозрении в особо тяжких преступлениях, связанных с событиями Майдана, и они сейчас находятся в розыске. Это Бойко и Кошелев. Точнее сказать, находились, потому что Кошелев в конце прошлого года хоть и посмертно, в гробу, но вернулся в Киев из оккупированного Севастополя.- Да. Они как бы подтверждали обстоятельства, которые позволили переквалифицировать Крысину статью.- До 14-го года судимостей у него не было больше. Но есть данные о его участии в событиях, связанных с бизнесом перевозок на автовокзале и железнодорожном вокзале. Речь идет об частниках, которые осуществляют перевозки в близлежащие города…- Есть такая информация. Как и о том, что он имел отношение к захвату Лукьяновского рынка в Киеве, однако сказать что-то более конкретное по данному поводу не готов, так как не занимался расследованием этих событий. Кроме того, имеются данные о его участии в событиях 18 мая 2013 года. Помните, именно после событий на этой акции был осужден тот самый Вадим Титушко…- По имеющейся информации, он имел непосредственное отношение к привлечению “титушек” к участию в данной акции. Кстати, интересное переплетение: Вадима Титушко защищал тот же самый адвокат, который в свое время был следователем по делу Крысина и впоследствии стал адвокатом Крысина.

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