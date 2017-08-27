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Все про:Пентагон (449) Бутусов Юрий (1330) Мэттис Джеймс (45)

 "Я БЛАГАЮ ВАС ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ: ЯКЩО ВИ СПРОБУЄТЕ НАЇ#АТИ МЕНЕ, ТО Я ВБ'Ю ВАС УСІХ" - 15 ПРАВИЛ БОЮ ВІД МІНІСТРА ОБОРОНИ США ГЕНЕРАЛА МЕТТІСА

Генерал Джеймс Меттіс - морський піхотинець США, який пройшов усі щаблі американської військової кар'єри, став міністром оборони США та брав участь у військовому параді у День Незалежності України в Києві. Меттіс широко відомий на Заході своїми афористичними висловлюваннями, які нерідко викликали резонанс в американскій пресі.

Я благаю вас зі сльозами на очах: якщо ви спробуєте наї#ати мене, то я вбю вас усіх - 15 правил бою від міністра оборони США генерала Меттіса 01


Колеги переклали багато висловлювань генерала Меттіса. Я обрав дещо, що мене найбільше вразило 

тут:
https://www.mfaua.org/uk/publications/33mattisyzmy

тут:
https://en.wikiquote.org/wiki/James_Mattis

тут:
http://freebeacon.com/nationa…/the-best-from-mad-dog-mattis/

1. "Жодна війна не закінчена допоки ворог не скаже, що для нього все закінчено. Ми можемо думати про це, ми можемо заявляти про це, але насправді голосувати має ворог".

2. "У цю епоху мені байдуже, наскільки ти блискучий у тактичному чи оперативному мистецтві. Якщо ти не здатний створити гармонію, навіть порочну гармонію, гармонію на полі бою, яка базується на довірі між усіма службовими ланками, між коаліційними та вітчизняними службами, між цивільними та військовими службами - то тобі треба забиратися додому, твій тип лідерства вже є застарілим. Нам потрібні офіцери, які вміють створювати гармонію між усіма службовими ланками".

3. "Будь ввічливим, будь професіоналом, але завжди май план, як вбити кожного, кого зустрінеш".

4. "Коли ти вперше когось "завалив" - це значна подія. Бо, як кажуть, у світі є козли, яких треба застрелити. Є мисливці, і є жертви. Виходячи з вашої дисципліни, спритності, слухняності, пильності від вас залежить, чи станете ви або мисливцем, або жертвою".

5. "Це приємно - вбивати деяких людей. Я буду з вами. Мені подобається бійка".

6. "Я прийшов із миром. Без артилерії. Але я благаю вас зі сльозами на очах: якщо ви спробуєте наї#ати мене, то я вб'ю вас усіх".

7. "Я намагаюся благати вас не протидіяти нам. Бо якщо ви це зробите, ті, що виживуть, будуть писати про те, що ми зробимо з вами навіть через 10 000 років".

8. "Існують люди, які думають, що ви маєте ненавидити їх, щоб стріляти в них. Не думаю, що так робите ви. Це просто робота".

9. "Морські піхотинці не вміють писати слово "поразка".

10. "В основному це питання волі. Чия воля зламається першою? Наша чи ворога?"

11. "Ми знаємо, що у важкі часи цинізм – це ще один спосіб здатися, і в армії ми розглядаємо цинізм чи капітуляцію як одну з форм боягузтва".

12. "Дехто буває збентеженим, коли не сталося того, що вони вважали неминучим. Якщо так, то це означає, що в них завищене відчуття ризику, що спричиняє бажання його уникнути. Ви повинні бути спроможними почувати себе комфортно у непевності".

13. "Озираючись назад, можу сказати, чого я навчився у морській піхоті: мислити як людина дії, і діяти як мислитель!"

14. "Що не дає вам заснути уночі? - Нічого. Я не даю заснути уночі іншим".

15. "Я не переймаюся стресом. Я його створюю".

Джеймсу Меттісу 67 років. Він чотиризірковий генерал армії США (найвище звання). Він закінчив школу морських піхотинців, командний коледж морської піхоти, Національний військовий коледж, Центральний університет Вашингтона.

Пройшов усі командні ланки, починаючи з командира взводу. Став відомим як командир морських піхотинців, який мав блискучу кар'єру, та командував 58-м оперативним угрупованням американских військ під час вторгнення в Афганістан та повалення влади талібів 2001 року. Командував 1-ю дивізією морської піхоти під час вторгення в Ірак та повалення режиму Саддама Хусейна в 2003-му.

Закінчив військову службу на посаді головнокомандувача Об'єднаного командування США у 2013 році. Раніше обіймав посади командувача експедиційними силами морської піхоти США та Центрального командування морської піхоти. Американські закони забороняють обіймати посаду міністра оборони військовим, які залишили службу менше ніж 10 років тому. Тому більшість міністрів оборони США були цивільними особами. Але спеціально для Меттіса Конгрес США ухвалив зміну законодавства - і йому дозволили обіймати посаду міністра, хоч він залишив службу лише чотри роки тому.

Джеймс Меттіс на посаді міністра оборони відзначився багатьма антиросійськими висловлюваннями та значно підвищив рівень стосунків із Україною, ставши першим із 2007 року американським міністром оборони, який відвідав Україну, та взагалі першим, хто взяв участь в українському параді разом із американськими підрозділами.

Меттіс користується беззаперечним авторитетом у збройних силах США. 


Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ

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Я не вышиватник и не диванный патриот. Но скажу так...
Вот ровно до тех пор, пока наши генералы не станут вот такими, Украине будет грозить постоянная опасность... Утешает то, что пару вот таких полковников я уже знаю... Знал еще одного генерала, но он погиб в самом начале войны.
п.с. Другой вопрос, что такие генералы могут сделать с нашими политиканами... )
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в том то и дело, что таким как Меттис дорога в генералитет закрыта.
пЭдре милы гелетеи, назаркины и амброськины - на них есть "дела" и их легко контролировать..
А такие как Меттис - будут легко контролировать пЭдру и ему подобных. По принципу "наи*бете меня - уничтожу!"
Поэтому дело украинцев - не вестись на слова и кило гречки.. почаще жечь покрышки на майдане и развешивать судей та прокуроров на осинах.
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Наших всех хенералов нужно гнать в шею без оплаты пенсии и тд. Они получили звания не за заслуги в боях или в разработке операций, а просто по возрасту, за посещение саун, за распродажу военной техники, леса из части, а так же за знакомства и связи с владными чиновниками...
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Так и будет. Все эти "заслуженные" пенсии будут пересмотрены в соответствии с тем уроном, что был нанесен Украине этими чиновниками. Вы довели страну, что без Майданов нельзя!Судейские и прокурорские должны быть приравнены к минимальному прожиточному минимуму, а этот минимум должен соответствовать действительности. Тогда и пенсионных накоплений будет хватать всем.
Понял, Рева? Ты зп получил 100 тысяч, когда ляпнул, что украинцы зажрались!
Когда это будет? Когда к власти придет человек, типа Мазепы. Жаль, что не вижу пока что такого, но надежды не теряю.
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И это единственный способ выиграть войну. Уволить всех генералов. И, кстати, большинство полковников.
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Такие генералы с политиками не сделают ничего, ибо настоящий боевой генерал и адмирал "решать вопросы" с политиками не стремится - они живут в разных мирах и никогда не пересекаются. Если военного вообще и военачальника в частности не устраивает действующий политик, то он идёт в отставку, потом сам становится политиком, и лишь перестав быть военнослужащим, ведёт политическую борьбу.
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Он профессиональный военный. У нас таких людей нет (по крайней мере я про таких не слышал), в Рашке тоже. С каким из его высказываний именно Вы не согласны?
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Мы бы давно победили, если бы были такими циничными.
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Это ж Генерал а не ряженный Клоун с погонами неизвестными символами.
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16я заповедь - Цензор я удалю тебя нахер из избранного если ты не уберешь эти гребанные выскакивающие орущие на всю хату рекламы!
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В Настройке Броузера--> Advanced-->Content-->Настройка контента--> в (Flash, JavaScript...) вставить блокировки тех самых сайтов.
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да, это американский генерал, это Америка, которую мы уважаем. Но все же нельзя не признать, что у нас немного другие традиции, у нас козак Мамай и комэск Титаренко... "после боя сердце просит музыки вдвойне", и может этот как раз тот случай, когда одно дополнит другое и этот синтез даст новое качество
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"Нам не победить. Военное решение невозможно"
Выпускник Орджоникидзевского высшего военного училища МВД СССР Полторак.
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Він не є особою цілком самостійною, автономною і безконтрольною. Ваші натяки = нікчемні.
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Согласен, у Порошенко и Турчинова та же парадигма. И это не намек, это факт.
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А какая военная парадигма может быть у коррумпированного жида нацеленного на выезд из страны? Их уже здесь нет! Деньги в офшорах, виллы в Испании. Как там в Торе? "Где имущество твое, там и сердце твое"...
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Способ использования армии разработал в 1949 году комитет под председательством полковника Хаима Ласкова. Доктрина исходила из израильской оценки геополитических реальностей:Израиль уступает соседям по населению и в предвидимом будущем всегда будет вынужден вести войну против численно превосходящего противника.Спор с соседями не состоит в несогласии по поводу границ, а в неприятии самого факта существования Израиля. Противники Израиля будут вести войну против него на уничтожение.Учитывая географические реальности, а также перевес противника в живой силе и технике, Израиль в случае войны не может рассчитывать на победу посредством уничтожения врага. Реальной целью должно быть нанесение такого ущерба его вооруженным силам, которое вывело бы их из строя на максимально долгое время.Малая территория, очень изрезанные границы и близость населенных центров к линии фронтов лишает Израиль всякой стратегической глубины. В самой узкой зоне расстояние от границы до моря составляет всего 14 км. Никаких естественных барьеров для обороны не существует. Израиль не может вести долгую войну. Война делает необходимой мобилизацию такого огромного процента населения, что экономика через несколько недель просто перестанет функционировать
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Що вас тут здивувало?. Це просто здоровий глузд, але він,глузд.будується на допомозі вірного дружбана,багатого.та маючого передові технології!.Оце геополітичні реалії для Ізраїля!.
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поговорка:
If you can't run with big dogs - sit on the porch.
вольный перевод:
Если ты не можешь бегать с большими собаками - сиди на крыльце.
-------------
Если твоя профессия военный и ты не разделяешь высказывания "Пса",
то тебе только кажется, чтo ты военный.
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Бешеный Пес. Уважуха, это не наш паркетно-штабной генералитет, который 25 лет в штабах выкачивал бабло с частей и служб,складов и арсеналов для покупки генеральского звания и вход в генеральский клуб по установленной в администрации президента таксе.
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Судя по риторике этого "Безумного Макса" Украина получит не только летальное оружие но и ядерные ракеты..
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Все,що отримає Україна, допоки при владі буде не НАЦІОНАЛІСТ - це за щоку!.
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Не хватало нам еще националистов при владе. Будет та же херня что в Польше, посрутся со всеми с кем смогут.
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Ага, космополиты безродные с офшорными счетами тебя больше устраивают? Пэтя, иди нах!
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Меттисами не рождаются, ими становятся. У нас такими не становились, потому что фундамента для становления небыло. Вот и получались у нас "отличники" паркетных кабинетов, служащие "верой и правдой" своим хозяевам. Сейчас все вкорне поменялось. Подождем своих Меттисов.
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Половина своих Меттисов уже погибла и,главное, чтоб "подождалка" в труху не рассыпалась, пока ждать будете...
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Навіть якщо наших пузанчиків заставити вивчити Кодекс Меттіса назубки - не допоможе! Як відомо, перестановка ліжків у борделі це неефективне витрачання часу. Бл*дей слід замінювати, бл*дей...
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Абажаю этого штриха...)))
В сравнении с ним, 99% наших "генералов" не дотягивают даже до уровня вахтёра...
p.s. Не имею ничего против вахтёров! Но только до тех пор, пока им не подарят генеральское звание...
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Я не вижу даже человека который может принять жесткие, молниеносные, силовые,профессиональные решения для преодоления конфликта.Все рассчитывают на переговорный процесс,который ведут месяцами. КРЫМ ДОНБАСС .В итоге страна истекает кровю
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Нравится генерал? У нас таких дуболомов много. И, как говорят женщины, "член в чужих руках всегда кажется толще".
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Цензор.НЕТРезонансЗа рубежом"Я БЛАГАЮ ВАС ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ: ЯКЩО ВИ СПРОБУЄТЕ НАЇ#АТИ МЕНЕ, ТО Я ВБ'Ю ВАС УСІХ" - 15 ПРАВИЛ БОЮ ВІД МІНІСТРА ОБОРОНИ США ГЕНЕРАЛА МЕТТІСА
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