 "Я БЛАГАЮ ВАС ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ: ЯКЩО ВИ СПРОБУЄТЕ НА#БАТИ МЕНЕ, ТО Я ВБ'Ю ВАС УСІХ", - 15 ПРАВИЛ БОЮ ВІД МІНІСТРА ОБОРОНИ США ГЕНЕРАЛА МЕТТІСА

Колеги переклали багато висловлювань генерала Меттіса. Я обрав дещо, що мене найбільше вразилотут:тут:тут:1. "Жодна війна не закінчена допоки ворог не скаже, що для нього все закінчено. Ми можемо думати про це, ми можемо заявляти про це, але насправді голосувати має ворог".2. "У цю епоху мені байдуже, наскільки ти блискучий у тактичному чи оперативному мистецтві. Якщо ти не здатний створити гармонію, навіть порочну гармонію, гармонію на полі бою, яка базується на довірі між усіма службовими ланками, між коаліційними та вітчизняними службами, між цивільними та військовими службами - то тобі треба забиратися додому, твій тип лідерства вже є застарілим. Нам потрібні офіцери, які вміють створювати гармонію між усіма службовими ланками".3. "Будь ввічливим, будь професіоналом, але завжди май план, як вбити кожного, кого зустрінеш".4. "Коли ти вперше когось "завалив" - це значна подія. Бо, як кажуть, у світі є козли, яких треба застрелити. Є мисливці, і є жертви. Виходячи з вашої дисципліни, спритності, слухняності, пильності від вас залежить, чи станете ви або мисливцем, або жертвою".5. "Це приємно - вбивати деяких людей. Я буду з вами. Мені подобається бійка".6. "Я прийшов із миром. Без артилерії. Але я благаю вас зі сльозами на очах: якщо ви спробуєте наї#ати мене, то я вб'ю вас усіх".7. "Я намагаюся благати вас не протидіяти нам. Бо якщо ви це зробите, ті, що виживуть, будуть писати про те, що ми зробимо з вами навіть через 10 000 років".8. "Існують люди, які думають, що ви маєте ненавидити їх, щоб стріляти в них. Не думаю, що так робите ви. Це просто робота".9. "Морські піхотинці не вміють писати слово "поразка".10. "В основному це питання волі. Чия воля зламається першою? Наша чи ворога?"11. "Ми знаємо, що у важкі часи цинізм – це ще один спосіб здатися, і в армії ми розглядаємо цинізм чи капітуляцію як одну з форм боягузтва".12. "Дехто буває збентеженим, коли не сталося того, що вони вважали неминучим. Якщо так, то це означає, що в них завищене відчуття ризику, що спричиняє бажання його уникнути. Ви повинні бути спроможними почувати себе комфортно у непевності".13. "Озираючись назад, можу сказати, чого я навчився у морській піхоті: мислити як людина дії, і діяти як мислитель!"14. "Що не дає вам заснути уночі? - Нічого. Я не даю заснути уночі іншим".15. "Я не переймаюся стресом. Я його створюю".Джеймсу Меттісу 67 років. Він чотиризірковий генерал армії США (найвище звання). Він закінчив школу морських піхотинців, командний коледж морської піхоти, Національний військовий коледж, Центральний університет Вашингтона.Пройшов усі командні ланки, починаючи з командира взводу. Став відомим як командир морських піхотинців, який мав блискучу кар'єру, та командував 58-м оперативним угрупованням американских військ під час вторгнення в Афганістан та повалення влади талібів 2001 року. Командував 1-ю дивізією морської піхоти під час вторгення в Ірак та повалення режиму Саддама Хусейна в 2003-му.Закінчив військову службу на посаді головнокомандувача Об'єднаного командування США у 2013 році. Раніше обіймав посади командувача експедиційними силами морської піхоти США та Центрального командування морської піхоти. Американські закони забороняють обіймати посаду міністра оборони військовим, які залишили службу менше ніж 10 років тому. Тому більшість міністрів оборони США були цивільними особами. Але спеціально для Меттіса Конгрес США ухвалив зміну законодавства - і йому дозволили обіймати посаду міністра, хоч він залишив службу лише чотри роки тому.Джеймс Меттіс на посаді міністра оборони відзначився багатьма антиросійськими висловлюваннями та значно підвищив рівень стосунків із Україною, ставши першим із 2007 року американським міністром оборони, який відвідав Україну, та взагалі першим, хто взяв участь в українському параді разом із американськими підрозділами.Меттіс має беззаперечний авторитет у збройних силах США.