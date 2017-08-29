 ВОЛОНТЕР ИЗ ЛИТВЫ ЙОНАС ОХМАН: "МЫ ПОМОГАЕМ УКРАИНЕ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ЛЮБВИ К УКРАИНЦАМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ЗАЩИЩАЕМ СЕБЯ"

Житель Литвы Йонас регулярно приезжает в зону АТО. Зачем ему, режиссеру по профессии, это нужно, он рассказал по телефону. Йонас очень хорошо говорит по-русски, разве что иногда подбирает трудные слова или переводит какие-то выражения с родного языка.

"ДОРОГИ НАЗАД НИ У ВАС, НИ У НАС НЕТ"

МНЕ БЫ ВСЕ ЖЕ ХОТЕЛОСЬ ЗНАТЬ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК, А НЕ РУССКИЙ"

– Сам я не литовец, а родился и вырос в Швеции, – объясняет Йонас. – Просто уже много лет живу и работаю в Литве. Наша волонтерская группа зародилась летом 14-го года, сразу после событий на киевском Майдане. Некоторые литовцы участвовали в революции, помогали митингующим. Через них остались связи с теми, кто ушел в добровольческие батальоны, например, в "Айдар". А я, увидев в Крыму "зеленых человечков", сразу понял, что это русские, ФСБ, ГРУ, что Путин уже идет на Европу и не остановится в Украине. Будет переть до конца. Так что помогать вашей стране мы решили не только из любви к украинцам, но и для того, чтобы защитить себя. Мы все считаем, что реально воюем с Россией.– Ядро состоит из пятерых активистов. Все разных профессий – архитектор, бывший сапер, студент, диспетчер самолетов, актриса русского театра, директор института литовского языка, где находится наш склад. У каждого из нас есть много друзей и знакомых, которые поддерживают нашу деятельность.– Стараемся, конечно. Но в первую очередь общаемся с украинцами. От них уже и узнаем, что у них в подразделении есть прибалтиец или швед... Работаем со всеми: от "Правого сектора" до Нацгвардии.– Эта социальная сеть стала очень хорошим оружием. Здесь я общаюсь с волонтерами и бойцами одновременно, уточняя потребности, корректируя технические данные. Очень удобно. Но этого недостаточно. Очень важно лично встречаться с людьми, общаться с ними. Именно поэтому я и начал ездить к вам в зону АТО.– С покупки касок и бронежилетов. Помню, как одной девушке, Жанне, впервые позвонил боец, делая заявку. Во время разговора были слышны взрывы "Градов", артиллерии. Он просил о помощи на фоне боя! Когда она об этом рассказала, я понял: дороги назад ни у вас, ни у нас нет, надо помогать. Но где брать все эти вещи? Как это делать – легально или нет? Где деньги найти? Люди, живущие в Литве, быстро включились, стали давать средства. Было несколько ситуаций, которые меня впечатлили. Например, к нам пришел старик. В руках он держал советскую каску, старую, которую передал мне со словами: "Отдайте, куда надо". Когда эти люди, реально пострадавшие от системы - а я считаю, что и сейчас Россия на 90 процентов следует традициям Советского Союза - пытались хоть как-то помочь Украине, я понимал: таким образом они пытаются противостоять той стране, которая по ним проехалась катком. Бабушки, отсидевшие, когда были детьми в Сибири, несли носки украинским военным. Они готовы были хоть что-то делать. Когда начались события в Донецком аэропорту, пришел бизнесмен и протянул десять тысяч евро: "Вы знаете, на что их потратить". Мы чувствовали поддержку со всех сторон. На данный момент мы передали помощи в общей сложности на 300 тысяч евро. Не считая вещей, которых было еще на большую сумму.– Со временем нашли друзей-волонтеров в Украине. Работаем с Юлией Толмачевой , к примеру. И таких же надежных людей, которые помогали найти связь с подразделениями. Мы помогаем тем, кто реально воюет или сам эффективно помогает бойцам.Мы все стали свидетелями украинской войны за независимость. Проведу историческую параллель. В Прибалтике подобное произошло ровно сто лет назад. Большевики пытались нам мешать, но у них не получилось. После второй войны здесь остались партизаны, группировки, похожие на бандеровцев. Заключенными ГУЛАГа затем в основном были прибалтийцы и украинцы.Оранжевая революция, которую вы пережили в 2004 году, – это фигня. Она ничего не изменила. А вот Майдан 2014 года – совсем другое дело. Уже там можно было почувствовать, что страна меняется. Конечно, медленнее, сложнее, чем хотелось бы. Но надо понимать одну вещь: в Литве изменения к лучшему произошли в 1991 году, они были резкими и мощными, поэтому и удалось быстро разорвать все отношения с Россией. Сходные с литовскими процессами у вас почувствовались только во время Майдана.Когда все началось на Донбассе, я беседовал с аналитиками. И они неожиданно задали мне вопрос: как думаешь, украинцы будут воевать или нет? Я удивился: конечно будут! Меня поразило, что специалисты сомневались в украинцах. Впервые в своей истории Украина пытается уйти из зоны влияния России и стать реально независимой страной. До этого, ну уж простите за резкую оценку, вы были колонией, территорией.Я не наивный человек, часто бываю в Украине, общаюсь со многими украинцами, в том числе олигархами, политиками и могу сравнивать вашу страну с Афганистаном. У вас, как и там, распространена внутренняя клановость. Постоянно кто-то с кем-то соревнуется: у кого есть своя армия, у кого другие рычаги влияния. Не всегда украинцы довольны, когда я такое говорю, но это правда. Но именно в вашей стране я вижу будущее Европы.– Осенью 14-го года отправился в район Первомайское-Пески, рядом с аэропортом Донецка. Лично хотел увидеть своими глазами, оценить все, наладить связи и отношения, понять, какая нужна помощь. Всем объяснял: оружие мы не дадим, но все остальное попробуем достать. Речь идет о приборах ночного видения, рациях, форме, берцах, касках. Обо всем необходимом, чтобы лучше воевать и эффективно нейтрализовывать врага.Особой темой для нас стала оптика. Мы передали в Украину много прицелов, в том числе американские, на СВД, ДШК, Зброяр... Они увеличивают эффективность оружия в два-три раза. Для снайперских винтовок много полезных штук купили. Есть вещи, о которых не могу говорить, но которые оказываются полезными для бойцов украинской армии.Помните, когда Путин объяснял, что "зеленые человечки" в Крыму свое оружие купили в магазине? Это был первый признак гибридной войны. Но мы себе сказали: отлично, значит, будем и мы покупать такие вещи в магазине и передавать тем, кому они нужны! Мы это и делаем до сих пор. Это наши контргибридные меры!В нашей волонтерской организации в армии служили два человека. Остальные – гражданские. Но связи каждого из нас оказались полезными. Благодаря им, мы начали даже сотрудничать с НАТО. Мы нашли инструкторов, которые сейчас готовят снайперов для Вооруженных сил Украины. Специалисты приехали к вам в страну и поняли, что, например, у украинцев много СВД, но на них очень старые, советские, прицелы. С ними сложно работать. Попросили помочь закупить нужные для учебного центра. Недавно мы передали современные прицелы для центра подготовки снайперов вооруженных сил Украины.Я говорю на шести языках – английском, шведском, немецком, литовском, латышском и русском. Это позволяет находить общий язык со многими, оговаривать технические нюансы нужной оптики. Я иногда общаюсь с американцами. Не раз им объяснял: "Вы никогда не поймете, что десять тысяч долларов – это больше, чем миллион. Потому что, когда у тебя только десять тысяч, ты должен хорошо подумать, что с ними делать, на что потратить. А когда в руках миллион – какая проблема? Тратишь деньги, уже не так тщательно продумывая свои покупки". Такие беседы заканчиваю фразой: дайте нам ресурсы, и вы увидите, что можно реально сделать в Украине.

ВОЙНА КОНЧИТСЯ, КОГДА Я ВЕРНУСЬ В ФЕОДОСИЮ", - СКАЗАЛ ОДИН МОРПЕХ. НАДЕЮСЬ, ТАК И БУДЕТ"

– И это моя беда и боль, потому что мне бы все же хотелось общаться на украинском языке, а не на русском. Конечно, русский стал инструментом для общения с украинцами. За полгода до войны с Грузией я прожил в России несколько месяцев. Уже тогда понял, что там все очень плохо. Немножко путешествовал по стране. В Волгограде меня потрясли школы. Все они были разбитыми, каждая нуждалась в ремонте, но никто ничего не делал. Я увидел только одну отремонтированную. Оказалось, в ней учился местный бандит. И он сделал подарок школе. А как же ответственность городских властей? Где страна, заботящаяся о своих детях? Бандиты ремонтируют школы? Как такое возможно? Мне было непонятно. А какой везде беспорядок... На каждом уличном столбе предложения девушек провести время... В каждом дворе я видел пять-шесть человек, которые пили пиво. И при этом везде декларируется, и пропагандируется церковь, святость, что надо "Защищать Родину". Контрасты невероятные. Россия – это парадоксальное соединение церкви и тюрьмы. Страна рабов. Я действительно люблю Россию. Но сейчас с ее жителями невозможно общаться. Это грустно. Самая главная ваша разница с Россией, что в Украине появилось достаточное количество людей, которые понимают, что они могут что-то менять, хотя остается и много равнодушных.Я реально смотрю на ситуацию в России. Ее конец скоро наступит. В таком виде, в каком она сейчас, дальше существовать не сможет. Не уверен даже, что страна сохранится. Государство конфликтует со всеми, воюет в разных точках мира, тратит свои ресурсы в немыслимых количествах. Это не рационально. Все это нужно путину, чтобы остаться у власти. Меня его фигура не очень интересует. Это временный гангстер, представитель системы. Люди вокруг него тоже не перспективны. Они все не умеют управлять страной.– Там сейчас можно найти множество сюжетов для съемок. События в Крыму и на Донбассе изменили жизни многих людей, поломали их. И в этом смысле меня интересуют не разрушенные здания, а как меняются люди – и в лучшую сторону, и в худшую. Там, на войне, твои решения, поведение, характер много чего значат. Иногда, когда я вижу ролики, снятые о вашей армии, прихожу в ужас. В них, как правило, какие-то слова говорят генералы. А нужно делать по-другому – объяснять разными способами, почему мы воюем.Слепого патриотизма – Слава Украине! Героям слава! – недостаточно. Нужно постоянно объяснять, что происходит, к чему следует стремиться. Я родился в Швеции. Это замечательная страна, в которой жизнь организована очень логично. Это одна большая "ИКЕА". Признаюсь, для меня даже немножко "скучная" страна. Поэтому я знаю, как должно быть все устроено в хорошем государстве, какие поставить приоритеты. Например, вопрос геев, который так активно обсуждается у вас. Я суперпатриот Украины. "Смерть врагам Украины!" – для меня серьезные слова. Я не шучу. Но с другой стороны – один из самых главных моментов развития страны – это толерантность. Если этого правила не придерживаться, у государства нет перспектив. Вы вдруг нашли себе внутренних врагов – геев! Ерунда полнейшая. Почему вы об этом вообще говорите?– Занявшись волонтерством, сразу решил, что я на войне не буду зарабатывать. Хотя возможности есть. – продолжает Йонас. – У нас, например, была встреча с представителями Минобороны Украины. Советник министра, имя которого не хочу называть, долго не понимал, как это иностранцы помогают украинской армии. Но он сразу предложил бизнес. Речь шла о маленьких машинках багги. "Давайте, – предложил он, – вы их купите, продадите нам. Мы их переделаем и продадим ВСУ по цене в три раза выше, чем вы покупали. Что скажете?" Честно – хотел дать этому человеку в морду.Я вижу, что люди умудряются зарабатывать на войне не только деньги, но и стричь купоны в политическом смысле. А это очень опасно. Характер человека и друг его, и враг. Если ты разобрался с собой, будешь всегда действовать, по совести. Я продолжаю снимать, но не так активно, как раньше. Поэтому параллельно преподаю языки – шведский, английский – это дает мне регулярный заработок.– Мы также, как и вы, устаем. Но когда я вижу, что в Широкино доехал переданный нами литовский флаг, это придает мне силы. Мы помогаем, потому что вам верим. Три цвета литовского флага символизируют для нас именно эти три слова: Мы Вам Верим. Теперь наша задача не только передавать нужные вещи на фронт, но и показывать, как можно работать системно. Диаспоры украинцев в Америке и Канаде тоже неустанно помогают. И когда я вижу снимки молодых людей, которые коктейли пьют, фоткаются, то немного злюсь – какой ты украинец? Ты псевдоукраинец! У вас идет война, в которой нужно победить! Не хорошо бы, а именно – нужно. Только после победы можно будет построить настоящую Украину. Я навсегда запомнил слова морпеха, с которым познакомился в Широкино: "Война кончится, когда я вернусь в Феодосию". И он прав. Надеюсь, однажды так и случится.