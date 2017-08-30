ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ, ШАРИК, ТЫ ГЕРОЙ
Раньше многие думали, что Донецк - это город-терпила, а на самом деле он оказался город-герой, о чем теперь есть соответствующий Указ, и даже имеется специальная "золотая звезда", которую каждый донецкий терпила может наклеить себе на лоб, да кто ж ему даст.
Александр Захарченко, прызидент ДНР, выступление перед партхозактивом, пресс-служба:
"От всей души хочу поздравить вас с днем города и с днем Донецка. Я в Донецке родился. Я этот город люблю. Я могу вам рассказать практически за половину улиц, када они были построены и, сама главное, какими архитекторами... Для меня Донецк - все. Это мое детство, моя юность. Указ главы донецкой народной республики! За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города Донецка в борьбе за свободу и независимость донецкой народной республики присвоить! Городу Донецку звание города-героя! Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания. Ура! Ура! Ура!.. Вручение медали "золотая звезда". Дорогие дончане! Поздравляю всех вас, мы теперь живем в городе-герое".
Не, ну теперь другое дело, шо базарить. В Донецке герой на герое сидит и героем погоняет, и даже ополченец Сопля получил звание "ополченец-смельчак" посмертно за то, шо голой рукой схватил высоковольтный провод и почти минуту дергался с ним в сторону ближайшего цветмета, а уж сколько раз сам Захарченко был удостоен звания "прызидент-герой", то и не сосчитать, потому шо удостаивал он себя каждый вечер после третьей бутылки, а наутро не мог разобрать, что написано в Указе. А то еще, короче, бухали они один раз с писателем-героем Прилепиным, и так получилось, что Захарченко забыл имена и фамилии архитекторов, которые построили в Донецке практически половину улиц, помнил только, что они в 41 году попали в плен, прошли Бухенвальд, Гриндевальд и Рейкьявик, а потом фашисты расстреляли Зою Космодемьянскую из песталета, и по всему выходило, что половину улиц Донецка, как ни крути, построила прабабушка-герой Захарченко, она же Зоя К., и писатель-герой Прилепин признался, что он есмь царь, о чем Захарченко немедленно подписал Указ, и была построена соответствующая улица-герой.
Конечно же, такой героический герой, как Захарченко, с самого начала не мог жить в простом городе-очкуне, однако все эти три года он чего-то ждал - то ли пока два разных праздника - день города и день Донецка - совпадут по времени, то ли просто решил придержать судьбоносный Указ до того момента, когда в молодой республике совсем кончится еда, и можно будет пожрать героизму, до которого так падки жители независимого государства - героические донбасситы. Ведь вся их жизнь - сплошной подвиг. Ежедневно граждане свободных республик Лугандона устраивают массовые вылазки в тыл врага с полными карманами банковских карточек, героически опустошая банкоматы карателей, создавая невыносимые для изнеженных местных очереди в отделениях Ощадбанка, выгребая продукты из фашистских супермаркетов, рассказывая зомбированному хунтой населению о тучной жизни в ДНР, заманивая рожать в Первый республиканский роддом, который так хорош и настолько бесплатен, что там даже дети Порошенко рожают - инкогнито, разумеется, а недавно, по слухам, сама драконья мать Тимошенко приезжала делать пластическую операцию, чтобы сбежать под вымышленной фамилией в Россию за длинным рублем, и это не говоря уже об открытой на днях в Макеевке Выставке достижений народного хозяйства, на которую приезжают перенимать передовой опыт лучшие бизнесмены мира.
И подумаешь, банкоматы, разве же в ДНР банкоматов нет? Да в ДНР столько банкоматов, что просто видимо-невидимо тех банкоматов, проходу от них совсем не стало, уже, почитай, в каждой квартире есть свой банкомат, к нему даже карточек не надо, просто подходишь и говоришь: "Путин, памаги", только вежливо, и Путин помогает - кому добрым словом, кому молитвою, какой бабе и мужика хорошего справит, плоскомордого, а то и десяток сразу, особенно если та баба бегает плохо, но это уж такое дело, счастья в молодых республиках мало не бывает.
Не от плохой жизни устраивают героические донбасситы вылазки во вражеский тыл, а от хорошей и очень хорошей. Продуктов и денег украинских им вообще не надобно, ибо питаются граждане Лугандона личным героизмом, ветеранами и их славою да по-русски разговорами, а выгребают все из угнетенных хунтой регионов, чтоб карателям не доставалось. Так, все лето самые сознательные жители молодых республик ездили загорать не в роскошный пансионат "Растяжка" под кальмиусским мостом или на передовые базы отдыха Первой республиканской курортной сети "Шламовая яма", как можно было бы предположить, - они отправлялись на подконтрольное нацистам Приазовье, где не только мечтали о скорейшем продвижении линии фронта, но и разгоняли обиду: "Вот, никому-то мы оказались не нужны, ни России, ни хохлам вонючим, пидоразам", - чем целенаправленно понижали моральный дух карателей, воруя у них продукты, компот и различную бытовую мелочевку.
За мужество, стойкость и массовый героизм гражданского населения Донбасса зомбированные хохлы невзлюбили его с особым цинизмом. Фосфорные бомбежки, потрава воды, облучение микроволновками, геноцид снегирей, набеги безногих диверсантов, которых можно было убить только выстрелом в голову, предусмотрительно спрятанную за спиной, "хлебное перемирие", в ходе которого каратели за одну ночь вырезали всех донецких комбайнеров и посадили на кол тракториста-передовика Дормидонта, - и вот теперь "школьное перемирие", чудовищные последствия которого только предстоит осмыслить. Если до этого укропы обстреливали пригороды Донецка преимущественно под гимн Украины, от звуков которого, усиленных специальной аппаратурой, граждане ДНР перед смертью сходили с ума, то теперь, согласно данным разведки, карателями планируется массовая бомбежка учебных заведений молодых республик под песни "Букви русскіє в тітрадь будут мьортвиє пісать" и "Станут дохлимі рібята, разлітятся хто куда".
Бессилие перед мужеством и героизмом донбасситов вынудило карателей к применению массовых жертвоприношений наиболее русскоязычных жителей региона в угоду языческим богам. И если поначалу это были, скорее, единичные преступления во славу Перуна, совершаемые военнослужащими 57 мотопехотной бригады ВСУ в отношении без вести пропавшего Прохорчука Евгения Викторовича, найденного еще тепленьким, то с приближением нового учебного года страшное дело было поставлено на широкую ногу. По личному распоряжению Кровавого Пастора на линию соприкосновения были массово переброшены особые карательные отряды воинов-язычников, одетые в рога и волчьи шкуры, и вместо головы у них был крокодил, а вместо рук ядовитые змеи, а глаза как чайны блюдца, и флаг у них - череп с костями, и еще копыта и рукастый хвост, чтоб шампуры крутить. И понастроили они капищ по всему фронту, и на каждом блок-посту поставили мангал, а для ветеранов войны - специальный вертел, чтобы жарить их целиком, обмотав салом (у карателей этот ритуал называется "Тернопільська ковбаска"), и дым уж коромыслом...
В кольце врагов, окруженный вратами ада, стоит город-герой Донецк, и живут в том городе-герое жители-герои, назначенные героями специальным Указом торговца окорочками. Кто-то из них, возможно, просил Путина немножко не об этом, но Путину не жалко. А героическим гражданам Лугандона жалеть вообще не полагается.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Он, как стоял раком - так и стоит.....
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